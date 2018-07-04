Экспорт российских вооружений. Июнь 2018 года
Лето – время отпусков, безмятежности и Чемпионата мира по футболу, который в 2018 году проходит в России. Именно футбол стал основной темой последних недель, а выход сборной России в четвертьфинал первенства является пока самой крупной сенсацией турнира. Подопечные Станислава Черчесова выбили с турнира одного из фаворитов – Испанию. Вратарю сборной Игорю Акинфееву фанаты предлагают дать Героя России, попутно установив памятник его левой ноге. На этом фоне новостей, касающихся экспорта российского оружия, практически не было, а одним из немногих обсуждаемых контрактов стала возможная поставка Армении многофункциональных истребителей Су-30СМ.
Армения заинтересована в истребителях Су-30СМ
Армения находится на продвинутой стадии переговоров по покупке российских многофункциональных истребителей Су-30СМ, относящихся к поколению 4+, считают в ИА «Regnum». В середине июня премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фотографию, на которой был запечатлен в кабине современного российского многофункционального истребителя Су-30СМ. В подписи к появившемуся фото Никол Пашинян отметил, что находится в кабине одного из лучших в мире истребителей, отметив также, что он уже в Ереване (накануне он совершал визит на территорию Нагорно-Карабахской Республики). При этом данная фотография породила ряд вопросов. Откуда на авиационной базе «Эребуни», на которой базируются российские истребители МиГ-29, появился Су-30СМ? Принадлежит новый самолет ВКС России, или был куплен Арменией?
Согласно информации от источника в министерстве обороны Армении, который поделился с журналистами ИА «Regnum» информацией на условиях анонимности, в настоящее время Ереван ведет предметные переговоры с Москвой о покупке некоторого количества современных российских истребителей. При этом переговоры находятся уже в достаточно продвинутой стадии. При удачном раскладе подписание контракта может состояться в течение ближайшего года или двух лет. Подобная информация вполне соотносится с информацией об интересе Армении к истребителям Су-30СМ, которая начала появляться в СМИ этой страны еще в 2016 году. Если же говорить об истребителе, в котором фотографировался премьер-министр Армении, то данный самолет принадлежит ВКС России, скорее всего, он прибыл на авиабазу «Эребуни» в составе группы машин для выполнения тренировочных полетов, а также демонстрации возможностей новой российской техники военному и политическому руководству Армении.
Сегодня истребитель Су-30 представляет собой наиболее массовый и удачный российский экспортный самолет. Только одна Индия купила 272 Су-30МКИ, более 100 машин при этом находятся на вооружении российских ВКС. Самолет строится крупносерийно, что обеспечивает высокое качество (технология выпуска отлично отработана), а также невысокую стоимость. Плюсом является и то, что в Сирии самолет получил необходимый опыт боевого применения, что отразилось во внесении некоторых изменений в его конструкцию.
Если же говорить об Армении, то на данный момент времени у страны нет истребительной авиации. Из боевых самолетов в наличии имеется 15 штурмовиков Су-25, а на российской авиационной базе «Эребуни» под Ереваном дислоцировано 18 истребителей МиГ-29, но и эти самолеты с каждым годом не становятся моложе и эффективнее. В такой ситуации вполне логичным представляется покупка Су-30СМ, особенно если Россия поможет с подготовкой необходимой для них инфраструктуры.
В целом же появление в составе вооруженных сил Армении современных истребителей Су-30СМ способно существенно повысить наступательные возможности страны и Нагорного Карабаха, а также поставить под еще большую угрозу нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана, которая для Баку имеет стратегический характер, и другие инфраструктурные объекты на территории соседней страны. Все это должно сыграть дополнительную роль в обеспечении сдерживания сторон конфликта от полномасштабной войны.
США готовы сорвать крупнейшие контракты между Индией и Россией
В Дели и Вашингтоне заканчивают подготовку к первой в истории встрече глав дипломатических и оборонных ведомств Индии и США в формате «2+2». Диалог, который уже намечен на начало июля 2018 года, обещает быть достаточно непростым. В США недовольны оборонным сотрудничеством между Индией и Россией и предупреждают, что закупки индийскими военными российских вооружений могут стать причиной введения санкций против Дели. Учитывая, что Россия остается главным военно-техническим партнером Индии, американское давление уже становится критическим испытанием для Дели и Москвы, считают в «Коммерсанте». По информации средств массовой информации Индии, стороны уже приступили к обсуждению разных путей нейтрализации возможных антироссийских санкций США. Один из вариантов – переход на систему расчетов в национальных валютах двух стран при заключении сделок в военно-технической сфере.
Американо-индийские переговоры в формате «два плюс два» пройдут в столице США 6 июля 2018 года, через год после того как премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые встретился в США с Трампом и достиг ряда договоренностей в области военно-технического сотрудничества между странами. Партнерами министра обороны США Джеймса Мэттиса и госсекретаря Майка Помпео на переговорах будут министр обороны Нирмала Ситхараман и глава МИД страны Сушма Сварадж. Две женщины будут «держать удар» по достаточно чувствительным вопросам ВТС. Многочисленные в последнее время заявления и утечки американских официальных лиц свидетельствуют нам о том, что в США все больше недовольны оборонными связями Индии и России, которая уже длительное время является главным партнером Дели в вопросах ВТС.
Подтверждая это, Уильям Торнберри, являющийся председателем комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, во время посещения Дели 28 мая 2018 года заявил, что активно обсуждаемые сегодня на различных уровнях новые крупные сделки между Дели и Москвой в области военно-технического сотрудничества не вписываются в американо-индийское оборонное партнерство. Уильям Торнберри предупредил своих индийских коллег о том, что планируемые Дели закупки российских ЗРС С-400 «Триумф» (стоимость данного контракта оценивается примерно в 6 миллиардов долларов) могут негативным образом отразиться на военно-техническом сотрудничестве между Вашингтоном и Дели. «Как в Конгрессе, так и в администрации США сегодня очень обеспокоены этим вопросом», – рассказал Торнберри в интервью индийскому телеканалу NDTV. «Дело не только в Индии, которая хотела бы оформить данную сделку. Если любое государство получит данные зенитно-ракетные системы, это осложнит наше взаимодействие с ним», – подчеркнул конгрессмен.
«В случае с Дели потенциал использования американских санкций достаточно ограничен, учитывая, что Индия зависит от России в обслуживании и модернизации огромного по размерам парка ранее уже поставленного советского/российского оружия, а также, принимая во внимание тот факт, что Индия проводит курс на поддержание стратегической автономии в закупках вооружений и военной техники, – объясняет мотивы индийской стороны Василий Кашин, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ. – Помимо всего прочего, индийцы отлично понимают, что их сотрудничество с Россией в этой области выполняет роль сдерживающего фактора по отношению к сотрудничеству между Пакистаном и Россией. Снятие тормозов на пути развития подобных отношений может иметь для Индии весьма далеко идущие последствия». По словам Василия Кашина, в целом санкции США в отношении поставок оружия из России неэффективны. В качестве примеров он привел контракты на поставку зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию и истребителей Су-35 в Индонезию. «Санкции ведут к усложнению системы расчетов между странами, дополнительным трансакционным издержкам и обращению к бартеру, как это было в случае с Индонезией, однако редко ведут к срыву сделок», – подчеркнул Кашин.
В свою очередь, Россия, как сообщил журналистам «Коммерсанта» источник в российском военно-промышленном комплексе, уверена в своем индийском партнере, несмотря на американское давление. На последней неофициальной встрече по ЗРС С-400 «Триумф» индийцы заверяли, что вопрос покупки комплексов является решенным. «Индийцы просто не могли бы поступить по-другому, – добавил собеседник «Коммерсанта». – У КНР есть С-400, поэтому американские комплексы ПВО Patriot Индии не подойдут, так как американская система является более слабой».
И все же стоит отметить, что антироссийские ограничительные меры со стороны Вашингтона уже сейчас затрагивают тех, кто работает в сфере военно-технического сотрудничества с Россией. До недавнего времени все сделки в этой области заключались между Дели и Москвой в долларах. Но сейчас появилась проблема с банками, через которые могли бы осуществляться транзакции: индийские структуры серьезно опасаются попадания в черные списки, объявленные Вашингтоном, и замораживают платежи. Под такую заморозку транзакций с апреля 2018 года, как сообщила недавно индийская газета The Economic Times, в общей сложности уже попало более двух миллиардов долларов. По данным индийских журналистов в эту сумму входит и финансирование «критически важных проектов», например, ремонт переданной Индии в лизинг российской атомной подводной лодки Chakra.
В результате, по словам источников газеты The Economic Times, Дели и Москва уже сейчас прорабатывают возможность того, чтобы все расчеты в сфере ВТС проводить не в долларах, а в рупиях и рублях по курсу, привязанному к международной валюте, к примеру, к сингапурскому доллару. Однако официально данную информацию стороны пока никак не комментировали.
В Индии сертифицируют вертолет Ми-171А2
Холдинг «Вертолеты России» начал работу по сертификации своего новейшего вертолета Ми-171А2 в Индии. В настоящее время с авиационными властями Индии (DGCA) идут переговоры по порядку проведения необходимых сертификационных работ, сообщает официальный сайт Ростеха. Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский отметил, что для холдинга крайне важно дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений между странами. С этой точки зрения глубоко символичен тот факт, что первым иностранным заказчиком новейшего российского вертолета Ми-171А2 стала индийская компания и именно в Индии «Вертолеты России» впервые начали процесс подтверждения его российского сертификата.
В холдинге отмечают, что необходимость признания сертификата на вертолет Ми-171А2 связана с тем, что к нему существует огромный интерес со стороны потенциальных заказчиков из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В настоящее время компания работает над рядом проектов по поставке данных вертолетов разным покупателям из АТР. Интерес покупателей к новинке вполне объясним. Ми-171А2 – результат глубокой модернизации отлично себя зарекомендовавших во всем мире вертолетов типа Ми-8/17/171. При этом относительно базовой модели в его конструкцию было внесено более 80 изменений.
К примеру, Ми-171А2 получил новые российские двигатели ВК-2500ПС-03, оснащенные современной электронной системой автоматического управления типа FADEC. Помимо этого, благодаря внедренным конструктивным решениям данный двигатель обеспечивает более надежную эксплуатацию вертолетной техники в регионах, отличающихся жарким климатом, а также в районах высокогорья. Применение на вертолете современного цифрового пилотажно-навигационного комплекса с дисплейной индикацией данных сделало возможным сокращение экипажа винтокрылой машины с трех до двух человек. А добавление в состав бортового электронного оборудования вертолета аппаратуры, предназначенной для диагностики и контроля состояния основных систем, позволило повысить надежность машины и привело к снижению временных затрат на проведение его технического обслуживания.
Армения заинтересована в истребителях Су-30СМ
Армения находится на продвинутой стадии переговоров по покупке российских многофункциональных истребителей Су-30СМ, относящихся к поколению 4+, считают в ИА «Regnum». В середине июня премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал фотографию, на которой был запечатлен в кабине современного российского многофункционального истребителя Су-30СМ. В подписи к появившемуся фото Никол Пашинян отметил, что находится в кабине одного из лучших в мире истребителей, отметив также, что он уже в Ереване (накануне он совершал визит на территорию Нагорно-Карабахской Республики). При этом данная фотография породила ряд вопросов. Откуда на авиационной базе «Эребуни», на которой базируются российские истребители МиГ-29, появился Су-30СМ? Принадлежит новый самолет ВКС России, или был куплен Арменией?
Согласно информации от источника в министерстве обороны Армении, который поделился с журналистами ИА «Regnum» информацией на условиях анонимности, в настоящее время Ереван ведет предметные переговоры с Москвой о покупке некоторого количества современных российских истребителей. При этом переговоры находятся уже в достаточно продвинутой стадии. При удачном раскладе подписание контракта может состояться в течение ближайшего года или двух лет. Подобная информация вполне соотносится с информацией об интересе Армении к истребителям Су-30СМ, которая начала появляться в СМИ этой страны еще в 2016 году. Если же говорить об истребителе, в котором фотографировался премьер-министр Армении, то данный самолет принадлежит ВКС России, скорее всего, он прибыл на авиабазу «Эребуни» в составе группы машин для выполнения тренировочных полетов, а также демонстрации возможностей новой российской техники военному и политическому руководству Армении.
Сегодня истребитель Су-30 представляет собой наиболее массовый и удачный российский экспортный самолет. Только одна Индия купила 272 Су-30МКИ, более 100 машин при этом находятся на вооружении российских ВКС. Самолет строится крупносерийно, что обеспечивает высокое качество (технология выпуска отлично отработана), а также невысокую стоимость. Плюсом является и то, что в Сирии самолет получил необходимый опыт боевого применения, что отразилось во внесении некоторых изменений в его конструкцию.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в кабине истребителя Су-30СМ
Если же говорить об Армении, то на данный момент времени у страны нет истребительной авиации. Из боевых самолетов в наличии имеется 15 штурмовиков Су-25, а на российской авиационной базе «Эребуни» под Ереваном дислоцировано 18 истребителей МиГ-29, но и эти самолеты с каждым годом не становятся моложе и эффективнее. В такой ситуации вполне логичным представляется покупка Су-30СМ, особенно если Россия поможет с подготовкой необходимой для них инфраструктуры.
В целом же появление в составе вооруженных сил Армении современных истребителей Су-30СМ способно существенно повысить наступательные возможности страны и Нагорного Карабаха, а также поставить под еще большую угрозу нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана, которая для Баку имеет стратегический характер, и другие инфраструктурные объекты на территории соседней страны. Все это должно сыграть дополнительную роль в обеспечении сдерживания сторон конфликта от полномасштабной войны.
США готовы сорвать крупнейшие контракты между Индией и Россией
В Дели и Вашингтоне заканчивают подготовку к первой в истории встрече глав дипломатических и оборонных ведомств Индии и США в формате «2+2». Диалог, который уже намечен на начало июля 2018 года, обещает быть достаточно непростым. В США недовольны оборонным сотрудничеством между Индией и Россией и предупреждают, что закупки индийскими военными российских вооружений могут стать причиной введения санкций против Дели. Учитывая, что Россия остается главным военно-техническим партнером Индии, американское давление уже становится критическим испытанием для Дели и Москвы, считают в «Коммерсанте». По информации средств массовой информации Индии, стороны уже приступили к обсуждению разных путей нейтрализации возможных антироссийских санкций США. Один из вариантов – переход на систему расчетов в национальных валютах двух стран при заключении сделок в военно-технической сфере.
Американо-индийские переговоры в формате «два плюс два» пройдут в столице США 6 июля 2018 года, через год после того как премьер-министр Индии Нарендра Моди впервые встретился в США с Трампом и достиг ряда договоренностей в области военно-технического сотрудничества между странами. Партнерами министра обороны США Джеймса Мэттиса и госсекретаря Майка Помпео на переговорах будут министр обороны Нирмала Ситхараман и глава МИД страны Сушма Сварадж. Две женщины будут «держать удар» по достаточно чувствительным вопросам ВТС. Многочисленные в последнее время заявления и утечки американских официальных лиц свидетельствуют нам о том, что в США все больше недовольны оборонными связями Индии и России, которая уже длительное время является главным партнером Дели в вопросах ВТС.
Подтверждая это, Уильям Торнберри, являющийся председателем комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, во время посещения Дели 28 мая 2018 года заявил, что активно обсуждаемые сегодня на различных уровнях новые крупные сделки между Дели и Москвой в области военно-технического сотрудничества не вписываются в американо-индийское оборонное партнерство. Уильям Торнберри предупредил своих индийских коллег о том, что планируемые Дели закупки российских ЗРС С-400 «Триумф» (стоимость данного контракта оценивается примерно в 6 миллиардов долларов) могут негативным образом отразиться на военно-техническом сотрудничестве между Вашингтоном и Дели. «Как в Конгрессе, так и в администрации США сегодня очень обеспокоены этим вопросом», – рассказал Торнберри в интервью индийскому телеканалу NDTV. «Дело не только в Индии, которая хотела бы оформить данную сделку. Если любое государство получит данные зенитно-ракетные системы, это осложнит наше взаимодействие с ним», – подчеркнул конгрессмен.
«В случае с Дели потенциал использования американских санкций достаточно ограничен, учитывая, что Индия зависит от России в обслуживании и модернизации огромного по размерам парка ранее уже поставленного советского/российского оружия, а также, принимая во внимание тот факт, что Индия проводит курс на поддержание стратегической автономии в закупках вооружений и военной техники, – объясняет мотивы индийской стороны Василий Кашин, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ. – Помимо всего прочего, индийцы отлично понимают, что их сотрудничество с Россией в этой области выполняет роль сдерживающего фактора по отношению к сотрудничеству между Пакистаном и Россией. Снятие тормозов на пути развития подобных отношений может иметь для Индии весьма далеко идущие последствия». По словам Василия Кашина, в целом санкции США в отношении поставок оружия из России неэффективны. В качестве примеров он привел контракты на поставку зенитно-ракетных систем С-400 в Турцию и истребителей Су-35 в Индонезию. «Санкции ведут к усложнению системы расчетов между странами, дополнительным трансакционным издержкам и обращению к бартеру, как это было в случае с Индонезией, однако редко ведут к срыву сделок», – подчеркнул Кашин.
В свою очередь, Россия, как сообщил журналистам «Коммерсанта» источник в российском военно-промышленном комплексе, уверена в своем индийском партнере, несмотря на американское давление. На последней неофициальной встрече по ЗРС С-400 «Триумф» индийцы заверяли, что вопрос покупки комплексов является решенным. «Индийцы просто не могли бы поступить по-другому, – добавил собеседник «Коммерсанта». – У КНР есть С-400, поэтому американские комплексы ПВО Patriot Индии не подойдут, так как американская система является более слабой».
И все же стоит отметить, что антироссийские ограничительные меры со стороны Вашингтона уже сейчас затрагивают тех, кто работает в сфере военно-технического сотрудничества с Россией. До недавнего времени все сделки в этой области заключались между Дели и Москвой в долларах. Но сейчас появилась проблема с банками, через которые могли бы осуществляться транзакции: индийские структуры серьезно опасаются попадания в черные списки, объявленные Вашингтоном, и замораживают платежи. Под такую заморозку транзакций с апреля 2018 года, как сообщила недавно индийская газета The Economic Times, в общей сложности уже попало более двух миллиардов долларов. По данным индийских журналистов в эту сумму входит и финансирование «критически важных проектов», например, ремонт переданной Индии в лизинг российской атомной подводной лодки Chakra.
В результате, по словам источников газеты The Economic Times, Дели и Москва уже сейчас прорабатывают возможность того, чтобы все расчеты в сфере ВТС проводить не в долларах, а в рупиях и рублях по курсу, привязанному к международной валюте, к примеру, к сингапурскому доллару. Однако официально данную информацию стороны пока никак не комментировали.
В Индии сертифицируют вертолет Ми-171А2
Холдинг «Вертолеты России» начал работу по сертификации своего новейшего вертолета Ми-171А2 в Индии. В настоящее время с авиационными властями Индии (DGCA) идут переговоры по порядку проведения необходимых сертификационных работ, сообщает официальный сайт Ростеха. Генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский отметил, что для холдинга крайне важно дальнейшее развитие и укрепление двусторонних отношений между странами. С этой точки зрения глубоко символичен тот факт, что первым иностранным заказчиком новейшего российского вертолета Ми-171А2 стала индийская компания и именно в Индии «Вертолеты России» впервые начали процесс подтверждения его российского сертификата.
В холдинге отмечают, что необходимость признания сертификата на вертолет Ми-171А2 связана с тем, что к нему существует огромный интерес со стороны потенциальных заказчиков из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В настоящее время компания работает над рядом проектов по поставке данных вертолетов разным покупателям из АТР. Интерес покупателей к новинке вполне объясним. Ми-171А2 – результат глубокой модернизации отлично себя зарекомендовавших во всем мире вертолетов типа Ми-8/17/171. При этом относительно базовой модели в его конструкцию было внесено более 80 изменений.
К примеру, Ми-171А2 получил новые российские двигатели ВК-2500ПС-03, оснащенные современной электронной системой автоматического управления типа FADEC. Помимо этого, благодаря внедренным конструктивным решениям данный двигатель обеспечивает более надежную эксплуатацию вертолетной техники в регионах, отличающихся жарким климатом, а также в районах высокогорья. Применение на вертолете современного цифрового пилотажно-навигационного комплекса с дисплейной индикацией данных сделало возможным сокращение экипажа винтокрылой машины с трех до двух человек. А добавление в состав бортового электронного оборудования вертолета аппаратуры, предназначенной для диагностики и контроля состояния основных систем, позволило повысить надежность машины и привело к снижению временных затрат на проведение его технического обслуживания.
Автор: Юферев Сергей
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти