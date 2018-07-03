Воронченко: Скоро российский Военно-морской флот столкнется с украинской "неожиданностью"

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины вице-адмирал Игорь Воронченко пообещал российскому Военно-морскому флоту в скором времени столкновение с "неожиданностью". В своем интервью "Радио Свобода" он заявил о скором оснащении украинского флота бронекатерами с "неожиданным оснащением".Воронченко заявил, что в настоящее время на вооружении Военно-морских сил Украины находится всего шесть малых бронированных артиллерийских катеров проекта 58155 «Гюрза-М», но этого количества мало для создания "Москитного флота". Катера не подходят для действий в акватории Черного моря, они предназначены для прибрежной зоны, для решения задач на реках и лиманах, а так же в Азовском море, поскольку имеют малую осадку. Но не стоит отчаиваться, добавил Воронченко, так как он уже "предложил несколько идей кораблестроителям по дополнительному оснащению катеров". Командующий ВМСУ отказался раскрывать подробности своих "рационализаторских предложений", но уверен, что в скором времени российские военные моряки "столкнуться с неожиданностью".Кроме того, Воронченко рассказал о скором спуске на воду украинских десантно-штурмовых катеров типа "Кентавр", которые по своим характеристикам "значительно превосходят аналогичные российские "Рапторы".Напомним, что недавно президент Украины заявил, что украинский военно-морской флот вернется в Севастополь, где "будет гордо реять украинский флаг". Мы даже не будем спорить с этим утверждением Петра Порошенко, самое главное, чтобы при входе в Севастополь, с украинскими моряками не случилась пресловутая "неожиданность".