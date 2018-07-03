14:01 03 июля
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Британский вертолетоносец Ocean официально стал бразильским

Военно-морские силы Бразилии наконец-то получили десантный вертолетоносец. На британской военно-морской базе Девонпорт состоялась церемония официальной передачи ВМС Бразилии британского десантного вертолетосца L 12 Ocean. Вошедший в состав бразильского флота корабль получил название А 140 Atlântico. В настоящее время этот корабль является самой крупной единицей бразильских ВМС, передает блог bmpd.

Британский вертолетоносец Ocean официально стал бразильским


После передачи корабля ВМС Бразилии, новый экипаж корабля в количестве 300 человек пройдет в течении трех недель интенсивный курс подготовки, после чего отправится к новому месту приписки. Как ожидается, "многоцелевой вертолетоносец" А 140 Atlântico прибудет в Рио-де-Жанейро к 25 августа.


Британский вертолетоносец Ocean был принят в состав ВМС Великобритании в 1998 году. В 2012 году встал на двухгодичный средний ремонт и модернизацию, кроме этого в 2018 году прошел докование и текущий ремонт. Длина корабля составляет 202 м, водоизмещение – более 21 000 т. Корабль вмещает более 40 военных автомобилей, может нести до 18 вертолетов, а также более 800 человек десанта и почти 500 членов экипажа, включая личный состав авиакрыла. При передаче корабля Бразилии, на нем были оставлены новая РЛС общего обнаружения BAE Systems Artisan (типа 997) и четыре 30-мм одноствольные артиллерийские установки DS30M Mk 2, в то время как три установленных 20-мм зенитных артиллерийских комплекса Raytheon Phalanx Mk 15 Block 1B были демонтированы.


Использованы фотографии: ВМС Бразилии
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Комментарии 38

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:26
    Видать движок забарахлил , пора продавать yes .
    Spartanez300
    1. donavi49 Сегодня, 11:28
      Нет. Его починили на 80 млн перед продажей. Неплохое пополнение, особенно учитывая, что Сан-Паулу спиывают...
      donavi49
      1. Арберес Сегодня, 11:38
        Цитата: donavi49
        Его починили на 80 млн перед продажей.

        Если его на эту сумму починили, то за сколько его интересно продали? Жаль,не указывается автором сумма контракта за этот корабль. Сколько могут позволить себе бразильцы за такие "игрушки"?
        Арберес
        1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 11:42
          Для карнавала сгодится!
          Сидор Лютый
          1. Арберес Сегодня, 11:45
            Цитата: Сидор Лютый
            Для карнавала сгодится!


            Как вариант - аренда данного корабля для празднования победы в футбольном чемпионате!(ну если победят)
            Арберес
        2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:44
          Цитата: Арберес
          Сколько могут позволить себе бразильцы за такие "игрушки"?

          Вот что я нарыл на просторах интернета :
          Корабль был приобретен Бразилией по соглашению, заключенному в феврале 2018 года, его стоимость составила 312 млн бразильских реалов (около 84,3 млн фунтов стерлингов). В 2012-2014 годах Ocean прошел средний ремонт и модернизацию общей стоимостью 65 млн фунтов, так что сейчас он находится в хорошем техническом состоянии. Тем не менее, перед передачей Бразилии Ocean прошел докованиe и текущий ремонт.
          bouncyhunter
          1. Арберес Сегодня, 12:01
            Цитата: bouncyhunter
            (около 84,3 млн фунтов стерлингов)

            Может нам его перекупить? Сумма позволяет, если эпик с "Мистралями" вспомнить. wassat
            Уважаемые коллеги-оппоненты это шутка, прошу сильно меня не бить!
            Арберес
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:12
              Цитата: Арберес
              Может нам его перекупить?

              А оно надо ? what Прикинь сколько придётся вбухать чтобы эту посудину нафаршировать российской начинкой .
              bouncyhunter
        3. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 12:43
          Цитата: Арберес
          Сколько могут позволить себе бразильцы за такие "игрушки"?

          belay с чего вдруг боевая единица стала игрушкой? или вы сами решаете какой стране что и сколько надо для обороны - а остальное игрушки?
          Сандор Клиган
          1. Арберес Сегодня, 13:12
            Цитата: Сандор Клиган
            или вы сами решаете какой стране что и сколько надо для обороны


            О, если бы я решал, то смею вас заверить, что Флот наш был бы не обижен.
            Цитата: Сандор Клиган
            с чего вдруг боевая единица стала игрушкой

            Если вас задело это выражение, то конечно же -корабль!!!
            Цитата: Сандор Клиган
            а остальное игрушки?

            В игрушки наше М.О играет. Пока одни прожекты в радужных тонах и небывало долгие сроки изготовления фрегатов и подлодок. Вся надежда на корабли москитного флота.
            Арберес
  2. donavi49 Сегодня, 11:29
    Тем временем в Дальнем - спуск 2 эсминцев 055..
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 11:30
      Впервые секции этих эсминцев были замечены в марте 2017 года..
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 11:30
        Собственно это показатель современного судостроения. Март 2017. Найдите 2 эсминца 055...
        donavi49
        1. donavi49 Сегодня, 11:31
          Июль. Корпуса уже сформированы. И через год на воде. Это дуры по 12 000 тонн. Причем нового проекта (для Дальнего этого головной и первый серийный).
          donavi49
          1. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 11:54
            Нашим, как вариант, можно заказывать постройку кораблей в Китае, но наши на это никогда не пойдут... Будем фрегаты по 7 лет строить, но зато сами...
            WATCH_OFFICER
            1. spektr9 Сегодня, 13:07
              Во Франции заказывали, чем Китай хуже ?
              spektr9
        2. Дирижер Сегодня, 11:36
          Зато в РФ вспомогательные суда строят . и гидрографические катера .
          Дирижер
          1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:11
            и на наших градообразующих верфях, у рабочих, уверенность в зарплате теперь есть на десятилетия (!)
            * не то что было в 90-е...
            Romario_Argo
      2. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:05
        у Китайцев полный провал по РЭБ/РЭП, а эсминцы однокорпусные, без вменяемой ПВО.
        отсутствие герметизации отсеков при сигнализации об облучении РЛС ПКР
        отсутствие локальной пожарной системы
        и тому подобное......
        Romario_Argo
        1. faiver (Андрей) Сегодня, 12:07
          а у нас никаких эсминцев...
          faiver
          1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:09
            БПК пр. 1155, 1155.1, Эм пр. 956, Фрегаты пр. 22350 и 11356 практически по функционалу эсминцы.
            Romario_Argo
            1. faiver (Андрей) Сегодня, 12:15
              я про новые....
              faiver
              1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:18
                у нас зато есть ПКР Кинжал - под Миг-31 (1) и Ту-22М3 (4) + Х-32
                2 Тушки за вылет пустят на дно сразу 8 китайских Эсминцев
                Romario_Argo
                1. faiver (Андрей) Сегодня, 12:21
                  ухаха, а еще у нас есть Путин, это пострашнее будет laughing
                  faiver
                  1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:33
                    у нас есть Путин, это пострашнее будет

                    именно, когда проводит красные линии, или laughing выдаёт последнее китайское предупреждение
                    Romario_Argo
                2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 12:45
                  Цитата: Romario_Argo
                  2 Тушки за вылет пустят на дно сразу 8 китайских Эсминцев

                  laughing забыли добавить, что и сразу 2 авианосца американских, чего мелочиться? wink
                  Сандор Клиган
                3. spektr9 Сегодня, 13:09
                  2 Тушки за вылет пустят на дно сразу 8 китайских Эсминцев

                  Чтот как то мелочишься, может сразу весь флот всех стран ? wassat
                  spektr9
        2. donavi49 Сегодня, 12:21
          Ругая ПВО Китайцев - вы ругаете ПВО ВМФ РФ.
          Фрегаты 054 имеют идентичный комплекс Штиль-1 с РЛС Фрегат-М (в зависимости от года заказа - свежесть модификации). У 054 - 32 шахты, у 11356 - 24.

          Эсминцы 052С - имеют барабаны на 48 ракет HHQ-9. Причем ракета и архитектура пошла от 300ПМУ + документация от Ф + помощь в оморячивании от А-А. РЛС у них своя на 4 полотна Тип346.

          Эсминцы 052D - имеют универсальные шахты на 64 ракеты, включая обновленную ракету под комплекс HHQ-9A и новые РЛС.

          Эсминцы 055 - имеют универсальные шахты на 112 ракет и новый комплекс РЛС. Плюс дострельный комплекс на 24 ракеты малого радиуса со своей системой целеуказания (ракеты их сверхлегкая ракета В-В с корнями от AIM-9).

          В последних версиях ракету комплекса HHQ-9 существенно перебрали сделав ближе к PAC-3. Поэтому это некая вариация на тему совмещения западных и восточных технологий. Но на 052C и особенно на старом 051С (возможности комплекса ограничены РЛС Фрегат-М) - стоят по факту С-300Ф с ракетами от ПМУ.
          donavi49
          1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:25
            вот вот
            HHQ-9
            а с элементной базой с пьезо-элементами у Китая отставание на 20 лет, и отправных точек даже нет.
            Romario_Argo
            1. spektr9 Сегодня, 13:11
              Да, да зато у нас самые современные корабли в мире wassat
              p.s. интересно какой смысл строить хорошую мину при плохой игре ?
              spektr9
  3. faiver (Андрей) Сегодня, 11:59
    рад за бразильцев, жаль что он не стал российским... hi
    faiver
    1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:15
      проектирование уже идет полным ходом, подбирают поставщиков, смежников, проводят модернизацию производств
      Romario_Argo
      1. faiver (Андрей) Сегодня, 12:16
        отмыв денег идет полным ходом, а все остальное не шатко не валко... hi
        faiver
        1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:20
          отмыв денег идет полным ходом

          это видимо МИФы, а если есть четкие аргументы обратитесь в прокуратуру или в ФСБ
          * а по вертолетоносцам, у нас когда то при СССР было аш два Ленинград и Москва пр. 1123 по зубастее даже чем сейчас Бразильский
          Romario_Argo
          1. faiver (Андрей) Сегодня, 12:24
            вы видимо из команды фанатов темнейшего bully , раз не видите очевидного hi
            вы еще линкоры типа "Севастополь" вспомните или эскадренные броненосцы времен русско-японской войны...
            faiver
            1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:36
              вы еще линкоры типа "Севастополь" вспомните или эскадренные броненосцы времен русско-японской войны

              это тематика Андрея из Челябинска, не буду его хлеб, забирать...
              Romario_Argo
          2. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 12:48
            Цитата: Romario_Argo
            это видимо МИФы, а если есть четкие аргументы обратитесь в прокуратуру или в ФСБ

            это то же самое что плюнуть против ветра, ворам на воров жаловаться))))
            Сандор Клиган
      2. donavi49 Сегодня, 12:24
        Слово заместителю главкома ВМФ по вооружению вице-адмиралу Виктору Бурсуку:
        этом году проектные бюро приступят к разработке проекта этих кораблей. После завершения проектирования буквально через два года мы надеемся, что сможем заложить этот корабль на "Янтаре". В 2021 году начнется строительство", – сказал он.
        Виктор Бурсук уточнил, что этот корабль будет таких же размеров как большой десантный корабль проекта 11711 "Иван Грен", но его оснастят новыми образцами вооружения и техники. У него улучшат мореходные качества.
        Бурсук не уточнил, сколько больших десантных кораблей нового проекта закажет флот. "Давайте мы дождемся создания головного корабля, тогда уже определимся с серией", – сказал он.

        Поэтому - пока делают только Грен-Новая Генерация. УДК - как герой статьи, только в далеких планах, без проработки.
        donavi49
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