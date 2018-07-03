09:29 03 июля
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ВШЭ объясняет необходимость пенсионной реформы: При Бисмарке вообще было 70

Эксперты ВШЭ (Высшая школа экономики) представили очередной анализ того, как быть с будущей пенсионной реформой. Экспертное мнение от сотрудников ВШЭ опубликовано в докладе на сайте НИУ. В очередной раз заявлено, что при повышении пенсионного возраста до 65 и 63 лет для мужчин и женщин «процент дожития будет весьма высок». Заявлено, что средний показатель составит аж 80-90%.

Из доклада ВШЭ:
В настоящее время в России на одного пенсионера по возрасту приходится 2,3 трудоспособного возраста, а уже после 2023 года это соотношение снизится до 2. Очевидно, что без увеличения числа плательщиков пенсионных взносов или уменьшения числа пенсионеров невозможно повысить пенсии.




Далее объявлено, что большинство россиян погружены в «миф» о том, что придётся работать «до гробовой доски». По мнению либеральных экспертов ВШЭ, выводы люди делают на основании нынешней средней продолжительности жизни, а нужно делать, исходя из будущей. А эта «будущая» продолжительность жизни составит аж 80,1 год к 2030 году, причём для мужчин – 75,8 лет, а для женщин – 83,7 лет. В этом уверены в ВШЭ.

Далее, чтобы народ окончательно убедился в правильности инициативы о повышении пенсионного возраста, в докладе приводится историческая выкладка. В ней сообщается, что в Германии Бисмарк в своё время вводил возраст выхода на пенсию в 70 лет. Видимо, по мнению специалистов Высшей школы экономики, это должно стать просто убийственным аргументов для большинства россиян. Если уж сам Бисмарк, то...

ВШЭ объясняет необходимость пенсионной реформы: При Бисмарке вообще было 70


На самом деле, любой пенсионный фонд есть типичная финансовая пирамида. Когда в неё «вхожи» своими взносами достаточное число людей, то эта система функционирует. Когда тех, кто делает взносы, становится меньше – организаторы идут на самый простой для себя способ, пытаясь втянуть в пирамиду новых «клиентов» и боясь потерять свой "бизнес". И если в частных структурах втянуть не так легко, то в государственном варианте достаточно принять закон. Однако следует констатировать, что пока закон не принят, и будет ли принят в том виде, в котором его озвучили в кабмине – ещё вопрос.


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Комментарии 64

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  1. фрезер (александр) Сегодня, 08:11
    Главное что путин ни при чем, да и ракеты у нас самые лучшие - остальное неважно winked
    фрезер
    1. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:18
      Был бы другой президент. Тоже самое пришлось бы сделать.
      Грибок
      1. Чёрный Сегодня, 08:20
        Вся Россия пашет на 102 олигарха и не в состоянии их накормить, ведь за плечами этих воров и подонков полмира. Об увеличении пенсионного возраста и речи быть не должно. Прогресс существует для того, чтобы народ меньше работал, а не чинуши и олигархи жировали
        Чёрный
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:22
          не надо ля ля . новые олигархи выросли на торговле .а не от госказны как было раньше .
          не хочешь обогащать гуцериевых - не покупай в мвидео , эльдораво и техносиле (это их шараги) , 90% новых олигархов выросли именно на барыжничестве и если бы мы непокупали у них . то хрен они бы стали олигархами .
          просто экспл
          1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 08:32
            Цитата: просто экспл
            и если бы мы непокупали у них . то хрен они бы стали олигархами .
            belay да ладно) , а все-таки может если бы они не кредитовались за 2% годовых или административные возможности +без налоговое время? и еще куча всего, но только не наша покупательская способность! вот платим мы коммуналку и сколько на этом олигархов выросло? feel
            Сандор Клиган
            1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:44
              и сколько алегарков выросло на коммуналке ?
              не томите , поделитесь тайной . и кстати и барыг мало налоговых льгот. крупных ретейлеров трясут по самое не балуй . это раньше можно было каждый год менять владельца когда крупная торговая сеть зарегана на ИП прошлого месяца . сейчас налоговая за этим делом бдит похлеще чем ФСБ за исламистами .
              просто экспл
              1. Например Сегодня, 09:16
                Цитата: просто экспл
                не надо ля ля . новые олигархи выросли на торговле .а не от госказны как было раньше .

                Крымский мост, Олимпиада в Сочи это госказна. Все дороги в России - это госказна. Железная дорога - это госказна. Денги ведь не исчезают. Они "осваиваются" людьми вхожими в кремль и дом правительства который именуют белым.
                У нас государственный капитализм. Это признают ВСЕ. На одну группу людей возложены обязательства собрать дань с народа (с рабочих и предпринимателей). А другая группа лиц эти деньги "осваивает".
                Торговля тоже сделала свое дело. Только торговля ресурсами.
                Торговля о которой пишете вы пыль в сравнении торговлей лесом, газом, нефтью.
                Олигофрены (или олигархи? не помню как правильно) они торгуют ресурсами Родины.

                Галицкий построил стадион и содержит клуб. За СВОИ,

                Сечин тоже? Может Мутко? Или медведев? Кто из "приближенных" занимается такой "глупостью" - тратит свои если можно потратить казенные?
                Например
        2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:11
          Извиняю я лично ни на каких олигархов не пашу - свой бизнес, свои правила. В их бизнес только инвестирую.
          Вадим237
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:23
        Есть куча вариантов решения проблемы.Тут и совершенствование налогооблажения и ликвидация серых схем и решение вопроса по скрытой безработицы итд..Но это надо работать,а тут все просто.Да и вообще люди эти живут на другой планете..
        Цитата: Грибок
        Был бы другой президент. Тоже самое пришлось бы сделать.
        210окв
        1. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:32
          Цитата: 210окв
          Есть куча вариантов решения проблемы.

          Один из самых успешных вариантов:


          Отчисления работающего аккумулируются на трех счетах. Если человек умер до даты выхода на пенсию, вся накопленная сумма передается его родным. Может случиться так, что сингапурец на склоне лет решил уехать навсегда в другую страну. Все пенсионные накопления ему отдают.
          Если гражданин потом передумает и решит вернуться, то все забранные со своего пенсионного счета деньги попросят вернуть обратно. Такие правила вполне логичны, государство действует максимально взвешенно и продуманно.
          Еще одно важное правило: пенсионными накоплениями можно распорядиться по своему усмотрению, если есть острая необходимость. Государство определило, что это за необходимость: негде жить или нужно обеспечить будущее своих детей, это — затраты на учебу. Страна заинтересована в образованных гражданах и высококвалифицированных специалистах, поэтому разрешается использовать пенсионные накопительные счета граждан для оплаты обучения.
          Власти Сингапура сделали так, чтобы каждый житель почувствовал: откладывать деньги на будущую пенсию выгодно. Поэтому на счет, на котором лежат пенсионные деньги, начисляется процент, причем он обязательно выше банковского! Вот почему сингапурцы охотно делают дополнительные взносы на пенсионные счета плюс к тем, что удерживаются на работе в обязательном порядке.
          Корсар0304
        2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 08:37
          Цитата: 210окв
          Есть куча вариантов решения проблемы.Тут и совершенствование налогооблажения и ликвидация серых схем и решение вопроса по скрытой безработицы итд.

          все что вы перечислили - не будет работать ни когда! Только отчисления с каждого бареля -кубометра! и только так можно поднять уровень благосостояния как пенсионеров так и всех граждан РФ и пусть это будет мааааленький процент - но с каждой бочки и каждого кубаметра газа, ведь по конституции РФ , недра( больше 35-50см) именно все что глубже - принаждлежит НАРОДУ и народ сам должен решать как ими распоряжаться, а то отдали в частные руки нефте-газ и теперь мол ни чего сделать нельзя
          Сандор Клиган
        3. урман (александр) Сегодня, 09:05
          Цитата: 210окв
          Есть куча вариантов решения проблемы

          Ну так для этого думать надо,
          а наши так называемые благодетели могут только об одном думать, если Ленина перефразировать- воровать, вороват и воровать.
          И ведь самые ярые сторонники, из телевизора, повышения пенсии и увеличившимся сроком жизни ничего тяжелее ложки и пачки баксов в этой жизни не поднимали.
          урман
      3. фрезер (александр) Сегодня, 08:30
        Цитата: Грибок
        Был бы другой президент. Тоже самое пришлось бы сделать.

        Если бы при этом, другой президент ввёл прогрессивную шкалу налога, то я бы слова не сказал.
        А ещё мне смешно, что когда в Украине недавно поднимали пенсионный возраст, то на портале в комментариях под этой новостью - люди " колесом ходили" и смеялись над "тупыми хохлами". Теперь же у нас предлагают поднять пенс возраст даже больше чем в Украине. Где же эти острословы и шутники теперь. Почему не смеёмся над "тупыми россиянами"?
        фрезер
        1. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:35
          Иди в президенты. Посмотрим на тебя. Как ты разрулишь всё это. Ты диванный эксперт!
          Грибок
      4. Дирижер Сегодня, 08:30
        Зема, сделать что? возраст дожития или уровень жизни?
        Дирижер
    2. Меченосец (Николай) Сегодня, 08:19
      Цитата: фрезер
      Главное что путин ни при чем,

      Ну стоит ли все сводить к Путину..Вот возьмем ВШЭ..это что за конторка такая откуда косяком плывут косые рекомендации .выполнение которых всегда практически.ухудшает ситуацию в стране?
      Так может стоит задаться вопросом,а кто и что такое это самое ВШЭ и где им место?
      Меченосец
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:23
        да уже давно все знают что ВШЭ это логово либероидов и оттуда ничего хорошего никогда ничего не шло.
        просто экспл
        1. Меченосец (Николай) Сегодня, 08:44
          Цитата: просто экспл
          ВШЭ это логово либероидов и оттуда ничего хорошего никогда ничего не шло.

          Ну это то ясно,друго вопрос,что по сию пору мало кто пишет на предмет составляющей суть деятельности вшэологов..
          А тут.реакция на возмущение,засуетились .. Со слов информированного источника в правительственных кругах, в результате активно навязываемой правительством пенсионной реформы, первым "погибнет" Дмитрий Анатольевич Медведев.

          https://cont.ws/@kremlin2024/991744
          на сколько написанное соответсвует реалиям,увидим.
          Меченосец
      2. фигвам (Сергей) Сегодня, 09:18
        Цитата: Меченосец
        Так может стоит задаться вопросом,а кто и что такое это самое ВШЭ и где им место?

        Это вся мерзота 90-х ...
        фигвам
    3. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:21
      при чем он или не при чем . а это мера не популярная и принимают ее не от хорошей жизни .
      и как по мне так грядет что то шибко затратное .
      мне кажется что Россия готовится к тому что какляндия рухнет и нам снова придется ее отстраивать с нуля как это было с Крымом .
      именно поэтому курс бакса поднялся несмотря на то что нефть выросла в цене чуть ли не в 2 раза .
      то есть государство готовит нехилое накопление бабок и это не из за моста на Сахалин .
      тут что то намного более масштабное и единственное что приходит в голову это каклы с их разрушенной страной .
      правда через 10 лет небраться отъедятся на небратских харчах ордынцев мокшей москалей и сытые уже снова начнут старую волынку как они кормят москаля (ибо горбатого только могила исправит) .
      просто экспл
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:21
      Таки, реформу поручили разработать институту им. Гайдара. Тот допускал смерть 30 миллионов россиян не вписавшихся в его экономическую, а его "воспитанники уже не только допускают, но умышленно планируют уничтожить более половины поколения, доживших до 60-ти. winked

      Вот и 35-летний разработчик, "мозг Минфина" из Института им. Гайдара - ярый социал - дарвинист. Так что, социальные опыты над народом России продолжаются под руководством либеральной власти. hi
      сибиралт
      1. Володин (Алексей) Сегодня, 08:28
        Цитата: сибиралт
        Вот и 35-летний разработчик, "мозг Минфина" из Института им. Гайдара.

        Ой, ну хватит... Прям вот этот один сел, один разработал и теперь всем диктует, что "его разработку" все должны исполнять, взяв под козырёк.
        Володин
        1. Меченосец (Николай) Сегодня, 08:45
          Цитата: Володин
          . Прям вот этот один сел, один разработал

          А вы почитайте каков его служебный .так сказать,путь.Кем был,у кого учился .кем сейчас является и чем рулит..
          Меченосец
      2. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 08:32
        Что то у «мозга» такой вид, будто ему ген черепахи привили.
        Gnefredov
  2. басмач (Константин) Сегодня, 08:17
    А библейские персонажи жили по 700-800 лет. Надо им пересмотреть ещё раз возраст выхода и сроки "дожития" . Тогда вообще никому платить не придется. Лепота и благодать с бездефицитным ПФР.
    басмач
    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 08:21
      Цитата: басмач
      библейские персонажи жили по 700-800 лет. Надо им пересмотреть ещё раз возраст выхода и сроки "дожития"

      Гм.коллега.да все проще,сходите на ближайшее кладбище и все станет ясным-с рабочего места на катафалк и в могилку...А платить пенсии уже и не надо,за то прибыль то какая...ну точно по гайдарсовким рецептам от ВШЭ..
      Меченосец
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:24
      это в допотопные времена .
      а авраам и его дети жили по 180 (и их кстати реально прожить . правда не с нашим образом жизни)
      просто экспл
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 08:17
    Всё так и есть. Все уже это сделали кроме РФ. Это неизбежность. Поэтому не надо плакать.
    Грибок
    1. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 08:27
      Все давно вели прогрессивную школу налога - почему Россия в стороне до сих пор?!
      Стирбьорн
      1. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:40
        Прогрессивная шкала налогов тоже "мировая тенденция", но у России свой путь. И друзьям Путина это нравиться.lol
        сибиралт
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:27
      На клятвой всеми нами Украине не сделали...Может потому что бы не обострять и без того непростые взаимоотношения власти и людей?
      Цитата: Грибок
      Всё так и есть. Все уже это сделали кроме РФ. Это неизбежность. Поэтому не надо плакать.
      210окв
  4. Ив762 (Павел) Сегодня, 08:18
    Очевидно, что без увеличения числа плательщиков пенсионных взносов или уменьшения числа пенсионеров невозможно повысить пенсии.

    Блин!, а без ВШЭ, или,лучше, с отправкой енной Сибирь киркой и лопатой осваивать, в след за правительством, на сколько возможно будет пенсии повысить???
    Ив762
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 08:22
    А что Бисмарк в какой-то период стоял у руля российского государства? wink
    parusnik
  6. Дядя Ваня Сусанин (Иван) Сегодня, 08:23
    Да, ВШЭ лучше вообще рот не открывать !!!
    Дядя Ваня Сусанин
  7. Vard Сегодня, 08:24
    А есть статистика по категориям населения которые долго живут... Я думаю чиновник выйдя на пенсию скорее всего проживёт долго... а вот работяга... У нас на заводе из 54 человек работающих на установке по производству креозота в живых остался только один... Он же единственный из 167 человек которые работали на установке гидроочистки... Ему восемьдесят четыре... Дай бог ему здоровья...
    Vard
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 08:59
      Ух ты!!!! Это, что за заводик у вас такой с такими условиями труда, что люди мрут как мухи! Это не то, что ненормальная статистика-это событие преступления на лицо! Можно ваш пост считать, как официальное обращение в правоохранительные органы?! Где охрана труда, где инспекция ?!?! Напишите, как называется завод и где находится, данные заявителя я сам лично в Прокуратуру передам ваше сообщение. Обещаю.
      Опер
      1. Vard Сегодня, 09:02
        Любой НПЗ в Российской федерации...
        Vard
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:11
          вот знаю нескольких человек работающих на НПЗ и ГПЗ . че то все живые и на здоровье не жалуются (поправка - им все за полтину . но 60 еще нету)
          просто экспл
          1. Vard Сегодня, 09:19
            Уточню... им всем еще нет пятидесяти... по первой сетке на пенсию выходят с пятидесяти... если они не на пенсии... значит они не работают на установках...
            Vard
  8. savage1976 Сегодня, 08:26

    По моему комментарии к нашей долбаной пенсионной реформе излишни. Вы там уже либо тресниье с жиру, либо работайте нормально.
    savage1976
    1. Vard Сегодня, 09:03
      Я помню что у нас пенсии платили через почту... и пенсионного фонда вообще не было!
      Vard
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:22
      Только вот Россия далеко не Сингапур - почти 6 миллионов населения с ВВП 300 миллиардов и Россия 150 миллионов и ВВП 1400 миллиардов - снова сравниваем не сравнимое, а к этой системе скоро придём, будете отчислять 13% своей зарплаты на счёт, социальная останется за государством.
      Вадим237
  9. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:26
    Судя по тому как на центральных каналах ТВ яростно ведут разъяснительную работу о том как эта реформа необходима - примут закон, может с какими-то незначительными поправками, но примут.
    Корсар0304
  10. Masya Masya (Маня) Сегодня, 08:29

    Буду вечно молодой... belay
    Masya Masya
  11. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:30
    А не заимствовали ли никемнеуважаемые вшистые "учёные" пенсионную реформу для России у гимлера?
    Дормидонт
  12. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 08:33
    ВШЭ, когда то созданная , на деньги "мецената" Сороса wassat
    Никогда не являлась "проводником" интересов простого населения РФ
    Эта контора создавалась для "встраивания " нашей страны, и её экономики, в глобалистскую систему.
    За все время существования, ни одного предложения, направленного на,действительно улучшение жизни людей.
    Гнать их всех "в три шеи"!
    Сибирский цирюльник
  13. Артем Головин (Артем Головин) Сегодня, 08:39
    Не выдержал. Ска...ну что случилось с хорошим в принципе ресурсом? Раньше были и статьи интересные, и комментарии по-существу, а теперь ерунда какая-то. Как началось с грудинина, так и пошло поехало. Это что, плата за популярность ресурса?!!! Одни евреев тролят в комментариях к каждой статье, другие Путина полощут и за пенсию ноют. Одноклассники какие-то(
    Хочу как было раньше!!!!)
    Артем Головин
    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 08:48
      Цитата: Артем Головин
      Как началось с грудинина, так и пошло поехало. Это что, плата за популярность ресурса?!!!

      А что вы так возмущаетесь??
      Вы привыкли петь осанну либералам?Ну так поменяйте ресурс.к примеру на Ньюслэнд.там вам подобных много..
      Меченосец
      1. Артем Головин (Артем Головин) Сегодня, 08:58
        Уважаемый Меченосец, не говорите, что мне делать, и я не скажу куда вам идти! Я осанну либералам не пою. Меня бесит то, что одни и те же люди, к месту и не к месту, поднимают одну и ту же тему! Во время выборов это был грудинин, сейчас пенсия, с которой ничего ещё не ясно. Это от скуки или за денюжку?
        Артем Головин
        1. Меченосец (Николай) Сегодня, 09:13
          Цитата: Артем Головин
          Во время выборов это был грудинин, сейчас пенсия, с которой ничего ещё не ясно. Это от скуки или за денюжку?

          Это у вас природное или за денежку.во след проплаченным рассказывать всякую ложь в отношении Грудинина и путать с деятельностью вашей либеральной туосвки?
          Цитата: Артем Головин
          Меня бесит то, что одни и те же люди, к месту и не к месту, поднимают одну и ту же тему!

          А меня удивляет,полное непонимание такими как вы,сути и последствий всей этой либеральной возни ,не только по пенсионной реформе ,но и по иным ими принятым решениям.в ходе ЧМ-18.которые вы не понимаете и от непонимания опятььосанну поете не понятно кому и за что.
          НДС поднят,ущерб стране уже нанесен-замедление экономического роста,беситесь и дальше..http://tass.ru/ekonomika/5293872
          «Это очень странное решение - ускорять экономику через повышение налогов. По законам экономики эта мера всегда приводит к замедлению экономического роста. Складывается ощущение, что для чиновников найти пресловутые 8 трлн руб. и проинвестировать их в некие инфраструктурные проекты, которые, как я понимаю, пока в глаза никто не видел, важнее, чем ускорить экономический рост. https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/
          06/14/772783-k-chemu-privedet-povishenie-nds
          Что означает рост косвенного налога? Он включается в цену товаров и услуг и тем самым перекладывается на плечи покупателей. Таким образом, повышение НДС на 4% означает примерно такой же рост цен на облагаемые товары и услуги. - Читайте подробнее на BusinessMan.ru: https://businessman.ru/povyishenie-nds-do---posle
          dstviya-chem-eto-grozit.html
          Ясно?Усвоить можете?
          «При сохранении демографических тенденций в целом по России до 65 лет не доживет 40% мужчин и 20% женщин. Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживет до пенсии», — говорится в заявлении Росстата.
          https://regnum.ru/news/2428529.html
          Меченосец
          1. Артем Головин (Артем Головин) Сегодня, 09:23
            Видимо мои слова нечаянно угодили в самую десятку. Интересно) Развлекаетесь дальше уважаемый Меченосец. Мне пофиг ваши слова, мне за ресурс обидно. Удачи вам и успехов на вашем поприще.
            Артем Головин
    2. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:06
      Давно пишу. Ресурс превратили в нытьё про пенсии. Скоро и военной тематики тут не будет наверно....
      Грибок
  14. Я русский (Евгений Валерьевич) Сегодня, 08:46
    Я не пойму одного...грядет очередная техническая революция, да что там грядет - уже идет - это роботизация производства, беспилотники, внедрение ИИ (сбербанк тому пример). Людей будут увольнять по причине внедрения ИИ, беспилотников , тот же сбер, РЖД, заявили о грядущих увольнениях.. О каком повышении пенсионного возраста может идти речь вообще??? Или путин планирует нашу страну так и оставить в 20-м веке по уровню развития? а может это план по уменьшению населения РФ в действии?
    Я русский
    1. ser6119 (Сергей) Сегодня, 09:20
      Скорее уже 19 век по уровню развития sad У меня в городе одна коммуналка и осталась, и это Московская область negative
      ser6119
  15. Zubr Сегодня, 08:51
    Они бы ещё вспомнили римскую империю и следом зацепили государство московское времён Ивана грозного. Занимаются откровенной профанацией. Для того, что бы поднять пенсионный возраст, сначала обеспечивают всех гарантированным трудоустройством с достойным доходом и активное развитие производства товаров народного потребления. Сказать им где взять деньги на это ? Пожалуйста, монополия на торговлю, табак, водка, зерно и прогрессивная шкала подоходного налога. Сразу можно убрать налог на лошадиные силы и платон. 60% экономики страны должны быть национализированы, включая нефтегазовый сектор. Вот вам бесплатная медицина, учёба. В этой ВШЭ живут в другом измерении. И в том виде в котором сейчас представлено правительство, антинародно и одно жульё.
    Zubr
    1. холодильник (вадим) Сегодня, 09:17
      Согласен с вашей мыслью, но увы, руководит страной не тот человек, для которого это было бы приоритетом.
      холодильник
  16. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 08:54
    бесполезный и ненужный мусор и вшэ имеет что сказать. Словами не передать какие ценные люди.
    Евгений Стрыгин
  17. РядовойСА Сегодня, 09:01
    "петушкам" кукарекающим подобные "умности" надо просто подрезать ихние длинные языки, Одному двум подрезал, остальные глядишь и думать начнут.
    РядовойСА
  18. Лесс Сегодня, 09:07
    А какая связь между пенсионной реформой и ВШЭ? Вот кроме того, что ВШЭ что-то там обосновывает и комментирует? Я просто не в курсе. Вижу что ВО уже не первый раз выводит на обозрение именно эту связку: пенсионная реформа - ВШЭ. Вот и интересно... Другие... хмм... "институты" эту тему никак не обсновывают и не комментируют? Или их обоснования и комментарии менее провокационны? Или ВШЭ является разработчиком ныне обсуждаемой пенсионной реформы?
    Лесс
  19. Rudel (Rudel) Сегодня, 09:07
    Не понимаю, зачем в 2018-ом получать белую зарплату.
    Rudel
  20. zan_parti (Денис) Сегодня, 09:08
    Цитата: Vard
    А есть статистика по категориям населения которые долго живут... Я думаю чиновник выйдя на пенсию скорее всего проживёт долго... а вот работяга... У нас на заводе из 54 человек работающих на установке по производству креозота в живых остался только один... Он же единственный из 167 человек которые работали на установке гидроочистки... Ему восемьдесят четыре... Дай бог ему здоровья...


    Есть статистика по территориям - Сибирь, север и Дальний восток не доживают, сельская местность не доживают. Доживают в крупных городах и в республиках северного Кавказа.

    По процентам непонятки - ВШЭ говорит о придуманной предполагаемой продолжительности жизни, но в реальности по некоторым данным 40% мужиков уже сейчас не доживают до 60 лет, и 60% не доживают до 65 лет. Это при пенсионном возрасте 60 лет. А если повысить, то возможно доживающих станет ещё меньше, т.к. не будет льгот по лекарствам, лечению, оплате ЖКХ, налогам, проезду и т.д. Всё это отнимут на пять лет, отчего выжить будет ещё труднее.

    Так что по придуманному будущему возможно будет не увеличение продолжительности, а уменьшение. Все ответы нужно искать в реальной статистике, но за неё теперь отвечает Минэкономразвития, а им верить - себя не уважать.
    zan_parti
  21. холодильник (вадим) Сегодня, 09:15
    Четыре "И" Медведева, а где? и замолк деятель!)))..Основными направлениями реформ, намеченных Медведевым, стали "четыре "И": институты, инфраструктура, инновации и инвестиции. Основными принципами развития: уважение частной собственности, свобода частного сектора от государства, строгое соблюдение закона, инновационный путь развития. При этом Медведев заявил, что считает реалистичным выполнение задач, поставленных Путиным на заседании Госсовета. Из обстановки сегодня видно что ни хрена не сделано, если бояре опираются на налоги с работающих, нет роботов в производстве, не инноваций, нет инвестиций нет послабления в налогах, а есть только ужесточение поборов, Не верю в рост экономики пока не произойдет ЧИСТИЛИЩА в управлении страной, А может у власти другие цели, а подготовить к расчленению России, ведь все делается чтоб люди были недовольны жизнью.
    холодильник
  22. tank64rus (Александр) Сегодня, 09:19
    Что ВШЭ филиал ЦРУ в России не знает только ленивый. На один год этих"деятелей" на "среднюю" работу и зарплату и всё .
    tank64rus
  23. Satum (Максим) Сегодня, 09:26
    Как ,надоели эти либиральные нытики .Если вам не нравится ,что то п.....те за границу. Хотят и пенсию лет через шесть большую получать и работать . Не русские а плаксы. В 90 х повышали ,ни кто не бухтел. А сейчас ноют и поют .Идите за анального. Он ваш кумир ,сам за повышение пенсии .Думают ни о нынешней жизни а готовят к смерти. ПОЗОРНИКИ.
    Satum
Картина дня