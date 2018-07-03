13:59 03 июля
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Что-то тревожно становится... В США подсчитали ядерный арсенал Китая

В США подсчитали количество ядерных боеголовок, стоящих на вооружении НОАК. Как заявил директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, в состав ядерного арсенала КНР входит, как минимум, около 280 боеголовок.

Что-то тревожно становится... В США подсчитали ядерный арсенал Китая


Как пишет издание Bulletin of the Atomic Scientists, в Китае продолжается реализация программы модернизации ядерного оружия, начатая еще в 80-х годах 20 века. На вооружение армии поступают новые разновидности баллистических ракет средней и промежуточной дальности. Ведется работа по модернизации мобильных пусковых установок для МБР, разрабатываются МБР воздушного базирования. Всего же для доставки своих 280 ядерных боеголовок Китай может применить примерно 130 баллистических ракет наземного базирования, 48 - морского и 20 воздушного. Основная часть имеющихся на вооружении НОАК ядерных боеголовок имеет мощность в 200-300 килотонн. Так же США очень беспокоит вопрос оснащения наземных китайских МБР головками с разделяющейся боевой частью, способных преодолеть американскую систему ПРО.


Не забыли в США подсчитать и морскую составляющую ядерного арсенала Китая. По сведениям авторов анализа, КНР обладает четыремя субмаринами с 12 пусковыми установками на каждой. Дальность ракет, размещенных на подводных лодках превышает 7 тысяч километров, что позволяет Китаю, находясь около своего побережья, поражать цели на территории Аляски, России и Индии, а продвинувшись восточнее - накрыть всю территорию США.

Необходимо напомнить, что по официальным данным на начало этого года, Соединенные Штаты располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений и 1350 боезарядами на них. У России - 527 носителей и 1444 боеголовки.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 9

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:27
    Пусть не тревожатся - им хватит
    Дормидонт
    1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 13:35
      Что-то тревожно становится... В США

      В китайской военной доктрине ядерное оружие может применяться только в ответ на применение агрессором ЯО против Китая. Китаю нечего противопоставить обычным "Томагавкам".
      dorz
      1. игорка357 (Игорь) Сегодня, 13:42
        Доктрина это чисто политиканский проект, когда на страну напали и она будет стоять на грани уничтожения, этой доктриной просто подотрутся в одном месте!Ну какой скажите лидер будет читать доктрину,когда твоей стране сейчас конец наступит.. wink ?
        игорка357
      2. рич (дмитрий) Сегодня, 13:43
        Так доктрину то и переписать можно, в конце концов это не постулат
        рич
      3. donavi49 Сегодня, 13:44
        У них свои Топоры. Причем в отличии от все еще договорных США - Китай не стеснен никакими договорами и активно допиливает как КР, так и 16-ку. Вон на июньских учениях в Гоби целую бригаду на новеньких крылатых ракетах 10А засветили.

        donavi49
  2. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:32
    А они за кого беспокоятся? За себя? Так ведь это только начало wassat
    Горный стрелок
  3. Сидор Лютый (Алексей) Сегодня, 13:36
    Джордж Буш-младший: Понимаете, свободные страны - это мирные страны. Свободные страны не нападают друг на друга. Свободные страны не создают оружия массового поражения. вот как то так!
    Сидор Лютый
    1. SanichSan (Александр) Сегодня, 13:48
      Цитата: Сидор Лютый
      Джордж Буш-младший: Понимаете, свободные страны - это мирные страны. Свободные страны не нападают друг на друга. Свободные страны не создают оружия массового поражения. вот как то так!

      Джордж Буш-младший ... брешет как дышит wink
      SanichSan
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:47
    в состав ядерного арсенала КНР входит, как минимум, около 280 боеголовок.

    а если по максимуму? непрекращающаяся диарея? wassat
    Masya Masya
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