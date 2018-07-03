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Минобороны планирует масштабное перевооружение ПВО Сухопутных войск
В Вооруженных силах, начиная с 2022 года, начнется массовая замена устаревших систем ПВО Сухопутных войск (СВ), сообщают Известия.
Минобороны уже заказало научно-исследовательскую работу (НИР), получившую шифр «Стандарт». Новые зенитные комплексы должны быть максимально унифицированы и стандартизированы.
Стоимость НИР составила 422 млн рублей. Предполагается, что окончательный вариант проекта появится в 2022 году.
В ходе модернизации программы предстоит модернизировать и объединить в единый контур все средства ПВО СВ. То есть противовоздушную оборону войск будет осуществлять совокупность всех комплексов, интегрированных в одно целое.
Новые средства ПВО должны получить единый радиоэлектронный комплекс, на вооружение ЗРК поступят совместимые ракеты.
Количество наименований зенитных систем в войсках заметно сократиться. Так, будут отправлены в отставку комплексы «Шилка», «Тунгуска» и «Тор». Та же участь ждет первые модификации ЗРК «Бук» (до «Бук-М2» включительно) и С-300.
ПО словам экс-начальника Зенитных ракетных войск Александра Горькова, унификация систем является своевременным решением, которое во многом облегчит производство и эксплуатацию ракетного вооружения, а также увеличит потенциал Сухопутных войск.
Минобороны уже заказало научно-исследовательскую работу (НИР), получившую шифр «Стандарт». Новые зенитные комплексы должны быть максимально унифицированы и стандартизированы.
Стоимость НИР составила 422 млн рублей. Предполагается, что окончательный вариант проекта появится в 2022 году.
В ходе модернизации программы предстоит модернизировать и объединить в единый контур все средства ПВО СВ. То есть противовоздушную оборону войск будет осуществлять совокупность всех комплексов, интегрированных в одно целое.
Новые средства ПВО должны получить единый радиоэлектронный комплекс, на вооружение ЗРК поступят совместимые ракеты.
Количество наименований зенитных систем в войсках заметно сократиться. Так, будут отправлены в отставку комплексы «Шилка», «Тунгуска» и «Тор». Та же участь ждет первые модификации ЗРК «Бук» (до «Бук-М2» включительно) и С-300.
ПО словам экс-начальника Зенитных ракетных войск Александра Горькова, унификация систем является своевременным решением, которое во многом облегчит производство и эксплуатацию ракетного вооружения, а также увеличит потенциал Сухопутных войск.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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