Трамп - откровенно антизападный политик. При этом он маскируется напускной невежественностью. Он может сократить военно-политическую поддержку Украины и снова назвать Крым российским, он может подорвать единство НАТО.

В Атлантическом совете, который является аналитической площадкой НАТО, после слов Трампа «посмотрим...» в ответ на вопрос журналистов о возможности признания Крыма российским бросились обсуждать будущую встречу президентов России и США именно через эту призму. Основной вопрос: а что же делать так называемому евроатлантическому коллективному Западу в том случае, если Дональд Трамп действительно пойдёт на некую сделку по признанию Крыма неотъемлемой частью России.Старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунд заявляет, что от Трампа сегодня можно ожидать чего угодно. Аслунд:Далее Аслунд заявляет, что встреча Трампа и Путина 16 июля в Хельсинки может превратиться в современный вариант Ялтинской конференции с «разрушительными последствиями».Ариэль Коэн, представляющий всё тот же Атлантический совет и являющийся частым гостем в эфирах российских телеканалов, в свою очередь заявляет, что у Трампа нет технических возможностей признать Крым территорией Российской Федерации. При этом Коэн отмечает, что это не помешает США в итоге считать Крымский полуостров российским не де-юре, но де-факто. Приводится Коэном следующий пример:Сами эти высказывания пронатовских аналитиков говорят о том, что западному миру пора приготовиться к определённым переменам – в частности, к тому, что трещины в НАТО могут увеличиваться в размерах из-за деятельности нынешнего президента США. Напомним, что Трамп уже в жёсткой форме потребовал от партнёров по НАТО, чтобы те привели объёмы взносов в натовский бюджет к «уставным» 2% ВВП.