Комплексы активной защиты танков: обещанного два года ждут



Первые оснащенные КАЗ "Трофи" войсковые М1А2SEPv2 в Европе на учениях. Комплекс, судя по "синеве", с учебными элементами Первые оснащенные КАЗ "Трофи" войсковые М1А2SEPv2 в Европе на учениях. Комплекс, судя по "синеве", с учебными элементами



"Арена-Э" в новой конфигурации на модернизированном танке Т-72 "Арена-Э" в новой конфигурации на модернизированном танке Т-72

На начавшихся в июне совместных учениях НАТО "Saber Strike-18" на польских полигонах были замечены первые танки M1A2SEPv2 "Абрамс" Армии США, оснащенные израильским комплексом активной защиты (КАЗ) "Трофи" (для ВС Израиля — "Меиль Руах", то есть «Ветровка»).Это первые строевые машины американской армии, оснащенные этим КАЗ, принадлежат они 1-й бронетанковой бригаде 1-й кавалерийской дивизии, сменившей по ротации на 9 месяцев другую бронетанковую бригаду. Эта бригада ныне размазана по 8 странам Европы, изображая "силы сдерживания российской агрессии", и стала первой, оснащаемой КАЗ.КАЗ "Трофи" начал устанавливаться на израильские танки "Меркава-4" вскоре после провальной для Израиля второй ливанской войны 2006 г., она же 34-дневная война. В Израиле иногда даже уверяют, что "Меркава-4М" — первый в мире серийный танк с КАЗ, хотя первым был советский Т-55АД в 1983 г. с КАЗ "Дрозд", которых было выпущено как минимум сравнимо с тем, сколько танков с «Меиль Руахом» сделали за эти годы для Израиля. Только вот серия Т-55АД была выпущена таким числом одномоментно, не за 10 лет. Ну да это же житейское дело — похвалиться своими достижениями как первыми в мире, «забыв» о том, что они давно уже есть в одной далекой и отсталой северной стране, где мужики в треухах и с балалайками пьют водку с медведями, греясь у ржавого ядерного реактора. Просто эта страна — не на той же планете, видимо, что и "благословенный" западный мир.Комплексами активной защиты в СССР начали заниматься еще тогда, когда на Западе про них никто и не думал: в 50-е годы, когда колоссальный опыт армии-победительницы в самой страшной (пока что) войне начал активно конвертироваться в новые решения, поиск новых путей развития, в том числе и в бронетехнике. Новые схемы компоновки, различные типы автоматов и механизмов заряжания (сложно найти схему, не опробованную хоть на уровне эскизного проектирования или предварительной проработки именно тогда), схемы разнесенного, комбинированного бронирования, динамическая защита, разные варианты вооружения — ракетные, ракетно-пушечные танки и прочее. И схемы КАЗ, практически любые, прорабатывались именно тогда — в 50-60-е годы, и позже, в 70-80-е. К слову сказать, не только у нас 50-е годы стали периодом взрывного развития технической мысли и тоже благодаря страшной прошедшей войне, тогда и наш основной противник проводил немало работ в области перспектив бронетехники. И имел шансы даже оказаться первым во внедрении ряда новшеств вроде комбинированной брони, но у них работы тогда остались на опытном этапе, а у нас появились танки второго нашего послевоенного поколения, оснащенные комбинированным бронированием.Этим танкам вплоть до начала 80-х мало что угрожало, поэтому и ДЗ, и КАЗ в серию начали внедрять лишь тогда, когда это потребовалось в целях качественного усиления защищенности машин. В начале 80-х появилась сначала ДЗ 1-го поколения, навесная "Контакт", затем и встроенная "Контакт-5", появились и первые серийные КАЗ "Дрозд". Но внедрение "Дроздов" на каких-то иных танках, кроме Т-55АД, не проводилось, а внедрению КАЗ "Арена" помешал распад СССР и "святые" 90-е. Тогда же, через наших украинских "небратьев", в США "утек" и модернизированный "Дрозд", что сразу поставило крест на развитии комплекса.Но развитие КАЗ в РФ не остановилось, и к моменту, когда на предварительные испытания вышел танк об. 195 (Т-95), для него был уже создан КАЗ нового поколения "Штандарт". Планировалось внедрение этого КАЗ и в составе темы "Бурлак" — омской программы модернизации танков предыдущего поколения путем установки унифицированного боевого отделения и ряда других мероприятий. В конечном итоге "Штандарт" расширился и видоизменился, став всеракурсным и практически "всеугрозным" комплексом "Афганит" (впрочем, он изначально таковым и создавался), который позволяет защитить "коробочки" и от БОПС, и от ПТУР, в том числе высокоскоростных перспективных, и от БКС, и от угроз в верхней проекции — КОБЭ (кумулятивно-осколочных кассетных боевых элементов, доставляемых снарядами и ракетами РСЗО и авиабомбами), СПБЭ и СНБЭ (самоприцеливающихся/самонаводящихся боевых элементов боеприпасов ствольной и реактивной артиллерии, ОТР, авиабомб и авиаракет), будучи еще и объединенным с системой постановки завес. Сейчас это единственный КАЗ, надежно, а не на словах или же при очень специфических условиях поражающий танковые БОПС."Афганит" устанавливается на машины, созданные на базе тяжелых платформ "Армата" и средних "Бумеранг" и "Курганец-25", а именно на машины поля боя на базе этих платформ, сейчас пока это танк Т-14, ТБМП Т-15, БМП Б-11 и К-17. Прочие машины оснащаются только системой постановки завес. Но это с новым поколением все более-менее ясно. Комплекс готов, прошел весь комплекс испытаний, его можно производить. Но ставить на старую технику его никто не будет — он недешев даже на уровне КАЗ, которые все весьма дороги. А между тем вопрос оснащения КАЗ и модернизируемых танков предыдущего поколения назрел. В том числе на основании активного использования ПТУР в Сирии такой вывод можно сделать.Американцы, которые "катали вату" (или, если хотите, катали мячик в испанском стиле) более 20 лет на тему КАЗ, испытывая и забраковывая различные поделки и изделия в этой области как своей промышленности, так и чужой, внезапно решили, что без КАЗ на танках рвущиеся в Прибалтику русские танки никак не остановить. Ведь они же туда рвутся, вы просто ничего не знаете, их только небратские "аватары" и сдерживают на Донбассе изо всех сил, а не то бы уже давно взяли русские Вильнюс! Скорее, правда, они решили, что, раз выделяют дополнительное финансирование, то его нужно освоить побыстрее. Ну и, мягко говоря, неубедительные результаты "Абрамсов" в Йемене (М1А2S) и Ираке (М1А1М) также на это подвигли. Хотя в сравнении с катастрофическими результатами "Леопардов-2А4" в Сирии "Абрамс" показал себя весьма живучим и удачным танком. Уж из западных-то он точно самый удачный.Американцы приняли решение сначала о пробном оснащении "Трофи" своих танков численностью до бронетанковой бригады (87 танков) со сроком исполнения до весны 2019 г., пока КАЗ разработки американских фирм не будут доведены. Затем, очевидно, поняв, что многочисленные американские разработки в этой области еще долго будут успешно уничтожать только подлетающие к ним бюджетные средства, заключили контракт на еще 3 бригадных комплекта, а затем планируют оснастить этим комплексом и все 10 бронетанковых бригад Армии США. В Армии США 10 бртбр, не так давно их было 15, потом стало 12, 11, 10, 9, а недавно одну из бригад, буквально незадолго до этого переформированную в пехотную "Страйкер", переформировали обратно, показав, что армейский фирменный идиотизм интернационален. Оснащение же 3 бртбр НГ и достаточно немногочисленных танков М1А1 КМП не озвучивается и, скорее всего, пока не планируется.По сути, выбрав "Трофи", они решили, что лучше хоть как-то проверенная в боях синица в руках, чем обещания чудес на горизонте. Вызывает уважение взятый на переоснащение темп, надо сказать. И не только уважение — возникают и вопросы. Куда они так торопятся? Вряд ли воевать с РФ, судя по их же документам, максимум, что они готовы себе позволить — гибридную прокси-войну, вероятно, с некоторым задействованием и своих частей в стиле "ихтамнетов" или более открыто. Возможно, просто осваивают финансирование, пока дают.Оснащение "Трофи" танков, а затем планируемое частичное оснащение ими и БМП "Бредли" и БТР "Страйкер", безусловно, заставит отреагировать и ВС РФ. "Трофи", конечно, не всеракурсный КАЗ "Афганит" на танках Т-14 и ТБМП Т-15 "Армата" и БМП Б-11"Курганец" и К-17 "Бумеранг", способный перехватывать даже подкалиберные снаряды и высокоскоростные ПТУР, отражать угрозы сверху и вообще способный творить чудеса. Он отражает только малоскоростные ПТУР и РПГ, хотя израильские разработчики и щедры на обещания и прикрыть верхнюю полусферу, и добиться защиты и от БОПС, но обещанного ими даже не три года ждать, а куда больше придется.Но чтобы его "пробить" таким оружием, нужно совершать парный пуск с одного направления, или иметь, скажем, гранатомет РПГ-30 "Крюк", давно против такого КАЗ и созданный. Но этому войска требуется обучать, и такая работа проводится. Но также важно, чтобы не только перспективные бронеобъекты были оснащены КАЗ в нашей армии, но и машины предыдущего поколения, такие, как Т-72Б3/Т-72Б3 с УБХ, Т-80БВМ или Т-90М. И такой КАЗ "попроще" у нас существует — "Арена-М" во внутреннем исполнении, и "Арена-Э" на экспорт. Вопросы установки его на танки у нас проработаны, комплекс "Арена-М" еще 2 года назад проходил предварительные испытания. Требуется только соответствующее решение и финансирование со стороны МО РФ и проведение соответствующего комплекса испытаний, в том числе государственных, в составе защищаемых бронеобъектов. В "Арене-М" учтены замечания к старому варианту КАЗ "Арена", в частности, то, что размещение комплекса на танке затрудняет оснащение башни танка ДЗ (или делает его невозможным), или о том, что антенный блок КАЗ весьма велик и потому заметен и уязвим. Правда, количество защитных элементов значительно сократилось."Арена-М" вроде бы не обеспечивает защиты верхней полусферы и защищает танк только от гранат и ПТУР и БКС, но и это немало. КАЗ устанавливается в пулезащитных отсеках снаружи башни танка и работает в автоматическом режиме, обеспечивая двукратную защиту на каждом направлении атаки. Система осуществляет радиолокационное сопровождение и поражение летящих целей. Принцип работы комплекса заключается в поражении ПТС направленным потоком тяжелых осколков при подрыве отстреливаемого поражающего элемента при подлете к танку на дальностях от 20 до 50м. "Арена-М" (и "Э") работает в автоматическом режиме и обеспечивает защиту в секторх по азимуту до 360 и сектора по углу места от минус 6 до 20 градусов. Впервые макет танка с моделью нового КАЗ был представлен общественности еще в 2012 г. А в дальнейшем КАЗ был продемонстрирован и на танке.Американская спешная кампания по оснащению КАЗ наверняка сдвинет вопрос оснащения "Ареной-М" с мертвой точки. Впрочем, "мертвой точкой" ситуацию назвать нельзя — командование Сухопутными войсками ВС РФ заинтересовано было в оснащении КАЗ вышеуказанных танков (и, вероятно, и БМП-3М тоже, хотя оснащение легкой и средней бронетехники КАЗ — тема отдельного разговора) и ранее. Так, Конструкторское бюро машиностроения (КБМ), разработчика "Арены-М" посещалось главкомом СВ генерал-полковником Салюковым, в т.ч. по этому вопросу, и не раз, и задолго до того, как американцы объявили о своих решениях. Наверняка способствовал этому и сирийский опыт эксплуатации Т-90/Т-90А и Т-72Б3, в целом весьма положительный, или опыт боев на Донбассе в 2014-2015 гг. Но просто так, с бухты-барахты оснащать танки никто не будет, важно соблюсти все выставленные требования. Американцы все же поторопились и получили очень странно смотрящуюся конструкцию, которая будет явно доставлять неприятности в эксплуатации.У нас так торопиться не будут, хотя, очевидно, ситуация заставляет действовать активнее. Так что, весьма вероятно, стоит ожидать года так через два появления новых модификаций Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3 с УБХ (или Б4/Б5 и пр.), с установленной "Ареной-М".