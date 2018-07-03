ВШЭ объясняет необходимость пенсионной реформы: При Бисмарке вообще было 70

В настоящее время в России на одного пенсионера по возрасту приходится 2,3 трудоспособного возраста, а уже после 2023 года это соотношение снизится до 2. Очевидно, что без увеличения числа плательщиков пенсионных взносов или уменьшения числа пенсионеров невозможно повысить пенсии.

Эксперты ВШЭ (Высшая школа экономики) представили очередной анализ того, как быть с будущей пенсионной реформой. Экспертное мнение от сотрудников ВШЭ опубликовано в докладе на сайте НИУ. В очередной раз заявлено, что при повышении пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин «процент дожития будет весьма высок». Заявлено, что средний показатель составит аж 80-90%.Из доклада ВШЭ:Далее объявлено, что большинство россиян погружены в «миф» о том, что придётся работать «до гробовой доски». По мнению либеральных экспертов ВШЭ, выводы люди делают на основании нынешней средней продолжительности жизни, а нужно делать, исходя из будущей. А эта «будущая» продолжительность жизни составит аж 80,1 год к 2030 году, причём для мужчин – 75,8 лет, а для женщин – 83,7 лет. В этом уверены в ВШЭ.Далее, чтобы народ окончательно убедился в правильности инициативы о повышении пенсионного возраста, в докладе приводится историческая выкладка. В ней сообщается, что в Германии Бисмарк в своё время вводил возраст выхода на пенсию в 70 лет. Видимо, по мнению специалистов Высшей школы экономики, это должно стать просто убийственным аргументов для большинства россиян. Если уж сам Бисмарк, то...На самом деле, любой пенсионный фонд есть типичная финансовая пирамида. Когда в неё «вхожи» своими взносами достаточное число людей, то эта система функционирует. Когда тех, кто делает взносы, становится меньше – организаторы идут на самый простой для себя способ, пытаясь втянуть в пирамиду новых «клиентов» и боясь потерять свой "бизнес". И если в частных структурах втянуть не так легко, то в государственном варианте достаточно принять закон. Однако следует констатировать, что пока закон не принят, и будет ли принят в том виде, в котором его озвучили в кабмине – ещё вопрос.