17:44 03 июля
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Минобороны приняло на снабжение комплекс «Стрелец-часовой»

Минобороны РФ приступает к развертыванию интегрированного комплекса защиты военных объектов «Стрелец-Часовой», сообщают Известия.



Система объединяет в себе аппаратуру обнаружения и обработки информации. Специальные комплексы оповещения выполнены в виде смарт-часов. На них поступает информация об обстановке, происшествиях, а также команды боевого управления. С помощью браслета боец может моментально сообщить о нападении на пост (объект) и любых других происшествиях.


В военном ведомстве рассказали, что «Стрелец-Часовой» прошел госиспытания и принят на снабжение. В этом году техническими средствами комплекса начнут оснащать все крупные военные базы на Крымском полуострове, где сохраняется высокая диверсионная угроза.

Комплекс специально создан для охраны стационарных объектов МО РФ. В его состав входит мобильный командный пульт (КП), связывающий в единую систему множество датчиков, сенсоров и видеокамер. КП обрабатывает и анализирует получаемые данные, и в случае необходимости выдает информацию о нештатной ситуации на конкретном участке.

Каждый часовой перед выходом на пост получает специальные браслеты (смарт-часы), которые поддерживают защищенную устойчивую связь до полусотни километров. Браслет оснащен модулем ГЛОНАСС, который позволяет отслеживать все перемещения военнослужащего. Кроме того, командиру будет оправлено тревожное сообщение, если часовой находился без движения 45 секунд или с него попытаются снять смарт-часы. Сам боец может подать сигнал тревоги, нажав на специальную кнопку.



Используя эту систему, командир может также отправлять солдатам приказы в виде текстовой информации с указанием координат выдвижения.

По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, подобные комплексы позволяют значительно повысить эффективность охраны объектов. Их необходимо внедрять максимально быстро, особенно там, где прогнозируется напряженность, отметил он.

Использованы фотографии: argus-spectr.ru, bastion-karpenko.ru/А.В. Карпенко
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Комментарии 35

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  1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:06
    С помощью браслета часовой может моментально сообщить о нападении на пост.

    А также посмотреть сколько время и поиграть в компьютерные игры laughing
    рич
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 14:12
      Цитата: рич
      С помощью браслета часовой может моментально сообщить о нападении на пост.

      А также посмотреть сколько время и поиграть в компьютерные игры laughing

      Намекаете на ролевые игры с девушками? belay
      Балу
      1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:21
        часовому на посту запрещено заниматься ролевыми играми с девушками. Что по Вашему разработчики этих устройств устав не знают? Все они прекрасно знают. В браслетах - тетрис laughing
        рич
        1. роман66 (роман) Сегодня, 14:24
          запрещено-то оно запрещено, только вот request
          роман66
          1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 14:33
            Жаль что эти часы время не показывают
            (смотреть с 49-ой секунды)
            Shurik70
          2. Чёрный Сегодня, 14:33
            Цитата: роман66
            запрещено-то оно запрещено, только вот

            ...ну тогда только на ходу.... wassat ...
            Чёрный
            1. MPN (Павел) Сегодня, 15:18
              Кроме того, командиру будет оправлено тревожное сообщение, если часовой находился без движения 45 секунд
              Подстава конкретная... sad
              MPN
    2. Тот же ЛЕХА (Алексей ) Сегодня, 14:12
      Кроме того, командиру будет оправлено тревожное сообщение, если часовой находился без движения 45 секунд или с него попытаются снять смарт-часы.

      Ну что за детские доводы...если заснет руку ему отрубят с часами, в пакет засунут и все дела...и командир ничего знать не будет.
      Тот же ЛЕХА
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 14:21
        а пульс будете качать пальцами?)
        консерватор
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:22
        А вот теперь особо не подремлешь...Если это на самом деле так как заявлено.
        Цитата: Тот же ЛЕХА
        Кроме того, командиру будет оправлено тревожное сообщение, если часовой находился без движения 45 секунд или с него попытаются снять смарт-часы.

        Ну что за детские доводы...если заснет руку ему отрубят с часами, в пакет засунут и все дела...и командир ничего знать не будет.
        210окв
        1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 15:25
          А вот теперь особо не подремлешь...Если это на самом деле так как заявлено.
          Машинисты электропоездов уже давно ездят с такими датчиками(уснул,состав остановился).
          72jora72
      3. f4b2 (Василий) Сегодня, 14:29
        Никак нет!
        Система реагирует и на ОТСУТСТВИЕ сигнала с датчика за определенный промежуток времени, а так же отсутствие сигнала пульса (нужно уточнить у конкретной модели браслета).
        Разработчики же не совсем иmбецилы, право слово.
        f4b2
    3. andrewkor Сегодня, 16:19
      "Запрещается отправлять естественные и противоестественное надобности"- Устав караульной службы!
      andrewkor
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 14:11
    Прикольная штука
    Грибок
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 14:25
      Прикольная штука - это ошейник с Глонасс-онлайн для собаки, а эти браслеты прошлый век
      рич
      1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 14:37
        Цитата: рич
        браслеты прошлый век

        Очень похож на обычный распил бюджетных средств, ни карты, ни тактической обстановки.
        По сигналу браслета, который наверняка принимается на примитивный пеленгатор противник или диверсант будет точно знать места расположения постов в реальном времени.
        Vita VKO
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 14:58
          Да бросьте, какая тактическая обстановка? Девайс чисто для караульной службы. Я бы во времена работы по профилю точно бы от такого не отказался.
          В смысле, когда курсантом в караулы ходил- однозначно "распил и ненужная вещь", ну а после, в войсках... Какими только караулами не пришлось рулить, начиная с "классики" и заканчивая службой на блоке.
          Может быть для стационарного, нормально оборудованного поста такая штука и избыточна. Когда у часового не менее двух каналов связи, телефон и радиостанция, да ещё и точки сигнализации с нажатием раз в пять минут. Но полевые караулы, выездные. охранение во время боевых действий- часики незаменимые.
          Лопатов
          1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 15:33
            Цитата: Лопатов
            Да бросьте, какая тактическая обстановка?

            Элементарная, которую часовой смог бы получать из пункта управления охраной о приближающихся объектах к посту, полученных от технических средств (тактических РЛС типа Аистенок, теплопеленгаторов, видокамер, акустических датчиков). При этом часовому жизненно необходимо сохранять высокий уровень скрытности для отражения внезапного нападения. А это возможно только если бы этот девайс работал только на прием.
            Vita VKO
            1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 15:46
              Цитата: Vita VKO
              Элементарная, которую часовой смог бы получать из пункта управления охраной о приближающихся объектах к посту, полученных от технических средств (тактических РЛС типа Аистенок, теплопеленгаторов, видокамер, акустических датчиков).

              А зачем ему это?
              Часовой ничего проверять, уточнять и т.п. не должен. Есть тот, кто следит за ТСО (в стационарном- кто-то из бодрячки или выделенный помошник) есть начкар, что-то подозрительное- проверяет резервная группа, а не часовой.
              Лопатов
              1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 15:51
                А часовой типа пенька, не знает что во круг него творится? Тогда проще поставить пугало.
                Vita VKO
  3. Pattor (Сергей) Сегодня, 14:19
    Не детские игры. Каждую систему можно обмануть, но тем не менее ставят на вооружение. + И - везде есть. Так что в дело пойдет, главное чтобы работало как надо!
    Pattor
  4. Vard Сегодня, 14:21
    Надо бы пульс завести ... Любой фитнес браслет может... Остановился... Тревога... А сорок пять секунд неподвижно.... Не знаю.. это что в секрете не посидишь...
    Vard
  5. BAI Сегодня, 14:21
    Есть 2 вопроса:
    1. Сколько стоит такое счастье?
    2. Не будет ли радиоканал "наводчиком" для диверсантов при поиске часового?
    BAI
    1. san4es Сегодня, 14:35
      Цитата: BAI
      Есть 2 вопроса:
      1. Сколько стоит такое счастье?

      ...По данным на 2016 г.:
      Минобороны потратит на поставки комплекта технических средств охраны «Стрелец-Часовой» 396 миллионов рублей. Из них на 85 млн будет закуплено оборудование для воинских частей в Крыму

      2. Не будет ли радиоканал "наводчиком" для диверсантов при поиске часового?

      Устройство может поддерживать постоянную связь с командным пультом через безопасное цифровое соединение на дальности 50 километров.
      В случае нештатной ситуации информация поступает к командирам по защищенным каналам цифровой связи
      san4es
      1. BAI Сегодня, 17:31
        постоянную связь с командным пультом через безопасное цифровое соединение на дальности 50 километров.

        Вот про это речь. Не надо расшифровывать, достаточно засечь передатчик. Часовой, конечно, не Дудаев, но все же. А можно просто часового обойти.
        BAI
  6. san4es Сегодня, 14:25
    hi ...Каждый часовой перед выходом на пост получает специальные браслеты (смарт-часы), которые поддерживают защищенную устойчивую связь до полусотни километров. soldier


    san4es
    1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 16:15
      В общем противнику теперь незачем будет проникать на территорию, чтобы получить графики смен, маршруты движения, количество постов. Классная вещь
      faridg7
  7. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 14:37
    поддерживают защищенную устойчивую связь до полусотни километров

    По какому это каналу, интересно? Особенно учитывая то, что радиогоризонт с высоты человеческого роста равен ~4,5 км.
    Avis-bis
    1. Zubr Сегодня, 14:48
      А если ещё учитывать топологию местности и погодные условия ? Для них что, система вышек ретрансляторы предусмотрена ?
      Zubr
    2. Таврик (Евгений) Сегодня, 14:59
      Похоже, опечатка. Не представляю, как можно на такое расстояние канал сделать. Разве что с кучей базовых станций. Ну и зачем это тогда надо? Дорого и бессмысленно.
      Таврик
      1. san4es Сегодня, 15:47
        Цитата: Таврик
        ...как можно на такое расстояние канал сделать. Разве что с кучей базовых станций.

        hi ...К примеру:
        Комплекс “Аргон-Э” предназначен для организации цифровой конфиденциальной УКВ-радиосвязи между передвигающимися пешком и на транспорте абонентами с выходом в сети общего пользования (GSM, городская АТС). В его состав входят 75 различных изделий, среди них портативные, мобильные и стационарные радиостанции, шлюз GSM, ретранслятор. Максимальная дальность действия “Аргон-Э” при использовании ретрансляторов, в роли которых может выступить любая станция комплекса, достигает тысячи километров. А использование шлюзов GSM, позволяющих выйти в систему сотовой связи, обеспечит связь с любой точкой мира.
        Комплекс позволяет определять местоположение абонента, маршрут движения и отображать его координаты на мониторе в реальном времени. Максимальная дальность действия “Аргон-Э” при использовании ретрансляторов, в роли которых может выступить любая станция комплекса, достигает тысячи километров. А использование шлюзов GSM, позволяющих выйти в систему сотовой связи, обеспечит связь с любой точкой мира.
        http://патриотам.рф/v-rossii-sozdan-vodonepronica
        emyj-kompleks-svyazi-dlya-voennyx-i-spasatelej/
        san4es
        1. Таврик (Евгений) Сегодня, 17:25
          Всё правильно. Нормальные носимые УКВ станции, со штыревыми антеннами. Совсем другие массо-габариты. Шлюзы, ретрансляторы. Это же не фитюлька в браслете без антенны. Блютуз или WiFi в смартфоне как далеко "стрельнет"? А УКВ в браслет пока не вживляется.
          Таврик
    3. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 15:20
      Наверное это сделано в наночубайсе. Теперь им понадобятся средства, что бы сделать землю плоской
      Дилетант
  8. Zubr Сегодня, 14:44
    Хоршо, а как этот браслет будет реагировать, когда часовой будет находится на вышке в дневное время ? Такая функция предусмотрена ?
    Zubr
  9. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 15:25
    Самое главное, что бы данные часы не взяли на вооружение коммерсанты и не начали выдавать менеджерам и не подключили их в СRM системы....вот это будет засада.
    Zaurbek
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