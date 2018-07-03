09:32 03 июля
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В США обсуждают создание концлагеря для 20 тысяч детей нелегалов

На брифинге в главном военном ведомстве США отметил, что готовы размещать на военных базах детей мигрантов-нелегалов. Напомним, что речь идёт о резонансном законопроекте, который предполагает разделение нелегальных мигрантов с их детьми после пересечения американской границы. Одним из главных инициатором такого шага выступает президент США Дональд Трамп, которого за это активно критикуют.

Представитель Пентагона полковник Роб Мэннинг в ходе брифинга заявил, что на первом этапе ведомство готово разместить 20 тысяч детей нелегалов на территории авиабазы Гудфеллоу в штате Техас. При этом численность личного состава на этой авиабазе составляет около 5,5 тыс. человек, включая непосредственно лётный состав.

У американских властей в запасе есть 45 дней, чтобы принять окончательное решение о готовности или неготовности размещать несовершеннолетних нелегальных мигрантов на территории авиабаз.


В США обсуждают создание концлагеря для 20 тысяч детей нелегалов


Правозащитники при этом отмечают, что на данный момент на той же авиабазе Гудфеллоу нет никаких условий для того, чтобы на ней было размещено 20 тысяч детей. Пентагон особо это и не скрывает, обращаясь к Конгрессу с тем, чтобы тот дополнительно выделил средства на создание необходимой инфраструктуры. При этом полковник Мэннинг цинично заявил и о том, что ведомство «учитывает возможные потери, которые могут понести крупные массы мигрантов». Об этом сообщает Defense News.

Также добавляется, что военное ведомство «проводит мониторинг возможного влияния мигрантов на контингент авиабаз». Ранее в США заявляли, что нелегалы на авиабазах будут отделены от военного контингента. Фактически речь идёт о создании гетто или даже концентрационных лагерей, существование которых, как и в известных случаях эпохи Второй мировой войны, объясняется «заботой о людях».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. К-50 (Алексей) Сегодня, 07:23
    Наглосакцы первыми "открыли" концлагеря и продолжают "совершенствоваться". negative
    К-50
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:30
      Да,еще во времена англо-бурской войны...Есть одно НО..У нас самих не мешало бы подчистить...Хотя разлучение родителей с детьми-это слишком.Перевоспитывать что ли будут?
      Цитата: К-50
      Наглосакцы первыми "открыли" концлагеря и продолжают "совершенствоваться". negative
      210окв
      1. Чёрный Сегодня, 07:34
        Кровавая американская гэбня laughing....Хорошо,что в Америке нет американского посольства, а то оно бы выразило решительный протест, ну или озабоченность wassat
        Чёрный
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 07:45
          Эти дети вырастут и скажут "спасибо" за счастливое детство!
          Их "спасибо" будет особенным, после фармо испытаний...
          Как в постапокалиптическом фильме, ёклмн.
          Anarchist
          1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:01
            Цитата: Anarchist
            Эти дети вырастут и скажут "спасибо" за счастливое детство!
            Их "спасибо" будет особенным, после фармо испытаний...

            Вполне возможно, что скажут...

            Вот не нравится мне это агитпроповское "дежурное клеймение"... Американские общечеловеки визжат "детские концлагеря", у нас, как попки, за ними повторяют.

            Ведь проблема действительно серьёзная. Есть незаконное пересечение границы. Взрослые- в камеры, ожидать суда. Они, как ни крути, преступники по американским законам. "Не разлучать детей с семьёй" это как? Посадить в одну камеру с отцом или матерью?
            А нашей системы спецприёмников-распределителей и детских домов у американцев нет, они изначально несколько иную систему строили. Хорошую или плохую- дело десятое.
            Лопатов
            1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 08:22
              А что бы мы делали, при таком потоке нелегалов? В зубы смотрели и пряники давали?
              Учет и присмотр необходим. Не нравится - сидите дома.
              По стране итак немеряно нелегалов бегает, как у нас азиатов...
              shvn
              1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:35
                Цитата: shvn
                А что бы мы делали, при таком потоке нелегалов?

                С детьми? У нас система с этим справилась бы. Ибо образовалась во времена преодоления разрухи после Первой Мировой и Гражданской и окончательно сложилась в страшное время Великой Отечественной и после неё. У американцев такого поганого опыта нет, соответственно нет и системы.

                И они пытаются её строить. Почему общечеловери приравняли попытку создания аналога наших детских приёмников-распределителей к "детским концентрационным лагерям"? Ну так это же общечеловеки.
                Они и попытку переписи цыган в Италии называют "геноцидом". Борьба за права человеков до полной потери здравого смысла, до полного уничтожения самой сути, фундамента того, что они обожествляют- демократии, до полного уничтожения тех самых человеков, за права которых они "борются"
                Лопатов
              2. Mestny (Сергей) Сегодня, 08:39
                Понимаете ли вы, что речь идёт о разлучении детей с родителями, виноватых только в том, что незаконно пересекли границу государства.?
                Вы понимаете, что это по настоящему бесчеловечно?
                При чём тут американские общечеловеки, если речь идёт о базовом принципе нашей цивилизации вообще?
                Mestny
                1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:58
                  Цитата: Mestny
                  Понимаете ли вы, что речь идёт о разлучении детей с родителями, виноватых только в том, что незаконно пересекли границу государства.?
                  Вы понимаете, что это по настоящему бесчеловечно?

                  Вы уверены, что дети тоже совершили преступлении и должны сидеть вместе с родителями?
                  Извините, но как раз таки это бесчеловечно.

                  Цитата: Mestny
                  При чём тут американские общечеловеки, если речь идёт о базовом принципе нашей цивилизации вообще?

                  Напомню, у нас тоже детей преступников не сажают вместе с родителями.
                  Лопатов
                  1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:17
                    Ага. Вопрос - сажают ли у нас в концлагерь детей за преступление родителей?
                    Напомню - речь идёт о весьма специфическом преступлении - незаконном пересечении границы. Всего лишь.
                    Существует 2 цивилизованных пути - не считать это преступлением, либо отправить их обратно.
                    Mestny
                2. РУСС (Максим) Сегодня, 09:31
                  Цитата: Mestny
                  Понимаете ли вы, что речь идёт о разлучении детей с родителями, виноватых только в том, что незаконно пересекли границу государства.?
                  Вы понимаете, что это по настоящему бесчеловечно?
                  При чём тут американские общечеловеки, если речь идёт о базовом принципе нашей цивилизации вообще?

                  Урок для потенциальных нелегалов.
                  РУСС
            2. serezhasoldatow (Сергей) Сегодня, 08:35
              Незачем лезть со своей "дерьмократией" к другим, тогда не надо решать надуманные проблемы. С чужим уставом ...
              serezhasoldatow
              1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 08:50
                А причём тут это?
                Вот, блин, те же самые персоналии, которые считают страшным преступлением российскую борьбу против пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, сейчас выступают против попытки создания нормальных условий для детей, родители которых ожидают наказания за незаконное пересечение границы.

                И я не понимаю, почему я в первом случае их поддерживать не должен, а во втором- обязан. Ибо источником и первого, и второго является зажравшееся богатое бы...дло , американьская "творческая интеллигенция", получающая миллионы за "создание психологически сложного образа мужчины-банана в фильме "Американская резня бензопилой часть 12". Этой плесени, собственно, по барабану на незаконную миграцию, ей и их партнёрам она не мешает. А вот американское большинство- все эти Реднеки, чувствуют угрозу. И раз уж Вы вспомнили про демократию- с какого будуна меньшинство должно иметь право навязывать волю большинству?
                Лопатов
      2. oleg-gr (Олег) Сегодня, 07:34
        Открытие очередных детских концлагерей. В самой "свободной стране".
        oleg-gr
        1. электроОлег (Олежище) Сегодня, 07:36
          Да этот закон лоббируют сатанисты-педофилы! А кто ещё такое может придумать?
          электроОлег
        2. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 07:50
          Цитата: oleg-gr
          Открытие очередных детских концлагерей. В самой "свободной стране".

          В США с донорскими органами проблем в ближайшие лет 5 точно не предвидится. Непригодных по мед. показаниям - оденут в берцы и отправят в лагеря по подготовке "борцов с режимами". Третьего не дано.
          nadezhiva
          1. Mestny (Сергей) Сегодня, 08:41
            ну так вот один выше пишет, shvn (Вячеслав) , что они сами виноваты ( не нравится - сидите дома).
            Отличное оправдание, не правда ли?
            Русские тоже были виноваты перед Германией, или там евреи.
            Mestny
            1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 08:57
              Кто к кому пришел? Нелегалы к амерам или наоборот?
              А кто к нам пришел и с какой целью? Уничтожить... Вот и получили.
              А нелегалам какого хрена лезть в страну, если условия содержания им не нравятся? Халявы хочется? Так это в европу прите. Там бабуля примет, накормит и на виски ласт...
              shvn
              1. Mestny (Сергей) Сегодня, 09:20
                Дело не в том, что они "лезут". Дело в том, как страна на это реагирует.
                В данном случае организует концлагеря для детей. При этом заявляет, что возможны потери.
                И это образец и светоч демократии.
                В этом вся соль - самая демократическая страна применила именно такой способ решения проблемы.
                Mestny
      3. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 08:57
        Цитата: 210окв
        .......Хотя разлучение родителей с детьми-это слишком.Перевоспитывать что ли будут?
        Нет, не будут!!!!Тем более, что там нет места. У этих детей найдут тяжёлые смертельные болезни!!!Вот что.
        Нелегалы-----оборотная сторона того, что у штатов практически не было расходов на содержание границы. В отличие от нас.Что при СССР, что сейчас----бывшим республикам помогаем в этом!
        Reptiloid
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 07:33
      Цитата: К-50
      Наглосакцы первыми "открыли" концлагеря и продолжают "совершенствоваться". negative

      Опыт в этом деле у них большой. Начинали с резерваций для индейцев и загонов для негров-рабов.
      Piramidon
    3. dsk (Сергей) Сегодня, 07:34
      Цитата: К-50
      продолжают "совершенствоваться".
      Детей легче bully "переформатировать", чем взрослых.
      При этом полковник Мэннинг цинично заявил и о том, что ведомство «учитывает возможные потери, которые могут понести крупные массы мигрантов»
      Хвалёная западная "свобода winked личности" только для "золотого лимона".
      Европа тоже не отстаёт: "Меркель переселит нелегальных мигрантов в закрытые спеццентры. Канцлер Ангела Меркель планирует переселить мигрантов, находящихся на территории Германии, но зарегистрированных в качестве беженцев в других странах, в специальные укрупненные «сборочные центры». Перемещенным туда лицам будет запрещено покидать их новую зону проживания."
      dsk
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:36
        Кстати,этим "переформатированием" плотно занималось правительство Австралии,разлучая детей аборигенов с семьями..
        Цитата: dsk
        Цитата: К-50
        продолжают "совершенствоваться".
        Детей легче bully "переформатировать", чем взрослых.
        При этом полковник Мэннинг цинично заявил и о том, что ведомство «учитывает возможные потери, которые могут понести крупные массы мигрантов»
        Хвалёная западная "свобода winked личности" только для "золотого лимона".
        210окв
  2. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 07:26
    Уже история это видела..Начнут с автоматчиков на вышках, а закончат печами крематория..
    Злой 55
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 08:43
      И всё это будет объяснено рациональной необходимостью, логикой. И тем, что они сами виноваты.
      Mestny
  3. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:38
    Строительство лагерей на военных базах США для детей нелегалов ?
    Это как раз те , которые всех учат демократии и соблюдать права меньшинств ......................
    APASUS
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:38
    Сияющий град на холме - это, значит, приманка в мышеловке? Ну, не оригинально, но действенно...
    Горный стрелок
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:39
    При этом полковник Мэннинг цинично заявил и о том, что ведомство «учитывает возможные потери, которые могут понести крупные массы мигрантов».

    ... и чем сейчас отличаются мерикатосы, принявшие такое решение, от нацистов в 40-вые прошлого столетия??!!?? request
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 07:59
      Сергей , привет ! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      и чем сейчас отличаются мерикатосы, принявшие такое решение, от нацистов в 40-вые прошлого столетия?

      Тем , что у тех был третий рейх , а у этих - четвёртый .
      bouncyhunter
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 08:50
        Это лишний раз доказывает, что Гитлер не был случайной аномалией в развитии цивилизации.
        Что под тонким, тончайшим слоем цивилизованности, гуманизма живёт кровожадное животное - каннибал.
        И что при первой возможности этот слой цивилизованности слетает как осенний лист с высокого лба адепта равенства и справедливости.
        А мы хотели коммунизм построить...
        Mestny
        1. Меченосец (Николай) Сегодня, 08:59
          Цитата: Mestny
          А мы хотели коммунизм построить

          Построим.Запад и его ценности,чужды для цивилизации.
          Иначе вас ждет Гитлер в иной ипостаси,не важно как его будет фамилия, Трамп,Грамб,Джонсон или какой иной Макрель.
          Главными спонсорами Гитлера и его партии выступили финансисты Великобритании и Соединенных Штатов. С самого начала Гитлер был «проектом».
          Либералы не боятся Гитлера и не ненавидят его. Они его стесняются. Победил бы – подняли бы его как знамя, а сегодня – легкая неловкость за неудавшийся проект, да к тому же и многие миллиарды тех долларов - впустую. Но Гитлер – либеральный человек и либеральный проект. Им, как боевым орудием, бьют в тот момент, когда требуется уязвить Сталина. Вот Сталина либералы подлинно ненавидят и боятся. Именно Сталин загнал коричневую гадину в ее логово, не добив, а посему коричневая гадина на него и ощерилась.https://cont.ws/@gnuss/993128
          Автор этой цитаты Пожидаев,прав в описании ,что такое Гитлер и та система которая его выпестовала.
          Как прав и в том,почему на Сталина и СССР льются ушаты грязи и громоздятся горы лжи.
          Меченосец
  6. Vard Сегодня, 08:03
    Беженец это человек предавший свою страну... вместо борьбы выбрал... сбежать и халяву... а к предателям везде отношение специфическое... У нас мигранты те же беженцы... Причём им совершенно наплевать на хозяев... так почему мы должны к ним относится хорошо...
    Vard
    1. Mestny (Сергей) Сегодня, 08:51
      Мы не должны относится к ним бесчеловечно. Потому что они люди.
      Mestny
      1. shvn (Вячеслав) Сегодня, 09:02
        Бесчеловечно - это когда обрекают на голод, холод и другие страсти. А когда государство решило навести элементарный порядок с нелегалами, так все люделюбцами стали, эабывая, что по нашей стране тоже нелегалов не мало. Тоже смотреть , как они бегают и гадят? Или принимать "непопулярные" меры?
        shvn
      2. Vard Сегодня, 09:07
        Хорошо... Как далеко вы готовы зайти в своём человеколюбии...
        Vard
  7. тяжелый дивизион (Гоша) Сегодня, 08:05
    создание концлагеря для 20 тысяч детей нелегалов

    Почему не для взрослых нелегалов? Желательно в Европе
    тяжелый дивизион
  8. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:09
    годы идут, века проходят, а всё старо как мир... резервации, гетто, концлагеря... " Демократия" во всей красе...
    Masya Masya
  9. Kisso4kin (Андрей) Сегодня, 08:29
    Будут Борнов делать...а мировое сообщество скоро про все забудет...
    Kisso4kin
  10. klm-57 (Alex_klm) Сегодня, 08:31
    В западных демократиях всегда существовала (и существует) угроза сползания к фашизму.
    klm-57
  11. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 08:50
    Обыкновенный фашизм.
    Gnefredov
  12. alauda1038 (Андрей) Сегодня, 09:09
    С одной стороны радость педофилам с другой заготовка будущего мяса
    alauda1038
  13. rotor Сегодня, 09:27
    Трамп под шквалом критики пошёл на попятную и предписал уже по возможности не разлучать детей и родителей при задержании незаконных иммигрантов на границе США.
    rotor
  14. РУСС (Максим) Сегодня, 09:30
    Правильным путем идут американцы, с мигрантами надо жесче!
    РУСС
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