17:47 03 июля
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Воронченко: Скоро российский Военно-морской флот столкнется с украинской "неожиданностью"

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины вице-адмирал Игорь Воронченко пообещал российскому Военно-морскому флоту в скором времени столкновение с "неожиданностью". В своем интервью "Радио Свобода" он заявил о скором оснащении украинского флота бронекатерами с "неожиданным оснащением".

Воронченко: Скоро российский Военно-морской флот столкнется с украинской "неожиданностью"


Воронченко заявил, что в настоящее время на вооружении Военно-морских сил Украины находится всего шесть малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М», но этого количества мало для создания "Москитного флота". Катера не подходят для действий в акватории Черного моря, они предназначены для прибрежной зоны, для решения задач на реках и лиманах, а так же в Азовском море, поскольку имеют малую осадку. Но не стоит отчаиваться, добавил Воронченко, так как он уже "предложил несколько идей кораблестроителям по дополнительному оснащению катеров". Командующий ВМСУ отказался раскрывать подробности своих "рационализаторских предложений", но уверен, что в скором времени российские военные моряки "столкнуться с неожиданностью".


Кроме того, Воронченко рассказал о скором спуске на воду украинских десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр", которые по своим характеристикам "значительно превосходят аналогичные российские "Рапторы".

Напомним, что недавно президент Украины заявил, что украинский военно-морской флот вернется в Севастополь, где "будет гордо реять украинский флаг". Мы даже не будем спорить с этим утверждением Петра Порошенко, самое главное, чтобы при входе в Севастополь, с украинскими моряками не случилась пресловутая "неожиданность".

Использованы фотографии: http://utro.news/
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Комментарии 56

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  1. Чёрный Сегодня, 15:05
    Воронченко: Скоро российский Военно-морской флот столкнется с украинской "неожиданностью"
    Пока что эта "неожиданность" ПЛАВАЕТ в акватории одесского порта ( дальше не может, потому как даже оно утонет) и сильно воняет
    Чёрный
    1. maxim947 (Максим) Сегодня, 15:16
      Ничего другого даже на ум не приходит))
      maxim947
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 15:53
        Максим hi
        Цитата: maxim947
        Ничего другого даже на ум не приходит))

        А у них ничего другого и нет чтобы грозить России . wink
        bouncyhunter
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:39
          Неужели вляпаемся?! what
          Цитата: bouncyhunter
          Максим hi
          Цитата: maxim947
          Ничего другого даже на ум не приходит))

          А у них ничего другого и нет чтобы грозить России . wink
          210окв
    2. Yrec (Юрий) Сегодня, 15:19
      Гы-гы, точно. Украинская "неожиданность" сродни "детской неожиданности".
      Yrec
      1. Чёрный Сегодня, 15:29
        Мдя...Россия к своему дню ВМС ставит в строй новые корабли, а главный шумерский асперант Петя пускает пузыри изо рта, лежа пятачком в салате.Ну а главный шумерский адмирал (выпускник ташкентского ТАНКОВОГО училища) просто дует в уши то, что ему на бумажке написали laughing
        Чёрный
        1. andrewkor Сегодня, 16:14
          ТВТКУ им. маршала П.С.Рыбалко в настоящее время имеет наименование - Чирчикское высшее танковое командно-инженерное училище!
          andrewkor
      2. avt Сегодня, 15:48
        Цитата: Yrec
        краинская "неожиданность" сродни "детской неожиданности".

        Потому и столкнётся - памперсы кончились и теперь зальют всё вокруг этой самой ,,детской неожиданностью".
        avt
      3. papas-57 (PAPAS-57) Сегодня, 16:08
        "Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины вице-адмирал Игорь Воронченко пообещал российскому Военно-морскому флоту в скором времени столкновение с "неожиданностью". Хохлы что, канализацию начнут сливать в Чёрное море?
        papas-57
      4. майор147 Сегодня, 16:39
        Цитата: Yrec
        Гы-гы, точно. Украинская "неожиданность" сродни "детской неожиданности".

        Вот что называется - Богом обиженные! Как ляпнут что нибудь и прямо в цвет, хоть стой, хоть падай!
        майор147
      5. Fitter65 (Александр.) Сегодня, 17:04
        Цитата: Yrec
        Гы-гы, точно. Украинская "неожиданность" сродни "детской неожиданности".

        Только цвет немного другой, жёлто-голубой...
        Fitter65
    3. volodya (владимир) Сегодня, 15:20
      Когда человек много выпьет у него кровь разжижается и расширяются сосуды, следовательно кровь отливает в низ, а там тоже два полушария и они начинают искать приключения! Так же и у хохлов!
      volodya
    4. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:25
      Уж чем- чем, а нежданчикими Украина богата и ЭТО вдоль всего их побережья плавает постоянно, поскольку очистные сооружения не работают. Первую попытку использования "изобретенной" укрошумерской тактики против ЧФ попыталась использовать Грузия. Итог- первые 5 минут и минус 2 катера. Остальные смылись быстрее, чем предполагалось. Что там в ВМС Украины курят?
      СССР-1
  2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:07
    Скоро российский Военно-морской флот столкнется с украинской "неожиданностью"

    неожиданность детская???? belay
    Masya Masya
    1. роман66 (роман) Сегодня, 15:23
      ох, взрослая - хрен отмоешься потом...
      роман66
    2. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:47
      Цветом может и да. Но точно недетская.

      Марина hi
      Ванёк
      1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 16:02
        цветом не отличается, значит отличается количеством lol дают стране дрянца, не качественного, но много... laughing
        Masya Masya
  3. артефакт (Андрей) Сегодня, 15:08
    после такой неожиданности украинские моряки штаны не отстирают
    артефакт
  4. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 15:09
    Фигово, когда все части мозга конфликтуют между собой...
    parusnik
    1. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:10
      фигово, когда зад превалирует над головой...
      Masya Masya
      1. роман66 (роман) Сегодня, 15:23
        фигово. когда зад и снизу и сверху
        роман66
        1. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 16:59
          Сверху кастрюля.
          Тульский пряник
      2. Tusv (Владимир) Сегодня, 15:23
        Цитата: Masya Masya
        фигово, когда зад превалирует над головой...

        С женской мудростью не поспоришь. love Но им денюжку платят, чтобы задом думать. В лужу пукнул, на килобакс разбогател
        Tusv
        1. Ванёк (Иван) Сегодня, 15:48
          Цитата: Tusv
          С женской мудростью не поспоришь


          Что правда то правда.
          Ванёк
        2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 16:04
          Цитата: Tusv
          Но им денюжку платят, чтобы задом думать

          им денюжку платят, что бы вообще не думать... исполнять!!!
          Masya Masya
    2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 16:54
      Цитата: parusnik
      Фигово, когда все части мозга конфликтуют между собой...

      Фигня-----если мозги в конфликте с собой
      Фигня------если задница над головой
      Фигня-------если задница выше и ниже
      Фигня------если в мозге нежданная жижа!!!!!!!
      Reptiloid
      1. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 16:57
        good Хм...не плохо... good
        parusnik
        1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 17:25
          Цитата: parusnik
          good Хм...не плохо... good

          Уже всё сказано-----народное творчество!!!!!
          Reptiloid
  5. MPN (Павел) Сегодня, 15:09
    столкнется с украинской "неожиданностью"
    Это самое плохое, что я мог от них ожидать..., помрут рыбы и птицы, неожиданность у них вонючая, надо как то зеленых привлекать... Черное море не такое уж большое, а неожиданности у них не иссякаемое количество. sad
    MPN
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 15:13
      Полностью с Вами согласен, Павел.
      Это очень плохая новость. Надо срочно собирать совбез ООН belay
      рич
      1. MPN (Павел) Сегодня, 15:15
        Да ! Неожиданностью нам еще ни кто не угрожал..., хотя многие в тихаря эту неожиданность и кладут под двери, но в море..., да еще ихняя.. winked
        MPN
      2. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:20
        Надо срочно собирать совбез ООН

        ОЗХО на них натравить... wink
        Masya Masya
        1. роман66 (роман) Сегодня, 15:24
          звери, неконвенционным оружием...
          роман66
  6. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 15:13
    Вот беда- печалька! Российский флот в панике покидает Чёрное море! laughing laughing laughing
    ibn.shamai
  7. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 15:17
    " Командующий ВМСУ отказался раскрывать подробности своих "рационализаторских предложений", но уверен, что в скором времени российские военные моряки "столкнуться с неожиданностью"." Это непременно будет "детская неожиданность". ВМС окрайны должны срочно принять на вооружение памперсы.
    Дилетант
  8. Wiruz (Алексей) Сегодня, 15:23
    Денег решили выбить? На что, интересно. Бронекатера эти, при всём скептическом отношении к ним, весьма неплохи получились. Только восхваляют их наши небратья как оружие судного дня для всего Черноморского Флота. Прям вундерваффе плавающая. Про ПКР "Нептун" уже и так вроде сказано больше чем необходимо. Снова решили поорать?
    Нет, если планирует Незалежная приступить к строительству более-менее кораблей от третьего ранга и выше, тех же МРК, то я с удовольствием на это посмотрю. Даже удачи им пожелаю без доли сарказма. Вот только осилят ли? Финансирования нормально им не светит, технологии есть только в производстве движков, электронику придётся либо покупать, либо самим с нуля создавать, но это время и деньги.
    Посмотрим, чем потомки древних укpов нас удивят winked winked
    Wiruz
  9. Imper (Алексей) Сегодня, 15:25
    Этот отчаянный танкист насоветует укрокарабелам, те сваяят опасное вундерваффе - ЧФ РФ там животы понадрывают от смеха, хотя кто его знает этот сумрачный гений, вон какие гантраки лепили.
    п. с. у них вся надежда на списаные натовские корабли, имхо.
    Imper
  10. prior (Влад) Сегодня, 15:26
    Ворона каркнула во всё воронье горло.....
    prior
  11. Керенский (Кирилл) Сегодня, 15:27
    Но не стоит отчаиваться, добавил Воронченко, так как он уже "предложил несколько идей кораблестроителям по дополнительному оснащению катеров".

    А!!!! Гусеницы! Я так и знал.
    Керенский
  12. cariperpaint Сегодня, 15:39
    О как))) наверное целую баржу нашли,пушки на нее грузят)))
    cariperpaint
  13. МорякЧФ (Сергей) Сегодня, 15:40
    Взрослые люди Советской выучки,а несут всякую ахинею,интересно он реально верит в то о чём говорит или это пиар ход,заявить о себе.Если так то я не понимаю,как за 4 года можно так отупеть.
    МорякЧФ
  14. Пленник (Айрат) Сегодня, 15:40
    "...Но не стоит отчаиваться, добавил Воронченко, так как он уже "предложил несколько идей кораблестроителям по дополнительному оснащению катеров"..." winked Наверное посоветовал катера на траки поставить и танковой башней оснастить.
    Пленник
  15. WATCH_OFFICER (Виталий) Сегодня, 15:42
    Теоретически "Гюрзу" можно вооружить ПКР типа экзосет если демонтировать кормовой боевой модуль, по примеру Ирана, там есть катера с подобным вооружением, но у Ирана этих катеров много, поэтому они и представляют силу, а у ВМСУ катеров всего 6, это очень мало.
    WATCH_OFFICER
  16. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:50
    Новейшие шестиствольные дерьмометы?
    Дормидонт
  17. NF68 (Николай.) Сегодня, 15:50
    Не такая ли "неожиданность" ожидает ВМФ России?:

    NF68
  18. Jurkovs (Юрков Сергей) Сегодня, 16:07
    Цвета детского поноса?
    Jurkovs
  19. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 16:07
    -Сколько у нас кораблей?
    _13!
    -Сколько у нас адмиралов!?
    -13!!
    -Кто мы!?
    -ВМС Украины!!!

    Ну,прям мушкетёры...
    HAM
  20. ЗВС Сегодня, 16:25
    Ну у этих хохлов неожиданность может быть только в виде кала.
    ЗВС
  21. Воваd (Воваd) Сегодня, 16:30
    Прочитал это интерьер "Радио Свобода" .Но я не нашёл таких слов как "Скоро российский Военно-морской флот столкнется " и "что в скором времени российские военные моряки столкнутся".Только ради объективности хочу заметить ,что воронченко употребляет словосочетание "противник".Никаких прямых указаний на ЧФ РФ или Россию нет.Да,может он так и думал ,но всё же говорил о гипотетическом противнике, но Россию и российский флот не упоминал.Это ради объективности,никого не защищаю,но раздувать лишний раз не надо.Отношения и так хуже некуда.
    Воваd
    1. BAI Сегодня, 17:22
      Корвет ‒ это прежде всего вопрос престижа страны, которая во время войны спустила на воду такой корабль. А еще, по моему мнению, только с корветом мы сможем отвоевать Крым.

      Это из его интервью. В Крыму - гипотетический противник?
      BAI
  22. krokus792 (Вячеслав) Сегодня, 17:16
    Дедебилизацией лучше пусть займутся, а то уже эта палата номер шесть переполнена.
    krokus792
  23. Barzha (Dmitriy) Сегодня, 17:19
    "У нас есть такие приборы! Но мы вам про них не расскажем!" ))))))) Песня "Аквалангисты", гр. "Манго-манго"...
    Очень похоже на заявление "бронетанкового адмирала"!
    Barzha
  24. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 17:22
    Цитата: Воронченко
    Скоро российский Военно-морской флот столкнется с украинской "неожиданностью"

    да не приведи Боже
    Василенко Владимир
  25. BAI Сегодня, 17:27
    Пока без подробностей, но производителю бронекатеров я предложил несколько идей относительно дополнительного оснащения. Противника ожидает неожиданность (улыбается).

    - из интервью.
    Неожиданность здесь может быть только одна - от перегрузки катер утонет. Чем патрульный катер прибрежной зоны может напугать морской боевой корабль?
    BAI
  26. polkovnik manuch (Николай) Сегодня, 17:28
    О таких в Окраине еще в Советские времена говорили :" и уши уже холодные !"
    polkovnik manuch
  27. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 17:43
    А пока Россия сталкивается с Украинской неадекватностью!
    Ретвизан 8
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