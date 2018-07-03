Киевское лукавство. В ГД РФ комментируют украинский список для обмена

В их искренность (…) я не верю. Но работать по этим фамилиям в любом случае нужно, в том числе и с точки зрения возможных обменов,

В искренность украинской стороны при составлении списка россиян, подлежащих обмену на граждан Украины, осужденных в России, поверить трудно, однако вести работу в этом направлении необходимо, передает РИА Новости заявление главы думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонида Калашникова.В понедельник зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко назвала фамилии 23 граждан РФ, которых Киев готов обменять на осужденных в РФ украинцев. Она пояснила, что в список внесены люди, осужденные за подготовку терактов в Харькове, Одессе, Херсоне, Киеве, либо за участие в боевых действиях на востоке Украины. Дела некоторых из них еще разбираются в судах.Калашников заметил, что Киев не включил в список руководителя портала РИА « Новости Украина» Кирилла Вышинского. По его мнению, это связано с тем, что журналист не подпадает под категорию осужденного или подсудимого. По его делу всё ещё ведётся следствие.Вышинский пока только обвиняемый, отметил депутат. Очевидно, что Киев лукавит, но юридическая логика в этом, конечно, есть, добавил он.сказал председатель комитета.При этом он уточнил, что это дело российских спецслужб и сотрудников МИД.Напомним, Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая. Его обвиняют в госизмене, поддержке самопровозглашенных ДНР и ЛНР. В настоящее время журналист находится под стражей.