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В США обсуждают создание концлагеря для 20 тысяч детей нелегалов
На брифинге в главном военном ведомстве США отметил, что готовы размещать на военных базах детей мигрантов-нелегалов. Напомним, что речь идёт о резонансном законопроекте, который предполагает разделение нелегальных мигрантов с их детьми после пересечения американской границы. Одним из главных инициатором такого шага выступает президент США Дональд Трамп, которого за это активно критикуют.
Представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг в ходе брифинга заявил, что на первом этапе ведомство готово разместить 20 тысяч детей нелегалов на территории авиабазы Гудфеллоу в штате Техас. При этом численность личного состава на этой авиабазе составляет около 5,5 тыс. человек, включая непосредственно лётный состав.
У американских властей в запасе есть 45 дней, чтобы принять окончательное решение о готовности или неготовности размещать несовершеннолетних нелегальных мигрантов на территории авиабаз.
Правозащитники при этом отмечают, что на данный момент на той же авиабазе Гудфеллоу нет никаких условий для того, чтобы на ней было размещено 20 тысяч детей. Пентагон особо это и не скрывает, обращаясь к Конгрессу с тем, чтобы тот дополнительно выделил средства на создание необходимой инфраструктуры. При этом полковник Мэннинг цинично заявил и о том, что ведомство «учитывает возможные потери, которые могут понести крупные массы мигрантов». Об этом сообщает Defense News.
Также добавляется, что военное ведомство «проводит мониторинг возможного влияния мигрантов на контингент авиабаз». Ранее в США заявляли, что нелегалы на авиабазах будут отделены от военного контингента. Фактически речь идёт о создании гетто или даже концентрационных лагерей, существование которых, как и в известных случаях эпохи Второй мировой войны, объясняется «заботой о людях».
Представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг в ходе брифинга заявил, что на первом этапе ведомство готово разместить 20 тысяч детей нелегалов на территории авиабазы Гудфеллоу в штате Техас. При этом численность личного состава на этой авиабазе составляет около 5,5 тыс. человек, включая непосредственно лётный состав.
У американских властей в запасе есть 45 дней, чтобы принять окончательное решение о готовности или неготовности размещать несовершеннолетних нелегальных мигрантов на территории авиабаз.
Правозащитники при этом отмечают, что на данный момент на той же авиабазе Гудфеллоу нет никаких условий для того, чтобы на ней было размещено 20 тысяч детей. Пентагон особо это и не скрывает, обращаясь к Конгрессу с тем, чтобы тот дополнительно выделил средства на создание необходимой инфраструктуры. При этом полковник Мэннинг цинично заявил и о том, что ведомство «учитывает возможные потери, которые могут понести крупные массы мигрантов». Об этом сообщает Defense News.
Также добавляется, что военное ведомство «проводит мониторинг возможного влияния мигрантов на контингент авиабаз». Ранее в США заявляли, что нелегалы на авиабазах будут отделены от военного контингента. Фактически речь идёт о создании гетто или даже концентрационных лагерей, существование которых, как и в известных случаях эпохи Второй мировой войны, объясняется «заботой о людях».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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