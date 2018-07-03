13:58 03 июля
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На Украине завершились испытания "нового" миномета УПИК-82

На Украине заявили об окончании испытаний нового миномета УПИК-82, который "по своим характеристикам значительно превосходит советский миномет 2Б14 "Поднос", передает блог bmpd со ссылкой на военного блогера diana_mihailova.

На Украине завершились испытания "нового" миномета УПИК-82


Как пишет украинский военный информационный ресурс «Народная армия», новый миномет не только превосходит свой советский аналог 2Б14 «Поднос» благодаря применению новых современных сплавов и композиционных материалов при изготовлении минометного ствола и опорной плиты, но и встает в один ряд с минометами, стоящими на вооружении европейских армий, из-за автоматизации и оцифровки системы управления огнем.




По заявлению разработчиков, стальную опорную плиту заменили плитой из алюминиево-магниевого сплава. Ствол миномета прокатывают, постепенно наслаивая металл, а не обрабатывали заготовку, как у советского аналога. Усовершенствовали систему охлаждения, сделав в нижней части ствола какое-то количество нарезов. Доработали механизм горизонтального и вертикального наведения.

Все внесенные изменения позволили, по мнению разработчиков, значительно улучшить ТТХ миномета, увеличив скорострельность и дальность стрельбы. В настоящее время готовится серийное производство нового украинского миномета.

Использованы фотографии: https://diana-mihailova.livejournal.com/
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Комментарии 38

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  1. Чёрный Сегодня, 12:48
    На Украине заявили об окончании испытаний нового миномета УПИК-82, который "по своим характеристикам значительно превосходит советский миномет 2Б14 "Поднос"
    А ешё он значительно превосходит "молот"....при самоподрыве разлетается в три раза дальше wassat
    Чёрный
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 12:55
      стальную опорную плиту заменили плитой из алюминиево-магниевого сплава.

      Чтобы хрупче было?
      рич
      1. Тралл Сегодня, 12:58
        Цитата: Чёрный
        при самоподрыве разлетается в три раза дальше

        Слава миномёту! smile
        Тралл
        1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:00
          с праздником, Трал drinks
          рич
        2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 13:02
          smile Что это было what ... belay
          Тот же ЛЕХА
      2. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:00
        Цитата: рич
        стальную опорную плиту заменили плитой из алюминиево-магниевого сплава.

        Чтобы хрупче было?

        Этот сплав горит не хило. К тому же это цветмет, а он на пунктах приема стоит дороже, чем сталь(чермет).
        Piramidon
        1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 13:08
          Цитата: Piramidon
          К тому же это цветмет, а он на пунктах приема стоит дороже, чем сталь(чермет).

          у вас есть такой опыт, раз делитесь?
          Сандор Клиган
          1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:29
            Цитата: Сандор Клиган
            у вас есть такой опыт, раз делитесь?

            Хоть раз, хоть два, делиться не буду, но цветной металл дороже. Не согласны или просто "умно" потроллить решили"
            Piramidon
            1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:55
              Цитата: Piramidon
              Цитата: Сандор Клиган
              у вас есть такой опыт, раз делитесь?

              Хоть раз, хоть два, делиться не буду, но цветной металл дороже. Не согласны или просто "умно" потроллить решили"

              А это просто свидомитый тролль. Всё пытается рассказать про российскую пропаганду, и как в шумерии хорошо.
              Серж Горелый
      3. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:01
        Настоящие посоны стреляют 82-ми с рук
        Аристарх Людвигович
      4. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 13:10
        Цитата: рич
        стальную опорную плиту заменили плитой из алюминиево-магниевого сплава.

        Чтобы хрупче было?

        Хороший вопрос.
        У них был разработан новый миномёт. Киевским "Конструкторское бюро Артиллерийское вооружение" (ГП КБАО) Весил в боевом положении 35 кг. В остальном- аналог "Подноса". Но это были "рабские дореволюционные времена", посему была возможность активно использовать в конструкции титан.

        А этот, "послереволюционный"- штука совсем странная. Как они умудрились так и остаться в весовой категории "Подноса"- не понятно. Видимо. пришлось сильно утяжелять ствол для сохранения приемлемой прочности/безопасности новодела.
        Лопатов
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:22
          Цитата: Лопатов
          Видимо. пришлось сильно утяжелять ствол для сохранения приемлемой прочности/безопасности новодела.

          Опыт эксплуатации "Молота" ввел коррективы. Обожглись на "молоке", теперь дуют на воду.
          Piramidon
      5. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 13:31
        Цитата: рич
        Чтобы хрупче было?

        Что б было что сдать в лом..цветняк.. примерно 1 бакс кг..
        dvina71
      6. svp67 (Сергей) Сегодня, 13:31
        Цитата: рич
        Чтобы хрупче было?

        И даже при такой плите вес миномета ВЫШЕ, чем "Подноса"
        svp67
      7. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:39
        Цитата: рич
        стальную опорную плиту заменили плитой из алюминиево-магниевого сплава.

        Чтобы хрупче было?

        Ну, в принципе, Al-Mg-сплав это вполне себе хороший сплав. Используется в барабанах колёс самолётов. И они испытывают именно ударные нагрузки. Хотя, конечно, реже, чем миномёты.
        Avis-bis
      8. Lexa-149 (Алексей) Сегодня, 13:54
        цветмет принимают дороже чермета!)))
        Lexa-149
      9. abrakadabre (Valery) Сегодня, 13:57
        Заметьте, плита из легкого сплава, но общая масса миномета на полкило больше чем у советского аналога.
        abrakadabre
    2. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 13:06
      Да ефпатий коловрат! Он стал тяделее на 700гр и дальность на 200 метров увеличили.... блин просто вершина орудейной мысли)))а черещ сколько выстрелов он свой расчет поубивает?
      Alex_Rarog
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 13:14
        Цитата: Alex_Rarog
        Он стал тяделее на 700гр и дальность на 200 метров увеличили.... блин просто вершина орудейной мысли)))


        [quoteновый миномет не только превосходит свой советский аналог 2Б14 «Поднос» благодаря применению новых современных сплавов и композиционных материалов при изготовлении минометного ствола и опорной плиты, но и встает в один ряд с минометами, стоящими на вооружении европейских армий][/quote]
        Нонсенс... recourse ЛЕГЧЕ же должен быть...
        Сепар ДНР
    3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:09
      Цитата: Чёрный
      ...А ешё он значительно превосходит "молот"....при самоподрыве разлетается в три раза дальше wassat...

      Всё, до чего дотронутся руки майданных "рационализаторов" - превращается в утиль.
      Пресловутый "Молот", на секундочку - десоветизированный миномёт 2С12 "Сани".
      Сейчас эта участь постигла 2Б14 "Поднос": обрезали, облегчили, усушили, утрусили - получили УПИК-82.
      Буковку в названии потеряли - не УПИК-82, а ТУПИК-82 laughing
      Андрей К
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:21
        Андрей , привет ! hi Я чё-то не вкурил : стремятся в НАТО всеми рогами и ногами , а миномёты советские копируют ? Зрада , не ? what
        bouncyhunter
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:29
          Паша hi
          Цитата: bouncyhunter
          ...Я чё-то не вкурил : стремятся в НАТО всеми рогами и ногами , а миномёты советские копируют ? Зрада , не ? what...

          Ты отстал от жизни, в 404-ой теперь слово "зрада" заменили фразой - "не только превосходит свой советский аналог"... laughing
          Андрей К
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:30
            Так разве уследишь за всеми выкрутасами мыздобулов ? lol
            bouncyhunter
    4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:25
      Заслуживает почетного названия *Зов бандерки"
      Дормидонт
  2. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 12:52
    УПИК-82-это укропитек что ли?
    Сидор Лютый
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:19
      Цитата: Сидор Лютый
      УПИК-82-это укропитек что ли?

      букву потеряли... ТУПИК-82... wink
      Masya Masya
    2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 13:22
      Жалко только один раз "нравится" постаить можно! Спасибо, посмеялся!
      Ушлый_башкорт
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:58
        Жалко только один раз "нравится" поставить можно!

        Зато у вас есть друзья, которы yes е Вас поддержат
        рич
  3. gabonskijfront Сегодня, 12:57
    Покрыли золотом обваляли в алмазах и ещё раз покрыли золотом.
    gabonskijfront
  4. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:01
    Они достойны таких миномётов laughing

    Incvizitor
  5. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:13
    Только одна проблема у хохлов-"шоб краще чем у москалив"!Что ни сварганят-всё краще!! laughing
    HAM
  6. Керенский (Кирилл) Сегодня, 13:22
    Ну что? Молодцы! Вплотную подошли к 1983-ему году. А уж какой прорыв с нарезами для охлаждения!
    Керенский
  7. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:23
    оцифровки системы управления огнем

    О чём речь?
    Avis-bis
    1. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 13:34
      Цитата: Avis-bis
      О чём речь?

      Видимо подогнали планшет..с таблицами для стрельбы..ну эти как их..активисты..не...,добровольные помощники... короче..
      dvina71
  8. JD1979 (Дмитрий) Сегодня, 13:25
    Вот интересно, как при замене стальной плиты на алюминиево-магниевую и использовании композитов эта фиговина вышла тяжелей советского предка?
    JD1979
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:40
    Поразительные ТТХ. Аж на 200 метров дальность выросла. Все остальное - "на месте". Во время ВМВ производство минометов вели практически на любых производствах, вплоть до мастерских. Чем хвастаются?
    Горный стрелок
  10. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 13:45
    Я думаю этот сплав стоит дороже обычной стали... Тогда без капитального улучшения боевых характеристик получается удорожание производства... Гениально...
    WATCH_OFFICER
  11. BAI Сегодня, 13:55
    стальную опорную плиту заменили плитой из алюминиево-магниевого сплава

    и выиграли 800 грамм?
    BAI
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