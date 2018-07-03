17:45 03 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

В США не оставляют попыток признать иранский КСИР террористами

Соединенные Штаты могут признать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США. Американский Госдеп, который как раз и занимается составлением списка террористических организаций, готов включить КСИР в этот список.

В США не оставляют попыток признать иранский КСИР террористами


Американский телеканал сообщает, что вопрос признания КСИР террористической организацией весьма активно обсуждается уже длительное время. Но в Госдепартаменте США нет единого мнения по этому поводу. Если некоторые представители высшей власти, такие как госсекретарь Майк Помпео, выступают решительно за, то другие категорически против, так как по их мнению, это приведет к дополнительной угрозе военнослужащим США, находящимся на Ближнем Востоке. В Госдепе сравнивают иранский КСИР с нацистскими подразделениями СС, так же имеющими военную и политико-идеологическую части.


Признание США иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией даст Вашингтону, по мнению экспертов, дополнительные рычаги давления на Тегеран в виде санкций, а так же позволит заморозить иранские денежные активы в банках США и ЕС.

Корпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов великого аятоллы Хомейни. Принимало активное участие в ирано-иракской войне, а также в создании организации «Хезболла». Официально является частью вооружённых сил Ирана, и состоят из сухопутных, военно-морских, воздушных сил и народного ополчения "Басидж".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
7

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 14:39
    Ну они и Асада считают кровавым диктатором,но вынуждены считаться.Дай слабину сожрут с потрохами любое государство и человека.
    Мар.Тира
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:44
      Цитата: Мар.Тира
      Ну они и Асада считают кровавым диктатором,но вынуждены считаться.Дай слабину сожрут с потрохами любое государство и человека.

      Олег привет hi Путин тоже в этом списке. Поэтому, логично, если следующим шагом США будет объявление Росгвардии террористической организацией. belay lol
      Проксима
      1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 14:51
        Цитата: Проксима
        Путин тоже в этом списке.

        Приветствую дружище hi .Вот я и говорю,все кто не идёт за США враг демократии,и террорист..А это в человеческом исчислении большая половина человечества,если брать с Китаем.Они бы уже давно уничтожили и нас,и Китай,как Японию,да боятся ответа.Сама по себе американская нация труслива.когда встречает достойного противника.Достаточно посмотреть ролик с задержанием ВМФ Ирана заблудившихся "бравых"американских вояк.
        Мар.Тира
        1. MPN (Павел) Сегодня, 15:12
          а так же позволит заморозить иранские денежные активы в банках США и ЕС.
          Ну все чего там еще рассуждать то?
          MPN
          1. рич (дмитрий) Сегодня, 15:30
            В США не оставляют попыток признать иранский КСИР террористами

            Если американская организация девочек-скаутов дошкольного возраста позволит себе критику в адрес Израиля, то в Вашингтоне их тут-же обвинят в терроризме yes
            рич
            1. MPN (Павел) Сегодня, 15:35
              И сошлют в детский концентрационный педоориентированный детский лагерь, на какую ни будь авиабазу...
              MPN
          2. роман66 (роман) Сегодня, 15:31
            ааа! а ну как обидятся ?
            роман66
            1. MPN (Павел) Сегодня, 15:37
              Цитата: роман66
              ааа! а ну как обидятся ?

              А они то тут при чем?
              MPN
  2. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 14:47
    Хм, ничего нового и необычного. По этим же критериям можно признать террористической организацией ЦАХАЛ. laughing
    Paranoid50
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:18
      Нельзя. Но ваш ржущий смайл показывает, что вы написали эту глупость совсем по другой причине hi
      Tiras
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 15:45
        Цитата: Tiras
        Нельзя.

        laughing laughing laughing Забавные вы... прикольные... временами. wassat hi
        Paranoid50
  3. Vard Сегодня, 14:54
    А чего они на Иран то взъелись... Где Иран... а Где США... Просто как в анекдоте про мужичка в окне...
    Vard
    1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 14:59
      А конфликт ещё с 1979 года начался, когда исламская революция в Иране свергла проамериканскую монархию и соответственно, показала Америке большой Иранский кукиш вместо бочек с нефтью. Вот они и собачатся уже как лет сорок (про их конфликт мне ещё на политинформации рассказывали, как раз в 1979 году). hi
      Gnefredov
      1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:00
        Цитата: Gnefredov
        А конфликт ещё с 1979 года начался, когда исламская революция в Иране свергла проамериканскую монархию и соответственно, показала Америке большой Иранский кукиш вместо бочек с нефтью.

        Дополню: когда исламская революция в Иране с американской помощью свергла проамериканскую монархию, после чего показала Америке большой Иранский кукиш вместо бочек с нефтью. smile
        Аятолла Хомейни, будучи человеком умным, начиная с 60-х годов создавал для себя в США образ проамериканского политика, с которым можно будет сотрудничать. И американцы поверили - и поставили на Хомейни в гонке претендентов на пост шаха. Потому как Пехлеви уже даже штыки с трудом удерживали у власти.
        В общем, американцы сделали всё возможное, чтобы Хомейни пришёл к власти - надавили на шаха, чтобы тот прекратил преследования сторонников Хомейни, постоянно требовали от шаха покинуть страну, в критический момент потребовали от военных договориться с исламистами (вместо того, чтобы огнём и гусеницами навести порядок).
        Забавно, но Хомейни умудрился провести даже Бжезинского.
        Alexey RA
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:03
          ++ good
          Точно также и Хамас начинал: "мы, мол, мирные люди,
          молимся, никого не трогаем. педагогика, семья, детские садики"
          "а вот арафатовцы - бяки, безбожники, с ружьями бегают, в мечети не ходят, террористы." - Тоже надули Израиль.
          И ИГИЛ, кстати, провернула тот же прием в 2008: "мы будем бить только аль-каеду, мерзких террористов,
          неправильных мусульман, а больше никого не тронем, не гоняйте нас, пожалуйста".
          voyaka uh
  4. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 15:03
    Тегеран может признать Пентагон сердцем терроризма. В принципе, это чистая правда, но и в одном и в другом случае, есть СБ ООН, который может это затвердить. Одностороннее решение США опять может расцениваться только в качестве их личного мнения, а не международного.
    СССР-1
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:14
      Цитата: СССР-1
      Одностороннее решение США опять может расцениваться только в качестве их личного мнения, а не международного.


      Мнение может и личное, а влияние США обеспечивает проблемы Ирану из многих стран.
      Мы уже видели как европейские компании покидают уже Иран, как европейские закупщики нефти начинают отказываются от сделок с Ираном. А это только начало.
      Tiras
      1. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:29
        Цитата: Tiras
        Цитата: СССР-1
        Одностороннее решение США опять может расцениваться только в качестве их личного мнения, а не международного.


        Мнение может и личное, а влияние США обеспечивает проблемы Ирану из многих стран.
        Мы уже видели как европейские компании покидают уже Иран, как европейские закупщики нефти начинают отказываются от сделок с Ираном. А это только начало.

        Это уже проходили. Много лет США не давали Ирану торговать нефтью. Торговали, несмотря на "блокаду". Большую часть судов сопровождали российские ЧВК и НИ ОДНО из них остановлено не было. Потери объемов торговли были, но не критичные
        СССР-1
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 15:24
    А критерии только в сравнении с СС Гитлера? А КСИР разве осуществляет пытки и преследование людей, минирование зданий для уничтожения мирных жителей, прочими какими то вылазками устрашающего характера? Если так легко оперировать понятиями, то можно далеко зайти. Армия, флот, авиация и КМП США больше похожи на террористов.
    Altona
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 15:41
      Что значит похоже? Это -эталон террориста
      рич
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:54
    А что мешает в свою очередь Ирану признать сша террористической орган зацией?
    Дормидонт
    1. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:15
      Цитата: Дормидонт
      А что мешает в свою очередь Ирану признать сша террористической орган зацией?


      Иран может, но всем будет плевать fellow
      Tiras
  7. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:54
    Корпус стражей Исламской революции - интересная организация. wink
    Государство в государстве. По численному составу и вооружению
    превышает иранскую армию. Свои полковники и генералы.
    Но не армия! Типа... - идейные ихтамнеты-исламисты. laughing
    Подчиняются аятоллам.
    voyaka uh
Картина дня