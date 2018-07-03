В резких тонах. Трамп потребовал от союзников увеличить военные расходы

Будет непросто объяснить американскому народу, почему некоторые союзники по НАТО не разделяют общее бремя расходов на коллективную безопасность, в то время как военнослужащие США жертвуют своими жизнями за пределами страны или возвращаются домой с ранениями,

Президент США направил руководителям ряда стран НАТО послание, выдержанное в довольно резких тонах, в котором потребовал выполнить данное ранее обещание по увеличение военных бюджетов, пишет New York Times В частности письма были отправлены руководству Канады, ФРГ, Норвегии и Бельгии. При этом Трамп отметил, что начал терять терпение, ожидая выполнения данных ими обещаний.Газета отмечает, что раздражение Трампа говорит об углублении разногласий между Вашингтоном союзниками по НАТО. Ранее президент поставил под сомнение ценность этой организации, заявив, что ее члены полностью переложили ответственность за решение финансовых вопросов на США.По словам американского лидера, всё это играет на руку Владимиру Путину, основная цель которого – расколоть альянс.Обращаясь к Ангеле Меркель, Трамп написал, что «недоплаты Германии» подрывают безопасность Североатлантического блока и служат оправданием невыполнения обязательств для других союзников, поскольку те рассматривают ФРГ как образец для подражания.По мнению журналистов, резкий тон президента может свидетельствовать о том, что в случае продолжения саботажа со стороны союзников Вашингтон «отрегулирует» присутствие своих войск в разных точках мира.говорится в послании на имя Меркель.