Артиллерия. Крупный калибр. «Гиацинты»

Мы часто используем затертое до невозможности выражение "Бог войны". Выражение, рожденное слишком давно, чтобы, как нам кажется, быть правдой. Просто клише. Просто слова. В век, когда в шахтах стоят огромные межконтинентальные ракеты, оснащенные ядерными боеголовками, умными и смертельно неотвратимыми.Когда в толще морских вод прячутся огромные убийцы не только кораблей, но и целых стран, а на поверхности целые аэродромы, способные в одиночку обеспечить воздушную поддержку целым армиям.Когда простой пехотинец способен уничтожать не только солдат противника, но и танки, бронированные машины, доты и дзоты. Когда даже автоматическое оружие воспринимается как дополнение к мощным оружейным системам. Солдат с автоматом уже не воспринимается серьезной силой.Казалось бы, как может в век такого мощного вооружения ствольное орудие быть "Богом"? Производить на человека примерно такое же воздействие? Даже не выстрелами. Просто самим своим существованием. Бог тоже не многим показывает чудеса. Это не мешает остальным верить. И даже неверующим где-то в глубине души задумываться о его существовании. Искать другие названия, определения для собственной веры."Гиацинт" в любом варианте возвращает человека к пониманию, что артиллерия действительно Бог войны. Рядом с таким орудием понимаешь гордость артиллеристов и ужас врагов. Как вы уже поняли, речь сегодня пойдет о 152-мм самоходной пушке 2С5 "Гиацинт" и её сестре — буксируемой пушке 2А36 "Гиацинт-Б".Вооружение непрерывно совершенствуется. Появляются системы, которые могут наносить удары с таких расстояний, на которых нанести контрудар уже существующими системами невозможно по техническим причинам. Дальность стрельбы позволяет противнику чувствовать себя в относительной безопасности.Понятно, что наличие других видов вооружения может компенсировать этот дисбаланс. Однако полностью нейтрализовать возможности вражеских орудий смогут только орудия. Просто потому, что применение других видов вооружения может быть невозможно по различным причинам.Понимание этого факта руководством Вооруженных Сил СССР, а также усиление возможностей артиллерийских систем вероятного противника вынудило советских конструкторов начать работу над созданием дальнобойной пушки. 21 ноября 1968 года вышел приказ МОП №592 о разработке новой дальнобойной пушки калибра 152-мм.Приказ касался сразу трех оборонных "монстров". Артиллерийская часть была поручена легендарной "Мотовилихе" — Пермскому машиностроительному заводу. Шасси для самоходной установки должен был разработать Свердловский завод транспортного машиностроения (СЗТМ). Боеприпасы же должен был разработать научно-исследовательский машиностроительный институт имени В. В. Бахирева (НИМИ).Основным разработчиком САУ стал СЗТМ (сегодня УЗТМ).Главным конструктором шасси стал Г. С. Ефимов.Главным конструктором пушки 2А37 — Ю. Н. Калачников.Главным конструктором 152-мм боеприпасов — А. А. Каллистов.Согласно приказу МОП СКБ Мотовилихинского завода должно разработать сразу обе версии орудия — буксируемую и самоходную. Причем, обе версии должны иметь идентичные ТТХ и использовать идентичные боеприпасы. В остальном конструкторам особых ограничений не делали.Те, кто следит за нашими публикациями об истории советских артиллерийских систем, уже увидели два новшества, которых не было при конструировании и производстве предыдущих изделий.Во-первых, новые орудия создавались не под уже существующий и находящийся на вооружении боеприпас. Привлечение к проектированию НИМИ означало, что боеприпас для "Гиацинта" изначально проектировался "с чистого листа". Оружейники понимали, что создать более или менее "легкую" дальнобойную САУ, стреляющую обычными боеприпасами не реально. Дальность необходимо было увеличивать именно за счет новых боеприпасов.Во-вторых, впервые "Мотовилиха" конструировала сразу не только буксируемую, но и самоходную системы. Во всех более ранних системах алгоритм был другой. На шасси устанавливали уже зарекомендовавшие себя буксируемые орудия. То есть, конструкторы были вынуждены "подгонять" эти системы под шасси. В этом случае изначально проектировали два идентичных орудия — буксируемое 2А36 и для установки на САУ — 2А37.Аванпроекты были представлены уже в сентябре 1969 года. Причем, будущие машины были разработаны сразу в трех вариантах. В открытом, рубочном и башенном. После детального рассмотрения всех вариантов, наиболее перспективным был назван вариант открытого расположения орудия на шасси.По итогам рассмотрения аванпроектов 8 июня 1970 года было принято постановление №427-151, согласно которому работы по САУ "Гиацинт" предлагалось активизировать. Фактически этим постановлением санкционировались полномасштабные работы по проекту.Две первые экспериментальные баллистические установки 152-мм пушки "Гиацинт" были готовы уже в конце марта-начале апреля 1971 года. Однако подвели смежники — НИМИ. Ученые не смогли вовремя подать на испытания новые гильзы. Затяжка по времени по их вине составила полгода.Но в сентябре 1971 испытания все-таки начались. Баллистические установки имели длину ствола в 7,2 метра. В ходе многочисленных испытаний были показаны следующие результаты — на полном заряде начальная скорость 945 м/с и дальность 28,3 км, на усиленном заряде – 975 м/с и 31,5 км соответственно.В ходе испытаний отмечено очень сильное давление дульной волны. В связи с этим было решено уменьшить вес полного заряда с 21,8 кг до 20,7 кг и удлинить ствол на 1000 мм за счет введения гладкой насадки.Испытания баллистических установок закончились в марте 1972 года, а 13 апреля 1972 года были представлены проекты "Гиацинта" в самоходном и буксируемом вариантах. Пушка "Гиацинт-Б" принята на вооружение Советской армии в 1976 году.Зная историю "Мотовилихи", задаешься естественным вопросом: неужели СКБ удовлетворилось пушкой 2А37? Понятно, что раздельно-гильзовое заряжание утверждено "сверху". Понятно, что основные работы велись именно в этом направлении. А другие варианты?Действительно, конструкторы СКБ разрабатывали ещё одно орудие — 2А43 "Гиацинт — БК". В этом варианте орудие было с картузным заряжанием. Однако, после показа правительственной комиссии, было признано бесперспективным.Картузное заряжание имели ещё две экспериментальные пушки. 2А53 "Гиацинт-БК" и 2А53М "Гиацинт-БК-1М"...Была ещё "Дилемма — 2А36". Орудие 2А36М. Это орудие оснащалось дополнительной АКБ, блоком НАП, спутниковым приемником, антенным блоком, самоориентирующейся гироскопической угломерной системой, ЭВМ, механическим датчиком скорости.Тактико-технические характеристики 152-мм пушки "Гиацинт-Б":Расчет, чел: 8Боевая масса, кг: 9760Заряжание: раздельно — гильзовоеОсновные типы боеприпасов: осколочно-фугасные, активно-реактивные, кумулятивные противотанковые снарядыНачальная скорость ОФС, м/сек: 590-945Вес ОФС, кг: 46Угол вертикального наведения, град: -2...+57Угол горизонтального наведения, град: -25...+25Скорострельность, выстр/мин: 5-6Максимальная дальность, м: 28 500Время перевода из походного положенияв боевое, мин: 2-4Перевозится тягачами АТТ, АТС, АТС-59, грузовыми тягачами КамАЗ.Ствол состоит из трубы, кожуха, казенника и дульного тормоза. Дульный тормоз щелевой многокамерный. Эффективность дульного тормоза 53%.Затвор горизонтальный клиповой, с полуавтоматикой скалочного типа. Поочередная досылка снаряда и гильзы с зарядом производится цепным досылателем с гидроприводом. Досылатель автоматически возвращается в исходное положение после досылки снаряда и гильзы.Гидропривод досылателя питается за счет гидропневматического аккумулятора, подзаряжающегося при откате орудия. Таким образом, при первом выстреле открывание затвора и досылка производятся вручную.Противооткатные устройства состоят из гидравлического тормоза отката и гидропневматического накатника. При откате цилиндры противооткатных устройств неподвижны.Уравновешивающий механизм пневматический, толкающего типа. Подъемный и поворотный механизмы секторного типа. Станины коробчатые, сварные.Стрельба из пушки ведется с поддона. Колеса орудия вывешиваются. Подъем и спуск орудия на поддон производится с помощью гидравлических домкратов.Колеса дисковые сдвоенные, с пневматическими шинами. Подрессоривание торсионного типа.Теперь вернемся к САУ. Начнем с пушки 2А37 "Гиацинт — С". Первые опытные пушки были сданы на СЗТМ в конце 1972 года. В серийное производство САУ запущены в 1976 году.Ствол пушки 2А37 состоит из трубы-моноблока, казенника и дульного тормоза. Многокалиберный щелевой дульный тормоз навинчен на трубу. Эффективность дульного тормоза – 53%. Затвор горизонтальный клиновой с полуавтоматикой скалочного типа.Тормоз отката гидравлический канавочного типа, накатник пневматический. Цилиндры противооткатных устройств откатываются вместе со стволом. Длина отката наибольшая – 950 мм, наименьшая – 730 мм.Досылатель цепной с электроприводом. Досылка производится в два приема – снаряд, а затем – гильза.Подъемный и поворотный механизмы пушки секторного типа. Уравновешивающий механизм пневматический, толкающего типа.Вращающиеся части представляют собой станок на центральном штыре, который служит для соединения станка с шасси.Пушка имеет легкий щит, который служит для защиты наводчика и части механизмов от пуль, мелких осколков и действия дульной волны при стрельбе. Щит представляет собой листовую штампованную конструкцию и закреплен на левой щеке верхнего станка.Прицельные приспособления пушки состоят из механического прицела Д726-45 с орудийной панорамой ПГ-1М и оптического прицела ОП4М-91А.Боекомплект размещен внутри корпуса. Заряжающие подают снаряды и заряды из машины вручную.При стрельбе САУ стабилизируется с помощью откидной опорной плиты. Время перехода из походного положения в боевое – не более 4 минут.Итак, подведем итог. ТТХ САУ 2С5 "Гиацинт-С".В серийном производстве с 1976 г. Принята на вооружении в 1978 г.Разработчик:– качающаяся часть: СКБ Пермского машиностроительного завода им. В.И.Ленина (г. Пермь, Мотовилиха),– КБ ПО «Уралтрансмаш», г. Свердловск.Серийное производство: ПО «Уралтрансмаш», г. Свердловск.Предназначена для ведения контрбатарейной борьбы, разрушения долговременных огневых точек и полевых сооружений, для борьбы с тяжелой самоходной артиллерией и с танками противника.Вооружение:152-мм пушка 2А37.Дальность стрельбы:ОФС 3ОФ29: 28,4 кмОФС 3ОФ59: 30 кмАРС: 33,1 кмминимальная: 8,6 км.Скорострельность – 5-6 выстр./мин.Угол ГН: +/-15 град.Угол ВН: -2,5…+58 град.Заряжание: раздельно-гильзовое, полуавтоматическое.Боекомплект: 30 снарядов.Имеется возможность применения ядерного боеприпаса мощностью 0,1-2 кт.Расчет: 5 чел, при подаче с грунта: 7 чел.Масса установки в походном положении: 28,2 т.Двигатель – дизель В-59.Мощность двигателя – 520 л.с.Запас топлива – 850 литров.Скорость: 60-63 км/ч. Запас хода – 500 км.Преодолеваемые препятствия:подъем: 30 градкрен: 25 градширина рва: 2,55 мстенка: 0,7 мброд: 1,05 м.Как и большинство советских артиллерийских систем, "Гиацинт" имеет боевой опыт. Совсем не много времени прошло с момента начала производства этого орудия, когда орудию пришлось выполнять своё предназначение в Афганистане. Именно оттуда пошло второе название этой системы — "Геноцид". Солдат всегда найдет самое точное обозначение того вооружения, которое ему помогает бить врага.Официальных данных об использовании этих орудий в обоих вариантов мы не нашли. Однако есть фотодокументы, которые подтверждают этот факт.Использовались "Гиацинты" и в Чечне. Затем в событиях в Южной Осетии. По крайней мере в составе армии на территорию этой республики они входили.Так же есть сведения, что украинская армия использовала эти пушки в гражданской войне на Донбассе.Как бы то ни было, данная система после распада СССР перешла в собственность сразу нескольких стран. Пушки есть в Белоруссии, Узбекистане, Украине, Эфиопии, Эритрее, Финляндии.В целом же эта пушка на данный момент вполне сопоставима с лучшими западными образцами. И служить ей ещё достаточно долго. "Бог войны", он и есть Бог. Пока на планете есть войны, будет и Бог войны. Такова банальная, но все-таки истина.