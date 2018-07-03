09:31 03 июля
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Испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для С-400 и С-500 завершены

На полигоне Капустин Яр успешно завершены испытания новейшего боеприпаса для систем противовоздушной обороны. Речь идёт о ракете 40Н6Е для зенитных ракетных комплексов С-400. Это дальнобойная ракета, испытания которой успешными признали представители межведомственной комиссии.

Испытания дальнобойной ракеты 40Н6Е для С-400 и С-500 завершены


Информационное агентство ТАСС сообщает о том, что ракета 40Н6Е для ЗРК С-400 «Триумф» может быть принята на вооружение ВС России до конца лета. При этом производитель дальнобойного боеприпаса от комментариев на данный момент отказывается.


О некоторых характеристиках 40Н6Е.

Максимальная дальность поражения цели – 400 км. Максимальная высота поражения цели – 185 км. Фактически речь идёт о повышении эффективности противоракетного сегмента ЗРК С-400, в очередь за которым выстраиваются многие страны мира, включая Турцию, Индию, Саудовскую Аравию.

Первые испытания этой ракеты были проведены в 2015 году.

Ранее сообщалось, что эти ракеты после модернизационных процедур станут основной составляющей для перспективных зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей».

40Н6Е — это двухступенчатая твердотопливная ракета с аэродинамическими рулями-стабилизаторами. Она способна поражать объекты, расположенные за пределами видимости наземных радаров. Головка самонаведения позволяет после обнаружения цели наводить ракету на итоговом участке траектории.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 29

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  1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:37
    у С-500 явно диаметр направляющих гораздо больше чем у С-400. Возможно имеется в виду, что ракета для С-500 будет создаваться на базе 40Н6Е.
    Арон Заави
    1. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:54
      На глаз не очень заметно. Хотя и не исключено. Ну и чем это плохо?
      Горный стрелок
      1. venik (Владимир) Сегодня, 08:18
        Цитата: Горный стрелок
        На глаз не очень заметно.

        =========
        На КАКОЙ глаз (правый или левый)??? wassat
        Разве где-то есть ФОТО??? Тут в статье - "стандартные" стаканы (под 48Н6ДМ и 9М96М)..... request
        venik
    2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 07:38
      Е- это экспортная зур с усеченными ттх, а для наших ЗРК идёт зур 40Н6М
      Romario_Argo
    3. Комментарий был удален.
    4. Orkraider (Я) Сегодня, 07:52
      Вы правы. Разработчики в момент предвдущих испытаний заявляли, что эти ракеты после модернизационных процедур станут основной составляющей для перспективных зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей». Так что, предполагаю, что модернизационные процедуры будут связаны с контейнером ракеты для пятисотки. Мало информации, к счастью :) будут сюрпризы, приятные.
      Радуют новости о свершимся испытании, осталось дождатся комментариев производителя, если они будут, конечно.
      Orkraider
    5. venik (Владимир) Сегодня, 08:12
      Цитата: Арон Заави
      у С-500 явно диаметр направляющих гораздо больше чем у С-400. Возможно имеется в виду, что ракета для С-500 будет создаваться на базе 40Н6Е

      ======
      Арон! Я думаю, С-500, как и предшественница С-400 будет использовать разные типы ракет. Кроме упомянутых возможно будут и более "продвинутые" (в смысле ПРО) и дальнобойные!!! hi
      venik
      1. Leeds (Alexander) Сегодня, 09:08
        На слово Авакс что-то напрашивается рифма с окончанием на «-якс».
        Leeds
    6. ЛМН (Максим) Сегодня, 08:46
      Цитата: Арон Заави
      Возможно имеется в виду, что ракета для С-500 будет создаваться на базе 40Н6Е.


      Возможно? lol
      Об этом прямо в статье написано wink hi

      Ранее сообщалось, что эти ракеты после модернизационных процедур станут основной составляющей для перспективных зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей».
      ЛМН
  2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 06:42
    приятная новость, но радоваться будем после принятия на вооружение!
    Сандор Клиган
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:59
    Фактически речь идёт о повышении эффективности противоракетного сегмента ЗРК С-400, в очередь за которым выстраиваются многие страны мира, включая Турцию, Индию, Саудовскую Аравию.
    И это не может не радовать, потому и очередь за этими комплексами.... good
    a.s.zzz888
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:00
    Показалось мне или нет? Существенно возрастает дальность твердотопливных ракет. Постоянно слышу - ракеты "Панциря" увеличили дальность и высоту "досягаемости" - в тех же габаритах, "Верба" - дальнобойнее "Иглы"... Теперь вот и мощные ракеты.
    Скорее всего, наши химики освоили новые виды топлива для твердотопливных ракет, с повышенной энергетикой.
    И пошла "цепная реакция", с ростом параметров всех твердотопливных ракет.
    Горный стрелок
    1. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 07:09
      Плюс возросла экономичность двигателей.
      alstr
      1. роман66 (роман) Сегодня, 07:21
        сопло - суть дырка. трудно ее сделать экономичнее request
        роман66
      2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 07:25
        В твердотопливной ракете как такового двигателя нет. Есть цилиндрический массив твёрдого топлива с продольным цилиндрическим каналом в который происходит сгорание топлива и сопло, которое формирует выхлопную струю.
        Это в самых общих чертах и терминах, которые пришли на ум первыми.
        Хагалаз
    2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 07:20
      Я склоняюсь к тому, что добились большего качества топлива/сгорания топлива.
      Хагалаз
      1. zulusuluz Сегодня, 07:35
        А это не первая двухступенчатая ракета из семейства? Если так, то отсюда и все характеристики. Ведь не нужно тянуть за собой массу, которая к тому же оказывает сопротивление воздуху...
        zulusuluz
    3. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 08:43
      Цитата: Горный стрелок
      Показалось мне или нет? Существенно возрастает дальность твердотопливных ракет.

      "Урану" дальность в двое допилили..теперь почти 300км..
      dvina71
  5. Zubr Сегодня, 07:04
    После некоторой модернизации, для С-500, Хороший потенциал заложили. Ну я так думаю наши ещё и занизили её характеристики для прессы.
    Zubr
  6. Старый военрук Сегодня, 07:25
    Ещё один сюрпризик-подарочек всем нашим "друзьям-партнёрам". А ведь приятно дарить.
    Старый военрук
  7. Piramidon (Степан) Сегодня, 07:37
    Максимальная высота поражения цели – 185 км.

    ракета с аэродинамическими рулями-стабилизаторами.

    Кто нибудь может сказать, будут ли на такой высоте эффективными эти аэродинамические рули? Это же уже космос.
    Piramidon
  8. kuz363 (Владимир) Сегодня, 07:41
    Все эти данные по дальнобойности ракет уже не впечатляют. Потому что реально 400 км получится только на плоской поверхности, без гор и холмов. Это было с успехом доказано в Сирии. Также они хороши при поражении одиночных целей и бесполезны при массовом применении летательных аппаратов. Как с точки зрения затрат времени на перезаряжание, так и стоимости ракет.
    kuz363
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 07:48
      Открою тайну для вас - эта ракета предназначена только для одной цели - уничтожение самолетов ДРЛО. Они и летают высоко и их относительно немного. А дальность как раз соответствует дальности работы радара самолета ДРЛО. Ей по истребителям никто в здравом уме бить не будет.
      Muvka
  9. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 07:45
    Она способна поражать объекты, расположенные за пределами видимости наземных радаров.
    Является ключевым свойством новой ракеты 40Н6Е. Фактически речь идет о новой концепции системы ПВО и ПРО где ЗРК не обязательно включать собственную РЛС и демаскировать свою позицию. Пуск ракеты может быть осуществлен по данным любой РЛС, включая самолеты ДРЛО и системы пассивной радиотехнической разведки.
    Vita VKO
  10. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 07:52
    Что ж, крепкий "противовоздушный зонт" над головой - это безусловно отрадно. Приятно думать, что если что вдруг - пилот, взлетающий с палубы авианосца будет в полной мере осознавать всю пагубность своего поступка и неотвратимость принудительного завершения его полета )))
    Корсар0304
  11. ДМ51 (Дмитрий) Сегодня, 08:04
    40Н6Е — это двухступенчатая твердотопливная ракета с аэродинамическими рулями-стабилизаторами.
    . С какими перегрузками она может маневрировать без газоденамических рулей-стабилизаторов управления на высотах свыше 100 км.?
    ДМ51
  12. Dagon (Алекс) Сегодня, 08:08
    Триумф принят в 2007 г на вооружение с заявленной дальностью поражения 400км, а ракету на 400 км испытали через 11 лет в 2018 г. Возникает вопрос, чем же триумф все эти десят лет стрелял на 400 км?
    Dagon
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 08:20
      Су-35 воевал в Сирии с 2015 года, однако на вооружение был принят только в 2017 году. Булава плавает уже с 10 лет, однако на вооружение была принята только в этом году.
      Muvka
    2. Antidote (Павел) Сегодня, 09:11
      Вы совершенно правы в своих вопросах. Стрелял ракетами от с300, 400км - это бумажная характеристика. Про 40Н6 говорят давно, и некоторые приближенные утверждают что с ракетой было много проблем. Будем надеяться что смогли преодолеть, а не подписали акт по вынуждению сверху.
      Antidote
  13. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:34
    Для наших западных и ближневосточных партнёров никаких ракет не жалко
    Дормидонт
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