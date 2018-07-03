09:30 03 июля
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Генштаб ВСУ окончательно запретил "коммунистические" звёзды в украинской армии

Виктор Муженко, занимающий должность начальника штаба ВСУ, объявил о том, что декоммунизацию теперь запускают по полной программе и в украинской армии. По словам Муженко, шаг по запрету коммунистической, нацистской и «другой тоталитарной символики» говорит о «правильности выбранного курса». Это курс на сближение с НАТО.

Генштаб ВСУ окончательно запретил "коммунистические" звёзды в украинской армии


Таким образом, в украинских вооружённых силах официально подпадают под запрет, например, такие атрибуты как звёзды на погонах. Ранее их заменили "альтернативным" знаками отличия.


Из поста Муженко в Фейсбуке:

1. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, и действия России никак на нас не влияют.

2. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу.

3. Эта маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения.

4. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины.

5. Традиции современной российской армии - это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов.


Так в ГШ ВСУ отреагировали на то, что президент России вернул подразделениям и соединениям ВС РФ почётные наименования - в том числе по названию украинских городов.

Много вопросов у украинских военнослужащих возникло в связи с наградами, на которых встречается "коммунистическая" символика. В ведомстве поясняют, что на ранее "существовавшие" награды новый приказ Генштаба не распространяется. Он регламентирует использование символики в новой военной форме, в эмблемах подразделений и соединений и т.п.

Напомним, что ранее на Украине "декоммунизировали" военную форму, заменив, например, голубые береты десантников на красно-коричневые.



Морпехам вместо чёрных беретов выдали голубые. В связи с этим произошёл один из инцидентов, когда подразделение морской пехоты отказалось менять традиционные чёрные береты на то, что им предлагает новое военное командование во главе с верховным главкомом Петром Порошенко.

Использованы фотографии: Facebook
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Комментарии 38

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:56
    Интересно, а как американцы и другие натовцы носят "Советские" звездочки ?!
    И даже на флаги "присобачили"?
    Uncle Lee
    1. Чёрный Сегодня, 05:59
      Дебилизация продолжается ! Днепрогэс когда разбирать начнут ? smile Он всесоюзная ударная комсомольская стройкой ! Не будет вам счастья пока стоит Днепрогэс !!! wassat
      Чёрный
      1. alex-s (Александр) Сегодня, 06:03
        Я так понимаю: вместо звёзд- кастрюли будут!
        alex-s
        1. Чёрный Сегодня, 06:05
          Цитата: alex-s
          Я так понимаю: вместо звёзд- кастрюли будут!

          Кастрюли уже есть - это оберег от Путина wassat ...вместо звёзд - тризуб smile
          Чёрный
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:49
            hi Следующим шагом будет введение в парадную форму шаровар и оселедца . lol
            bouncyhunter
            1. venik (Владимир) Сегодня, 09:04
              Цитата: bouncyhunter
              hi Следующим шагом будет введение в парадную форму шаровар и оселедца . lol

              ========
              good Забыли про папахи и бандуры (их вместо автомата можно...) laughing
              venik
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:05
                Виноват , не подумал ... feel Спасибо за дополнение ! drinks
                bouncyhunter
        2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 06:25
          Шматы сала, причём натурального.
          Ушлый_башкорт
        3. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 06:36
          Все уже давно придумано:
          inkass_98
      2. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:05
        Цитата: Чёрный
        Не будет вам счастья пока стоит Днепрогэс !


        Днепрогэс и прочие АЭС.
        Ванёк
      3. Дирижер Сегодня, 06:06
        Днепрогэс и не был комсомольской стройкой )))
        Дирижер
        1. Чёрный Сегодня, 06:12
          ну да ну да...это у нью-либералов всё строили исключительно ЗК
          Чёрный
    2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 06:02
      Цитата: Uncle Lee
      Интересно, а как американцы и другие натовцы носят "Советские" звездочки ?!
      И даже на флаги "присобачили"?

      И японцы туда же...


      А укропы... Маразматики,и всё...
      Сепар ДНР
      1. Ren (Renat) Сегодня, 06:48
        Цитата: Сепар ДНР
        А укропы... Маразматики,и всё...

        Уважаемый сепар ДНР, а как отнесутся в ДНР/ЛНР к переименованию их, например, в "Республику "Донецкая/Луганская Русь"? hi
        Данные наименования имели бы очень большое психологическое и политическое значение. hi
        Ren
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 07:26
          Цитата: Ren
          Уважаемый сепар ДНР, а как отнесутся в ДНР/ЛНР к переименованию их, например, в "Республику "Донецкая/Луганская Русь"?

          Поживём-повоюем,и поглядим, КАКА оно будет.
          Как по мне,то рано пока что-то загадывать,ибо похоже на то,что даже "на верху" ,в Первопристольной,ещё не решено окончательно ,что же с нами (в частности),и с Украиной в целом делать...
          Сепар ДНР
    3. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:03
      Цитата: Uncle Lee
      Интересно,


      Они не были коммунизированы. Значит декоммунизировать не нужно.

      Цитата: Uncle Lee
      на флаги "присобачили"?


      В отдельном случае аж пятьдесят штук.

      Дядя hi
      Ванёк
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:10
        Как в анекдоте:
        -Грицко, а у них точно на флаге mocкальска звезда?
        - А як же, штук 50 !
        -Тогда стреляй !
        Uncle Lee
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 07:50
          Цитата: Uncle Lee
          -Грицко, а у них точно на флаге mocкальска звезда?
          - А як же, штук 50 !
          -Тогда стреляй !



          Петлица петлюровского генерал-полковника так называемой "Армии УНР"...

          Петлюра,оказывается,ещё тем коммунякой был recourse
          Сепар ДНР
    4. Васян1971 (Василий) Сегодня, 07:04
      Цитата: Uncle Lee
      Интересно, а как американцы и другие натовцы носят "Советские" звездочки ?!
      И даже на флаги "присобачили"?

      Путин, наверняка подкупил. Ганьба и зрада...
      Васян1971
    5. антивирус Сегодня, 07:48
      гиены присобачить не могут
      антивирус
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 05:56
    Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не стреляло по ЛДНР... Хоть в кружевные трусики рядитесь.
    Горный стрелок
    1. Чёрный Сегодня, 06:02
      Если реально "декомунизировать" украинскую армию то ничего и не останется........разве что шайка то ли бандеровцев, то ли махновцев.....с канадскими инструкторами и ношенными японскими подштанниками laughing
      Чёрный
      1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:06
        И шесть пулемётов*

        Свадьба в Малиновке.
        Ванёк
  3. Ванёк (Иван) Сегодня, 05:59
    В ведомстве поясняют, что на ранее "существовавшие" награды новый приказ Генштаба не распространяется.

    Нельзя, по определению, одной пятой точкой на двух поездах...

    РАЗОРВЁТ!!!

    Здравствуйте Вам каждому hi
    Ванёк
  4. Дирижер Сегодня, 06:07
    А Звезду Давида тоже объявят чем нить прошлым ?
    Дирижер
  5. anjey (Андрей) Сегодня, 06:09
    аг по запрету коммунистической, нацистской и «другой тоталитарной символики» говорит о «правильности выбранного курса»
    . курс неправильный- трезуб и имперские звезды сша забыли убогие .....
    anjey
  6. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:29
    Чего мелочатся, от звёздочек избавляются?
    Выкидывайте из армии всю технику произведенную в Советском Союзе при коммунистам !
    Ретвизан 8
  7. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:02
    ... пусть они там хоть фиги на свои погоны вешают... bully
    a.s.zzz888
  8. антивирус Сегодня, 07:49
    1. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, и действия России никак на нас не влияют

    БАБА С ВОЗУ -КОБЫЛЕ ЛЕГЧЕ.отказ от традиций Победы еще приведет в загоны с кенгуру.
    антивирус
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:37
      Тоже повеселил пёрл про собственные военно-исторические традиции laughing
      Дормидонт
  9. Dimon Grin (Dimon Grin) Сегодня, 07:55
    Вальцман лучше добровольно сдайся со своими бандеровцами, будет пожизненно или 25 лет дадут.
    Dimon Grin
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:36
      Ага. Щас. Для него в Донецке персональный фонарный столб зарезервирован
      Дормидонт
  10. тагил (сергей) Сегодня, 08:04
    Надо быстрей забирать свои земли обратно, пока эти неумные люди не начали действительно разрушать Днепрогэс и пока еще можно "спасти" большинство населения этой шумерии. А свидомых по столбам развесить показательно.
    тагил
  11. кот баюн. (кот баюн) Сегодня, 08:32
    Наконец то, хорошо бы ещё снять с этих... тельняшки ВДВшные и ВМФные, а то смотреть противно !!!
    кот баюн.
  12. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:35
    А скольки конечные звёздочки разрешены?
    Дормидонт
    1. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 09:28
      Цитата: Дормидонт
      А скольки конечные звёздочки разрешены?

      Судя по степени тамошнего маразма, ответ только "круглые".
      Avis-bis
  13. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 08:49
    А чтож они не декоммунизируют советские автоматы, самолеты, вертолеты, танки, ну и тд. и тп. Если уж избавляться, так от всего Российского.
    sgr291158
  14. solzh (Сергей) Сегодня, 09:10
    Из поста Муженко в Фейсбуке:
    1. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции, и действия России никак на нас не влияют.
    2. Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию - воровать чужую историю и славу.
    3. Эта маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения.
    4. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины.
    5. Традиции современной российской армии - это удивительная смесь русско-имперских и советских мифов.

    Ничего не понял.
    solzh
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