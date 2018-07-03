13:56 03 июля
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Минобороны планирует масштабное перевооружение ПВО Сухопутных войск

В Вооруженных силах, начиная с 2022 года, начнется массовая замена устаревших систем ПВО Сухопутных войск (СВ), сообщают Известия.



Минобороны уже заказало научно-исследовательскую работу (НИР), получившую шифр «Стандарт». Новые зенитные комплексы должны быть максимально унифицированы и стандартизированы.


Стоимость НИР составила 422 млн рублей. Предполагается, что окончательный вариант проекта появится в 2022 году.

В ходе модернизации программы предстоит модернизировать и объединить в единый контур все средства ПВО СВ. То есть противовоздушную оборону войск будет осуществлять совокупность всех комплексов, интегрированных в одно целое.

Новые средства ПВО должны получить единый радиоэлектронный комплекс, на вооружение ЗРК поступят совместимые ракеты.

Количество наименований зенитных систем в войсках заметно сократиться. Так, будут отправлены в отставку комплексы «Шилка», «Тунгуска» и «Тор». Та же участь ждет первые модификации ЗРК «Бук» (до «Бук-М2» включительно) и С-300.

ПО словам экс-начальника Зенитных ракетных войск Александра Горькова, унификация систем является своевременным решением, которое во многом облегчит производство и эксплуатацию ракетного вооружения, а также увеличит потенциал Сухопутных войск.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 26

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  1. vvs1978 (Владислав) Сегодня, 13:14
    По моему, бред
    vvs1978
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 13:24
      В ходе модернизации программы предстоит модернизировать и объединить в единый контур все средства ПВО СВ. То есть противовоздушную оборону войск будет осуществлять совокупность всех комплексов, интегрированных в одно целое.


      цэ мечта всех пвошников страны а не бред
      консерватор
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:25
      Цитата: vvs1978
      ...По моему, бред...

      А по моему абсолютно адекватное решение.
      Многие системы дублируют друг друга.
      К чему содержать такую большую номенклатуру ЗРК?
      Есть необходимость в ЗРК дальнего действия (более 100 км.), средней дальности (от 20 до 100 км.), малой дальности (от 10 до 20 км.) и ближнего действия (до 10 км.) - будьте любезны, обеспечьте.
      А у нас в каждом классе ЗРК по три-четыре аналога.
      Андрей К
      1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:47
        Цитата: Андрей К
        Есть необходимость в ЗРК дальнего действия (более 100 км.), средней дальности (от 20 до 100 км.), малой дальности (от 10 до 20 км.) и ближнего действия (до 10 км.) - будьте любезны, обеспечьте.

        Диапазон от 50 до 300 км, в принципе, может перекрывать один ЗРК - с разными типами ЗУР.
        Alexey RA
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:53
        А вот "Тор"я думаю отправлять в отставку нельзя.
        Цитата: Андрей К
        Цитата: vvs1978
        ...По моему, бред...

        А по моему абсолютно адекватное решение.
        Многие системы дублируют друг друга.
        К чему содержать такую большую номенклатуру ЗРК?
        Есть необходимость в ЗРК дальнего действия (более 100 км.), средней дальности (от 20 до 100 км.), малой дальности (от 10 до 20 км.) и ближнего действия (до 10 км.) - будьте любезны, обеспечьте.
        А у нас в каждом классе ЗРК по три-четыре аналога.
        210окв
    3. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 13:31
      В концепции современных войн по моему самое время,если только не запоздалое .Главное что бы успевало поступление новой техники за списанием устаревшей.Не будете же вы стрелять по F-16,или F-22 из "ШИЛКИ?.А другая военная техника забугорная времён царя гороха нам на это время не грозит/А интеграция в единое целое вообще необходима.не только между ПВО СВ,но и между другими родами войск,ВВС,и ПВО страны.
      Мар.Тира
    4. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:41
      Цитата: vvs1978
      По моему, бред

      Что, конкретно, Вы считаете "бредом"? Поясните.request
      Piramidon
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:50
        Количество наименований зенитных систем в войсках заметно сократиться. Так, будут отправлены в отставку комплексы «Шилка», «Тунгуска» и «Тор». Та же участь ждет первые модификации ЗРК «Бук» (до «Бук-М2» включительно) и С-300.

        Видимо это.
        рич
  2. Tusv (Владимир) Сегодня, 13:19
    «Тор». Та же участь ждет первые модификации ЗРК «Бук» (до «Бук-М2» включительно) и С-300.

    Только приняли на вооружение арктический Тор и в отставку? А С300 В4 тоже? Умники fool ПВО дорогостоящая игрушка
    Tusv
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:24
      Вот и у меня те же вопросы возникли ... Или нам что-то не договаривают , или ... what
      bouncyhunter
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 13:39
        Цитата: bouncyhunter
        Или нам что-то не договаривают , или ...

        Дадут провороваться, расстреляют и все отберут. Лучше сразу расстрелять
        Tusv
    2. консерватор (Александр) Сегодня, 13:24
      да там модернизация - пара новых блоков и антенн на старое шасси
      консерватор
    3. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 13:24
      Задача перемен состоит в сведении всех стредств ПВО в единое сетецентрическое управление, что давно уже нужно было совершить. Устаревающие средства ещё будут служить, но по мере заменяться , с подключением в "единое поле ПВО".
      Vladimir 5
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 13:36
        Цитата: Vladimir 5
        Задача перемен состоит в сведении всех стредств ПВО в единое сетецентрическое управление, что давно уже нужно было совершить.

        А раньше, что, через Альфа Ценавры все было?
        Tusv
        1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 13:50
          ну да, по радио/телефону доклады,приказы..
          Vladimir 5
    4. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:44
      Цитата: Tusv
      Только приняли на вооружение арктический Тор и в отставку? А С300 В4 тоже?

      Ага, еще скажите - "на помойку". В ДОРАБОТКУ!
      Piramidon
    5. Rakti-Kali Сегодня, 13:47
      Цитата: Tusv
      Только приняли на вооружение арктический Тор и в отставку? А С300 В4 тоже? Умники ПВО дорогостоящая игрушка


      Та же участь ждет первые модификации ЗРК «Бук» (до «Бук-М2» включительно) и С-300.

      Для паникёров выделил главное.
      Rakti-Kali
  3. reality Сегодня, 13:21
    Заявленные цели хороши и не подлежат обсуждению. А вот средства выбраны странные. Убирать Бук и Тор - не рановато ли? В какой срок промышленость успеет наклепать такое же количество с-500 ? А с-300 вроде вообще актуальны. То что Шилки заменят на панцири - правильно, но, опять же, по цене оно как?
    Кто разбирается, - поясните что на что меняют, и сколько все это будет стоить?
    reality
    1. Tusv (Владимир) Сегодня, 13:26
      Цитата: reality
      Кто разбирается, - поясните что на что меняют, и сколько все это будет стоить?

      Весь бюджет наших лиминтрофов: Польши, Укранины, Прибалтненных и Польши вместе взятые со всеми их долгами и инвестициями в пятой степени
      Tusv
      1. SanichSan (Александр) Сегодня, 13:54
        Цитата: Tusv
        Весь бюджет наших лиминтрофов: Польши, Укранины, Прибалтненных и Польши

        А - в мире очень много паршивых вещей - политики, журналисты, террористы, политики...
        Б - вы уже называли политиков.
        А - просто они самые паршивые!
        laughing
        SanichSan
    2. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:52
      Цитата: reality
      Убирать Бук и Тор - не рановато ли?

      Вы, как дитё малое. Не нужно сеять панику и считать, что прямо завтра все старые комплексы, не дожидаясь новых, окажутся на свалке. Первый раз слышите о модернизации? Всё производится методом РОТАЦИИ. Новое поступает - старое списывают (или модернизируют)
      Piramidon
  4. Андрюха Г (Андрей) Сегодня, 13:34
    Нет ничего невозможного сделать единый комплекс - для зашиты войск на марше и стационарный для защиты границ, всё это конечно есть и сейчас, но стандартизация этих двух систем позволит сэкономить и не обслуживать кучу разных систем.
    Андрюха Г
    1. 9PA (Евгений) Сегодня, 13:41
      А если тунгуску автоматизировать до уровня беспилотника? + интеграция + продвинутое целеуказание и алгоритмы (может с искусственным интеллектом). Отличное оружие против малоскоростных низколетящих обьектов, дроны там, топоры, вертолеты
      9PA
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 13:45
      Цитата: Андрюха Г
      но стандартизация этих двух систем позволит сэкономить и не обслуживать кучу разных систем.

      Ага как у янки.Очень дешево Standard Missile топить корабли, сбивать спутники, баллистические и крылатые ракеты, самолеты и мелкие дроны. У штатов денег до фига. У нас нет
      Tusv
  5. семург Сегодня, 13:40
    Ура а списанные комплексы подшаманят и нам подгонят.
    семург
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:42
    будут отправлены в отставку комплексы «Шилка», «Тунгуска» и «Тор». Та же участь ждет первые модификации ЗРК «Бук» (до «Бук-М2» включительно) и С-300.

    Может на продажу? what
    У кого-то и таких нет, "с руками" оторвут.
    К-50
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