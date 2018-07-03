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Победа артиллерии и дипломатии: в Дараа боевики сдали САА военную технику

Сирийская армия отбила атаку террористов в Хаме. В Дараа боевики передали правительственным войскам военную технику. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на местные источники.



В начале дня радикалы открыли огонь по жилым кварталам административного центра провинции Алеппо. Позже «свободная армия» (ССА) пыталась атаковать расположения правительственных войск в городском районе Аз-Захра. Нападение было отбито. В населенные пункты Тель Рифат и Манбидж прибыли дополнительные силы турецкой армии.

За минувшие сутки под контроль сирийской армии (САА) перешло несколько населенных пунктов в провинции Дараа. В одном из районов боевики сложили оружие и передали правительственным войскам 12 вооруженных пулеметами пикапов, 15 БМП и 10 танков. В течение всего дня не прекращались ожесточенные бои в районе города Тафас. САА также начала штурм населенного пункта Мараба, в котором скрываются террористы. По данным источников, с начала операции в регионе уничтожены 82 исламиста.

В Ракке не прекращаются массовые аресты мирного населения. В течение суток по неизвестным причинам арестованы 25 человек. Сообщается также, что в южной части региона боевики SDF ограбили несколько частных домов.

В северной части провинции Хама продолжилась операция правительственных войск против террористов «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). САА вела артиллерийский обстрел опорных пунктов радикалов в районе поселений Аль-Латамина, Аль-Арбаин и Аль-Касабия и Аз-Закията. В свою очередь исламисты предприняли попытку штурма населенного пункта Тель Базим. Атака была отбита, противник потерял более 40 человек убитыми.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. silberwolf88 (SS) Сегодня, 09:31
    Медленно но верно выдавливают чёрных ... ареал обитания подонков всех мастей сужается ... особо радует что идёт большая зачистка радикалов понаехавших из России и бывших республик СССР ...
    silberwolf88
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 09:38
      Цитата: silberwolf88
      Медленно но верно выдавливают чёрных ... ареал обитания подонков всех мастей

      "Медленно" - это ключевое слово. Интересно, сколько сирийскому народу ещё терпеть эту войну? Никак нельзя ускорить этот процесс? Что там интересно наши военные аналитики по этому поводу думают?
      Проксима
      1. Leeds (Alexander) Сегодня, 09:44
        Можно ускориться и приблизить авиаудары коалиции. А можно понемногу продвигаться, приближаясь к духовской цитадели.



        Жёлтое - приобретение. Красное - основные места грядущих замесов. Чем ближе к Иорданской и Израильской границе, тем ближе вероятность вмешательства третьей силы.
        Leeds
        1. anjey (Андрей) Сегодня, 10:09
          .
          тем ближе вероятность вмешательства третьей силы.
          шакалов боятся в пустыню не ходить.....
          anjey
          1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 11:26
            Тут речь более о крупном звере, как английском в лице саудовцев и иорданского короля.-английского воспитанника с малых лет, так и американских учеников из "демократической и недемократической" оппозиции с курдами вкупе, израильские подпитки и наускивания из под тишка, да и порчих катарцев с турками... Борщ варится ещё тот , самое большое кипение ещё впереди. Европа с США и саудовцами так быстро не сдасться, ещё много пакостей привнесёт...
            Vladimir 5
      2. Дирижер Сегодня, 10:08
        Может Спецбоеприпас кинуть. для ускорения.
        Дирижер
      3. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 10:30
        Цитата: Проксима
        Что там интересно наши военные аналитики по этому поводу думают?

        Сергей hi Я так думаю что Асаду американцы подкинули очередную головную боль в лице курдского вооружённого формирования SDF.Они заменили ССА и ИГил,и захватывают территории САР,под патронатом США. .Так что после разгрома бармалеев ,ликвидация этих бандгрупп будет поставлена на первое место,и начнётся новый виток конфликта.Покой нам только снится.
        Мар.Тира
        1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 11:36
          Америкосы с поддержкой курдов дали маху, - сплотили турков, .иранцев, иракцев и Сирию, и главным всех супротив себя... Стратегов США за эту идею Иран с Сирия должны наградить медалью. за заслуги перед Сирией и Ираном :)). Задумка америкосов та же, продолжить разгром стран в гражданской войне на Ближнем востоке (она ведётся для стратегического развала и ослабления всех государств вокруг Израиля)...Французы с англичанами привносят свой вклад со своими неоколониальными интересами...
          Vladimir 5
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:50
            Тщательно, планомерно давить нечисть, договариваться с кем можно, а всех ура трах-бах хероев послать к их компам, дальше в игрушки играть.
            rocket757
  2. donavi49 Сегодня, 09:49
    Южный танкобат капитулировал. Сейчас отчаянное сопротивление ведут только исламисты на юге (в самом городе и окрестностях). Остальные бабахи, кто вытаскивает портреты Асад-Путина, кто бежит к Королю.
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 09:50
      Но королю эти бабахи-лузеры тоже не нужны. Поэтому у беглецов пока небольшой разрыв шаблонов.
      donavi49
      1. Арберес Сегодня, 10:18
        Цитата: donavi49
        Но королю эти бабахи-лузеры тоже не нужны

        Вот надо было еще бабахам портреты Короля припасти, с ними может и прокатило бы?
        Арберес
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 11:49
          Цитата: Арберес
          Вот надо было еще бабахам портреты Короля припасти, с ними может и прокатило бы?

          До кучи, постеры с Нетанyahoo и каждому бармалею - кипу. Точно прокатит. yes
          Paranoid50
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:52
      Цитата: donavi49
      Остальные бабахи, кто вытаскивает портреты Асад-Путина, кто бежит к Королю.

      Чем сильнее пахнет жареным - тем быстрее переобуваются в прыжке . negative
      bouncyhunter
      1. Арберес Сегодня, 10:21
        Цитата: bouncyhunter
        тем быстрее переобуваются в прыжке .


        Это же как высоко подпрыгивать то надоть? Ну что бы успеть переобуться, а может бармалеи в сланцах бегают? Тогда вполне возможно!
        Привет, дружище bouncyhunter hi
        Арберес
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:00
          Привет , братка Арберес ! hi
          Цитата: Арберес
          Это же как высоко подпрыгивать то надоть? Ну что бы успеть переобуться, а может бармалеи в сланцах бегают?

          А пёс их знает какую быстросъёмную обувь эти бармалеи носят . Но переобуваются некоторые оченно быстро . yes
          bouncyhunter
  3. Сигнифер Сегодня, 10:52
    В принципе всё понятно. Зеленые бармалеи быстренько становятся ополченцами(что выгодно обоим сторонам),а непримиримые бегут либо на границу к Иордании, либо через пока ещё не взятую Дераа на запад к анклаву ИГИЛ. Видимо восточнее Дераа зеленые быстренько сдадут свои позиции. А вот западнее Дераа начнётся нехилый замес с отморозками+авиаудары Израиля. С ностальгией вспоминаю Вторую ливанскую войну 2006г.. Как же красиво боевики вломили АОИ в битве при Бинт-Джбейль и при Вади-Салука! После того позора(а то что эта война была позорная сами израильские солдаты признают) ЦАХАЛ не станет лишний раз мудохаться с наземной операцией, а вот авиацией ударить это они всегда "ЗА". Это они любят. Для Израиля Хезболла страшнее ИГИЛ. Гораздо страшнее.
    Сигнифер
  4. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:04
    Хорошие новости...
    Ratmir_Ryazan
  5. Злюка Бобёр (Cергей Маркин) Сегодня, 11:14
    Доброе слово и артиллерия способны гораздо на большее,чем просто доброе слово... am
    Злюка Бобёр
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