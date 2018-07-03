Братья и сёстры. Обращение Иосифа Сталина к советскому народу 3 июля 1941 года

Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только войной между двумя армиями. Она является вместе с тем войной всего советского народа против немецко-фашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны против фашистских угнетателей является не только ликвидация опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, стонущим под игом германского фашизма.

3 июля 1941 года состоялось первое с момента начала Великой Отечественной войны обращение главы государства Иосифа Сталина к советскому народу. Обращение транслировалось по радио и имело огромное значение для поднятия духа миллионов советских граждан. Впервые с того момента, как Сталин возглавил СССР, он позволил себе фактически традиционное православное обращение к согражданам – «братья и сёстры».Кроме того, Сталин в своём радиообращении сделал такое добавление как «друзья мои», фактически подчеркнув, что перед лицом врага государство и общество должны сплотится для достижения Великой Победы. Это, кстати, ещё и к разговору о том, кто внёс «бОльший» вклад в Победу: государство или народ? Сам по себе этот вопрос неуместен, так советский лидер от народа себя старался не отделять, что прослеживается и в этом известном его обращении.Из обращения:О том, чем сегодня пытаются «платить» те самые освобождённые (в итоге) от нацизма народы Европы, лучше не напоминать. Каждому из читателей это прекрасно известно.Нужно подчеркнуть, что именно 3 июля 1941 года, после речи Иосифа Сталина, стало распространяться само понятие «Великая Отечественная война». До этого терминологические трактовки военных действий разнились. При этом новый термин стал дополнительным объединяющим фактором для всех народов необъятного Советского Союза в борьбе с посягнувшим на рубежи Отечества врагом.