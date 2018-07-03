17:42 03 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Прикрывая западные рубежи. Под Курском формируется вторая эскадрилья Су-30СМ

Очередная партия многоцелевых истребителей Су-30СМ совершила перелет из Иркутска на аэродром постоянного базирования в Курской области, сообщает пресс-служба Западного округа.



Экипажи преодолели более 5 тыс. км с промежуточной посадкой в Пермском крае (авиабаза «Сокол»).

Сообщается, что в прошлом году авиаполк ЗВО завершил формирование первой эскадрильи, в состав которой вошли 12 самолетов Су-30СМ, поставленных корпорацией «Иркут». В их числе был и сотый истребитель, построенный для Вооруженных сил России.

В настоящее время на вооружении второй эскадрильи стоят самолеты МиГ-29СМТ. В скором времени им на смену придут новые истребители. В начале текущего года летный состав прошел переобучение на Су-30СМ.

По данным пресс-службы, полное перевооружение авиапарка воинской части завершится до конца 2018 года. За этот период полк должен получить еще 5 партий новых истребителей.

В округе напомнили, что сверхманевренный Су-30СМ, являющийся последней модификацией базового Су-30, оснащен радиолокатором с фазированной антенной решеткой, и передним горизонтальным оперением. На нем установлены двигатели с управляемым вектором тяги.

Истребитель относится к поколению «4+» и предназначен для завоевания господства в воздухе, уничтожения, наземных, морских и воздушных целей, блокирования аэродромов противника на большой глубине.

Использованы фотографии: https://twitter.com/hashtag/ОАК
18

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 20

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Хаджи Мурат (Денис) Сегодня, 15:16
    14-й гвардейский Ленинградский Краснознаменный ордена Суворова III степени истребительный авиационный полк, в\ч 45119 (г. Курская обл., п. Халино, аэродром "Курск-Восточный"
    Хаджи Мурат
    1. Например Сегодня, 15:26
      перелет из Иркутска на аэродром постоянного базирования в Иркутской области,
      Экипажи преодолели более 5 тыс. км

      Понятно, что ОчепЯтка, но смешно wassat Бешеной собаке сто вёрст не круг. laughing

      Как говориться: редактор поспешил - людей насмешил.
      Например
    2. Бар1 (Тимур) Сегодня, 15:49
      что происходит с миг35? Давно уже прошли испытания,чего тянут,чем там занимаются конструкторы и заводчане,сидят сложа руки и ждут денег от медведева,пока он не созреет? Заводы стоят ,люди сидят,что правительство это делает? В СССР давно бы уже тыщщу штук сделали,а эти всё ждут чего то.
      Бар1
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:00
        что происходит с миг35? Давно уже прошли испытания,чего тянут,чем там занимаются конструкторы и заводчане,сидят сложа руки и ждут денег от медведева,пока он не созреет? Заводы стоят ,люди сидят,что правительство это делает? В СССР давно бы уже тыщщу штук сделали,а эти всё ждут чего то.


        what а там от куда ты пришел, еще много сравнивателей России с СССР?

        А почему с самолетов сравнивать начинаешь, а не с количеством населения, допустим?

        Заводы стоят ,люди сидят,что правительство это делает?


        а чейта ты завод не открыл? Правительство запретило?
        консерватор
        1. Бар1 (Тимур) Сегодня, 17:39
          Цитата: консерватор
          а там от куда ты пришел, еще много сравнивателей России с СССР?


          таких .как я из СССР много,чувак.
          Цитата: консерватор
          А почему с самолетов сравнивать начинаешь, а не с количеством населения, допустим?


          а по качану...

          Цитата: консерватор
          а чейта ты завод не открыл? Правительство запретило?


          запретило ...
          Бар1
      2. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 16:18
        Трагично, до слез пробрал... Стакан на половину пуст? Откуда страдания? Завод прекрасно работает, сидят только диванные аналитики на попе, а рабочие заняты производством. Есть уже несколько контрактов на поставки и объемы очень даже впечатляющие.
        СССР-1
  2. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:22
    Радует появление новых эскадрилий с новыми истребителями, не то что раньше, еле еле находились средства на ремонт старой техники, а за полеты вообще молчу....а сейчас...
    Alexey-74
  3. роман66 (роман) Сегодня, 15:27
    перелет из Иркутска на аэродром постоянного базирования в Иркутской области,
    из Иркутска в Иркутскую область летели 5000 км. штурман кто?
    роман66
    1. Например Сегодня, 15:31
      Цитата: роман66
      штурман кто?

      Таксист с вокзала wassat
      Например
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 15:35
    Самолет хороший good , универсальнее и современнее, чем МиГ-29.
    voyaka uh
    1. Сандор Клиган (Данила) Сегодня, 15:38
      Цитата: voyaka uh
      Самолет хороший

      как и его новое место базирования
      Сандор Клиган
    2. Пётр Иванов (Пётр) Сегодня, 15:57
      ... и особенно хорош, когда их ТЫЩИ! А не рахитичная эскадрилья в раздолбанном полку.
      Один из Советских ассов, некоторое время тому, говорил, что бить противника можно и на МИГ-25ом! Вот только кто будет бить, и особенно на чём? А случись война или ещё какое ни будь мероприятие... какие мощности позволят строить по тысячи самолётов в месяц?????????????
      Пётр Иванов
      1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:28
        какие мощности позволят строить по тысячи самолётов в месяц?????????????


        wassat какие ж вы тут иногда попадаетесь

        И каких самолетов СССР делал по тысяче (ну ладно не в месяц, а в год)

        ?

        Можем после твоего ответа сравнить тот же Ил-2 с тем же Мигом35-ым

        Ну в плане технических воплощений, используемых металлов, двигателей.

        консерватор
        1. Пётр Иванов (Пётр) Сегодня, 16:38
          Да Вы робот-задаватель вопрософф! Особенно судя по Вашей рожице с двумя зубами!!! ;+))
          Пётр Иванов
  5. Пётр Иванов (Пётр) Сегодня, 15:52
    Как? Одним полком западное направление перекрываем? Это ... нечто!!!! Кууул!!! У Нас в Союзе, целые армии ПВО работали, а тут ЦЕЛЫЙ полк!!!! С недоделанными самолётами!

    За Нашу Советскую Родину!
    Пётр Иванов
    1. консерватор (Александр) Сегодня, 16:28
      За Нашу Советскую Родину!


      ой ой ой. Лучше бы ты с этим лозунгом где-то в 91 году на баррикадах стоял. Уже поздно.

      Хотя для плюсов сгодится. Тут любят такое писать. Но почему то не пошли За Родину в момент когда она в этом нуждалась

      А после драки кулаками махать - моветон
      консерватор
      1. Пётр Иванов (Пётр) Сегодня, 16:36
        И в 91ом стоял! И в 93м! И вернём власть Нашу, Советскую! И если потребуется, с оружием в руках! "Ибо Победы Нашим, Мы носим на остриях наших штыков!" Шолохов
        Вся Власть Советам! За Нашу Советскую Родину!
        Пётр Иванов
    2. ioan-e (Борис) Сегодня, 16:37
      Петр, в советское время нам и противостояло гораздо больше, чем сейчас! Мало построить "тыщу" истребителей, ее еще и содержать надо! Да и качество ПВО сейчас и тогда на порядок отличается.
      ioan-e
  6. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 16:23
    Интересно, куда горемычные СМТ денут?
    Tahtvjd2868
  7. ioan-e (Борис) Сегодня, 16:34
    Часто в районе проспекта Победы (на танках) наблюдал, как фигуряют 29-е. Красивое зрелище! В 2014 году, летом, так вообще по два раза в день "кувыркались", как один на один, так и в парах! fellow
    ioan-e
Картина дня