13:57 03 июля
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Быть или не быть базе ВС России в Беларуси? Спросили посла РБ

Белорусскому послу в РФ, очередному чиновнику РБ, пришлось отвечать на вопрос, который связан со слухами о "вероятности" размещения российской военной базы на территории Республики Беларусь. Напомним, что ранее на тот же вопрос отвечал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Несколько недель назад Макей в ходе пресс-конференции в Брюсселе, комментируя вопрос по российской военной базе, ответил: «Нет ничего невозможного».

Быть или не быть базе ВС России в Беларуси? Спросили посла РБ


При этом глава белорусского внешнеполитического ведомства добавил, что Беларусь не могут не настораживать запросы Польши о размещении на её территории американской дивизии.


Макей:
Мы сегодня не хотим размещать на своей территории новые иностранные военные базы. Но мы должны учитывать шаги, которые предпримут наши соседи.


Журналисты тогда зацепились за слово "новые".

В то же время посол Республики Беларусь в Москве Игорь Петришенко, слова которого приводит РИА Новости, отметил, что тема создания базы ВС РФ в Белоруссии «на сегодняшний день ушла и не актуализировалась».

В своё время президент РБ Александр Лукашенко отметил, что военная база ВС России в Беларуси «не нужна ни Беларуси, ни самой России». По его словам, эту тему «искусственно раздувают средства массовой информации – в первую очередь российские». Также Лукашенко отмечал, что Беларуси не нужны российские военные лётчики, так как «свои есть», а вот российская авиатехника Белоруссии нужна.

Использованы фотографии: http://www.mil.by
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Комментарии 48

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  1. viralig (Петр) Сегодня, 10:27
    Наши болванчики боятся чего-то. Нет дать возможность развернуть базу, это и для Белоруссии и для России было бы хорошо. Мы ведь партнеры. Привыкли только чтобы Россия давала даром, ибо на поддержания своего денег нет. А так и перехват самолетов НАТО более ранний был, и снизился градус недоверия руководства России(ну вроде друзья а как-то не по дружески поступаем, для России, это одно из стратегических направлений прикрытия, плюс еще один нормальный военный аэродром, не говоря о том, что его поддерживали не за наши деньги не говоря о доп. рабочих местах и Россия всегда платит за арену , кстати последнее можно было бы вообще не брать, т.к. обоюдовыгодный).
    viralig
    1. Рагнар лодброк (Рагнар) Сегодня, 10:30
      Цитата: viralig
      Мы ведь партнеры...Привыкли только чтобы Россия давала даром...

      Также Лукашенко отмечал, что Беларуси не нужны российские военные лётчики, так как «свои есть», а вот российская авиатехника Белоруссии нужна.
      И рыбку съесть, и куда нужно сесть...
      Рагнар лодброк
      1. Тралл Сегодня, 10:36
        Цитата: viralig
        Наши болванчики боятся чего-то. Нет дать возможность развернуть базу, это и для Белоруссии и для России было бы хорошо. Мы ведь партнеры. Привыкли только чтобы Россия давала даром, ибо на поддержания своего денег нет.

        Странно видеть "белоруса", который пишет название своей страны "Белоруссия".
        Тралл
        1. Например Сегодня, 10:40
          Цитата: viralig
          Мы ведь партнеры.

          Я не халявшик, я партнер! laughing
          Например
          1. viralig (Петр) Сегодня, 10:52
            Я не руководство страны - а законопослушный гражданин)
            viralig
        2. viralig (Петр) Сегодня, 10:50
          Ну у нас все любят орфографию и правописание - только вот чего то НИКТО не обсуждает, о знании второго родного языка - где до недавнего времени физкультуре было больше часов чем белорускому языку. А ну да раз за белоруски ратуеш - то клеймо свядомый))) У нас же крайности любят. И раз ты такой "белорус". - Чаму на родной мове не мовiш?
          viralig
          1. Тралл Сегодня, 10:53
            Цитата: viralig
            И раз ты такой "белорус". - Чаму на родной мове не мовiш?

            Это запрещено правилами ВО и здравым смыслом(на русскоязычном ресурсе).
            Тралл
            1. Шалтай (Александр) Сегодня, 11:05
              Цитата: Тралл
              Это запрещено правилами ВО и здравым смыслом(на русскоязычном ресурсе).

              Тогда нет ничего странного , если житель Белоруссии пишет название по-русски .
              Не называем -же к примеру Австрию Остерайхом .
              Шалтай
      2. jjj Сегодня, 10:36
        Жизнь заставит - откроют. Ну и несколько партизанских баз, по традиции
        jjj
        1. Например Сегодня, 10:42
          Некоторых "жизнь заставила" натовские базы открыть. wink
          Если жить таким принципом не ровен час откроется то, чего и не ждешь. hi

          В настоящий момент от России земли отрывают и весь "цивилизованный мир" называет это демократическим процессои и рождением независимости.

          Возврат Крыма в Россию эти "цивилизованные" называют аннексией.

          Так, что для русских вредно сидеть и ждать когда "жизнь заставит".
          Например
        2. Тралл Сегодня, 10:43
          Кое-что после последних учений осталось, кстати. Но не в том формате, о чем кричали прибалты и поляки. smile
          Тралл
          1. рич (дмитрий) Сегодня, 10:59
            Беларусь и так для России одна большая военная база, абсолютно также как и Россия для Белоруссии
            рич
        3. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 10:55
          Пока при власти Батька, никаких баз РФ на Беларуси не надобно, а если сменят Батьку его противники, так базу РФ выдворят моментом, будут одни расходы в сухом остатке.... Имеется Калининградская область, которая более значима и важна, как на Балтке, так и ближе к западным "партнёрам", вот на неё и опираться.. Создавая базы в Беларуси , дадим претекст всем врагам, а если нет нужды, так зачем помогать вражьей пропаганде. Сегодня информационная война стоит на первом месте, что многие не учитывают...
          Vladimir 5
          1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 11:07
            Цитата: Vladimir 5
            Пока при власти Батька, никаких баз РФ на Беларуси не надобно

            В том то и проблема, что этот "Батька" требует от союзного государства огромных инвестиций в Белоруссию. А кто же их даст без военно-политических гарантий? Военная база как раз и является гарантом того, российские инвестиции в Белоруссию не будут разграблены так же как на Украине.
            Vita VKO
            1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 13:43
              Да никакая база ВС РФ никаких гарантий не даст в Белоруси, просто станет целью для собирания белорусов под флаги дермократов "выгнать оккупантов"...Любая чужая армия в люброй стране ненужная заноза, так всегда было и это нужно понимать Даже в ВОВ, освободив от фашизма, остались базы ВС СССР, и они за десятилетия превратились из освободителей в оккупантов....
              Vladimir 5
    2. Комментарий был удален.
    3. майор147 Сегодня, 12:06
      Цитата: viralig
      Мы ведь партнеры. Привыкли только чтобы Россия давала даром,

      Похоже на дружбу коня и всадника, при том, что один всё время ездит на другом!
      майор147
  2. Опер (Игорь) Сегодня, 10:31
    Вообще честно говоря тему эту действительно надо закрыть! Не нужна там российская база и прежде всего ВКС? Ну значит не нужна. Техника российская нужна? Пусть покупают!
    Опер
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:31
    Надо будет - создадут . Но думается , что передовая база - это не слишком целесообразно по причине её первоочерёдности и доступности в списке целей . А нарастить при необходимости группировку в случае угрозы большого замеса современная российская армия может в течение даже не дней , а часов ..Доказано многочисленными учениями .
    КВУ-НСвД
    1. MPN (Павел) Сегодня, 10:36
      Цитата: КВУ-НСвД
      Надо будет - создадут . Но думается , что передовая база - это не слишком целесообразно по причине её первоочерёдности и доступности в списке целей . А нарастить при необходимости группировку в случае угрозы большого замеса современная российская армия может в течение даже не дней , а часов ..Доказано многочисленными учениями .

      Полагаю, что так. Тем более, что и с территории России при необходимости Беларусь может быть прикрыта и обеспечена при необходимости наращиванием авиационной составляющей...
      MPN
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:07
        Паша , привет ! hi
        Быть или не быть базе ВС России в Беларуси?

        Эту тему ещё долго будут муссировать как в России , так и в Беларуси ...
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:28
          Привет Паш! hi Я полагаю решать то надо профессионалам , а не крикунам политикам. С ними долго решать будут, как оглобли повернутся так и будет, а с точки зрения военного, прикрыть Беларусь без проблем, ни чего не вводя, Базу создать сутки, только место под стоянки выделить, запас ГСМ и вооружения у Вас есть на первое время... Ну так как то...
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:29
            Цитата: MPN
            Я полагаю решать то надо профессионалам , а не крикунам политикам.

            Полностью солидарен ! А военные обеих стран уже однозначно высказались на эту тему .
            bouncyhunter
        2. Tusv (Владимир) Сегодня, 11:55
          Цитата: bouncyhunter
          Эту тему ещё долго будут муссировать как в России , так и в Беларуси ...

          Паша. А зачем Нам база в Белоруссии? Мы же аморально не цивилизованный рузкий зольдат. Мочиться в клумбы не приучены. Достаточно напомнить, западным шавкам,что Беларусь Союзное государство hi
          Tusv
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:14
            Володя , привет ! hi Так тут речь не столько в необходимости базы , сколько повод для кого-то позубоскалить .
            bouncyhunter
            1. Tusv (Владимир) Сегодня, 12:26
              Цитата: bouncyhunter
              сколько повод для кого-то позубоскалить .

              Чета креветками торгуете, шестой флот к берегам Беларуси отправляют. До зубоскалятся, что всерьез подумаем о базе ВМФ на паритетных началах laughing
              Tusv
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:28
                Цитата: Tusv
                До зубоскалятся, что всерьез подумаем о базе ВМФ на паритетных началах

                good drinks
                bouncyhunter
    2. viralig (Петр) Сегодня, 10:38
      Вот только готовый аэродромом это не день работы и даже не месяц. А как показала Сирия - авиация рулит.
      И от бедности созданная посадочная полоса на трассе Минск-Могилев как аэродром подскока. Не даст в полной мере всех преимуществ хорошо оборудованного аэродрома с ангарами, складами, продуманной логистикой и пр..
      viralig
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:42
        В РБ немало действующих аэродромов для наращивания авиагруппировки при необходимости и принятия транспортных бортов с грузами и л/с первой очереди и своя неслабая ПВО для прикрытия всего этого процесса
        КВУ-НСвД
        1. viralig (Петр) Сегодня, 11:08
          Только вот по количеству действующих я сильно сомневаюсь(целых два военных, гражданские и для кукурузников я в учет не беру), плюс техника устаревшая, современные самолеты отсутствуют (старые Миг-29 и Су-27)и это только истребители - договор на поставку новых самолетов есть но только на следующий год.
          viralig
      2. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 10:53
        "А как показала Сирия - авиация рулит." Так в Сирии и рулит. Бармалеев гонять, которые без авиации, аваксов, и ПВО - милое дело!
        zapfen
        1. viralig (Петр) Сегодня, 11:25
          Ну бармалеи бармалеями, а при интервенции со стороны, к примеру со стороны Польши поддержка наземным частям не помешала бы, и лучше загрузить лишние бомбы и ракеты чем топливники. А если участвовать будут америкосы - то они любители ковровых. Первыми ударами(наземными войсками) может быть уничтожена 115-я зенитно-ракетная бригада(Брест). Останутся на прикрытии южной части Белоруси ток Буки в Барановичах. Хорошо прикрытым будет только Минск.
          viralig
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 10:32
    тема создания базы ВС РФ в Белоруссии «на сегодняшний день ушла и не актуализировалась»

    на нет и суда нет...
    Masya Masya
  5. Zubr Сегодня, 10:38
    Ну откровенно говоря, целесообразности размещения российского контингента в Белоруссии я не вижу. Белорусская армия самодостаточна, неплохо развит ВПК. А в случае агрессии НАТО, подлётное время нашей боевой авиации исчисляется минутами. Всегда сможем прикрыть и со своей территории. Учения нужно чаще проводить совместные и с боевой стрельбой и КШУ. Достаточно того, что мы союзники и братские народы, в обиду не дадим, Встанем все как один.
    Zubr
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:44
    Если не найти место для российской военной базы, придётся подыскивать место для американской
    Дормидонт
    1. Тралл Сегодня, 10:47
      Цитата: Дормидонт
      Если не найти место для российской военной базы, придётся подыскивать место для американской

      Вот ещё. Достаточно Белорусской АЭС в нескольких км от границы со страной НАТО.
      Это самое лучшее, что помогла Россия построить нам для сдерживания НАТО в Беларуси. smile
      Тралл
      1. viralig (Петр) Сегодня, 12:00
        Ну АЭС нужно было еще 18 лет назад строить. Только как сдерживающий фактор слабоват - Англия, Германия, Франция, а тем более США легко согласятся пожертвовать латышами, литовцами и частично поляками. А если учесть розу ветров - то и это не проблема. А так это одна из первоочередных целей которую кстати постараются сохранить и отнюдь не по этическим соображениям, а чисто по экономическим.
        viralig
  7. Андрюха Г (Андрей) Сегодня, 10:49
    ВКС России (вертолёты и самолёты) сейчас принимают участие в параде в честь Дня независимости Республики Беларусь.
    Андрюха Г
    1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 10:56
      Смотрю в прямом эфире на Россия24.
      WATCH_OFFICER
      1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 10:58
        Хороший парад, но современной техники сильно не хватает к сожалению...
        WATCH_OFFICER
  8. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 10:52
    Прямо как по А.Толстому-"Хождение по мукам"- "Махно тянул время. ... В какую сторону повернуть пулеметные тачанки?"
    parusnik
  9. Anchonsha (Anchonsha) Сегодня, 10:53
    Дай самолеты за просто так, дай нефть и газ по цене внутрироссийской, но я буду играть в свою игру иногда и против России. Ну и какая польза нам от этого? От того, что родные братки? Братки были Болгарии - кончились, на Украине братки кончились, в Казахстане - кончились, в Беларуси тоже скоро тоже самое придет. Так что будем сами с собой ладить.
    Anchonsha
  10. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 10:59
    Белорусские законы таковы, что белорусская армия не может действовать за пределами страны. НАТО это знает и, в случае нападения на Россию, будет действовать в обход Белоруссии. И в этом случае, ВКС, находящиеся там, сильно подпортят жизнь натовцам. Получается, Рыгорыч выполняет волю НАТО.
    А Белоруссия всё равно не останется в стороне. Её атакуют, когда российская армия будет связана боевыми действиями.
    Такая политика не приносит положительного результата.
    Игорь В
  11. Опер (Игорь) Сегодня, 11:15
    Все просто! На столько, что какое либо умничанье по данному вопросу совершенно неуместно! Для того, чтобы понять нужна ли база ВКС России (всего одна то и то оказывается не нужна) забейте запрос в поисковике, какая группировка размещалась в БССР и прикрывала данное действительно стратегическое направление! Не надо даже обращать внимание на ракетные части. Посмотрите только на истребители, перехватчики и бомбардировщики! А потом взгляните, что есть у "самодостаточной" белорусской армии сейчас! Лукашенко-миротворец заслужил нобелевскую премию мира скажу я вам далеко опередив всяких трампов! Это пацифист, которых просто не бывает! А он есть! У России в Белоруссии есть аж целый радиотехнический узел и еще узел связи ВМФ! ВСЕ! При этом первый легко можно вывезти т.к. в России из за "искренних" союзнических отношений данные средства по направлению прикрыты аналогами, что как вы понимаете стоит ленег... Самодостаточность белорусской армии мне интересно спросить самодостаточна от чего или для кого?! Читая героические заявления белорусских товарищей о том, что де мы первые вступим в бой и будем удерживать противника до последнего патрона, а вы приедите-прилетите и сходу вступите в бой против деморализованного белорусским героизмом противника можно лишь криво усмехнуться! Скажите, драгоценные, это вообще можно серьезно комментировать?! Про прекрасных белорусских летчиков тоже сказать нечего. Где они проявили свое мастерство?! Они нам может где то помогают? Союзники жеж! Главный белорусский миротворец вообще на законодательном уровне запретил использование ВС сил заграницей! От греха! Скажем очень просто-вся политика Белоруссии во внешнем мире заключается в шантаже запада сближением с Россией в военной составляющей! Россию он шантажирует время от времени политикой многовекторности и т.д. и т.п. После эпического пролета российских вертолетов над Керченским проливом для Лукашенко эта ситуация стала кошмарным сном от которого он вскакивает иногда по ночам с криком... Помните видео ролик, когда ребята видимо с какого то катерка снимают десятки летящих прямо над волнами Керченского пролива российских вертолетов? Картина завораживающая и один другому говорит -блин чета я очкую!!!!!!
    Какая база ВКС России в Белоруссии?! Я вас умоляю! Встаньте ночью и выйдете на балкон покурить. Прислушайтесь. И возможно вы услышите с той стороны где находится союзная Белоруссия сдавленный в ночи крик - блин чета я очкуууууююю!!!
    Опер
  12. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:16
    Быть или не быть базе ВС России в Беларуси?

    Насколько велика разница в условиях жизни в России и Белоруссии? Может стоит объединиться?
    Чиновничий аппарат сократится (надеюсь), уберутся всякие препоны, до сих пор существующие между нами. Наконец и такие вопросы не будут возникать, не говоря уже о том, что всю ныне существующую армию Белоруссии переделают под стандарты России (надеюсь они более значимые).
    Чиновники и Лукашенко против будут только. Прямо как та Баба-Яга из мультика. sad
    К-50
    1. Опер (Игорь) Сегодня, 11:33
      Хорошая и естественная абсолютно мысль! Поддерживаю полностью. Только вот Лукашенко кем работать будет?! Это, Алексей, скажу я вам вопрос для объединения первостепенный!)
      Опер
      1. sapporo1959 (Михаил) Сегодня, 12:29
        Ну как где работать будет? Лукашенко в Кремль посадим,ну а Медведева с Путиным послами на Украину..
        sapporo1959
  13. АнГиНа (Андрей) Сегодня, 11:19
    А зачем?
    Мне, "пиджаку", это не совсем понятно. В конные атаки собрались ходить? Мы - ядерная страна, соответственно и удары как по нам, так и то нас будут ядерными. От нас - с наших (независимо от политических ветров) территорий. Или лавры полководца приснились?...
    АнГиНа
  14. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:08
    А вот зачем нужна постоянная российская база в Белоруссии? Просто, чтобы была, и мы этим гордились? Все это из области высказываний ура-патриотов на счет баз на Кубе и в Мексике. области, где нужно разместить "Тополя" и Ту-160. В случае какой либо заварухи на границах НАТО и РБ, Батька и так предоставит России и аэродромы подскока и места для дислокации войск. Есть ведь еще и договор ОДКБ. ИМХО hi
    Piramidon
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