13:58 03 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Британская полиция: Мы достигли прорывного успеха в деле Скрипалей

Управление антитеррора британской полиции добилось значительных успехов в деле установления личности исполнителей покушения на жизнь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Sun.



Как пишут журналисты, ссылающиеся на источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции, занимающиеся антитеррором, и их агентура несколько недель вели охоту на киллера, вооруженного отравляющим веществом «Новичок», мишенью которого стал двойной агент Скрипаль и его дочь в городе Солсбери.


Огромная работа была проделана не зря – сегодня полицейские убеждены, что достигли прорывного успеха в расследовании.

По словам собеседника издания, в операции по ликвидации Скрипалей были задействованы два исполнителя. И оба через сутки после совершенного «от имени Кремля» покушения покинули Соединенное Королевство.

Теперь британская полиция «сфокусировала внимание» на их поимке. Источник уверен, что преступники «почти наверняка» имеют тесные связи с Москвой, но это не помешает привлечь их к уголовной ответственности.

Тем не менее, отмечает газета, добиться ареста подозреваемых будет очень трудно, поскольку в настоящее время они находятся на территории России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
12

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 56

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. MPN (Павел) Сегодня, 11:47
    Заказчика берите, Тереза рядом с вами ни куда не уехала...
    MPN
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:49
      сегодня полицейские убеждены, что достигли прорывного успеха в расследовании

      Страшно подумать что у них там "прорвалось" ... belay
      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 11:51
        Паша там все уже прорвано и порвано, одни брызги от них с характерным запахом...
        MPN
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 11:58
          Цитата: MPN
          одни брызги от них с характерным запахом...

          Так ясно же : Им,своё, не пахнет...
          Сепар ДНР
          1. Например Сегодня, 12:06
            были задействованы два исполнителя... «от имени Кремля»

            Аааааааа.... Выходит ВВП и Димон wassat
            Шерлок Холмс реально был англичанином? Может у нас перевод кривой? laughing
            Например
            1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 12:10
              Цитата: Например
              Шерлок Холмс реально был англичанином?

              Холмс был русским yes
              Сепар ДНР
              1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:12
                Цитата: bouncyhunter
                сегодня полицейские убеждены, что достигли прорывного успеха в расследовании

                Страшно подумать что у них там "прорвалось" ... belay


                Тоже не знаю что прорвалось , но вони будет очень много . Добрый день! hi
                Идущий
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:16
                  Виктор , привет ! hi
                  Цитата: Идущий
                  но вони будет очень много

                  А когда от мелкобритых иначе было ? wink
                  bouncyhunter
                  1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:23
                    Всю свою историю , они "питались" за счет врага в лице России.
                    Идущий
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:30
                      Цитата: Идущий
                      Всю свою историю , они "питались" за счет врага в лице России.

                      Отсюда и такое количество дерьма от бритов . lol
                      bouncyhunter
                      1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:32
                        Но очень хочется верить , что в данном случае правда откроется и пуст они наконец заткнутся.
                        Идущий
                2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:36
                  Цитата: Идущий
                  Но очень хочется верить , что в данном случае правда откроется и пуст они наконец заткнутся.

                  У меня впечатление что это произойдёт только тогда , когда субмарина "Великобритания" пойдёт на погружение .
                  bouncyhunter
                  1. Идущий (Виктор) Сегодня, 12:54
                    Надо этот процесс ускорить , но похоже они сами своими руками все сделают.
                    Идущий
              2. Арберес Сегодня, 12:17
                Цитата: Сепар ДНР
                Холмс был русским

                Боюсь даже подумать, кем тогда был Ватсон? hi
                Арберес
                1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 12:20
                  Цитата: Арберес
                  Боюсь даже подумать, кем тогда был Ватсон?

                  А вот Ватсон... Тот был точно англичанин.А как же ?... Служил в Индии,угнетал в колонии аборигенов...
                  Сепар ДНР
                  1. Арберес Сегодня, 12:24
                    Против фактов не попрешь!
                    Арберес
                    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 12:32
                      Цитата: Арберес
                      Против фактов не попрешь!

                      Ну почему же? "Почти наверняка" очень восхитительный, железобетонный аргумент. С ним можно и против фактов ходить.
                      Хагалаз
                      1. Арберес Сегодня, 12:47
                        Цитата: Хагалаз
                        Ну почему же?


                        Если ваше имя Мэй?!
                        То конечно можно.
                        С этой дамой говорить
                        Очень, очень сложно.
                        Доказательства и факты
                        Не в приоритете!
                        Хайли-Лайкли у нее
                        Лишь в авторитете.
                        Арберес
                    2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 12:37
                      Цитата: Арберес
                      Против фактов не попрешь!

                      Угу yes И заметьте... Без всяких ихних "хайли лайкли".
                      Всё фактами обосновал.
                      Сепар ДНР
            2. майор Юрик (Юрий) Сегодня, 12:30
              На балу Шерлок Холмс танцует с дамой.
              - А правда,Холмс,что вы знаете все о человеке только посмотрев на него?
              - Правда
              - Тогда скажите какого цвета у меня трусики?
              - Мадам, на вас нет трусов!
              - Правильно,а как вы догадались?
              - У вас перхоть на ботинках,мадам!
              Бедная старая Англия, угробили её гомолибералы напроч! negative
              майор Юрик
              1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 13:51
                Цитата: майор Юрик

                4
                майор Юрик (Юрий) Сегодня, 12:30 ↑ Новый
                На балу Шерлок Холмс танцует с дамой.

                Сейчас больше подошла бы другая история:
                Во время ночного расследования Холмс предупреждает Ватсона, что бы он был внимателен и осторожен - прямо за углом лежит здоровенная куча дерьма. Ватсон и Холмсдошли до угла, Ватсон увидел кучу и удивленно спросил как Холмс до этого догадался?
                - Элементарно, Ватсон, именно на этом месте прошлой ночью я повстречал собаку Баскервилей.
                Капитан Пушкин
            3. Tusv (Владимир) Сегодня, 12:50
              Цитата: Например
              Выходит ВВП и Димон

              Ага. Оба, все четверо. ВВП и Димон выходят, Викторыч троллит, Кужегетович ржот
              Tusv
        2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:06
          bouncyhunter (Паша)
          сегодня полицейские убеждены, что достигли прорывного успеха в расследовании
          Страшно подумать что у них там "прорвалось" .


          MPN (Павел)
          Паша там все уже прорвано и порвано, одни брызги от них с характерным запахом..

          Англичанка уныло лжет и гадит, все как всегда, ничего необычного. В первые дни было видео из камеры внутреннего наблюдения магазинчика, как мимо проходит похожая на дочь Скрипаля с собакой на поводке, за ней в метрах 2-3 похожий на папашу. Каждого из них догоняет мужчина в черном и пытается остановить.
          Рискну предположить что новичка не было , а была передозировка наркотика прямо через одежду. Не случайно в первые дни речь шла о фентаниле. Собачка не сдалась врагам, надеюсь, что переплыла Ламанш. Среди фото семьи собака была, но почему-то про это ни гу-гу.
          Да и в госпитале не случайно военные медики из химической базы. Что касается клоунов и массовки, якобы обрабатывавших место "отравления", рискну предположить, что они и мазали компонентами отравы и их же собирали.
          Балу
      2. MPN (Павел) Сегодня, 11:53
        Пресса написала, что Трамп может доказательств потребовать (при чем только пресса), вот перед саметом НАТО Мэй засуетилась..., а чего суетится? Девственность не вернешь когда все знают...
        MPN
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 12:07
          Цитата: MPN
          чего суетится? Девственность не вернешь когда все знают...

          Толку то от того,что "все знают"... Скажет : НЕ БЫЛО no Путин же ,свечку, не держал...

          И.... прокатит. Как прокатывает всё враньё и инсинуации вокруг "дела скрипалей","вмешательства в выборы" ,и прочее.
          Сепар ДНР
        2. Арберес Сегодня, 12:07
          Цитата: MPN
          Пресса написала, что Трамп может доказательств потребовать


          А в ответ привычное ХАЙЛИ-ЛАЙКЛИ.

          "Источник уверен, что преступники «почти наверняка»"
          Арберес
        3. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 12:41
          Цитата: MPN
          Пресса написала, что Трамп может доказательств потребовать (при чем только пресса), вот перед саметом НАТО Мэй засуетилась..., а чего суетится? Девственность не вернешь когда все знают...

          Тереза никогда не была матерью и никогда не будет бабушкой. Бесследно это не проходит. Поэтому она такая страшная как злая фея Бастинда.
          Балу
      3. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:08
        Они соленые огурцы молоком запили!
        С Праздником, Паша!
        pvv113
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:10
          Привет , Володя ! hi Спасибо и взаимно ! drinks
          bouncyhunter
        2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 12:13
          Цитата: pvv113
          С Праздником, Паша!

          Присоединяюсь. Всех с знаменательной датой. И белорусов и весь адекватный бывший Союз.
          Сепар ДНР
      4. Арберес Сегодня, 12:13
        Мне страшно подумать
        Чего там случилось!
        И чем же так пахнет?
        И что прорвало?
        Полоний, мельдоний,
        Иприт с новичком?
        Да нет же ребята-
        Каныга с дерьмом!

        Держи дружище маааленький экспромт. drinks
        Арберес
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:17
          good Спасибо , братка - порадовал !!! drinks
          bouncyhunter
      5. Чёрный Сегодня, 12:24
        ...и как всегда ни имён, ни фамилий, а только бла-бла-бла....
        Чёрный
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:33
          Так ведь имена засекречены , потому мелкобритые не могут их назвать . wink
          Цитата: Чёрный
          только бла-бла-бла....

          Трепачи и пустомели , если не сказать жёстче .
          bouncyhunter
      6. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 13:35
        Секретные службы мира никогда не работают открыто, чаще всегда прикрываются, например многие агенты, работавшие на СССР, думали что работают на другие страны, Англию, Францию и тд. Тут проглядывается подобный навод по ложному пути, особенно бегство прямо в РФ, как и глупейшее извещения, что "посылка доставлена",- никогда спец. службы таких идиотских текстов не будут писать да и прямо в отсылать РФ... Вывод, что англичане специально ведутся по ложному следу, проглядывается согласованность в операции "Отравление боевыми ОВ Новичок Скрипалей в Англии", прямо как в Сирии с зарином...
        Vladimir 5
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 12:13
      Павел, сегодня я просматривал свои комментарии и наткнулся на свой вечерний комментарий от 28 июня в статье расположенный по этому адресу https://topwar.ru/143658-mid-rf-v-sluchae-vyhoda-
      ssha-iz-drsmd-rossiya-otvetit-mgnovenno-i-zerkaln
      o.html#comment-id-8386887. Я в том комментарии оскорбил вас, приношу вам свои искренние извинения. В свое оправдание могу сказать, что в тот день отмечал день рождение друга, которое переросло в пьянку. Зачем я в состоянии сильного алкогольного опьянения зашел на сайт и нанес вам оскорбление, объяснить не могу, не знаю. Прошу вас извинить меня, принять мои самые искренние извинения и не держать обиды. Я был не прав.
      solzh
  2. Дирижер Сегодня, 11:47
    Джека потрошителя для начала найдите.
    Дирижер
    1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 11:57
      Он давно уже был найден с доказательствами. Вот только оказался дворянином и *особой приближённой к ....*. Так что.
      А Скрипали или Литвиненко так и это не секрет для английских спецслужб. Они сами и травили. В Англии плотность химических и бактериологических лабораторий самая высокая. И опыта им не занимать.
      василий50
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 12:01
        Цитата: василий50
        Он давно уже был найден с доказательствами. Вот только оказался дворянином и *особой приближённой к ....*.

        Сэром ? Таким как Элтон Джон ?
        Сепар ДНР
  3. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 11:49
    Управление антитеррора британской полиции добилось значительных успехов в деле установления личности исполнителей покушения на жизнь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии

    "Новичком",Скрипалей,травил некий "Старичёк"... yes
    Сепар ДНР
    1. Арберес Сегодня, 12:32
      Цитата: Сепар ДНР
      "Новичком",Скрипалей,травил некий "Старичёк"


      Только не новичком, а боярышником(судя по фото агента-"Старичёк").
      Арберес
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:49
    laughing Молодцы, вовремя успели смыться! tongue
    Egorovich
  5. Керенский (Кирилл) Сегодня, 11:55
    поскольку в настоящее время они находятся на территории России.

    Не понимают реалий! Они должны на Канарах пятки греть, - такую "важную" цель отработали. Да таким неудобным инструментом.
    А не водку с медведями под балалайку из матрёшек распивать...
    Керенский
  6. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 11:56
    А где же сами жертвы темнейшего? что то не слышно их.
    Сидор Лютый
    1. igorbrsv Сегодня, 13:02
      Схоронили их. Всем теперь скажут что пластическую операцию провели
      igorbrsv
  7. solzh (Сергей) Сегодня, 11:58
    Чудики британцы какие-то. В моём рейтинге чудиков, они занимают второе место после Украины.
    solzh
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:37
      Чудики-чудики, но криминалистика, как наука, родилась
      именно в Англии. И все современные криминалистические методы - оттуда.
      Только не надо путать спецслужбы с криминалистами.
      Спецслужбами - которые должны предотвращать преступления - Англия не очень блистала.
      А вот вторые обычно бывали на высоте.
      voyaka uh
  8. КАРЛСОН (VOLK34) Сегодня, 12:01
    Интересно, как можно несколько недель охотиться на того, кто по их же словам уже на следующий день покинул территорию fellow и почему охотились на одного, когда по их же словам было два wassat
    О сюжет drinks
    КАРЛСОН
  9. Masya Masya (Маня) Сегодня, 12:02
    а чем прорыв- то???все та же старая мантра...
    Источник уверен, что преступники «почти наверняка» имеют тесные связи с Москвой

    единственное что первый, естессно- Путин, а вотрой? Шойгу? Лавров? интрига... what
    Masya Masya
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 12:58
      Цитата: Masya Masya
      единственное что первый, естессно- Путин, а вотрой? Шойгу? Лавров? интрига...

      ни какой интриги, второй Ромка Абрамович, кстати он уже свалил на родину))))
      Сандор Клиган
  10. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 12:08
    Кто травил Скрипалей?
    Некие агенты без имени и фамилии, зачем и как, тоже секрет.
    Зато на весь мир заявить о том, что это Россия, это пожалуй, это не секрет !
    Ретвизан 8
    1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 12:16
      Цитата: Ретвизан 8
      что это Россия, это пожалуй, это не секрет !

      Сепар ДНР
  11. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 12:16
    были задействованы два исполнителя

    А был ли мальчик?
    pvv113
  12. zyzx (Костик) Сегодня, 12:46
    Феерический бред!
    zyzx
  13. gurzuf Сегодня, 12:56
    Предлагаю, по всем не раскрытым преступлениям против личности возбужденных на территории РФ объявлять в розыск гр-н Великобритании выехавших из РФ после совершения этих преступлений т.к с большой долей вероятности указанные преступления совершили именно упомянутые фигуранты laughing А кто же еще мог совершить эти гнусности ! wink
    gurzuf
  14. MIG00001 (Александр) Сегодня, 13:17
    Попробуйте найти, Сноудена до сих пор не поймали, но почти наверняка найдут подставных чтоб очередной раз обвинить Москву а наши власти скажут нуууу вы же не допускали нас к расследованию ....
    MIG00001
Картина дня