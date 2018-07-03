Быть или не быть базе ВС России в Беларуси? Спросили посла РБ

Мы сегодня не хотим размещать на своей территории новые иностранные военные базы. Но мы должны учитывать шаги, которые предпримут наши соседи.

Белорусскому послу в РФ, очередному чиновнику РБ, пришлось отвечать на вопрос, который связан со слухами о "вероятности" размещения российской военной базы на территории Республики Беларусь. Напомним, что ранее на тот же вопрос отвечал глава МИД Белоруссии Владимир Макей. Несколько недель назад Макей в ходе пресс-конференции в Брюсселе, комментируя вопрос по российской военной базе, ответил: «Нет ничего невозможного».При этом глава белорусского внешнеполитического ведомства добавил, что Беларусь не могут не настораживать запросы Польши о размещении на её территории американской дивизии.Макей:Журналисты тогда зацепились за словоВ то же время посол Республики Беларусь в Москве Игорь Петришенко, слова которого приводит РИА Новости , отметил, что тема создания базы ВС РФ в Белоруссии «на сегодняшний день ушла и не актуализировалась».В своё время президент РБ Александр Лукашенко отметил, что военная база ВС России в Беларуси «не нужна ни Беларуси, ни самой России». По его словам, эту тему «искусственно раздувают средства массовой информации – в первую очередь российские». Также Лукашенко отмечал, что Беларуси не нужны российские военные лётчики, так как «свои есть», а вот российская авиатехника Белоруссии нужна.