09:31 03 июля
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Непримиримая борьба за здоровье нации. Реакция рынка на рост акциза на сигареты

Российское правительство продолжает непримиримую борьбу за здоровье нации. На сей раз повышать уровень здоровья решили с помощью повышения ставки акциза на сигареты. Как известно, рост ставки состоялся 1 июля. Показатели таковы: на 10% плюс 14,5% расчётной стоимости за тысячу сигарет.

Непримиримая борьба за здоровье нации. Реакция рынка на рост акциза на сигареты


Это второе повышение ставки акциза на табачную продукцию за два года.


Так с 2017 года ставка составляла 1562 руб (не более 2123 руб.). Теперь – 1718 рублей (не более 2335 руб.).

В материале РИА Новости сообщается, что табачные компании готовятся отреагировать на повышение ставки акциза повышением цены табачных изделий. При этом отмечается, что «прямой зависимости повышения цены на табак с ростом ставки акциза нет». Но тут же добавлено, в наиболее дешёвом сегменте табачной продукции пачка сигарет прибавит в цене около 5-6 рублей. Это повышение состоится через несколько недель – когда до рынка дойдёт продукция, произведённая уже после повышения акцизной ставки.

На этом фоне стоит опубликовать статистические данные о числе курильщиков в России. Если верить данным исследовательской группы «Ромир», которые основывались на опросе населения, то число курильщиков в нашей стране за пять лет упало более чем на 30%. На начало 2018 года курящими назвали себя 26% опрошенных россиян.

Ранее в ВС РФ решили заменить выдачу курильщикам сигарет на выдачу конфет.

Напомним, что ранее Владимир Путин заявил о необходимости принятия мер, которые бы позволили в итоге увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 80 лет к 2030 году.

Использованы фотографии: fastnews.info
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Комментарии 76

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  1. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:21
    Борьба с курением и борьба с курильщиками это разные вещи.

    Повышение цены и запреты на курение в общественных местах (остановка) - есть борьба с курильщиками как таковыми.

    Ванёк
    1. Чёрный Сегодня, 06:23
      Как известно, рост ставки состоялся 1 июля
      .Ну вроде бы все, суббота, вечер, сегодня больше в мой карман любимая власть не полезет. ан нет, ошибочка вышла, оказалось без отдыха работают слуги народа, все об России думают laughing
      Чёрный
      1. Чёрный Сегодня, 06:24
        есть борьба с курильщиками как таковыми.
        .....это поощрение контрабанды и выращивания табака на собственных огородах....здоровый образ жизни пропагандировать надо ( а у нас пропагадируют в СМИ что?...правильно, за это слово банят smile ), турники во дворах ставить,тренажёрные залы открывать, занятия в секциях делать доступными...
        Чёрный
        1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:29
          Уж лучше самосад, чем эрзац-табак !
          Uncle Lee
          1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 06:54
            Для самосада нужно сад/огород иметь, ездить туда периодически, мучаться с ним. Не все могут себе позволить. Ну и есть трубка и качественный табак, а не та муть, которую в сигареты пихают, самокрутки в конце концов.
            Ушлый_башкорт
            1. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 08:15
              Цитата: Ушлый_башкорт
              Не все могут себе позволить.

              ну так не курите
              Василенко Владимир
              1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 08:22
                Легко скзать, да трудно сделать=) Иногда могу месяц не курить, иногда без сигарет натурально зверею, вот как-то так получается.
                Ушлый_башкорт
          2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:48
            Цитата: Uncle Lee
            Уж лучше самосад, чем эрзац-табак !

            Лучше уж вообще никак. Бросил курить 15 лет назад, чего и всем желаю. good
            Ингвар 72
            1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 08:29
              Лучше уж вообще никак. Бросил курить 15 лет назад, чего и всем желаю
              Бросил 5 лет назад, теперь правда вес попер sad
              72jora72
        2. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:32
          Цитата: Чёрный
          .здоровый образ жизни пропагандировать надо


          ВОТ!

          Вот это и будет борьба с курением.

          Цитата: Чёрный
          это поощрение контрабанды и выращивание табака на собственных огородах.


          Я курю, как Вы говорите, контрабанду. И не грамма не обламываюсь. Она стоит в двое дешевле. Самосад? Тестя попрошу. Он всё лето на даче живёт. На зиму заготовит.

          Вся котнрабанда делается в городе Одесса на улице Малая Арнаутская.*
          Ванёк
          1. электроОлег (Олежище) Сегодня, 07:39
            А я перешёл на пар! Теперь не кашляю лёжа горизонтально. Всем рекомендую! Густейшего вам навала и здоровья парни! good
            электроОлег
            1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:49
              Цитата: электроОлег
              А я перешёл на пар!

              Легкие глицерином то же забиваются.
              Ингвар 72
        3. Дирижер Сегодня, 06:32
          Ой, право слово , зал открыть то денюжка нужна, а вот запретить да повысить, то бумага и есть чем занять чиновников.
          Дирижер
        4. трассер (Вьюга) Сегодня, 06:39
          Подождите подождите...Чтобы вы не померли раньше отмереных вам природой лет вам надо " турник " рекламировать? Серьезно? А вы сами никогда не слышали про то , что это несколько "вредно"? Тоесть, вам кто то дожен через "надписи на остановках" и прочих рекламах доказать приимущества " турнирника" над номерком на ноге в морге? Сами не разберетесь? А что "пронесет" именно вас...Это вы доктору расскажите. Указ правильный . А обидеть вас не хочу это скорее к каждому курильщику относится.


          трассер
          1. Неплохой (Виталий) Сегодня, 06:59
            Цитата: трассер
            Подождите подождите...Чтобы вы не померли раньше отмереных вам природой лет вам надо " турник " рекламировать? Серьезно? А вы сами никогда не слышали про то , что это несколько "вредно"? Тоесть, вам кто то дожен через "надписи на остановках" и прочих рекламах доказать приимущества " турнирника" над номерком на ноге в морге? Сами не разберетесь? А что "пронесет" именно вас...Это вы доктору расскажите. Указ правильный . А обидеть вас не хочу это скорее к каждому курильщику относится.

            hi "Курить здоровью вредить" и это все прекрасно понимают и чтобы не предлагало бы государство как альтернативу этому, каждый желающий и бросивший курение должен выбрать и придерживаться своего пути в этом, сообразуясь со своим здоровьем, силой воли, увлечениями.
            Неплохой
            1. sogdy (sogdy) Сегодня, 07:44
              Цитата: Неплохой
              "Курить здоровью вредить" и это все прекрасно понимают

              27 июня 2002 года Верховный Суд США постановил "на вечные времена", что все представленные "свидетельства" вреда курения не соответствуют действительности. Вред курения не доказан, польза - объективна.
              Те же данные представлены Военно-медицинской академией ВС РФ в 1997 году.
              Такие же данные получены при военно-медицинских исследованиях в Болгарии в 1985-87 годах, подтверждены в 1993-94 годах.

              Возвращаемся к выводам 30х годов - при запрете табака треть населения обречена на предельный срок жизни 34-37 лет. На этом же основании Петр 1 ввел обязательное табакокурение в Российской Империи.
              sogdy
              1. Muvka (Владимир) Сегодня, 07:50
                За деньги табачных гигантов и не такие свидетельства предъявят.
                Muvka
              2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:52
                Цитата: sogdy
                Цитата: Неплохой
                "Курить здоровью вредить" и это все прекрасно понимают

                27 июня 2002 года Верховный Суд США постановил "на вечные времена", что все представленные "свидетельства" вреда курения не соответствуют действительности. Вред курения не доказан, польза - объективна.
                Те же данные представлены Военно-медицинской академией ВС РФ в 1997 году.
                Такие же данные получены при военно-медицинских исследованиях в Болгарии в 1985-87 годах, подтверждены в 1993-94 годах.

                Возвращаемся к выводам 30х годов - при запрете табака треть населения обречена на предельный срок жизни 34-37 лет. На этом же основании Петр 1 ввел обязательное табакокурение в Российской Империи.

                В той же Америке у табачных компаний отсуживают по искам миллионы за подрыв здоровья, это так уж, для кучи.
                ul_vitalii
          2. Улиточник N9 (Улиточник) Сегодня, 09:27
            Надпись на пачке сигарет: "можешь курить, все равно, до пенсии не доживешь".....
            Улиточник N9
        5. SSR (Roman) Сегодня, 07:17
          Цитата: Чёрный
          а у нас пропагадируют в СМИ что?...правильно, за это слово банят ), турники во дворах ставить

          Могу специально пройтись по городу и сделать фото не только турников а целые тренажёрные уличные группы.
          Стучитесь в своё гороно или на сайт добродел, а на счёт сми я молчу. Нп знаю что за сми у вас. hi
          SSR
        6. Дядя Ваня Сусанин (Иван) Сегодня, 07:33
          Ну не знаю , живу в новостройках , в каждом дворе и турник и брусья и т.д. да и цены в спортзал сейчас вполне доступные , а для детей куча бесплатных секций (г.Красноярск)
          Дядя Ваня Сусанин
          1. Muvka (Владимир) Сегодня, 07:51
            Цитата: Дядя Ваня Сусанин
            Ну не знаю , живу в новостройках , в каждом дворе и турник и брусья и т.д. да и цены в спортзал сейчас вполне доступные , а для детей куча бесплатных секций (г.Красноярск)

            Им из-за дыма от сигареты турников не видно...
            Muvka
      2. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:25
        Цитата: Чёрный
        без отдыха работают


        Бедолаги...
        Ванёк
    2. лысова (владимир) Сегодня, 06:27
      Это вообще тема, а те кто бросить курить ( в том числе и я) вообще жестока.
      лысова
    3. трассер (Вьюга) Сегодня, 06:32
      Не курите, какие проблемы? Все просто.
      трассер
      1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:37
        иногда кажется,что власти нужны некурящие,непьющие,старые,безработные,больные,туп
        ые "сапиенсы".
        Дедкастарый
        1. Lyapis (Станислав) Сегодня, 07:16
          Вам не кажется, что "некурящие" и "непьющие" не могут стоять в одной логической цепочке рядом с "больные" и "тупые"? Да и необходимость власти в безработных весьма сомнительна.
          Lyapis
        2. Дирижер Сегодня, 08:41
          и не доживающие до пенсии .
          Дирижер
      2. Ванёк (Иван) Сегодня, 06:44
        Цитата: трассер
        какие проблемы?


        А ни кто не говорит, что это проблема.

        Не хотите не надо.

        Я курю на остановке. Вы не хотите. Да ради Бога. ОТОЙДИТЕ!

        Закон приняли после того как я начал курить. Ко мне какие вопросы?
        Ванёк
        1. трассер (Вьюга) Сегодня, 06:57
          Вопросов у меня к вам лично нет. Мы вопрос обсуждаем. Так вот с точки зрения государсва вы как налогоплательщик должны прожть как можно дольше дабы платить налоги. Когда же вы заболеете причем очень серьезно государсво так или иначе инвестирует в вас огромную сумму.. Дабы вы еще платили налоги и при этом жили. Оно ему надо ? Вы деньги отдаете непонятно кому а платить за это в конечном счете государсву? Девки молодые все подряд курят ..Сколько надо инвестировать чтобы их больных детей потом лечить а ведь слезы лить будут крокодильи. Этл понятно по человечески . Непонятно одно...Если всем все понятно почему миллионы людей подсаживаются на эту зависимость..Парадокс..
          трассер
          1. sxfRipper (Александр) Сегодня, 07:57
            с точки зрения государсва вы как налогоплательщик должны прожть как можно дольше дабы платить налоги
            Именно ЭТО и волнует наше государство!
            sxfRipper
          2. Дирижер Сегодня, 08:44
            Девкам молодым (а они реально много курят) Домострой ввести
            Дирижер
          3. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 08:44
            У меня глубокое убеждение, что в сигареты стали добавлять какую-то дрянь, что бы курильщик не мог оставить эту привычку. Сам я уже давно бросил, но что мне это стоило... sad
            Gnefredov
        2. Дядя Ваня Сусанин (Иван) Сегодня, 07:38
          А давайте ,когда вы будете стоять на остановке , я подойду и справлю вам на ногу нужду по маленькому , в конце концов , пописять это естественная потребность , а вот покурить , нет!!! А если вам это не понравиться так отойдите молча ,ага !!!
          Дядя Ваня Сусанин
          1. sxfRipper (Александр) Сегодня, 07:56
            А вот это уже будет нарушением/оскорблением общественной нравственности!
            sxfRipper
            1. Дирижер Сегодня, 08:46
              Хулиганство сие в КоАпе . хотя если писать или какать охота . то как то надо надобности справлять . а то и плевок . и чих и зевок . и перднуть нельзя шо бы не оскорбить чью то нравственность.
              Дирижер
    4. роман66 (роман) Сегодня, 07:25
      Ванек, такие меры тоже необходимы, я вот не курю, и страшно не люблю,когда меня где-нибудь на ж.д. станции обкуривают борцы за свои права. а у меня прав нет, получается
      роман66
      1. Дядя Ваня Сусанин (Иван) Сегодня, 07:46
        Так вот и я о том же ! Если у человека есть потребность покурить , так пусть он ее решает не за мой счет !!!
        Дядя Ваня Сусанин
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 08:13
          Цитата: Дядя Ваня Сусанин
          Если у человека есть потребность покурить , так пусть он ее решает не за мой счет !!!

          Да ладно вам,ладно... БЕЗ ПАНИКИ !
          ДНР вам поможет сигаретами собственного производства yes
          Правда и табак ФУ какой,и в пачке "Винстон" может оказаться "Лаки страйк",но это же не важно laughing

          Народная Правда - Донбасс
          14 июн в 23:56

          Торжество справедливости и правосудия.

          Недавно у нас была публикация, в которой мы описывали нюансы контрабандистской деятельности МЧС ДНР (https://vk.com/wall-40947678_2734).
          В этом деле есть определенные успехи.
          Началось все с того, что недалеко от границы по территории РФ ехали "УАЗики", наполненные под завязку контрафактными сигаретами, произведенными в ДНР.
          Но для контрабандистов случилось страшное.
          Первое транспортное средство было поймано в 1 км от границы на стороне Российской Федерации. Лицо, находящееся за рулем, было задержано, а в автомобиле обнаружено порядка 400 блоков контрафактных табачных изделий.
          Не будем говорить о качестве этих сигарет, условиях производства и нормах, которые никто и никогда не соблюдал.
          Второй автомобиль был обнаружен в лесополосе на расстоянии трех километров от границы, но водителя в нем не обнаружили.
          Водитель проявил гениальность и через время пришел заявлять, что его автомобиль угнали и был в результате тоже задержан.
          Оба сотрудничают со следствием и активно ему помогают.
          Но никто и не мог подумать, что "решать вопрос" придут российские пограничники, занимающие даже определенные должности.
          Не срослось. Были задержаны.
          Задержанные, способствующие следствию, уже рассказали о причастности к этому представителей из ДНР.
          Собственно, пользуясь случаем, хочется передать привет некоторым непосредственным учатсникам, а именно:

          (ТЕКСТ ОБРЕЗАН,полная статья, здесь : https://vk.com/truepeoples)
          Сепар ДНР
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 07:55
        Рома, приветствую hi Тоже не курю, соледарен с комментарием. drinks
        ul_vitalii
        1. роман66 (роман) Сегодня, 09:08
          привет, Виталий! hi а ведь сделаешь замечание - так еще обижаются, надысь куряку такую с детской площадки выпроваживали. так чуть до драки не дошло
          роман66
      3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:58
        Роман, приветик! love песенка вспомнилась...
        Бросай курить, бросай! Дурить, курить, дурить бросай!
        Незачем тебе курить - двигаться давай!
        Скажи здоровью "да", а никотину "нет",
        А то оно улетит вместе с дымом сигарет.
        Туда-сюда, ага! Закружилась голова.
        Назад, вперёд, прыжок - передохнуть пора.
        И дело даже не в погоде и в усталости твоей,
        Побереги себя, бросай курить скорей!
        Бросай курить - вставай на лыжи!
        Бросай курить - здоровьем будешь не обижен!
        Masya Masya
        1. роман66 (роман) Сегодня, 09:04
          добавлю, лучше и не начинать, как я! Масенька, добрейшего love
          роман66
    5. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 08:23
      Цитата: Ванёк
      Повышение цены и запреты на курение в общественных местах (остановка) - есть борьба с курильщиками как таковыми.

      Вы не правы. Если о повышении цены еще можно спорить,то остальное работает на борьбу с явлением как таковым. ТУт объяснение простое.. нет никаких медицинских и прочих показаний начать курить.. ну нет и все. Это происходит под влияние внешних факторов..а именно имеджевых.. Основное..это же круто..!!! Нет не круто..,агрессивная реклама минус,курение на каждом углу минус...,а повышение цен ..здравомыслящим людям еще напоминание завязать с этим дерьмом.
      Пи.СИ.. Лично не курю и никогда не курил,пробовал..не понравилось.. Потому что основывался на вкусовых ощущения,а не имиджевых.. ЗЫ.. даже у нас в среде дальнобойщивоков курящих все меньше..
      dvina71
  2. Глушь (Станислав) Сегодня, 06:38
    Никакой борьбы за здоровье тут нет, простая борьба за бабло. Раздав табачную промышленность в руки иностранцев, получили итог: каждая проданная пачка сигарет - это кучка валюты, утекающая из страны.
    Кстати, в сельской местности сейчас наблюдается повышенный интерес к выращиванию табака, чего давно не было, спрос на семена весной был очень большой.
    Глушь
  3. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 06:41
    "...число курильщиков в нашей стране за пять лет упало более чем на 30%. На начало 2018 года курящими назвали себя 26% опрошенных россиян."
    Скоро ФНС будет штрафовать некурящих за "сокращение налогооблагаемой базы". laughing
    samarin1969
  4. Dimy4 (Дмитрий) Сегодня, 06:46
    Государство непоследовательно в своих решениях, то оно стремится увеличить количество пенсионеров то одновременно уменьшить.
    Dimy4
  5. Nychego (Валерий) Сегодня, 07:03
    Российское правительство продолжает крохоборить, а не за здоровье нации бороться.
    Nychego
  6. Altona (Евгений) Сегодня, 07:04
    Цитата: Ванёк
    Борьба с курением и борьба с курильщиками это разные вещи.

    --------------------
    Это примерно тоже самое как и раньше, когда объяснялся вред сливочного масла и куриных яиц. Фактически, идет сбор средств за счет курящих. Не знаю, как у них там со статистикой, но на рынке есть махорка и самосад.
    Altona
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:13
      Не палите контору !
      Uncle Lee
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 07:05
    Цитата: samarin1969
    Скоро ФНС будет штрафовать некурящих за "сокращение налогооблагаемой базы".

    ---------------------
    В Административный Кодекс добавят статью за курение "нелицензированного табака". wink
    Altona
    1. Анкыпельгыгыргын (Олег Конев) Сегодня, 07:14
      Да, скурил дед самокрутку с самосадом на завалинке - получи штраф!
      Анкыпельгыгыргын
      1. Чёрный Сегодня, 07:19
        Цитата: Анкыпельгыгыргын
        Да, скурил дед самокрутку с самосадом на завалинке - получи штраф!

        За что?
        Чёрный
        1. роман66 (роман) Сегодня, 07:29
          за табак без акциза, а если еще попробовать пришить распространение...
          роман66
          1. Чёрный Сегодня, 08:13
            Цитата: роман66
            за табак без акциза, а если еще попробовать пришить распространение...

            Нет такого в адм. кодексе....можете спокойно выращивать.
            Чёрный
            1. роман66 (роман) Сегодня, 09:06
              непорядок, а если все табак выращивать на продажу будут. как государству наживаться?
              роман66
    2. Nychego (Валерий) Сегодня, 08:22
      Цитата: Altona
      В Административный Кодекс добавят статью за курение "нелицензированного табака". wink

      Будет ещё одна дохлая статья.
      Nychego
  8. shubin Сегодня, 07:19
    Бросайте курить, и будет вам щастье! Уже год, как не курю, доволен, как слон! good
    shubin
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:01
      А я четыре года, доволен как четыре слона smile Кстати мои знакомые брали болгарский "Табакс" и бросали.
      ul_vitalii
    2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:08
      Цитата: shubin
      Бросайте курить, и будет вам щастье! Уже год, как не курю, доволен, как слон!

      А разве есть слоны бросившие курить? belay А я не курю и не пью уже восемнадцатый год! А курил около 30 лет. Бросил сразу одновременно, потому что, если выпил, то закуришь однозначно. И вот сейчас ни сколько не жалею! good
      СРЦ П-15
      1. shubin Сегодня, 08:26
        У меня стаж курильщика 35 лет был, правда, начал довольно поздно, после армии. У меня лично неотъемлемым атрибутом сигареты был кофе, одно без другого ну никак, но справился, оказывается, кофе и без сигареты хорошо идёт! laughing
        shubin
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 07:37
    Цитата: Чёрный
    За что?

    ------------------------
    Как за что? За то, что курил табачок, не заплатив с него акцизы и налоги. Уже есть статья в АК за "посадку несертифицированного картофеля" на своем участке, так и на махорку введут. wink
    Altona
    1. Aaleks1974 (Алексей) Сегодня, 08:21
      А номер статьи слабо привести? А насчет самосада, это после Примы или Луча, еще можно было, затянуться, а уж после сегодняшних сигарет, проще бросить будет (бросил курить 16 лет назад).
      Aaleks1974
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 07:38
    Цитата: shubin
    Бросайте курить, и будет вам щастье! Уже год, как не курю, доволен, как слон!

    -------------------------
    Вот не все могут научиться снова самим вырабатывать никотиновую кислоту. Организм требует извне. laughing
    Altona
  11. свободный (Андрей) Сегодня, 07:50
    Это борьба не против курения а, за повышение сбора налогов.Борьба против курения должна вестись в культурном пространстве а,не ценовом.
    свободный
  12. стайер (Станислав) Сегодня, 08:08
    Я курил 31 год, не по детски так, по две пачки в день. Всегда раздражали всякие законы, которые ущемляют мои права курильщика. Нынче вот так получилось, что единомоментно бросил. )))). Господи, как я счастлив, что я не курю!
    И смотрю на такие законы теперь, тихонько посмеиваясь. Бросайте курить, оказалось, это очень легко и просто сделать.
    стайер
    1. shubin Сегодня, 08:30
      Полностью солидарен с вами, коллега! yes
      shubin
  13. Опер (Игорь) Сегодня, 08:28
    Если бы цены на сигареты и алкоголь вдруг резко снизили революционное большинство ВО с пеной у рта доказывали бы друг другу - враги гнобят здоровье нации! А Дедкастарый, который Хемингуэй ушел бы на неделю в глубочайшую рыбалку... В знак протеста конечно! Какую агитацию еще здорового образа жизни здесь надо людям я вообще не знаю! Я наоборот считаю, что иногда у нас это доходит до абсурда! Уж в ресторанах то надо было сделать разделение залов на курящий и некурящий! Тренажерных залов понаоткрывали столько, что цены безусловно доступные + очень гибкая система оплаты-ходишь - платишь, ушел на рыбалку...-не платишь! У нас раньше был маленький тренажерный зал. Да просто комната со штангой, гирями и гантелями. Ребята всегда ругались по поводу времени, когда кто ходит. Все не помещались. Сейчас пожалуйста все, что угодно и катих только тренажеров нет! Я живу в Текстильщиках. Около метро находится спортивный комплекс Москвич. Так вот чего там только нет от танцев и гимнастики до различных видов единоборств и тяжелой атлетики! Центр забит детьми и взрослыми. В выходные дни с раннего утра.
    Опер
    1. Дирижер Сегодня, 08:53
      Поезжайте в Моршанск , там ситуация иная.
      Дирижер
      1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 08:59
        Это про возможность заниматься спортом? Посмотрел в поисковике, в Моршанске 2 фитнес клуба (качалки).
        Servisinzhener
      2. Опер (Игорь) Сегодня, 09:23
        Дирижер, ну вы меня удивили до глубины души!) Моршанск и в частности Моршанский район это я так понимаю вы Тамбовскую область имеете ввиду? Это родина моей родни по отцу. Там живут мои дяди, тети и двоюродные братья с сестрами, племянники и племянницы!))) Мне не надо туда ехать специально. Я бываю там часто. Навскидку могу сказать там проводятся большие турниры очень серьезно организованные по футболу между школами района и очень много внимания уделяется легкой атлетике. Фото двух моих племянников чемпионов Моршанского района по футболу среди школ есть в ВК. Так и называется массовый спорт Моршанского района. Очень большое внимание уделяется студенческому спорту. Очень хорошая команда по боксу. Вы о чем говорите вообще?!)
        Опер
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:33
    Пора бы уже вообще запретить производство сигарет, а табачные компании ликвидировать. Вот вам и деньги на пенсионные выплаты на три пятилетки
    Дормидонт
  15. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 08:38
    Ну чтож по всей вероятности придется бросать. Что то жалко такие деньги в дым пускать.
    sgr291158
  16. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 08:55
    В отличии от других недавних финансовых инициатив, эту я полностью поддерживаю. Т.к. табакокурение несёт реальный вред здоровью, да и распространено оно в непомерных количествах. В моём детстве вероятность увидеть курящую женщину можно была такая же как увидеть инопланетянина. А сейчас многие женщины курят поболее сельских механизаторов. Так что всё правильно делают.
    Servisinzhener
  17. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 08:55
    На дух не переношу дым сигарет... на работе(только ИТР) всех курящих понизил в правах(в з/п), что удивительно - ни кто их не умолял бросить курить, сами бросили...не было ни каких протестов и забастовок.. осталось двое курящих, у них стаж курильщиков ого- го - дэк это их проблемы. wassat
    НасРать
  18. Altona (Евгений) Сегодня, 09:11
    Цитата: Aaleks1974
    А номер статьи слабо привести? А насчет самосада, это после Примы или Луча, еще можно было, затянуться, а уж после сегодняшних сигарет, проще бросить будет (бросил курить 16 лет назад).


    Новая редакция Ст. 10.12 КоАП РФ «…нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений… влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц — от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.»
    Altona
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