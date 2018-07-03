В США не оставляют попыток признать иранский КСИР террористами

Соединенные Штаты могут признать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией, сообщает CNN со ссылкой на официальных лиц США. Американский Госдеп, который как раз и занимается составлением списка террористических организаций, готов включить КСИР в этот список.Американский телеканал сообщает, что вопрос признания КСИР террористической организацией весьма активно обсуждается уже длительное время. Но в Госдепартаменте США нет единого мнения по этому поводу. Если некоторые представители высшей власти, такие как госсекретарь Майк Помпео, выступают решительно за, то другие категорически против, так как по их мнению, это приведет к дополнительной угрозе военнослужащим США, находящимся на Ближнем Востоке. В Госдепе сравнивают иранский КСИР с нацистскими подразделениями СС, так же имеющими военную и политико-идеологическую части.Признание США иранского Корпуса стражей исламской революции террористической организацией даст Вашингтону, по мнению экспертов, дополнительные рычаги давления на Тегеран в виде санкций, а так же позволит заморозить иранские денежные активы в банках США и ЕС.Корпус стражей исламской революции — элитное иранское военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов великого аятоллы Хомейни. Принимало активное участие в ирано-иракской войне, а также в создании организации «Хезболла». Официально является частью вооружённых сил Ирана, и состоят из сухопутных, военно-морских, воздушных сил и народного ополчения "Басидж".