13:58 03 июля
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В резких тонах. Трамп потребовал от союзников увеличить военные расходы

Президент США направил руководителям ряда стран НАТО послание, выдержанное в довольно резких тонах, в котором потребовал выполнить данное ранее обещание по увеличение военных бюджетов, пишет New York Times.



В частности письма были отправлены руководству Канады, ФРГ, Норвегии и Бельгии. При этом Трамп отметил, что начал терять терпение, ожидая выполнения данных ими обещаний.


Газета отмечает, что раздражение Трампа говорит об углублении разногласий между Вашингтоном союзниками по НАТО. Ранее президент поставил под сомнение ценность этой организации, заявив, что ее члены полностью переложили ответственность за решение финансовых вопросов на США.

По словам американского лидера, всё это играет на руку Владимиру Путину, основная цель которого – расколоть альянс.

Обращаясь к Ангеле Меркель, Трамп написал, что «недоплаты Германии» подрывают безопасность Североатлантического блока и служат оправданием невыполнения обязательств для других союзников, поскольку те рассматривают ФРГ как образец для подражания.

По мнению журналистов, резкий тон президента может свидетельствовать о том, что в случае продолжения саботажа со стороны союзников Вашингтон «отрегулирует» присутствие своих войск в разных точках мира.

Будет непросто объяснить американскому народу, почему некоторые союзники по НАТО не разделяют общее бремя расходов на коллективную безопасность, в то время как военнослужащие США жертвуют своими жизнями за пределами страны или возвращаются домой с ранениями,
говорится в послании на имя Меркель.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 45

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 11:01
    это называется государственный рекет
    рич
    1. Арберес Сегодня, 11:10
      Похоже для стран - сателлитов сша халява кончается. Да и то верно, обнаглели в сосиську! Не хотят свои деньги тратить на увеличение военных расходов.
      А ведь Дональд их дожмет, он мужичок деловой и решительный.
      Арберес
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:17
        Цитата: Арберес
        А ведь Дональд их дожмет

        И будут НАТОвские холопы исправно дань платить матрасному хану . А несогласных - на кол . yes
        bouncyhunter
        1. Арберес Сегодня, 11:22
          Цитата: bouncyhunter
          Цитата: Арберес
          А ведь Дональд их дожмет

          И будут НАТОвские холопы исправно дань платить матрасному хану . А несогласных - на кол . yes

          И будет так во веки веков. Аминь! laughing
          Арберес
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:26
            Цитата: Арберес
            И будет так во веки веков.

            Не уверен насчёт "во веки веков" , но до скончания США - точно ! wink
            bouncyhunter
        2. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 11:23
          ЧЕРНЫЕ СЧИТАЮТ МОИ ДЕНЬГИ! Я ненавижу это. Я хочу, чтобы мои деньги считали лишь низкорослые люди в ермолках.
          Трамп(с)
          Сидор Лютый
        3. MPN (Павел) Сегодня, 11:34
          По словам американского лидера, всё это играет на руку Владимиру Путину,
          И тут не обошлось... Думаю на встрече Трамп скажет " Вова не подведи, скажи, что ты правда хочешь НАТО развалить"... laughing
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:39
            Цитата: MPN
            Думаю на встрече Трамп скажет " Вова не подведи, скажи, что ты правда хочешь НАТО развалить"...

            А Путин ответит : "Я не подведу , а вот ты заканчивай трепаться как бельё на верёвке и палить контору ." lol
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 11:40
              Цитата: bouncyhunter
              А Путин ответит : "Я не подведу , а вот ты заканчивай трепаться как бельё на верёвке и палить контору ."

              Угу... yes
              MPN
        4. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:14
          Цитата: bouncyhunter
          И будут НАТОвские холопы исправно дань платить матрасному хану

          hi
          Ну, это как сказать. Меркель поцеловать пупок "султану" не побрезговала, взамен получила две "ириски", но платить $73 млрд вежливо и с улыбкой девственницы отказалась. В общем водораздел между ЕС и США медленно и неуклонно ширится.
          Лелёк
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:24
            Лев hi
            Цитата: Лелёк
            Ну, это как сказать.

            Ну так я же недаром упомянул несогласных и кол . wink
            Цитата: Лелёк
            В общем водораздел между ЕС и США медленно и неуклонно ширится.

            Это проблемы ЕС и США . Внутренние разборки в НАТО напоминают слова Крылова :
            Когда в товарищах согласья нет ,
            На лад их дело не пойдет ,
            И выйдет из него не дело , только мука .
            bouncyhunter
            1. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:43
              Цитата: bouncyhunter
              Это проблемы ЕС и США


              Не только, Павел, не только. Нас в геополитическом плане это тоже касаемо. Если хотим спокойно жить, то нужно иметь вокруг спокойных и адекватных соседей. Сегодняшние многие на спокойствие и адекават не тянут (не буду перечислять). Возьму только одного - Грузию (по кличке Джорджия-2), которая хоть носом, хоть копчиком стремится в НАТО и ЕС. Нам это опасно и неприемлемо. И вот здесь возникает "как бы партнёр" - член ЕС - Венгрия и заявляет своё "ФЭ" НАТОвскому командованию (читай главному фюреру - США). Вывод - разногласия среди "товарищей" там, за забором касаются и нас.
              Лелёк
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:48
                Цитата: Лелёк
                Нас в геополитическом плане это тоже касаемо.

                Так в современном мире даже пингвины в Антарктиде не могут сказать что им всё до фонаря . России это тоже коснётся , но не в такой мер как самих участников разборок - вот что я имел ввиду .
                bouncyhunter
                1. Лелёк (Лев) Сегодня, 13:03
                  Цитата: bouncyhunter
                  bouncyhunter


                  Понял, согласен. yes
                  Лелёк
    2. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 11:11
      Трамп собъет спесь с этих вассалов, покажет им их место.... про санкции забудут, утирая плевки с лица....
      Dashout
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:13
      Было бы не плохо развалить НАТО , ЕС и США как государство .
      Spartanez300
    4. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 11:21
      Цитата: рич
      это называется государственный рекет


      Ага,скоро трампушка начнет коллекторов присылать! Чё-то прибалтийская микронезия ни гу-гу? Слышат наверное плохо! laughing
      майор Юрик
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:45
        Дональд хочет хорошую сделку! Эт нормально, как не посмотреть, но не хорошечно союзникам и кисло нам!
        Вот такой он утёночек, Дональд!
        rocket757
      2. Tusv (Владимир) Сегодня, 13:11
        Цитата: майор Юрик
        Чё-то прибалтийская микронезия ни гу-гу? Слышат наверное плохо!

        Да ладно? Микронезия давно план перевыполнила. Только литы, латы и кроны у Трампа не в цене. Надо как речь посполитая к двум с грошами злотых. полтора лярда зелени за батарею подержанных пэтриотов заплатить laughing
        Tusv
  2. Тралл Сегодня, 11:02
    Скоро Польша предложит Европе, как альтернативу дорогостоящему НАТО, - "Варшавский договор" smile
    Тралл
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:09
      Цитата: Тралл
      "Варшавский договор"

      Под патронатом США , есессна ... wink
      bouncyhunter
      1. Тралл Сегодня, 11:13
        Цитата: bouncyhunter
        Под патронатом США

        А России ничего не останется, как поднять приспущенные флаги НАТО, и возглавить эту организацию. Вот такая рокировочка. smile Те же Фаберже, что и при СССР, только вид сбоку...
        Тралл
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:06
    При этом Трамп отметил, что начал терять терпение, ожидая выполнения данных ими обещаний.

    ... мерикатосовская "кузькина мать".... laughing.. и опять фюрерше - больше всех, любит)) он её!... laughing
    a.s.zzz888
    1. Тралл Сегодня, 11:09
      Путин сливает НАТОsmile
      Тралл
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:11
        Тралл Сегодня, 11:09 ↑ Новый
        Путин сливает НАТО smile

        ... очень похоже на то...ну а трамп - выполняет приказы темнейшего...
        a.s.zzz888
  4. Zubr Сегодня, 11:10
    Ну, бездумное расширение НАТО, в конце концов приведёт его к расколу. А дело в следующем. Матрасные требуют денег от союзников, но тут же вводят пошлины на импорт товаров, сырья. И вместо того, что бы беспокоится о развитии экономик стран НАТО, прнуждает вводить санкции в отношении их торговых партнёров. Как результат, потеря доходов в бюджет. А армия кушает денежки очень не слабо. Как говориться свой карман ближе каждому и не удивлюсь, что после строительства СП-2 и южного потока, матрасные начнут вывод своих войск с территории Евросоюза. Систему ПРО они уже заморозили.
    Zubr
  5. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:13
    Словесные призывы не возымели должного результата... wink теперь "письма счастья" строчит... lol
    Masya Masya
    1. Тралл Сегодня, 11:21
      Цитата: Masya Masya
      Словесные призывы не возымели должного результата... wink теперь "письма счастья" строчит... lol

      Чую многоходовочку:
      Трамп договорится с Путиным снимать с Меркель процент на НАТО через "Северный поток-2" (во время финального матча ЧМ-2018 на стадионе) smile
      Тралл
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 11:30
        love
        Так вот зачем Трампу нужна личная встреча, без свидетелей...
        "Глава Белого дома Дональд Трамп планирует в самом начале встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки переговорить с российским лидером один на один, без присутствия помощников и других членов делегаций..."-VZ
        торговаться будет! wink
        Masya Masya
        1. Лелёк (Лев) Сегодня, 12:57
          Цитата: Masya Masya
          торговаться будет

          День добрый, Марина.
          Точно так. Будет выторговывать уступки с нашей стороны взамен на снисходительное отношение со стороны штатов в духе "мы проявили КОЛОССАЛЬНОЕ взаимопонимание", "достигли ПРЕКРАСНЫХ результатов", "Путин ОЧЕНЬ УМНЫЙ И ПРИЯТНЫЙ собеседник" и всё - не более того. России этот саммит ничего не даст, а Трампу даст очередной шанс по-PRиться.
          Ждёте очередного презента? Ловите:
          Лелёк
          1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:02
            Лев, приветик!!! love love love давненько не видела...

            Оч. рада!!! fellow
            Трампу даст очередной шанс по PRиться

            и шанс пошантажировать европу не упустит... wink
            Masya Masya
            1. Лелёк (Лев) Сегодня, 13:06
              Цитата: Masya Masya
              давненько не видела.


              Так ведь "морковкин сезон". Дача, огород, дрова... .
              Лелёк
              1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:15
                Цитата: Лелёк
                Так ведь "морковкин сезон". Дача, огород, дрова... .

                опять же... укроп! laughing
                Masya Masya
    2. лысова (владимир) Сегодня, 11:26
      Маринушка, хочет он того либо нет он под нас строчит.
      лысова
  6. Sergerius (Сергей) Сегодня, 11:20
    "Зелёные папки" рассылает, губернаторам angry
    Sergerius
  7. лысова (владимир) Сегодня, 11:22
    На нас работаешь - молодец !
    лысова
  8. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:30
    Если палку гнуть сильно, то она сломается... США решил "кинуть" Европу сразу и по торговле, и по НАТО... И грозит УБРАТЬ войска из Европы... А если она - согласна?
    Горный стрелок
  9. Керенский (Кирилл) Сегодня, 11:50
    А вот НАТО разваливать не стоит. Это хоть противник старый и многоголовый. Можем получить молодого, более наглого и решительного.
    Керенский
    1. MIG00001 (Александр) Сегодня, 13:28
      "старый и многоголовый" только вот голова то там одна куда скажет туда все и идут, ну конечно кроме денег, а людей не жалко они же бесплатные
      MIG00001
      1. Керенский (Кирилл) Сегодня, 13:47
        только вот голова то там одна куда скажет туда все и идут,

        Но идут по разному. Кто вперёд забегает, кто не торопится. Разбредаются на марше. Чем больше всяких комитетов и штабов, тем лучше.
        Керенский
  10. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 12:05
    Будет платить Америка и дальше,как миленькая.Ну,немного денежек выбьет, халявщиков,то бишь "партнёров" трудно приучить отдавать своё и насовсем под чужие амбиции.....а нас то за шо?...
    А если заставит платить по полной,то Америка станет "плохим другом",надо искать нового лоха.
    Закон халявы,сэр...
    HAM
  11. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:48
    В военном блоке НАТО есть пункт, что каждая страна-участник
    должна тратить на военные расходы не менее 2% от ВВП.
    Никто, кроме США, Англии и Польши (в последний год) этого
    не соблюдал.
    Трамп просто попросил делать то, что они обязаны делать
    по коллективному договору НАТО.
    voyaka uh
  12. MIG00001 (Александр) Сегодня, 13:23
    Проблема в том что НАТО еще никого не защитила по этому и аргументов на военные расходы не найти
    MIG00001
  13. лысова (владимир) Сегодня, 13:36
    НАС НЕ ПОБЕДИТЬ
    лысова
    1. лысова (владимир) Сегодня, 13:47
      ВОТ ТОЛЬКО СУШКА ПРОЛЕТЕЛА -ЧВАУШ -ЧЕЛЯБИНСК.
      лысова
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