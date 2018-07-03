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На Украине завершились испытания "нового" миномета УПИК-82
На Украине заявили об окончании испытаний нового миномета УПИК-82, который "по своим характеристикам значительно превосходит советский миномет 2Б14 "Поднос", передает блог bmpd со ссылкой на военного блогера diana_mihailova.
Как пишет украинский военный информационный ресурс «Народная армия», новый миномет не только превосходит свой советский аналог 2Б14 «Поднос» благодаря применению новых современных сплавов и композиционных материалов при изготовлении минометного ствола и опорной плиты, но и встает в один ряд с минометами, стоящими на вооружении европейских армий, из-за автоматизации и оцифровки системы управления огнем.
По заявлению разработчиков, стальную опорную плиту заменили плитой из алюминиево-магниевого сплава. Ствол миномета прокатывают, постепенно наслаивая металл, а не обрабатывали заготовку, как у советского аналога. Усовершенствовали систему охлаждения, сделав в нижней части ствола какое-то количество нарезов. Доработали механизм горизонтального и вертикального наведения.
Все внесенные изменения позволили, по мнению разработчиков, значительно улучшить ТТХ миномета, увеличив скорострельность и дальность стрельбы. В настоящее время готовится серийное производство нового украинского миномета.
Как пишет украинский военный информационный ресурс «Народная армия», новый миномет не только превосходит свой советский аналог 2Б14 «Поднос» благодаря применению новых современных сплавов и композиционных материалов при изготовлении минометного ствола и опорной плиты, но и встает в один ряд с минометами, стоящими на вооружении европейских армий, из-за автоматизации и оцифровки системы управления огнем.
По заявлению разработчиков, стальную опорную плиту заменили плитой из алюминиево-магниевого сплава. Ствол миномета прокатывают, постепенно наслаивая металл, а не обрабатывали заготовку, как у советского аналога. Усовершенствовали систему охлаждения, сделав в нижней части ствола какое-то количество нарезов. Доработали механизм горизонтального и вертикального наведения.
Все внесенные изменения позволили, по мнению разработчиков, значительно улучшить ТТХ миномета, увеличив скорострельность и дальность стрельбы. В настоящее время готовится серийное производство нового украинского миномета.
Использованы фотографии: https://diana-mihailova.livejournal.com/
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