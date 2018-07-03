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Прикрывая западные рубежи. Под Курском формируется вторая эскадрилья Су-30СМ
Очередная партия многоцелевых истребителей Су-30СМ совершила перелет из Иркутска на аэродром постоянного базирования в Курской области, сообщает пресс-служба Западного округа.
Экипажи преодолели более 5 тыс. км с промежуточной посадкой в Пермском крае (авиабаза «Сокол»).
Сообщается, что в прошлом году авиаполк ЗВО завершил формирование первой эскадрильи, в состав которой вошли 12 самолетов Су-30СМ, поставленных корпорацией «Иркут». В их числе был и сотый истребитель, построенный для Вооруженных сил России.
В настоящее время на вооружении второй эскадрильи стоят самолеты МиГ-29СМТ. В скором времени им на смену придут новые истребители. В начале текущего года летный состав прошел переобучение на Су-30СМ.
По данным пресс-службы, полное перевооружение авиапарка воинской части завершится до конца 2018 года. За этот период полк должен получить еще 5 партий новых истребителей.
В округе напомнили, что сверхманевренный Су-30СМ, являющийся последней модификацией базового Су-30, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, и передним горизонтальным оперением. На нем установлены двигатели с управляемым вектором тяги.
Истребитель относится к поколению «4+» и предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения, наземных, морских и воздушных целей, блокирования аэродромов противника на большой глубине.
Экипажи преодолели более 5 тыс. км с промежуточной посадкой в Пермском крае (авиабаза «Сокол»).
Сообщается, что в прошлом году авиаполк ЗВО завершил формирование первой эскадрильи, в состав которой вошли 12 самолетов Су-30СМ, поставленных корпорацией «Иркут». В их числе был и сотый истребитель, построенный для Вооруженных сил России.
В настоящее время на вооружении второй эскадрильи стоят самолеты МиГ-29СМТ. В скором времени им на смену придут новые истребители. В начале текущего года летный состав прошел переобучение на Су-30СМ.
По данным пресс-службы, полное перевооружение авиапарка воинской части завершится до конца 2018 года. За этот период полк должен получить еще 5 партий новых истребителей.
В округе напомнили, что сверхманевренный Су-30СМ, являющийся последней модификацией базового Су-30, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, и передним горизонтальным оперением. На нем установлены двигатели с управляемым вектором тяги.
Истребитель относится к поколению «4+» и предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения, наземных, морских и воздушных целей, блокирования аэродромов противника на большой глубине.
Использованы фотографии: https://twitter.com/hashtag/ОАК
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