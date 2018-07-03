09:30 03 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Киевское лукавство. В ГД РФ комментируют украинский список для обмена

В искренность украинской стороны при составлении списка россиян, подлежащих обмену на граждан Украины, осужденных в России, поверить трудно, однако вести работу в этом направлении необходимо, передает РИА Новости заявление главы думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.



В понедельник зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии 23 граждан РФ, которых Киев готов обменять на осужденных в РФ украинцев. Она пояснила, что в список внесены люди, осужденные за подготовку терактов в Харькове, Одессе, Херсоне, Киеве, либо за участие в боевых действиях на востоке Украины. Дела некоторых из них еще разбираются в судах.


Калашников заметил, что Киев не включил в список руководителя портала РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. По его мнению, это связано с тем, что журналист не подпадает под категорию осужденного или подсудимого. По его делу всё ещё ведётся следствие.

Вышинский пока только обвиняемый, отметил депутат. Очевидно, что Киев лукавит, но юридическая логика в этом, конечно, есть, добавил он.

В их искренность (…) я не верю. Но работать по этим фамилиям в любом случае нужно, в том числе и с точки зрения возможных обменов,
сказал председатель комитета.

При этом он уточнил, что это дело российских спецслужб и сотрудников МИД.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Его обвиняют в госизмене, поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В настоящее время журналист находится под стражей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
2

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 08:58
    Иметь дела с Украиной... Как показала практика обменов с Республиками, они просто хватают людей без разбору, а потом предъявляют на обмен...
    Vard
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:11
      Странно, конечно. Но какое отношение к обмену заключенными имеет законодательная власть? belay Вот уж действительно, когда коту делать нечего он яйца лижет.
      сибиралт
      1. Тралл Сегодня, 09:17
        Эта Геращенко уже давно занимается этими обменами, а чаще всего, их срывает из-за своей тупости.
        Тралл
    2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 09:13
      Цитата: Vard
      Иметь дела с Украиной... Как показала практика обменов с Республиками, они просто хватают людей без разбору, а потом предъявляют на обмен...

      Украинцы конечно не белые и пушистые, но справедливости ради, например был в декабре 2017 года такой обмен, Украина передала 306 "военнопленных", а ЛНР и ДНР соответственно 16 и 58 человек, а уж кто там хватал кого без разбору одному Богу только известно.
      Проксима
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:07
    По его мнению, это связано с тем, что журналист не подпадает под категорию осужденного или подсудимого.
    Вообще то они его считают УКРАИНЦЕМ, а не россиянином. Так, что он НЕ КАК в этот список пока не попадает
    svp67
    1. Тралл Сегодня, 09:13
      Со стороны украинских политиков желание попиариться на обменах просто зашкаливает. И их президент не исключение. А сошки помельче на этом ещё и зарабатывают реальные деньги.
      Тралл
    2. venik (Владимир) Сегодня, 09:20
      Цитата: svp67
      Вообще то они его считают УКРАИНЦЕМ

      =========
      Ну да! А остальные в этом списке кто?????
      venik
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:09
    Я фиг его знает. Менять террориста на журналиста не разумно. Не надо никаких обменов.
    Грибок
    1. MPN (Павел) Сегодня, 09:24
      Тут вот , в статье кроме "список 23 человека" , больше и не сказано ни чего..., ну и стандартное "я тебе не верю" А чему не верят, даже и близко нет...
      MPN
  4. sib.ataman Сегодня, 09:23
    Цитата: Проксима
    Цитата: Vard
    Иметь дела с Украиной... Как показала практика обменов с Республиками, они просто хватают людей без разбору, а потом предъявляют на обмен...

    Украинцы конечно не белые и пушистые, но справедливости ради, например был в декабре 2017 года такой обмен, Украина передала 306 "военнопленных", а ЛНР и ДНР соответственно 16 и 58 человек, а уж кто там хватал кого без разбору одному Богу только известно.


    Да не Богу, а хитрозадым укропам точно известно! Это вы можете гадать на кофейной гуще, а их провокации-это целая продуманная система под руководством матёрых црушников!
    sib.ataman
Картина дня