14:01 03 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Обозначение Крымского моста на украинском языке некорректно. Google обещал исправить

В понедельник пользователи интернета обратили внимание на то, что на картах компании Google название Крымского моста обозначено на двух языках – русском и украинском.



В Твиттер-аккаунте российского отделения компании (Google Russia) заверили пользователей, что знают о некорректном обозначении сооружения и уже работают над его исправлением.


Мы знаем о некорректном обозначении Крымского моста на Google Картах. Наши сотрудники работают над исправлением,
говорится в сообщении.

При этом в американском сегменте Google какие-либо пояснения по этому поводу отсутствуют.

По состоянию на утро вторника название моста выглядит следующим образом: со стороны Тамани по-русски – «Крымский мост», со стороны Керчи – «Кримський мiст». На эту особенность в обозначении пользователи обратили внимание днем 2 июля.



Напомним, Крым вернулся в состав России в 2014 году после прошедшего там референдума. За вхождение в РФ проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. При этом Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Мост через Керченский пролив, возведенный российскими строителями, был открыт для автомобильного транспорта в мае текущего года. В церемонии открытия принял участие президент РФ Владимир Путин. В Киеве этот мост назвали угрозой национальной безопасности Украины.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
19

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Венд (Анатолий) Сегодня, 10:15
    Пытаются усидеть на двух стульях laughing
    Венд
    1. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:23
      Если просто по-русски напишут, вони с укропии будет столько, что месяц в противогазах ходить будут. Вот и пытаются от будущей вони уберечься как могут. Сейчас лето - жарко, в противогазах совсем кисло.
      Yrec
      1. Например Сегодня, 10:50
        Гуглу без разницы, что воют на украине. Они вероятно боятся реакции своего правительства. Санкции ни кто не отменял.
        Например
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 11:04
          ввести санкции против гугл, хватит либеральничать
          рич
          1. Татьяна Сегодня, 12:28
            Нет ничего удивительного в том, что на картах компании Google название Крымского моста обозначено на двух языках: со стороны Тамани - «Крымский мост», а со стороны Керчи – «Кримський мiст». Это не ошибка, а сознательная ПРОВОКАЦИЯ со стороны Вашингтона. А именно.

            Кампания Google давным-давно не является независимой. Она целиком зависит от госдепа США, проводит политику Вашингтона и сотрудничает с Пентагоном, и в частности с ЦРУ. Так например, 80% всех пользователей Google полностью находятся под контролем ЦРУ и с каждым годом их подконтрольная численность увеличивается. И т.п.

            Поэтому даже нет сомнения в том, что к картам Google приложило руку ЦРУ с целью увеличения напряжённости в Чёрном море не только между Россией и фашистским режимом Киева в Украине, но и во всём черноморском регионе против России.

            Более того, в госдепе США и Пентагоне сами лидеры никогда не отказывались и не отказываются от собственного "захвата" Крыма – ни когда это было при Януковиче, ни сейчас, когда Крым уже 4 года добровольно является Российским с 2014 года. Украина в стратегически военном плане ценна Вашингтону вместе с Крымом.
            Татьяна
            1. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:23
              Цитата: Татьяна

              Кампания Google давным-давно не является независимой. .

              В США уже давно никто не является независимым и свободным.
              Венд
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:23
      Ну а наши что клювом щёлкают? Китайцы махом гуглю заставили себя уважать. Просто поставить гугл перед выбором - чей рынок для них важнее - российский или великошумерский.
      Серж Горелый
      1. Доктор Бармалей (Александр) Сегодня, 10:29
        со стороны Керчи – «Кримський мiст»

        Правильнее написать: "Тут немає Кримського моста".
        Доктор Бармалей
        1. Комментарий был удален.
    3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 11:02
      Бизнес в России-весьма прибыльная тема для Гугл. Назовут по-русски на всем протяжении моста.
      Кент0001
    4. Hog (Hog) Сегодня, 13:19
      А смысл, если Крым на их же картах не является частью Украины.
      Hog
  2. лысова (владимир) Сегодня, 10:15
    Это наше было и будет Украина в том числе оборзели падлы.
    лысова
  3. MPN (Павел) Сегодня, 10:17
    Надо переименовать в Крымский мост им. Путина. Думаю хохлы сами сотрут название по украински... sad
    MPN
  4. Дирижер Сегодня, 10:24
    мосты. что ты не строил. открывать легко и приятно .
    Дирижер
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:26
    Если украинская транскрипция названия - это единственная пакость "ахрессору" , то пусть тешатся..Наша основная задача - не допустить реальных гадостей и акций на стратегическом объекте .
    КВУ-НСвД
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:27
    Решили угодить и нашим и вашим... wink не пролезло...
    Masya Masya
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 10:36
    Если корректнее, то надо писать еще и на крымско-татарском, в Крыму же три языка официально. Вообще, не вижу в этом проблемы. Дело не в языке.
    Altona
  8. Tusv (Владимир) Сегодня, 11:13
    В понедельник пользователи интернета обратили внимание на то, что на картах компании Google название Крымского моста обозначено на двух языках – русском и украинском.

    Действительно. Упущение. Чета Мы о потомках лорда Кардигана и не подумали. Надо исправить. Как это будет по наглицкому транскрипту? Балаклава Бридж
    Tusv
  9. Прутков (Козьма П) Сегодня, 11:15
    У Гугла вообще "особый " взгляд на отдельные объекты. Особенно, если они находятся на Украине. По странному стечению обстоятельств, из культовых сооружений на Украине сразу отображаются только католические храмы и синагоги. Храмы УПЦ МП не отображаются вовсе или отображаются при максимальном приближении. УПЦ КП стыдливо именуется Восточной православной церковью ( и кто её так назвал?).
    Прутков
  10. Сергей Крымский (Сергей Тростиков) Сегодня, 11:54
    У меня уже с пол года на гугель мепс все названия в Крыму выдаёт только по украински. Хотя везде, во всех настройках, всегда ставлю русский, и раньше такой проблемы небыло. Налицо мелкое шкодничество от гугля.
    Сергей Крымский
  11. kunstkammer Сегодня, 12:05
    При этом Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией.

    Давеча пригляделся к карте... и понял, раз город Киев так и написан,, как "Киев" , а город Вошингтон так и записан по русски. Предлагаю считать их нашими, но временно оккупированными территориями.
    kunstkammer
  12. Слон Сегодня, 12:17
    Я давно перешел на Яндекс-карты, всем советую! И не надо париться с укровскими названиями, тем более в российском Крыму!
    Слон
Картина дня