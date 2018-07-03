Генштаб ВСУ окончательно запретил "коммунистические" звёзды в украинской армии

1. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, и действия России никак на нас не влияют.



2. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу.



3. Эта маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения.



4. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины.



5. Традиции современной российской армии - это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов.

Виктор Муженко, занимающий должность начальника штаба ВСУ, объявил о том, что декоммунизацию теперь запускают по полной программе и в украинской армии. По словам Муженко, шаг по запрету коммунистической, нацистской и «другой тоталитарной символики» говорит о «правильности выбранного курса». Это курс на сближение с НАТО.Таким образом, в украинских вооружённых силах официально подпадают под запрет, например, такие атрибуты как звёзды на погонах. Ранее их заменили "альтернативным" знаками отличия.Из поста Муженко в Фейсбуке:Так в ГШ ВСУ отреагировали на то, что президент России вернул подразделениям и соединениям ВС РФ почётные наименования - в том числе по названию украинских городов.Много вопросов у украинских военнослужащих возникло в связи с наградами, на которых встречается "коммунистическая" символика. В ведомстве поясняют, что на ранее "существовавшие" награды новый приказ Генштаба не распространяется. Он регламентирует использование символики в новой военной форме, в эмблемах подразделений и соединений и т.п.Напомним, что ранее на Украине "декоммунизировали" военную форму, заменив, например, голубые береты десантников на красно-коричневые.Морпехам вместо чёрных беретов выдали голубые. В связи с этим произошёл один из инцидентов, когда подразделение морской пехоты отказалось менять традиционные чёрные береты на то, что им предлагает новое военное командование во главе с верховным главкомом Петром Порошенко.