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Российская выставка памяти жертв Холокоста откроется во Франции
Российский еврейский конгресс (РЕК) при содействии МИД РФ проведет в Совете Европы, а затем в штаб-квартире ЮНЕСКО выставку памяти жертв Холокоста, передает РИА Новости.
Во вторник историко-документальная выставка откроется в Совете Европы в Страсбурге, а в пятницу – в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Название выставки – «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение».
В экспозиции более 80 редких фотографий и уникальных документов из музеев и архивов России, Германии, Украины, Швейцарии. Документы повествуют обо всех нацистских лагерях, узников которых освободила Красная армия. Эти лагеря находились на оккупированных территориях СССР, Польши, Венгрии и Германии.
Выставка рассказывает о судьбах освободителей и тех, кого удалось спасти, а также о советских медиках, сумевших поставить на ноги большинство освобожденных.
Обе выставки откроет президент РЕК Юрий Каннер. Ожидается, что гостями станут генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, заместитель гендиректора по вопросам образования ЮНЕСКО Стефания Джанини и другие официальные лица.
Ранее выставка была показана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в чешском и уругвайском парламентах, в Российском культурном центре в Израиле.
Во вторник историко-документальная выставка откроется в Совете Европы в Страсбурге, а в пятницу – в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Название выставки – «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение».
В экспозиции более 80 редких фотографий и уникальных документов из музеев и архивов России, Германии, Украины, Швейцарии. Документы повествуют обо всех нацистских лагерях, узников которых освободила Красная армия. Эти лагеря находились на оккупированных территориях СССР, Польши, Венгрии и Германии.
Выставка рассказывает о судьбах освободителей и тех, кого удалось спасти, а также о советских медиках, сумевших поставить на ноги большинство освобожденных.
Обе выставки откроет президент РЕК Юрий Каннер. Ожидается, что гостями станут генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, заместитель гендиректора по вопросам образования ЮНЕСКО Стефания Джанини и другие официальные лица.
Ранее выставка была показана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в чешском и уругвайском парламентах, в Российском культурном центре в Израиле.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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