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На Украине рассказали, как будут топить корабли ВМФ России
На Украине продолжают пользоваться медийной востребованностью так называемые эксперты, которые «знают», как «победить Россию». Одним из таких специалистов по «перемогам» выступает глава Defense Express Сергей Згурец, который сам называет себя военным экспертом.
В интервью украинскому изданию «Апостроф» Згурец рассказал о том, как нужно выстраивать концепцию военно-морских сил Украины, чтобы они смогли «нивелировать российскую угрозу». Интервью в украинской прессе вышло под громким заголовком «Военный эксперт раскрыл секрет, как Украине топить российские корабли».
И как?
Згурец повторил неоднократно звучавшую на Украине идею о том, что Киеву необходимо создать «москитный флот» - флот из небольших кораблей и катеров, оснащённых ракетным вооружением. По словам Згурца, это ракетное вооружение должно поражать корабли с большим водоизмещением.
Згурец отмечает, что хвалёные катера проекта «Гюрза» не имеют достаточных скоростных параметров, а потому будут легко уничтожены.
«Военный эксперт» по поводу того, как «справиться» с ВМФ РФ:
Ключевое слово в этой фразе «если». Из той же серии, что если бы у бабушки было что-то дополнительное анатомическое, то она бы уже перестала быть бабушкой.
Напомним, что ранее подобные "военные эксперты" на Украине размышляли над тем, как украинские войска возьмут не только Донецк и Луганск, но и Ростов-на-Дону, а затем двинутся на Москву. Так на Москву многие уже "двинулись" - в качестве гастарбайтеров - укладчиков тротуарной плитки.
В интервью украинскому изданию «Апостроф» Згурец рассказал о том, как нужно выстраивать концепцию военно-морских сил Украины, чтобы они смогли «нивелировать российскую угрозу». Интервью в украинской прессе вышло под громким заголовком «Военный эксперт раскрыл секрет, как Украине топить российские корабли».
И как?
Згурец повторил неоднократно звучавшую на Украине идею о том, что Киеву необходимо создать «москитный флот» - флот из небольших кораблей и катеров, оснащённых ракетным вооружением. По словам Згурца, это ракетное вооружение должно поражать корабли с большим водоизмещением.
Згурец отмечает, что хвалёные катера проекта «Гюрза» не имеют достаточных скоростных параметров, а потому будут легко уничтожены.
«Военный эксперт» по поводу того, как «справиться» с ВМФ РФ:
Это возможно, если наши ракетные катера будут оснащены ракетным вооружением, которое способно топить боевые корабли РФ.
Ключевое слово в этой фразе «если». Из той же серии, что если бы у бабушки было что-то дополнительное анатомическое, то она бы уже перестала быть бабушкой.
Напомним, что ранее подобные "военные эксперты" на Украине размышляли над тем, как украинские войска возьмут не только Донецк и Луганск, но и Ростов-на-Дону, а затем двинутся на Москву. Так на Москву многие уже "двинулись" - в качестве гастарбайтеров - укладчиков тротуарной плитки.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/navy.mil.gov.ua/
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