09:31 03 июля
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На Украине рассказали, как будут топить корабли ВМФ России

На Украине продолжают пользоваться медийной востребованностью так называемые эксперты, которые «знают», как «победить Россию». Одним из таких специалистов по «перемогам» выступает глава Defense Express Сергей Згурец, который сам называет себя военным экспертом.

В интервью украинскому изданию «Апостроф» Згурец рассказал о том, как нужно выстраивать концепцию военно-морских сил Украины, чтобы они смогли «нивелировать российскую угрозу». Интервью в украинской прессе вышло под громким заголовком «Военный эксперт раскрыл секрет, как Украине топить российские корабли».

На Украине рассказали, как будут топить корабли ВМФ России



И как?

Згурец повторил неоднократно звучавшую на Украине идею о том, что Киеву необходимо создать «москитный флот» - флот из небольших кораблей и катеров, оснащённых ракетным вооружением. По словам Згурца, это ракетное вооружение должно поражать корабли с большим водоизмещением.

Згурец отмечает, что хвалёные катера проекта «Гюрза» не имеют достаточных скоростных параметров, а потому будут легко уничтожены.

«Военный эксперт» по поводу того, как «справиться» с ВМФ РФ:
Это возможно, если наши ракетные катера будут оснащены ракетным вооружением, которое способно топить боевые корабли РФ.

Ключевое слово в этой фразе «если». Из той же серии, что если бы у бабушки было что-то дополнительное анатомическое, то она бы уже перестала быть бабушкой.

Напомним, что ранее подобные "военные эксперты" на Украине размышляли над тем, как украинские войска возьмут не только Донецк и Луганск, но и Ростов-на-Дону, а затем двинутся на Москву. Так на Москву многие уже "двинулись" - в качестве гастарбайтеров - укладчиков тротуарной плитки.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/
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Комментарии 31

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  1. Vard Сегодня, 08:48
    Так и быть... дам совет... Деревянные пироги не видно на экране локаторов... тиха украинская ночь... перепрятав сало... подходим на вёслах к борту российского корабля и...
    Vard
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 08:54
      Опять наши корабли топить собрались? Не слишком ли часто? Так на них никакого флота не напасёшься...
      Анекдот вспомнился:
      Ночь. В комнате раздаются ахи-охи...
      Она:–давай… ещё, ещё глубже, ещё глубже...
      Он:–я не могу глубже, я могу чаще...
      Anarchist
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:11
        хорошо еще, что им про боевых дельфинов не рассказали! hi
        роман66
        1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 09:26
          Главное не рассказывать про брандеры...
          WATCH_OFFICER
        2. MPN (Павел) Сегодня, 09:30
          Рома привет! hi
          Цитата: роман66
          хорошо еще, что им про боевых дельфинов не рассказали!
          У них были дельфины, кто спился, кто свалил, от греха подальше...
          Это возможно, если наши ракетные катера будут оснащены ракетным вооружением, которое способно топить боевые корабли РФ.
          Они с существующим вооружением тонут прямо на параде, если их еще довооружить парой гранат Ф-1 , у причала потонут...
          MPN
    2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 08:55
      Цитата: Vard
      дам совет... Деревянные пироги не видно на экране локаторов... тиха украинская ночь... перепрятав сало... подходим на вёслах к борту российского корабля и...

      вы считаете, что ЕСЛИ украина построит 20-30 МРК, то это по вашему "тиха украинская ночь... это будет достаточно серьезный противник
      Сандор Клиган
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:59
        Вы правильно сделали что написали капсом слово "если"
        просто экспл
      2. Vard Сегодня, 08:59
        Я говорил про МРК... Я говорил про деревянные пироги...
        Vard
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 09:31
          Цитата: Vard
          Я говорил про МРК...

          а в статье говорилось о деревянных пирогах?
          Сандор Клиган
      3. venik (Владимир) Сегодня, 09:27
        Цитата: Сандор Клиган
        вы считаете, что ЕСЛИ украина построит 20-30 МРК, то это по вашему "тиха украинская ночь... это будет достаточно серьезный противник

        =========
        В ваших рассуждениях ключевым словом является ЕСЛИ!!!
        Остается только процитировать статью: "...Ключевое слово в этой фразе «если». Из той же серии, что если бы у бабушки было что-то дополнительное анатомическое, то она бы уже перестала быть бабушкой. ..." (от себя добавлю: "и стала бы дедушкой!!!").....
        А еще - из "17 мгновений весны": "Если бы дело было летом... Да если бы у нас был доберман-пинчер... Да если бы еще была перчатка этой дамы.... Да если бы доберман "взял след" - то и искать было бы не нужно!" Просто Вы совсем не знаете современную Украину!!!! hi
        venik
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:51
    Заявление этого "эксперта" это , видимо , продолжение темы об украинской ПКР .
    Это возможно, если наши ракетные катера будут оснащены ракетным вооружением, которое способно топить боевые корабли РФ.

    А катеров-то много ? А то адмиралов больше чем кораблей . lol
    bouncyhunter
    1. Тралл Сегодня, 09:00
      Цитата: bouncyhunter
      А то адмиралов больше чем кораблей . lol

      Так вот и я о чем. Придумывают все какие-то полумеры с этим москитным флотом. Неужели трудно додумался, как поступить. Судя по укроновостям, новых фантастичных ракет насоздавали целую кучу. Адмиралов ещё больше. Создаём флот москитных адмиралов:
      - Учим адмирала плавать. Если у него не получается, берём следующего, а этого выбрасываем в генералы.
      - Кладём водоплавающему адмиралу в рюкзак ракету.
      - Берём следующего адмирала...
      Все. Флот москитных адмиралов готов. smile
      Тралл
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:02
        Цитата: Тралл
        Учим адмирала плавать.

        А зачем ? ОНО не тонет . wassat
        bouncyhunter
        1. роман66 (роман) Сегодня, 09:13
          всем здрассьте! hi мало не утонуть - надо еще перемещаться в заданном направлении. кстати. а ракеты-то у них есть?
          роман66
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:20
            Рома hi Плохо ты за новостями из 404-ой следишь . На днях они хвастались супер-пупер ПКР с самонаведением от С-200 . belay
            bouncyhunter
            1. роман66 (роман) Сегодня, 09:22
              ну, когда наши корабли начнут летать это может стать проблемой lol
              роман66
  3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 08:54
    «Военный эксперт» по поводу того, как «справиться» с ВМФ РФ:
    Это возможно, если наши ракетные катера будут оснащены ракетным вооружением, которое способно топить боевые корабли РФ.

    Какой умный! Гигант мысли!
    Что будет с государственностью Украины после потопления Российского корабля? Про это он рассказать не успел, пришли санитары и увели на процедуры.
    Балу
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:01
      ну до Сибири хз . а вот контроль над Черным морем они уже взяли на себя .
      просто экспл
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:14
        че делать-то теперь? проигрываем...
        роман66
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 09:18
          Цитата: роман66
          че делать-то теперь? проигрываем...

          Роман, предлагаете сдаться бандерлогам? wassat
          Балу
          1. роман66 (роман) Сегодня, 09:20
            измотать переговорами lol
            роман66
  4. Комментарий был удален.
  5. donavi49 Сегодня, 08:58
    Ну в целом идея то верная для них. Осталось реализовывать. Только не утюжки с бронированием - а шахидки из стеклопластика. Где все на скорость. Ну и ракеты где-то взять - если загоризонтные, то еще ЦУ цеплять внешнее = ибо достаточный РЛС и оборудование утопит эту лодку.

    По факту - это реализуют иранцы. И для американцев это намного большая проблема, чем десяток иранских "эсминцев", которые не жильцы в любом замесе.
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 08:59
      Вот такой малыш (меньше Гюрзы) - 2 ПКР С-703 или даже С-802 (Экзосет).
      donavi49
      1. роман66 (роман) Сегодня, 09:16
        можно еще набить взрывчаткой и сажать камикадзе
        роман66
        1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 09:19
          Цитата: роман66
          можно еще набить взрывчаткой и сажать камикадзе

          Камикадзе-бандерлог? winked Таких в природе не существует.
          Балу
          1. роман66 (роман) Сегодня, 09:23
            напоить, рассказать про небесную сотню. пообещать что выживет , наконец...
            роман66
      2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 09:19
        Всё верно , только надо наклепать ракетных катеров , купить ПКР , обучить команды и обеспечить надёжное целеуказание . И всё это в немалых размерах ... А это явно недостижимая мечта для ЭТОЙ Украины . Да забыл - ещё гробами стоит сразу запастись , ибо полный контроль России над акваторией никто не отменял ..
        КВУ-НСвД
    2. Арберес Сегодня, 09:24
      Цитата: donavi49
      Ну в целом идея то верная для них


      Согласен с вами, уважаемый donavi49 hi
      Смех-смехом, а проект вполне реализуем. ПКР могут наверное прикупить, главное-дальность поражения не более 300км и будут нас в напряге держать. Другой вопрос: решатся ли ВМС Украины на применение оных, хочется верить, что жить им все таки хочется.
      Москитный и недорогой флот-удел нищих государств или стран с небольшой морской акваторией.
      Арберес
    3. Винни76 (Александр) Сегодня, 09:29
      Москитный флот в условиях заведомого господства в воздухе РФ обречен. Вне зависимости утюжки или казанки. Шхер там нет, прятаться некуда.
      Винни76
  6. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:09
    Как всегда бредни с 404
    Грибок
  7. Fotoceva62 (Александр) Сегодня, 09:18
    Таких с позволения экспертов хватает во всех сферах. Есть они и в России и зачем далеко ходить даже на данном сайте... Как говаривал гер Питэр ...дабы дурость каждого, всякому видна была...украинцы живут по поговорке« думкой боготие».
    Fotoceva62
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