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ВШЭ объясняет необходимость пенсионной реформы: При Бисмарке вообще было 70
Эксперты ВШЭ (Высшая школа экономики) представили очередной анализ того, как быть с будущей пенсионной реформой. Экспертное мнение от сотрудников ВШЭ опубликовано в докладе на сайте НИУ. В очередной раз заявлено, что при повышении пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин «процент дожития будет весьма высок». Заявлено, что средний показатель составит аж 80-90%.
Из доклада ВШЭ:
Далее объявлено, что большинство россиян погружены в «миф» о том, что придётся работать «до гробовой доски». По мнению либеральных экспертов ВШЭ, выводы люди делают на основании нынешней средней продолжительности жизни, а нужно делать, исходя из будущей. А эта «будущая» продолжительность жизни составит аж 80,1 год к 2030 году, причём для мужчин – 75,8 лет, а для женщин – 83,7 лет. В этом уверены в ВШЭ.
Далее, чтобы народ окончательно убедился в правильности инициативы о повышении пенсионного возраста, в докладе приводится историческая выкладка. В ней сообщается, что в Германии Бисмарк в своё время вводил возраст выхода на пенсию в 70 лет. Видимо, по мнению специалистов Высшей школы экономики, это должно стать просто убийственным аргументов для большинства россиян. Если уж сам Бисмарк, то...
На самом деле, любой пенсионный фонд есть типичная финансовая пирамида. Когда в неё «вхожи» своими взносами достаточное число людей, то эта система функционирует. Когда тех, кто делает взносы, становится меньше – организаторы идут на самый простой для себя способ, пытаясь втянуть в пирамиду новых «клиентов» и боясь потерять свой "бизнес". И если в частных структурах втянуть не так легко, то в государственном варианте достаточно принять закон. Однако следует констатировать, что пока закон не принят, и будет ли принят в том виде, в котором его озвучили в кабмине – ещё вопрос.
Из доклада ВШЭ:
В настоящее время в России на одного пенсионера по возрасту приходится 2,3 трудоспособного возраста, а уже после 2023 года это соотношение снизится до 2. Очевидно, что без увеличения числа плательщиков пенсионных взносов или уменьшения числа пенсионеров невозможно повысить пенсии.
Далее объявлено, что большинство россиян погружены в «миф» о том, что придётся работать «до гробовой доски». По мнению либеральных экспертов ВШЭ, выводы люди делают на основании нынешней средней продолжительности жизни, а нужно делать, исходя из будущей. А эта «будущая» продолжительность жизни составит аж 80,1 год к 2030 году, причём для мужчин – 75,8 лет, а для женщин – 83,7 лет. В этом уверены в ВШЭ.
Далее, чтобы народ окончательно убедился в правильности инициативы о повышении пенсионного возраста, в докладе приводится историческая выкладка. В ней сообщается, что в Германии Бисмарк в своё время вводил возраст выхода на пенсию в 70 лет. Видимо, по мнению специалистов Высшей школы экономики, это должно стать просто убийственным аргументов для большинства россиян. Если уж сам Бисмарк, то...
На самом деле, любой пенсионный фонд есть типичная финансовая пирамида. Когда в неё «вхожи» своими взносами достаточное число людей, то эта система функционирует. Когда тех, кто делает взносы, становится меньше – организаторы идут на самый простой для себя способ, пытаясь втянуть в пирамиду новых «клиентов» и боясь потерять свой "бизнес". И если в частных структурах втянуть не так легко, то в государственном варианте достаточно принять закон. Однако следует констатировать, что пока закон не принят, и будет ли принят в том виде, в котором его озвучили в кабмине – ещё вопрос.
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