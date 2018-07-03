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Минобороны приняло на снабжение комплекс «Стрелец-часовой»
Минобороны РФ приступает к развертыванию интегрированного комплекса защиты военных объектов «Стрелец-Часовой», сообщают Известия.
Система объединяет в себе аппаратуру обнаружения и обработки информации. Специальные комплексы оповещения выполнены в виде смарт-часов. На них поступает информация об обстановке, происшествиях, а также команды боевого управления. С помощью браслета боец может моментально сообщить о нападении на пост (объект) и любых других происшествиях.
В военном ведомстве рассказали, что «Стрелец-Часовой» прошел госиспытания и принят на снабжение. В этом году техническими средствами комплекса начнут оснащать все крупные военные базы на Крымском полуострове, где сохраняется высокая диверсионная угроза.
Комплекс специально создан для охраны стационарных объектов МО РФ. В его состав входит мобильный командный пульт (КП), связывающий в единую систему множество датчиков, сенсоров и видеокамер. КП обрабатывает и анализирует получаемые данные, и в случае необходимости выдает информацию о нештатной ситуации на конкретном участке.
Каждый часовой перед выходом на пост получает специальные браслеты (смарт-часы), которые поддерживают защищенную устойчивую связь до полусотни километров. Браслет оснащен модулем ГЛОНАСС, который позволяет отслеживать все перемещения военнослужащего. Кроме того, командиру будет оправлено тревожное сообщение, если часовой находился без движения 45 секунд или с него попытаются снять смарт-часы. Сам боец может подать сигнал тревоги, нажав на специальную кнопку.
Используя эту систему, командир может также отправлять солдатам приказы в виде текстовой информации с указанием координат выдвижения.
По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, подобные комплексы позволяют значительно повысить эффективность охраны объектов. Их необходимо внедрять максимально быстро, особенно там, где прогнозируется напряженность, отметил он.
Система объединяет в себе аппаратуру обнаружения и обработки информации. Специальные комплексы оповещения выполнены в виде смарт-часов. На них поступает информация об обстановке, происшествиях, а также команды боевого управления. С помощью браслета боец может моментально сообщить о нападении на пост (объект) и любых других происшествиях.
В военном ведомстве рассказали, что «Стрелец-Часовой» прошел госиспытания и принят на снабжение. В этом году техническими средствами комплекса начнут оснащать все крупные военные базы на Крымском полуострове, где сохраняется высокая диверсионная угроза.
Комплекс специально создан для охраны стационарных объектов МО РФ. В его состав входит мобильный командный пульт (КП), связывающий в единую систему множество датчиков, сенсоров и видеокамер. КП обрабатывает и анализирует получаемые данные, и в случае необходимости выдает информацию о нештатной ситуации на конкретном участке.
Каждый часовой перед выходом на пост получает специальные браслеты (смарт-часы), которые поддерживают защищенную устойчивую связь до полусотни километров. Браслет оснащен модулем ГЛОНАСС, который позволяет отслеживать все перемещения военнослужащего. Кроме того, командиру будет оправлено тревожное сообщение, если часовой находился без движения 45 секунд или с него попытаются снять смарт-часы. Сам боец может подать сигнал тревоги, нажав на специальную кнопку.
Используя эту систему, командир может также отправлять солдатам приказы в виде текстовой информации с указанием координат выдвижения.
По словам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, подобные комплексы позволяют значительно повысить эффективность охраны объектов. Их необходимо внедрять максимально быстро, особенно там, где прогнозируется напряженность, отметил он.
Использованы фотографии: argus-spectr.ru, bastion-karpenko.ru/А.В. Карпенко
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