РБ -12: мертворожденный раритет

1990-е стали годами развала отечественного ВПК лишь отчасти. Изменившаяся в стране криминальная ситуация, рост террористической угрозы, сепаратистские мятежи — все это поставило перед правоохранителями новые задачи и потребовали нового вооружения, за разработку которого принялись отечественные оружейники.Либерализация законодательства серьезно расширила рынок гражданский оружейный рынок, включив в него такую категорию, как «оружие самообороны» (в настоящий момент его все чаще называют «тактическим»).Его потенциальными покупателями были не только граждане, обеспокоенные вопросом своей безопасности, но и появившиеся негосударственные охранные предприятия.Зарубежных ружей, появившихся на отечественном рынке, явно не хватало, и стоили они не дешево. Не спасли ситуацию и адаптированные под самооборонные задачи путем укорачивания стволов отечественные образцы вроде двустволок и самозарядок МЦ 21-12.Спрос на оружие самообороны в 90-е годы явно превышал предложение, и все оружейные предприятия стремились завоевать рынок, предлагая свои образцы – «конверсионные» варианты уже выпускаемой продукции или созданные с нуля.Далеко не все из них сумели стать бестселлером или даже просто закрепиться на рынке – некоторые их них умерли, можно сказать, при рождении.Один из практически мертворожденных девайсов – РБ-12, «Ружье Бондаевского», оружие, разработанное Александром Григорьевичем Бандаевским, главным конструктором и президентом Златоустовского ЗАО "Уралмашпроект".Это ружье может быть отнесено к помповым, поскольку его перезарядка производится вручную, за счет подвижного цевья. Вернее, если быть точным, за счет движения ствола, соединенного с деревянным цевьем. При этом затвор остается неподвижным, а ствол «надевается» на подаваемый снизу, из коробчатого отъемного магазина патрон.В результате ствол двигается не «назад-вперед», как у обычной помпы, а «вперед-назад». Сам Бандаевский утверждал, что такой вариант им был выбран, поскольку при стрельбе подвижное цевье проще удерживать в его заднем положении.Но в подобной конструкции другой вариант просто невозможен и очевидно, что он был выбран конструктором в стремлении сделать свое ружье максимально компактным, а также простым (и, соответственно, максимально бюджетным).Соответственно, и УСМ в ружье самовзводный, «револьверного типа» с внутренним курком. То есть при нажатии на спуск курок выполняет цикл «взведение-удар», функция предварительного взвода отсутствует. То есть усилие на спуск несколько большее, чем на обычной помпе. Хотя спуск на ружье, хоть и длинный, но достаточно мягкий.Зато досылание патрона в патронник не предполагает постановки курка на боевой взвод. То есть ружье может находиться в максимальной боевой готовности без опасности случайного выстрела. Для начала стрельбы достаточно просто нажать на спусковую скобу.Вообще, Бандаевский постарался сделать ружье не только максимально компактным, но и минимизировать время и действия для приведения его в боевую готовность. Так, при досылании патрона в патронник складной приклад автоматически «откидывается» в боевое положение. Ружье также снабжено автоматическим предохранителем – клавишей в задней части пистолетной рукоятки. Предохранитель выключается при ее охвате рукой.ТТХ ружья:Калибр: 12 охотничий.Длина с откинутым прикладом: 825 мм.Cо сложенным: 610 мм.Длина ствола: 525 мм.Масса без патронов: 3 кг.Емкость магазина: 6 патронов.Дизайн ружья довольно специфический, хотя многие находят его вполне приемлемым и даже «брутальным» для тактического оружия. Вызывает серьезные сомнения обильное использование дерева для ружья такого класса (пистолетная рукоятка, цевье, накладки ствольной коробки и приклада). Но это не самый главный недостаток этого любопытного оружия.Начнем с магазина. Он изготовлен из листовой стали и внешне создает ощущение надежности. Но ощущение это обманчиво. Поскольку в нем нет обычных губок, патроны фиксируются в нем довольно своеобразно: пять патронов помещают в магазин, прижимая их к задней стенке, а шестой продвигают немного вперед. Он тогда входит в особые пазы и прижимает остальные патроны. Если этого не сделать, магазин их «выплюнет».Магазин вставляется в ружье с закрытым стволом, причем при этом нужно удерживать клавишу защелки магазина. Если этого не сделать, магазин выскочит после первого выстрела, и из него вывалятся все патроны. То же самое произойдет и при попытке сменить неизрасходованный до конца магазин. То есть «тактическая» перезарядка в этом тактическом ружье исключена.Но и это не самая фатальная проблема РБ-12. Дробовик имел ряд весомых недостатков: в силу неудачной конструкции фиксатора съемного ствола и узла запирания ружье имеет тенденцию к саморазбору при энергичной перезарядке: то есть ствол с цевьем в одной руке, а все остальное — в другой.Кроме того, обнаружилась склонность к заклиниванию ствола в переднем и заднем положении.Такая вопиющая ненадежность привела к тому, что ружье было снято с производства. Работы по РБ-12 были прекращены, попыток устранения недостатков не предпринималось. Возможно, потому, что после появления на рынке таких ружей, как «Сайга», «Иж-81», «Бекас» и «МР-133» его коммерческие перспективы были сомнительны.Всего было выпущено около сотни ружей Бандаевского, и некоторые из них до сих пор появляются на вторичном рынке, причем цены на них сильно разнятся. Что неудивительно: кто-то рассматривает РБ-12 как раритет, а кто-то — как ненадежное и проблемное оружие.