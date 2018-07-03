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Британская полиция: Мы достигли прорывного успеха в деле Скрипалей
Управление антитеррора британской полиции добилось значительных успехов в деле установления личности исполнителей покушения на жизнь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает The Sun.
Как пишут журналисты, ссылающиеся на источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции, занимающиеся антитеррором, и их агентура несколько недель вели охоту на киллера, вооруженного отравляющим веществом «Новичок», мишенью которого стал двойной агент Скрипаль и его дочь в городе Солсбери.
Огромная работа была проделана не зря – сегодня полицейские убеждены, что достигли прорывного успеха в расследовании.
По словам собеседника издания, в операции по ликвидации Скрипалей были задействованы два исполнителя. И оба через сутки после совершенного «от имени Кремля» покушения покинули Соединенное Королевство.
Теперь британская полиция «сфокусировала внимание» на их поимке. Источник уверен, что преступники «почти наверняка» имеют тесные связи с Москвой, но это не помешает привлечь их к уголовной ответственности.
Тем не менее, отмечает газета, добиться ареста подозреваемых будет очень трудно, поскольку в настоящее время они находятся на территории России.
Как пишут журналисты, ссылающиеся на источник в правоохранительных органах, сотрудники полиции, занимающиеся антитеррором, и их агентура несколько недель вели охоту на киллера, вооруженного отравляющим веществом «Новичок», мишенью которого стал двойной агент Скрипаль и его дочь в городе Солсбери.
Огромная работа была проделана не зря – сегодня полицейские убеждены, что достигли прорывного успеха в расследовании.
По словам собеседника издания, в операции по ликвидации Скрипалей были задействованы два исполнителя. И оба через сутки после совершенного «от имени Кремля» покушения покинули Соединенное Королевство.
Теперь британская полиция «сфокусировала внимание» на их поимке. Источник уверен, что преступники «почти наверняка» имеют тесные связи с Москвой, но это не помешает привлечь их к уголовной ответственности.
Тем не менее, отмечает газета, добиться ареста подозреваемых будет очень трудно, поскольку в настоящее время они находятся на территории России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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