Что-то тревожно становится... В США подсчитали ядерный арсенал Китая

В США подсчитали количество ядерных боеголовок, стоящих на вооружении НОАК. Как заявил директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен, в состав ядерного арсенала КНР входит, как минимум, около 280 боеголовок.Как пишет издание Bulletin of the Atomic Scientists, в Китае продолжается реализация программы модернизации ядерного оружия, начатая еще в 80-х годах 20 века. На вооружение армии поступают новые разновидности баллистических ракет средней и промежуточной дальности. Ведется работа по модернизации мобильных пусковых установок для МБР, разрабатываются МБР воздушного базирования. Всего же для доставки своих 280 ядерных боеголовок Китай может применить примерно 130 баллистических ракет наземного базирования, 48 - морского и 20 воздушного. Основная часть имеющихся на вооружении НОАК ядерных боеголовок имеет мощность в 200-300 килотонн. Так же США очень беспокоит вопрос оснащения наземных китайских МБР головками с разделяющейся боевой частью, способных преодолеть американскую систему ПРО.Не забыли в США подсчитать и морскую составляющую ядерного арсенала Китая. По сведениям авторов анализа, КНР обладает четыремя субмаринами с 12 пусковыми установками на каждой. Дальность ракет, размещенных на подводных лодках превышает 7 тысяч километров, что позволяет Китаю, находясь около своего побережья, поражать цели на территории Аляски, России и Индии, а продвинувшись восточнее - накрыть всю территорию США.Необходимо напомнить, что по официальным данным на начало этого года, Соединенные Штаты располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений и 1350 боезарядами на них. У России - 527 носителей и 1444 боеголовки.