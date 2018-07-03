09:32 03 июля
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Российская выставка памяти жертв Холокоста откроется во Франции

Российский еврейский конгресс (РЕК) при содействии МИД РФ проведет в Совете Европы, а затем в штаб-квартире ЮНЕСКО выставку памяти жертв Холокоста, передает РИА Новости.



Во вторник историко-документальная выставка откроется в Совете Европы в Страсбурге, а в пятницу – в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Название выставки – «Холокост: уничтожение, освобождение, спасение».


В экспозиции более 80 редких фотографий и уникальных документов из музеев и архивов России, Германии, Украины, Швейцарии. Документы повествуют обо всех нацистских лагерях, узников которых освободила Красная армия. Эти лагеря находились на оккупированных территориях СССР, Польши, Венгрии и Германии.

Выставка рассказывает о судьбах освободителей и тех, кого удалось спасти, а также о советских медиках, сумевших поставить на ноги большинство освобожденных.

Обе выставки откроет президент РЕК Юрий Каннер. Ожидается, что гостями станут генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд, заместитель гендиректора по вопросам образования ЮНЕСКО Стефания Джанини и другие официальные лица.

Ранее выставка была показана в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в чешском и уругвайском парламентах, в Российском культурном центре в Израиле.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. Vard Сегодня, 08:17
    Ладно мы спасли евреев от уничтожения... Не видно что то от них спасибо...
    Vard
    1. Маки Авелльевич (Дмитрий) Сегодня, 08:32
      Цитата: Vard
      Ладно мы спасли евреев от уничтожения... Не видно что то от них спасибо..


      укажите адресс, вышлем шоколадный ассорти
      Маки Авелльевич
      1. Vard Сегодня, 08:35
        Не... вы какой то неправильный житель Израиля... Адрес с двумя сс... и шоколадный вы как то не так пишите... Не буду я вам адрес высылать...
        Vard
        1. Например Сегодня, 08:53
          Русских сколько погибло от фашисто-нацистских-европейцев? Почему выделяют именно евреев? И почему евреи не признают геноцид армян?
          Что это за игры на костях?
          Например
          1. shura7782 (Александр) Сегодня, 09:16
            Цитата: Например
            Русских сколько погибло от фашисто-нацистских-европейцев? Почему выделяют именно евреев? И почему евреи не признают геноцид армян?
            Что это за игры на костях?

            Всему нужна мера. Но, видимо не для всех. Эффект на выходе может быть совершенно другой. Лично меня это уже начало потихоньку доставать.
            shura7782
      2. Дирижер Сегодня, 09:04
        Вы бы , евреи . помолчали . а .
        Дирижер
    2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 08:36
      Цитата: Vard
      Ладно мы спасли евреев от уничтожения... Не видно что то от них спасибо...

      именно Вы?
      Арон Заави
      1. Vard Сегодня, 08:39
        Вот! Теперь настоящий обитатель земли обетованной!!! Сразу видно... как в анекдоте про бочку водки...
        Vard
        1. Например Сегодня, 08:58
          Цитата: Арон Заави
          именно Вы?

          Именно мои два деда отдали жизнь. Погибли сражаясь с европейской агрессией.
          Так, что зубоскаль и подобные вопросы задавай среди себе подобных.
          За редким исключением трагедия вошла в каждый русский дом. Русскими я называю всех, кто говорит по-русски и живет на территориях Российской Империи. Все мы русские, а народов у нас сотни. Только мы не выделяем нации. Все вместе сражались, в одном окопе защищали свою общую Родину и свои семьи.
          Именно в Россию европейцы вторглись. И не с целью уничтожения евреев. Погибли десятки миллионов моих соотечественников. И сотни миллионов в результате этого не родились на свет Божий.
          Наши деды спасли Родину и многие народы вне наших земель.
          Так, что акстись.
          Например
          1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 09:00
            Цитата: Например
            Цитата: Арон Заави
            именно Вы?

            Именно мои два деда отдали жизнь. Погибли сражаясь с европейской агрессией.
            Так, что зубоскаль и подобные вопросы задавай среди себе подобных.
            За редким исключением трагедия вошла в каждый русский дом. Русскими я называю всех, кто говорит по русски и живет на территориях Российской империи.

            проверим по podvignaroda у кого деды круче воевали?
            Арон Заави
      2. cniza (Виктор) Сегодня, 08:40
        Выставка рассказывает о судьбах освободителей и тех, кого удалось спасти, а также о советских медиках, сумевших поставить на ноги большинство освобожденных.


        Это сделали наши общие предки , в том числе и Ваши.
        cniza
        1. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:46
          Как дети малые... Тут же сцепились на тему "а ты помнишь, что должен?"
          На мой взгляд никто никому не должен, но может присутствовать уважение одной нации к другой и быть может - поддержка государством Израиль политики государства Россия в такое непростое для России время.
          Корсар0304
    3. Комментарий был удален.
      1. Krasnodar Сегодня, 08:54
        Цитата: Мар.Тира
        Цитата: Vard
        Не видно что то от них спасибо...

        Нам их спасибо не надо,хоть бы не гадили и то ладно.А вообще-то евреи пострадали меньше всего,самые тяжёлые потери понёс русский народ.Но плачут почему то больше всего евреи?Я не говорю что не надо таких выставок,но справедливости ради нужно и страдания советских людей в концлагерях нацистов показывать.

        Самые тяжелые потери понёс советский народ, в том числе русские, белорусы, украинцы, евреи и т.д.
        Освобождали концлагеря советские солдаты, в т.ч. русские, украинцы, белорусы, армяне, евреи, татары, азербайджанцы, грузины, дагестанцы, чеченцы , казахи и т.д.
        Вопрос здесь, ни у кого большие потери, а кто и как хранит память об этом - во первых, и кто доносит миру историческую правду о подвиге СОВЕТСКИХ солдат во вторых.
        Krasnodar
        1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:57
          Цитата: Krasnodar
          Вопрос здесь, ни у кого большие потери, а кто и как хранит память об этом

          Я удалил свой комментарий.Посему закончим.Не хочу спорить на памяти людей.Выставляют и ладно, хорошо..
          Мар.Тира
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 08:52
      А почему у нас нет выставки жертвам гайдаровской реформы? По количеству смертей от неё, холокост не идет ни в какое сравнение. winked
      сибиралт
    5. Zubr Сегодня, 09:02
      Эх дружище, от добра, добра не ищут.. hi
      Zubr
  2. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:41
    Российский еврейский конгресс (РЕК) при содействии МИД РФ проведет в Совете Европы, а затем в штаб-квартире ЮНЕСКО выставку памяти жертв Холокоста

    Наверное нужно не только и не столько в Совете Европы и штабе Юнеско - там и без выставки знают и помнят. Нужно в публичных местах Парижа и других столиц Европы. Чтобы не только дипкорпус, но - простые граждане видели и помнили весь ужас произошедшего в таком недалеком прошлом.
    Корсар0304
    1. Krasnodar Сегодня, 08:55
      Цитата: Корсар0304
      Российский еврейский конгресс (РЕК) при содействии МИД РФ проведет в Совете Европы, а затем в штаб-квартире ЮНЕСКО выставку памяти жертв Холокоста

      Наверное нужно не только и не столько в Совете Европы и штабе Юнеско - там и без выставки знают и помнят. Нужно в публичных местах Парижа и других столиц Европы. Чтобы не только дипкорпус, но - простые граждане видели и помнили весь ужас произошедшего в таком недалеком прошлом.

      А также знали о роли советских солдат в деле прекращения этого ужаса.
      Krasnodar
    2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 09:00
      Цитата: Корсар0304
      Наверное нужно не только и не столько в Совете Европы и штабе Юнеско - там и без выставки знают и помнят.

      Думаю, лишний раз напомнить не повредит...
      Masya Masya
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:27
        и про бандеровцев неплохо бы напомнить...
        роман66
  3. Zubr Сегодня, 09:17
    В данном случае, вопрос о холокосте нужно поднимать в разрезе всех народов, попавших под уничтожение со стороны фашистов и их пособников. И дорогие товарищи не забывайте, что самые большие потери и действительно настоящий геноцид, пережили славянские народы. А уничтожение русского населения приняло катастрофические масштабы. И не надо тут евреям кричать, что они самые битые.
    Zubr
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