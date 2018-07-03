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Непримиримая борьба за здоровье нации. Реакция рынка на рост акциза на сигареты
Российское правительство продолжает непримиримую борьбу за здоровье нации. На сей раз повышать уровень здоровья решили с помощью повышения ставки акциза на сигареты. Как известно, рост ставки состоялся 1 июля. Показатели таковы: на 10% плюс 14,5% расчётной стоимости за тысячу сигарет.
Это второе повышение ставки акциза на табачную продукцию за два года.
Так с 2017 года ставка составляла 1562 руб (не более 2123 руб.). Теперь – 1718 рублей (не более 2335 руб.).
В материале РИА Новости сообщается, что табачные компании готовятся отреагировать на повышение ставки акциза повышением цены табачных изделий. При этом отмечается, что «прямой зависимости повышения цены на табак с ростом ставки акциза нет». Но тут же добавлено, в наиболее дешёвом сегменте табачной продукции пачка сигарет прибавит в цене около 5-6 рублей. Это повышение состоится через несколько недель – когда до рынка дойдёт продукция, произведённая уже после повышения акцизной ставки.
На этом фоне стоит опубликовать статистические данные о числе курильщиков в России. Если верить данным исследовательской группы «Ромир», которые основывались на опросе населения, то число курильщиков в нашей стране за пять лет упало более чем на 30%. На начало 2018 года курящими назвали себя 26% опрошенных россиян.
Ранее в ВС РФ решили заменить выдачу курильщикам сигарет на выдачу конфет.
Напомним, что ранее Владимир Путин заявил о необходимости принятия мер, которые бы позволили в итоге увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 80 лет к 2030 году.
Это второе повышение ставки акциза на табачную продукцию за два года.
Так с 2017 года ставка составляла 1562 руб (не более 2123 руб.). Теперь – 1718 рублей (не более 2335 руб.).
В материале РИА Новости сообщается, что табачные компании готовятся отреагировать на повышение ставки акциза повышением цены табачных изделий. При этом отмечается, что «прямой зависимости повышения цены на табак с ростом ставки акциза нет». Но тут же добавлено, в наиболее дешёвом сегменте табачной продукции пачка сигарет прибавит в цене около 5-6 рублей. Это повышение состоится через несколько недель – когда до рынка дойдёт продукция, произведённая уже после повышения акцизной ставки.
На этом фоне стоит опубликовать статистические данные о числе курильщиков в России. Если верить данным исследовательской группы «Ромир», которые основывались на опросе населения, то число курильщиков в нашей стране за пять лет упало более чем на 30%. На начало 2018 года курящими назвали себя 26% опрошенных россиян.
Ранее в ВС РФ решили заменить выдачу курильщикам сигарет на выдачу конфет.
Напомним, что ранее Владимир Путин заявил о необходимости принятия мер, которые бы позволили в итоге увеличить среднюю продолжительность жизни в стране до 80 лет к 2030 году.
Использованы фотографии: fastnews.info
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