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Водолазы пройдут подготовку на новых тренажёрах
В этом году МВФ РФ начнет подготовку водолазов на новом мобильном тренажере для спецподразделений, сообщают Известия.
Учебно-тренировочные комплексы уже готовы к работе. Один находится в Петербурге, где дислоцирован экспедиционный аварийно-спасательный отряд, другой – в Гаджиево, в главном пункте базирования АПЛ Северного флота.
Комплекс состоит из стандартных контейнеров и отличается повышенной мобильностью – разбирается и собирается в короткие сроки. Его основной элемент – бассейн в виде чаши глубиной около 5 метров, который оборудован системой имитации подводных течений.
Тренажер оснащен различными модулями, имитирующими спасательные люки и торпедные отсеки. С их помощью создаются сложные ситуации, с которыми водолазы могут встретиться на практике.
Также комплекс позволяет обучить военнослужащих применению на глубине подводных средств движения, механических и гидравлических инструментов. Здесь же будет организовано обучение приемам подводного разминирования. Кроме того, появилась возможность подготовки операторов морских БЛА.
Внешняя часть комплекса оборудована штурмовой стенкой, скалодромом, макетом надводной части борта корабля.
По словам контр-адмирала Всеволода Хмырова, тренажеры создавались практически одновременно со специальными системами для погружения. Водолазы должны быть готов к любым неожиданностям. Чем интенсивнее их тренировка, тем больше впоследствии будет шансов выполнить боевую задачу и вернуться на здоровыми.
Тренажерный комплекс на базе 45-футовых контейнеров.
Учебно-тренировочные комплексы уже готовы к работе. Один находится в Петербурге, где дислоцирован экспедиционный аварийно-спасательный отряд, другой – в Гаджиево, в главном пункте базирования АПЛ Северного флота.
Комплекс состоит из стандартных контейнеров и отличается повышенной мобильностью – разбирается и собирается в короткие сроки. Его основной элемент – бассейн в виде чаши глубиной около 5 метров, который оборудован системой имитации подводных течений.
Тренажер оснащен различными модулями, имитирующими спасательные люки и торпедные отсеки. С их помощью создаются сложные ситуации, с которыми водолазы могут встретиться на практике.
Также комплекс позволяет обучить военнослужащих применению на глубине подводных средств движения, механических и гидравлических инструментов. Здесь же будет организовано обучение приемам подводного разминирования. Кроме того, появилась возможность подготовки операторов морских БЛА.
Внешняя часть комплекса оборудована штурмовой стенкой, скалодромом, макетом надводной части борта корабля.
По словам контр-адмирала Всеволода Хмырова, тренажеры создавались практически одновременно со специальными системами для погружения. Водолазы должны быть готов к любым неожиданностям. Чем интенсивнее их тренировка, тем больше впоследствии будет шансов выполнить боевую задачу и вернуться на здоровыми.
Использованы фотографии: http://www.oceanos.ru
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