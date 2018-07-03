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Обозначение Крымского моста на украинском языке некорректно. Google обещал исправить
В понедельник пользователи интернета обратили внимание на то, что на картах компании Google название Крымского моста обозначено на двух языках – русском и украинском.
В Твиттер-аккаунте российского отделения компании (Google Russia) заверили пользователей, что знают о некорректном обозначении сооружения и уже работают над его исправлением.
При этом в американском сегменте Google какие-либо пояснения по этому поводу отсутствуют.
По состоянию на утро вторника название моста выглядит следующим образом: со стороны Тамани по-русски – «Крымский мост», со стороны Керчи – «Кримський мiст». На эту особенность в обозначении пользователи обратили внимание днем 2 июля.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после прошедшего там референдума. За вхождение в РФ проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. При этом Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Мост через Керченский пролив, возведенный российскими строителями, был открыт для автомобильного транспорта в мае текущего года. В церемонии открытия принял участие президент РФ Владимир Путин. В Киеве этот мост назвали угрозой национальной безопасности Украины.
В Твиттер-аккаунте российского отделения компании (Google Russia) заверили пользователей, что знают о некорректном обозначении сооружения и уже работают над его исправлением.
Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Картах. Наши сотрудники работают над исправлением,говорится в сообщении.
При этом в американском сегменте Google какие-либо пояснения по этому поводу отсутствуют.
По состоянию на утро вторника название моста выглядит следующим образом: со стороны Тамани по-русски – «Крымский мост», со стороны Керчи – «Кримський мiст». На эту особенность в обозначении пользователи обратили внимание днем 2 июля.
Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после прошедшего там референдума. За вхождение в РФ проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. При этом Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Мост через Керченский пролив, возведенный российскими строителями, был открыт для автомобильного транспорта в мае текущего года. В церемонии открытия принял участие президент РФ Владимир Путин. В Киеве этот мост назвали угрозой национальной безопасности Украины.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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