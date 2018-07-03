Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Британский вертолетоносец Ocean официально стал бразильским
Военно-морские силы Бразилии наконец-то получили десантный вертолетоносец. На британской военно-морской базе Девонпорт состоялась церемония официальной передачи ВМС Бразилии британского десантного вертолетосца L 12 Ocean. Вошедший в состав бразильского флота корабль получил название А 140 Atlântico. В настоящее время этот корабль является самой крупной единицей бразильских ВМС, передает блог bmpd.
После передачи корабля ВМС Бразилии, новый экипаж корабля в количестве 300 человек пройдет в течении трех недель интенсивный курс подготовки, после чего отправится к новому месту приписки. Как ожидается, "многоцелевой вертолетоносец" А 140 Atlântico прибудет в Рио-де-Жанейро к 25 августа.
Британский вертолетоносец Ocean был принят в состав ВМС Великобритании в 1998 году. В 2012 году встал на двухгодичный средний ремонт и модернизацию, кроме этого в 2018 году прошел докование и текущий ремонт. Длина корабля составляет 202 м, водоизмещение – более 21 000 т. Корабль вмещает более 40 военных автомобилей, может нести до 18 вертолетов, а также более 800 человек десанта и почти 500 членов экипажа, включая личный состав авиакрыла. При передаче корабля Бразилии, на нем были оставлены новая РЛС общего обнаружения BAE Systems Artisan (типа 997) и четыре 30-мм одноствольные артиллерийские установки DS30M Mk 2, в то время как три установленных 20-мм зенитных артиллерийских комплекса Raytheon Phalanx Mk 15 Block 1B были демонтированы.
После передачи корабля ВМС Бразилии, новый экипаж корабля в количестве 300 человек пройдет в течении трех недель интенсивный курс подготовки, после чего отправится к новому месту приписки. Как ожидается, "многоцелевой вертолетоносец" А 140 Atlântico прибудет в Рио-де-Жанейро к 25 августа.
Британский вертолетоносец Ocean был принят в состав ВМС Великобритании в 1998 году. В 2012 году встал на двухгодичный средний ремонт и модернизацию, кроме этого в 2018 году прошел докование и текущий ремонт. Длина корабля составляет 202 м, водоизмещение – более 21 000 т. Корабль вмещает более 40 военных автомобилей, может нести до 18 вертолетов, а также более 800 человек десанта и почти 500 членов экипажа, включая личный состав авиакрыла. При передаче корабля Бразилии, на нем были оставлены новая РЛС общего обнаружения BAE Systems Artisan (типа 997) и четыре 30-мм одноствольные артиллерийские установки DS30M Mk 2, в то время как три установленных 20-мм зенитных артиллерийских комплекса Raytheon Phalanx Mk 15 Block 1B были демонтированы.
Использованы фотографии: ВМС Бразилии
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти