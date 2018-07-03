14:00 03 июля
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Атлантический совет: Трамп и Путин в Хельсинки разрушат единство западного мира

В Атлантическом совете, который является аналитической площадкой НАТО, после слов Трампа «посмотрим...» в ответ на вопрос журналистов о возможности признания Крыма российским бросились обсуждать будущую встречу президентов России и США именно через эту призму. Основной вопрос: а что же делать так называемому евроатлантическому коллективному Западу в том случае, если Дональд Трамп действительно пойдёт на некую сделку по признанию Крыма неотъемлемой частью России.

Старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунд заявляет, что от Трампа сегодня можно ожидать чего угодно. Аслунд:
Трамп - откровенно антизападный политик. При этом он маскируется напускной невежественностью. Он может сократить военно-политическую поддержку Украины и снова назвать Крым российским, он может подорвать единство НАТО.


Атлантический совет: Трамп и Путин в Хельсинки разрушат единство западного мира



Далее Аслунд заявляет, что встреча Трампа и Путина 16 июля в Хельсинки может превратиться в современный вариант Ялтинской конференции с «разрушительными последствиями».

Ариэль Коэн, представляющий всё тот же Атлантический совет и являющийся частым гостем в эфирах российских телеканалов, в свою очередь заявляет, что у Трампа нет технических возможностей признать Крым территорией Российской Федерации. При этом Коэн отмечает, что это не помешает США в итоге считать Крымский полуостров российским не де-юре, но де-факто. Приводится Коэном следующий пример: США в своё время на юридическом уровне не признавали Прибалтийские республики частью СССР, но никаких действий при этом по их «суверенитизации» не предпринимали.

Сами эти высказывания пронатовских аналитиков говорят о том, что западному миру пора приготовиться к определённым переменам – в частности, к тому, что трещины в НАТО могут увеличиваться в размерах из-за деятельности нынешнего президента США. Напомним, что Трамп уже в жёсткой форме потребовал от партнёров по НАТО, чтобы те привели объёмы взносов в натовский бюджет к «уставным» 2% ВВП.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump/
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Комментарии 11

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:31
    Разрушать единство сатанистов - вовсе не грех
    Дормидонт
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 13:35
      Атлантический совет: Трамп и Путин в Хельсинки разрушат единство западного мира

      так что - пролетарии всех стран объединяйтесь!
      рич
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 13:41
        Трамп и Путин в Хельсинки разрушат единство западного мира

        Скорее всего американцы будут пытаться разрушить связку Россия - Иран.
        dorz
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 13:53
          Чего болтают ...
          Никогда НАТО не признает Крым русским. Это же такой шикарный повод ввести новые санкции против России.
          А про единство НАТО - не зря про "Семёрку" говорят "США и её Шестёрки". Де-факто США оккупировало другие страны, и ведёт себя, как оккупант. Остальные это принимали, пока оккупация пряталась за красивой вывеской "равноправного союза". Так что их возмущает не то, что США их грабит и командует, а то, что вывеска уже не такая красивая.
          Shurik70
  2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:36
    Атлантический совет: Трамп и Путин в Хельсинки разрушат единство западного мира

    НАТОвские просиживатели штанов испугались потерять свои кресла ? wink Да и есть ли оно , это самое "единство" ? ЛГБТ-толерантность не предлагать ! stop
    bouncyhunter
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:42
      Паша,добрый день.Трамп-прежде всего за свои амерзских капиталы.И будет их защищать в первую очередь..А они зачастую расходятся с интересами тех же наглоевропейцев.Так что бойтесь.
      Цитата: bouncyhunter
      Атлантический совет: Трамп и Путин в Хельсинки разрушат единство западного мира

      НАТОвские просиживатели штанов испугались потерять свои кресла ? wink Да и есть ли оно , это самое "единство" ? ЛГБТ-толерантность не предлагать ! stop
      210окв
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 13:36
    Они сами по себе мы сами по себе. Так всегда было.
    Грибок
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:45
      Только тогда,когда их совсем не допекло.Как например в декабре 41..В данный момент да,пока не допекло..
      Цитата: Грибок
      Они сами по себе мы сами по себе. Так всегда было.
      210окв
  4. Masya Masya (Маня) Сегодня, 13:36
    фиговое значит у них "единство"... wink
    Masya Masya
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 13:47
      Марина love Какое единство?!Это "единство"феодала и вассалов..
      Цитата: Masya Masya
      фиговое значит у них "единство"... wink
      210окв
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 13:50
    Никто ничего не разрушит...Трамп требует свое и он этого добьется...
    parusnik
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