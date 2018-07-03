13:58 03 июля
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Братья и сёстры. Обращение Иосифа Сталина к советскому народу 3 июля 1941 года

3 июля 1941 года состоялось первое с момента начала Великой Отечественной войны обращение главы государства Иосифа Сталина к советскому народу. Обращение транслировалось по радио и имело огромное значение для поднятия духа миллионов советских граждан. Впервые с того момента, как Сталин возглавил СССР, он позволил себе фактически традиционное православное обращение к согражданам – «братья и сёстры».



Кроме того, Сталин в своём радиообращении сделал такое добавление как «друзья мои», фактически подчеркнув, что перед лицом врага государство и общество должны сплотится для достижения Великой Победы. Это, кстати, ещё и к разговору о том, кто внёс «бОльший» вклад в Победу: государство или народ? Сам по себе этот вопрос неуместен, так советский лидер от народа себя старался не отделять, что прослеживается и в этом известном его обращении.


Из обращения:
Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма.




О том, чем сегодня пытаются «платить» те самые освобождённые (в итоге) от нацизма народы Европы, лучше не напоминать. Каждому из читателей это прекрасно известно.

Нужно подчеркнуть, что именно 3 июля 1941 года, после речи Иосифа Сталина, стало распространяться само понятие «Великая Отечественная война». До этого терминологические трактовки военных действий разнились. При этом новый термин стал дополнительным объединяющим фактором для всех народов необъятного Советского Союза в борьбе с посягнувшим на рубежи Отечества врагом.


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Комментарии 66

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  1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 11:26
    Мурашки по телу бегали, пока слушал выступление.
    Большущий плюс в карму автора статьи.
    Gnefredov
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:29
      Вклад Сталина в Победу Советского Союза над фашизмом огромен .
      Spartanez300
      1. Например Сегодня, 12:19
        Заменить "немецких фашистов" на "киевских фашистов" и прочитать эту речь для жителей Донбасса. Актуально.
        Например
    2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:08
      Цитата: Gnefredov
      Большущий плюс в карму автора статьи.

      к сожалению, неизвестного автора статьи...
      Николай Фёдоров
      1. Например Сегодня, 12:14
        Сейчас многие "историки" умничают и говрят, что фашисты это итальянцы.
        Виссарионыч четко говорит немцы есть фашисты!!!
        Например
        1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:42
          Цитата: Например
          Сейчас многие "историки" умничают и говрят, что фашисты это итальянцы.
          Виссарионыч четко говорит немцы есть фашисты!!!

          По всей видимости, историки говорят, действительно, слишком умные и слишком сложные фразы для Вашего понимания. laughing Видите ли, они имели в виду, что родиной фашизма является Италия, а Муссолини считал Гитлера своим учеником и последователем. Фашистскими были многие страны того периода, не только Италия и Германия.
          P.S. Если уважаете Сталина, то не стоит называть его так, как Вы его обозвали. Есть общепринятые формы. Вы их знаете.
          Николай Фёдоров
          1. zyzx (Костик) Сегодня, 12:55
            Цитата: Николай Фёдоров
            По всей видимости, историки говорят, действительно, слишком умные и слишком сложные фразы для Вашего понимания

            Военный историк? Или просто нереально умный? Ну если по умному то в Италии ФАШИЗМ,в Германии Национал Социализм. А родина всего это Англия. Ну а ДЕДАМ вообще было пофиг,назвали фашистами,будем мочить фашистов.
            zyzx
            1. leshiy076 (Алексей) Сегодня, 13:08
              Родина фашизма и его идеологическая основа это древнееврейское государство и Ветхий Завет.
              leshiy076
              1. zyzx (Костик) Сегодня, 13:47
                Цитата: leshiy076
                Родина фашизма и его идеологическая основа это древнееврейское государство и Ветхий Завет.

                Ну вот не надо,сюда древних преплетать. Там саааааавсем другой уклад и смысл,времена такие. А вот у фашизма,нацинал социализма,есть конкретная теория и конкретные авторы.
                zyzx
    3. GradusHuK (Олег) Сегодня, 12:20
      Великий человек!Великая страна!
      GradusHuK
  2. Тралл Сегодня, 11:27
    Братья и сёстры

    Современные европейские лидеры не могут себе позволить подобного обращения - трансгендеры и лгбтэшники обидятся. Поэтому сплотить свои нации перед угрозой потенциального агрессора у них нет шансов smile
    Тралл
    1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 11:31
      Ну да, родитель номер один, родитель номер два, три и так далее. Жуть зелёная sad
      Gnefredov
      1. Zubr Сегодня, 11:36
        Не, голубая с розовой каёмочкой... smile
        Zubr
        1. MPN (Павел) Сегодня, 11:45
          Цитата: Zubr
          Не, голубая с розовой каёмочкой... smile

          Не, там цвета радуги на флаге ЛГБТ... Ушлепки радуга то при чем? Коричневый надо было брать цвет детской неожиданности...
          MPN
      2. Weyland (Константин) Сегодня, 11:43
        Цитата: Gnefredov
        родитель номер один, родитель номер два

        а вместо "братья и сестры" у них уже давно "сиблинги" (sibling - от sib = SIster/Brother.)
        Weyland
    2. ИванИванов Сегодня, 12:42
      Цитата: Тралл
      Современные европейские лидеры не могут себе позволить подобного обращения - трансгендеры и лгбтэшники обидятся

      Что при этом остается здравым немцам? Только сарказм. Немецкий политик поздоровался с людьми более чем 40 полов https://www.youtube.com/watch?v=b8sWBVNgeW0
      ИванИванов
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:28
    У нас было три Отечественные войны..Но только Великая Отечественная с одной стороны принесла нам столько горя и лишений,а с другой вознесла на небывалую высоту наш народ...Обращение Сталина к народу подчеркивает это.
    210окв
    1. Меченосец (Николай) Сегодня, 11:45
      Цитата: 210окв
      У нас было три Отечественные войны

      Война 1812-Отечественная.
      Война 1941-1945,Отечественная.
      Какую вы третью"отечественую" откопали-неужто империалистическую.1 Мировую?
      С какого....допущения она стала"отечественной"?
      Меченосец
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 11:51
        Цитата: Меченосец
        Цитата: 210окв
        У нас было три Отечественные войны

        Война 1812-Отечественная.
        Война 1941-1945,Отечественная.
        Какую вы третью"отечественую" откопали-неужто империалистическую.1 Мировую?
        С какого....допущения она стала"отечественной"?

        Ну так Николашка Кровавый ту войну назвал второй отечественной.
        solzh
        1. Меченосец (Николай) Сегодня, 11:56
          Цитата: solzh
          Ну так Николашка Кровавый ту войну назвал второй отечественной.

          Куды конь с копытом.туды и рак с клешней..уж как хотелось нкчемному хотя бы как то сравниться со своими ,куда как поболее его. умными правителями,ан нет.не срослось..и война куда ввязался ,была вопреки интересам страны и корорну вместе с головой потерял..никчемный..
          Меченосец
          1. Опер (Игорь) Сегодня, 12:26
            Послушайте, ну про Сталина статья! Про его обращение к народу! Ведь есть о чем поговорить правда? Или вам не иснтересно? По разному можно к Сталину относиться, но лидер же сильный был! Вам мало этой темы? Почему вы и здесь стараетесь оплевать Саятого Православного Царя и оскорбить тем самым верующих русских людей! Вам когда нибудь вообще бывает стыдно? Такие люди, как вы все время пытаются разделить историю нашей великой страны! Вы обедняете ее и унижаете народы России очерняя все до 1917 года и большевиков! Для многих из вас история и вообще со Сталина начинается! Сталин сыграл большую роль в нашей Победе! Император Николай II и русский народ выиграли 1 мировую войну! Воспользоваться плодами победы не позволило предательство левых всех мастей под покровительством наших извечных западных партнеров! То какую ненависть у вас вызывает святой русский православный царь можно объяснить только беснованием, которое переходит и на миллионы православных! Если у вас есть хоть капля разума то ответьте себе, что вы таким образом вообще можете создать?!
            Опер
            1. Малюта (Сергей Малютов) Сегодня, 13:50
              Цитата: Опер
              стараетесь оплевать Саятого Православного Царя и оскорбить тем самым верующих русских людей!

              Никто верующих русских людей не оскорбляет. Сам верующий русский народ назвал этого императора Николашкой Кровавым.
              Цитата: Опер
              Такие люди, как вы все время пытаются разделить историю нашей великой страны!

              Вы и такие как вы толкнули нашу страну в кровавую гражданскую бойню. Именно такие как вы не хотели давать права народу на бесплатную медицину, на бесплатное образование и т.д. Вы и такие как вы (Шкуро, Краснов и прочие) привели в нашу страну гитлеровских зверей. Вы и такие как вы радовались развалу Великого Советского Союза.
              Цитата: Опер
              Император Николай II и русский народ выиграли 1 мировую войну!

              А у народу нужна была эта грязная империалистическая война? Народ понимал за что он воюет? Так что не надо говорить глупости.
              Цитата: Опер
              То какую ненависть у вас вызывает святой русский православный царь

              Какую ненависть этот может вызывать? Этот жалкий, беспомощный император вызывает лишь одни усмешки.
              Цитата: Опер
              Если у вас есть хоть капля разума то ответьте себе, что вы таким образом вообще можете создать?!

              Мы уже создавали то, что вы и такие как вы разрушили!
              Малюта
        2. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:17
          Цитата: solzh
          Цитата: Меченосец

          Какую вы третью"отечественую" откопали-неужто империалистическую.1 Мировую?
          С какого....допущения она стала"отечественной"?

          Ну так Николашка Кровавый ту войну назвал второй отечественной.

          Народ назвал её Германской, а официальная власть - 1-й мировой. Так что не надо из неё делать отечественную. Этак можно в ряд Отечественных войн засунуть и русско-японскую войну, а также турецкие войны.
          Николай Фёдоров
      2. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:26
        Цитата: Меченосец

        Война 1812-Отечественная.
        Война 1941-1945,Отечественная.
        Какую вы третью"отечественую" откопали

        Возможно 1853-1856.... Бои шли в Крыму, на Дальнем востоке, Питер был в осаде, с Белого моря заходили....
        НасРать
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:07
          Можно по разному относится к Николаю второму.Но изначально Первая Мировая(Империалистическая)в Российской Империи была объявлена Второй Отечественной..А про Крымскую,возможно..
          Цитата: НасРать
          Цитата: Меченосец

          Война 1812-Отечественная.
          Война 1941-1945,Отечественная.
          Какую вы третью"отечественую" откопали

          Возможно 1853-1856.... Бои шли в Крыму, на Дальнем востоке, Питер был в осаде, с Белого моря заходили....
          210окв
  4. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 11:28
    Вот какой руководитель нам нужен СЕЙЧАС.
    Сидор Лютый
    1. VeteranVSSSR (Геннадий) Сегодня, 11:35
      Типа:,,...ваше слово,товарищ Маузер...''
      VeteranVSSSR
      1. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 11:37
        А что смешного? Расстрелял бы пару сотен чинуш и я уверен,что мы и не знали бы слова-Коррупция!
        Сидор Лютый
        1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:43
          Цитата: Сидор Лютый
          А что смешного? Расстрелял бы пару сотен чинуш и я уверен,что мы и не знали бы слова-Коррупция!

          Ягода тоже так думал.. расстреливал...пока его самого не расстреляли! wassat
          Ежов пошел по тому же пути - тем же кончил....
          А коррупция как была, так и осталась! Кто то на фронте на передке, где и остался навечно, а кто то "на фронте" при штабе и вся грудь в медалях ...
          НасРать
          1. BAI Сегодня, 12:51
            Цитата: НасРать
            Цитата: Сидор Лютый
            А что смешного? Расстрелял бы пару сотен чинуш и я уверен,что мы и не знали бы слова-Коррупция!

            Ягода тоже так думал.. расстреливал...пока его самого не расстреляли! wassat
            Ежов пошел по тому же пути - тем же кончил....
            А коррупция как была, так и осталась! Кто то на фронте на передке, где и остался навечно, а кто то "на фронте" при штабе и вся грудь в медалях ...

            И каков был вывоз капитала за рубеж пр Ягоде, Ежове и, прости Господи, Берии? Много парт и гос чиновников имели недвижимость в Англии, Испании, Германии?
            BAI
            1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:57
              Смех сквозь слёзы....те кто и не думал иметь недвижимость ни в Англии, Испании, Германии, Японии и т.д. - были осуждены за связь с иностранной разведкой! wassat
              Т.е. за Вами легко мог приехать воронок, потому, что соседу понравилась Ваша квартира или дачный участок... Анонимка - и Вы шпион английский! laughing
              А коррупция - коррупция как была, так и осталась!
              НасРать
    2. 30 вис (Юрий) Сегодня, 13:31
      Сразу вспоминаю анекдот ,рассказывал дед .-" что общего имеет эпоха Сталина с поездкой в трамвае -Половина сидит ,вторая половина трясётся ...!" После войны деда прошедшего всю войну с первого месяца по 1946 год .. посадили ,как вредителя ... Избил тылового мопса -, интенданта .За то , что тот во время войны домогался к его жене, моей бабушке ... , ...
      30 вис
  5. Дирижер Сегодня, 11:41
    Хотелось бы напомнить обращение Сталина после окончания войны - Граждане и Гражданки . о сестрах и братьях ни слова.
    Дирижер
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 11:46
      Цитата: Дирижер
      Хотелось бы напомнить обращение Сталина после окончания войны - Граждане и Гражданки . о сестрах и братьях ни слова.

      И? Что вы хотите этим сказать?
      solzh
    2. Меченосец (Николай) Сегодня, 11:48
      Цитата: Дирижер
      Хотелось бы напомнить

      Хотелось бы напомнить-с 1947 года,отмена продкарточек. СССР отменил карточки на продукты в 1947 году – через два года после войны, а Франция – в 1949, Англия – в начале 50-х. Причем, даже по карточкам в этих странах продукты стоили так дорого, что их невозможно было купить.

      А в СССР через 5 лет после отмены карточек, хлеб, мясо, сливочное масло уже стоили в 2,5 раза дешевле, чем до отмены карточек, сахар в два раза дешевле. И за эти же пять лет в США цены на хлеб выросли на треть, в Англии — в два раза, во Франции — более чем вдвое, а цены на мясо в США увеличились на четверть, в Англии — на треть, во Франции — вдвое. То есть, при политической системе периода СССР, при покупке продуктов граждане СССР каждые пять лет становились богаче практически вдвое. По темпам экономического роста Сталинский СССР никто и никогда не опережал, и какой вам после этого надо еще пример «эффективной экономики»?

      Забота о Гражданах и Гражданках сове траны.Чем недовольны?
      Меченосец
      1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 11:55
        Мой отец очень хорошо помнит как после войны лежал неделями голодным на печке, его отца уже не было - умер, здоровье после фронта подкачало. И мать слегла от тяжелого труда... Ещё были брат и сестра...
        Да и бабка по линии матери говорила - жрать не чего было и земли не давали, что бы посадить даже грядку моркови - и это на селе!. А с фермы их всегда встречал бригадир и проверял ручками, не сперли ли они горсть пшеницы для детей..Да, перли! шили кармашки внизу подола, и перли горсточку для детей.. Одна тащила троих - муж с фронта не вернулся..
        НасРать
        1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:32
          Цитата: НасРать
          А с фермы их всегда встречал бригадир и проверял ручками, не сперли ли они горсть пшеницы для детей..Да, перли! шили кармашки внизу подола, и перли горсточку для детей..

          Зато сейчас какое раздолье для потомков расхитителей государственной собственности! Ещё три года назад была планка безнаканного воровства - 1000 рублей по цене закупа пострадавшим предприятием. Потом подняли до 1500 рублей, а вскоре - до 2500 рублей по цене закупа. Воруй - не хочу!
          Цитата: НасРать
          Мой отец очень хорошо помнит как после войны лежал неделями голодным на печке...

          Позвольте полюбопытствовать - почему ваш отец, будучи уже вполне взрослым мальчонком - раз прекрасно всё помнит, неделями лежал на печке, а не пытался поработать, чтобы покушать? Я сам лично начал работать с 10 лет. Мой отец начал работать с 9 лет. Что мешало работать вашему отцу?
          Николай Фёдоров
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:34
            Возраст - 7 лет...родился он в 1941, в июне.... И будьте прокляты!
            НасРать
        2. Леший1975 Сегодня, 12:39
          Цитата: НасРать
          Мой отец очень хорошо помнит как после войны лежал неделями голодным на печке, его отца уже не было - умер, здоровье после фронта подкачало. И мать слегла от тяжелого труда... Ещё были брат и сестра...
          Да и бабка по линии матери говорила - жрать не чего было и земли не давали, что бы посадить даже грядку моркови - и это на селе!. А с фермы их всегда встречал бригадир и проверял ручками, не сперли ли они горсть пшеницы для детей..Да, перли! шили кармашки внизу подола, и перли горсточку для детей.. Одна тащила троих - муж с фронта не вернулся..

          Не у одних Вас так было, у многих, и у моей бабушки тоже жрать не было чего. А что могло быть после ГВ и ВО (первую МВ, уже и не берем),. Все отдали для фронта и победы. И вся страна, надрывая последнее здоровье, работала чтобы это исправить как можно скорее. И исправляла. Ту хибару, крытую соломой, в которой кстати немцы стояли на постое, снесли и был в 60-х годах построен нормальный сельский дом. Бабушка была колхозницей. Нет могли конечно, как говорили некоторые личности, сдаться просвещенной и культурной нации и пить немецкое пиво. Ну так я из тех, кто считает, что сдавшиеся вместо ожидаемого пива немецкого, пошли бы на абажуры и другие полезные вещи. Причем тут ИВС? Да может и не причем, просто он часть своего великого времени и великого народа.
          Леший1975
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 12:42
            Не про сдачу разговор и не про ИВС, а о том- что не жили сладко после войны...
            Мясо, хлеб стоили в 2,5 раза дешевле.... может и стоили, но не для всех...
            Цитата: Меченосец
            Цитата: Дирижер
            Хотелось бы напомнить

            Хотелось бы напомнить-с 1947 года,отмена продкарточек. СССР отменил карточки на продукты в 1947 году – через два года после войны, а Франция – в 1949, Англия – в начале 50-х. Причем, даже по карточкам в этих странах продукты стоили так дорого, что их невозможно было купить.

            А в СССР через 5 лет после отмены карточек, хлеб, мясо, сливочное масло уже стоили в 2,5 раза дешевле, чем до отмены карточек, сахар в два раза дешевле. И за эти же пять лет в США цены на хлеб выросли на треть, в Англии — в два раза, во Франции — более чем вдвое, а цены на мясо в США увеличились на четверть, в Англии — на треть, во Франции — вдвое. То есть, при политической системе периода СССР, при покупке продуктов граждане СССР каждые пять лет становились богаче практически вдвое. По темпам экономического роста Сталинский СССР никто и никогда не опережал, и какой вам после этого надо еще пример «эффективной экономики»?

            Забота о Гражданах и Гражданках сове траны.Чем недовольны?
            НасРать
            1. Опер (Игорь) Сегодня, 13:00
              Я согласен с вами полностью. Мой отец одногодка вашему. Он жив слава Богу и иногда рассказывает, как они голодали тогда. Две сестры заболели и умерли т.к.были очень ослаблены постоянным недоеданием. Мяса в послевоенное время в деревне в Тамбовской области они не видели вообще! Уже позднее была живность но все шло на продажу. Себе только то, что продать было нельзя!
              Опер
              1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:04
                Цитата: Опер
                Я согласен с вами полностью. Мой отец одногодка вашему. Он жив слава Богу и иногда рассказывает, как они голодали тогда. Две сестры заболели и умерли т.к.были очень ослаблены постоянным недоеданием. Мяса в послевоенное время в деревне в Тамбовской области они не видели вообще! Уже позднее была живность но все шло на продажу. Себе только то, что продать было нельзя!

                Всё так и было! Дядька вспоминал, как он говорил своей матери - Мам, а будет то время когда я наемся ? А мамка плачет ...
                НасРать
                1. Опер (Игорь) Сегодня, 13:20
                  Голод был страшный. Ели и лебеду и крапиву! Надо понимать, что именно в это время и прогремел тот знаменитый указ 7-8 о трех колосках! Сколько крестьян оказалось в лагерях такое ощущение, что до сих пор нет полной информации! Вместе с этим надо учитывать и явные просчеты руководства-было увеличина поставка зерна зарубеж и еще создавался стратегический запас... Бабушка всегда вспоминала о том времени-самое страшное стало это когда от ран умер отец мой дед! Она всегда говорила так искренне-как мы выжили я не знаю. Так Бог дал.
                  Опер
                  1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:24
                    Мой отец до сих пор слезу уронит, когда вспоминает те годы... Зато цифры красивые:
                    Цитата: Меченосец
                    Цитата: Дирижер
                    Хотелось бы напомнить

                    Хотелось бы напомнить-с 1947 года,отмена продкарточек. СССР отменил карточки на продукты в 1947 году – через два года после войны, а Франция – в 1949, Англия – в начале 50-х. Причем, даже по карточкам в этих странах продукты стоили так дорого, что их невозможно было купить.

                    А в СССР через 5 лет после отмены карточек, хлеб, мясо, сливочное масло уже стоили в 2,5 раза дешевле, чем до отмены карточек, сахар в два раза дешевле. И за эти же пять лет в США цены на хлеб выросли на треть, в Англии — в два раза, во Франции — более чем вдвое, а цены на мясо в США увеличились на четверть, в Англии — на треть, во Франции — вдвое. То есть, при политической системе периода СССР, при покупке продуктов граждане СССР каждые пять лет становились богаче практически вдвое. По темпам экономического роста Сталинский СССР никто и никогда не опережал, и какой вам после этого надо еще пример «эффективной экономики»?

                    Забота о Гражданах и Гражданках сове траны.Чем недовольны?
                    НасРать
      2. Sergej1972 (Сергей) Сегодня, 12:10
        В основном забота была о городских гражданах и гражданках.Родственники, дедушки, бабушки, мой отец рассказывали о страшной нищете в послевоенной деревне. Хотя один дед работал бригадиром в МТС, другой был рабочим на спиртзаводе в сельской местности. Это были госпредприятия, поэтому материальное положение у них было получше, чем у колхозников. Да и рабочие совхозов (тех, "старых" совхозов, до массового преобразования колхозов в совхозы при Хрущёве) жили получше по сравнению с колхозниками. Затем с 1954-1955 г., при Маленкове и Хрущёве, произошло улучшение материального положения колхозников. А самый большой рывок в этой сфере был достигнут при Брежневе-Косыгине.
        Sergej1972
      3. Xander (Александр) Сегодня, 12:15
        Каждые пять лет становились всё богаче и богаче, и в какой то момент стали настолько богатыми что лопнули от несметных богатств. И где вас историков-экономистов набирают только laughing
        Xander
        1. ИванИванов Сегодня, 12:35
          Цитата: Xander
          В основном забота была о городских гражданах и гражданках.

          Так послушать - страна делилась на худых деревенских и упитанных городских, что неправда, иначе некому было бы сх поднимать. А сложности с продовольствием естественны - страна в руинах.

          Цитата: Xander
          что лопнули от несметных богатств

          Не выдумывайте,уровень жизни объективно рос, мозгов не хватило сохранить партийный контроль и двухконтурную денежную систему, как в КНР. Защиты от дурака не выстроили, это правда, объективных причин падать не было.
          ИванИванов
          1. Xander (Александр) Сегодня, 13:01
            Не выдумывайте,уровень жизни объективно рос

            Ну все в мире относительно, относительно какой нибудь Уганды рос конечно.

            Партийный контроль все и сгубил. Не могла плановая, централизованная экономика долго жить,так как громоздкая,старая,неэффективная. С нуля поднимать и хвастать огромным ростом всегда легко а вот дальше как это исчерпано - тупик. Повезло еще что в 70-ых цены на нефть тащили, иначе здравствуй перестройка/развал уже в 80-ых.
            Xander
            1. ИванИванов Сегодня, 13:13
              Цитата: Xander
              Ну все в мире относительно, относительно какой нибудь Уганды рос конечно.

              ВВП СССР - 12% от мирового, где та Уганда?

              У Плановой есть свои проблемы, у рыночной - свои, с моей т.з. более серьезные, , на первое время всех бы устроил гибрид. Не партийный контроль губит, но бестолковый, идеология любому сообществу полезна, если на общее благо, без нее нет движения, есть она и в корпорациях, еще какая.
              ИванИванов
        2. solzh (Сергей) Сегодня, 12:37
          А вас где таких умных набирают? laughing
          solzh
        3. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 13:15
          Цитата: Xander
          Каждые пять лет становились всё богаче и богаче, и в какой то момент стали настолько богатыми что лопнули от несметных богатств. И где вас историков-экономистов набирают только laughing

          И не стыдно писать такое? Хотя, возможно, о каком стыде для израильтянина я пишу? feel
          Именно СССР и Сталин приложили столько усилий для создания государства Израиль, в котором бы арабов было менее 50%. Именно СССР одним из первых признал еврейское государство. Именно СССР первым откликнулся на призывы евреев и помог молодому государству в создании армии. Помог поставками оружия и боевой техники, а также обучением военных специалистов. Именно это в совокупности позволило палестинским евреям в условиях жесткого противодействия арабов не только создать собственное государство, но и одержать убедительную победу над объединёнными арабскими силами под руководством иорданского короля Абдаллы.
          Не пробовали подумать - а откуда взялась боевая техника и прочее советское оружие массово отправляемые (БЕСПЛАТНО, Карл!!!) в Израиль через Чехословакию и Венгрию? Сообщаю. Советские люди работали, не становясь богатыми, недоедали. Но помогли молодому еврейскому государству. И вы же над этим сейчас подсмеиваетесь? Нормальному человеку должно бы быть стыдно за такое. А как вам - современным израильтянам?
          Николай Фёдоров
          1. НасРать (Евлампий Спиридонович) Сегодня, 13:37
            Цитата: Николай Фёдоров

            Не пробовали подумать - а откуда взялась боевая техника и прочее советское оружие массово отправляемые (БЕСПЛАТНО, Карл!!!) в Израиль через Чехословакию и Венгрию? Сообщаю. Советские люди работали, не становясь богатыми, недоедали. Но помогли молодому еврейскому государству. И вы же над этим сейчас подсмеиваетесь? Нормальному человеку должно бы быть стыдно за такое. А как вам - современным израильтянам?

            Сами с голоду пухли, а другим помогали! За это судить надо, а не гордиться!
            Что дала эта помощь? Вот по тому же Израилю? А свой собственный народ надрывался...а ещё удивляемся почему победители живут хуже побежденных?
            НасРать
  6. solzh (Сергей) Сегодня, 11:44
    Великое обращение Великого человека к Великому народу.
    solzh
  7. Ferdinant Сегодня, 11:45
    С перепугу братья и сёстры,а после Победы сразу граждане.
    Ferdinant
    1. ИванИванов Сегодня, 12:38
      Официальное повседневное обращение.
      ИванИванов
  8. Комментарий был удален.
  9. bober1982 (vladimir) Сегодня, 12:15
    Сталин,таким обращением к народу - братья и сестры,всего лишь посчитался с религиозностью народа, текущий момент был чересчур критическим,борьбу с попами быстро и оперативно свернули.Власть не могла отказаться от помощи Церкви, атеистические и безбожные теории были отброшены (пока этот критический момент не миновал)
    bober1982
    1. ИванИванов Сегодня, 12:39
      Надо думать Николай 2 всех братьями и сестрами звал.
      ИванИванов
      1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 12:52
        Не совсем понял вашу мысль, но слегка насторожился, а то сейчас начнётся по накатанной - доска Маннергейма,белочехи.
        bober1982
    2. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 13:27
      ахинею несешь. "Борьба с попами" в советском исполнении это образование и просветительская деятельность. Что прекратили что ли? Еще икону над Москвой блин вспомни.
      Евгений Стрыгин
      1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 13:52
        Цитата: Евгений Стрыгин
        ахинею несешь. "Борьба с попами" в советском исполнении это образование и просветительская деятельность. Что прекратили что ли? Еще икону над Москвой блин вспомни.

        Причём здесь икона над Москвой,об этом сколько сказано-пересказано,это дорогой товарищ, из серии псевдоправославия и красивых баек.
        Как понимать образование,как борьбу с попами? Это просто шедеврально, до такого не додумался сам Емельян Ярославский (Миней Губельман)
        bober1982
  10. Леший1975 Сегодня, 12:16
    как не удивительно (после всех обвинений, начиная с 90-х), с годами мое отношение к ИВС намного улучшилось.
    И здесь все просто. Да, решения, принимаемые им явно не без спорны и не однозначны. Но вот обвинить его, что это для своей выгоды и обогащения делал, не получится, а от ошибок ни кто не застрахован. Это действительно уважение к человеку, разделившему все тягости времени и ВО войны в том числе. У которого оба сына на фронте и один погиб. Кто-нибудь может себе представить детей нынешней "элиты" не в Лондоне, Париже, а на фронте в окопах? И в случае действительно серьезной ситуации у нас в стране, "наша элита" не рванет ли к деткам и имуществу за бугор? Я думаю, так и будет. Обвиняют в тирании и жестокости. Ну что же, нынешнее руководство в этом действительно не обвинишь. Наоборот, чем больше сумма предъявляемых хищений, тем больше шанс получить условно или с почетом на другую высокую должность. (кстати, во времена Сталина, под трактовку ВРЕДИТЕЛЬСТВО попадал целый "букет" преступлений, даже таких "невинных" как хищение). Скажу только за себя, а я вот уже не уверен, что массовые чистки это зло, наблюдая деятельность "нашей элиты" в составе семей с гениальными бизнес-женами и детьми гениальными бизнесменами (ну и плюс остальные гениальные бизнесмены родственники). Сравнивать кадровую политику ВВП и ИВС не то, что смешно, а даже не прилично по отношению к Сталину. И умение добиваться поставленных целей, то же не прилично сравнивать. ВВП дает поручение и сам забывает и про результаты исполнения не слышно. И попробовал бы кто такой фортель с указанием ИВС провернуть. Вот так, чем дальше, тем больше ИВС набирает в моих глазах уважения. Есть с кем сравнивать.
    Леший1975
    1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 12:33
      Цитата: Леший1975
      а я вот уже не уверен, что массовые чистки это зло,

      Можно легко самому попасть под эти самые чистки,очень деликатный вопрос,примеров в истории достаточно.
      bober1982
      1. Леший1975 Сегодня, 12:51
        Цитата: bober1982
        Цитата: Леший1975
        а я вот уже не уверен, что массовые чистки это зло,

        Можно легко самому попасть под эти самые чистки,очень деликатный вопрос,примеров в истории достаточно.

        Достаточно конечно, и спорить не буду, тем более с тем что -деликатный. А вот сейчас что делать, когда обратных примеров в нашем государстве масса. Люди явно заслужили, а наказания нет (не считать же таковым условное или перевод на другое место работы). И если "наша элита" чем дальше, тем больше отрывается от народа, не идем ли мы к массовому противостоянию "элита" против народа? И если дойдет, какова будет цена? Тогда отдельными случаями уже точно не отделаемся, поэтому это как "из двух зол выбирают меньшее", что впрочем тоже не без спорно.
        Леший1975
        1. bober1982 (vladimir) Сегодня, 13:41
          Цитата: Леший1975
          Люди явно заслужили, а наказания нет

          А кто конкретно будет определять, кто-что заслужил,и тем более определять степень наказания?Такие же проходимцы и будут определять,если ещё и не хуже.
          Основной контингент заключенных в лагерях на Соловках составляли - бывший творческий бомонд, а также бывшие представители либеральных и анархистских партий,профессура и прочие борцы за права угнетённых, то есть те,кто боролся с законной (царской) властью своей демагогией.
          bober1982
    2. spektr9 Сегодня, 12:53
      Как когда то говорил мой преподаватель по истории - без подобной политики большой вопрос чей бы победой закончилась ВОВ ...
      spektr9
  11. Ванёк (Иван) Сегодня, 13:48
    Каждому из читателей это...

    Здравствуйте каждому hi
    Ванёк
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