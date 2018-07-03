17:46 03 июля
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Луна близко? РКК "Энергия" начала работу над лунным взлётно-посадочным модулем

В годовом отчёте РКК «Энергия» говорится о том, что в корпорации приступили к работе по созданию взлётно-посадочного лунного модуля. В сообщении говорится, что на данном этапе специалисты привлечены к работе по формированию технического облика будущего модуля. Для его доставки на Луну будет использоваться ракета-носитель сверхтяжёлого класса, относящаяся к семейству «Ангара» или к подобному типу американских ракет.

В отчёте отражена ситуация сотрудничества с американскими корпорациями, работающими в аэрокосмической отрасли. В первую очередь речь идёт о сотрудничестве с «Боинг» и «Локхид Мартин». Совместно с Boeing проведён комплекс исследований в области создания систем стыковки в дальнем космосе. А в кооперации с Lockheed Martin специалисты РКК «Энергия» занимаются тем самым лунным модулем, о котором говорилось выше.

Планируется создание многоразового модуля, который будет курсировать между орбитальной окололунной космической станцией и «базой», расположенной на естественном спутнике Земли. Сам модуль будет доставляться на окололунную станцию Lunar Orbital Platform по частям и собираться уже на месте.


В своё время в рамках американской программы был разработан лунный модуль от компании Grumman Corporation.

Луна близко? РКК "Энергия" начала работу над лунным взлётно-посадочным модулем


Для справки: объём герметической обитаемой кабины модуля LM-11 для миссии "Аполлон-16" составлял 6,7 кв.м, кабина заполнялась чистым кислородом при давлении около 33 кПа. Автономность работы модуля - 75 часов. Масса взлётной ступени при наличии топлива – 4,67 тонн.

Параметры лунного модуля, в разработке которого участвует РКК "Энергия" официально пока не озвучиваются в связи с тем, что все они находятся на стадии разработки.

Ранее сообщалось, что первый космонавт из РФ сможет совершить полёт к Луне в 2024 году. Причём полёт будет выполняться на американском корабле Orion.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 37

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  1. Vard Сегодня, 15:33
    Немного позже США нас кинут... и вторая серия лунной эпопеи...
    Vard
    1. Например Сегодня, 15:34
      Ранее говорили, что НАША "Федерация" на Луну полетит на НАШЕЙ РН.
      Где истина?
      теперь новую фигню втюхивают
      Ранее сообщалось, что первый космонавт из РФ сможет совершить полёт к Луне в 2024 году. Причём полёт будет выполняться на американском корабле Orion.


      Перефразируя одного известно человека
      - если в космосе нас нет, то зачем нам такой космос? request
      Например
      1. Vard Сегодня, 15:36
        Истина где то рядом... один из аргументом в пользу того что США не летали на Луну была проблема радиации... с этим интересно как...
        Vard
        1. BlackMokona Сегодня, 15:41
          Нету такой проблемы
          На корабле «Зонд-5» находились две черепахи. Они стали первыми живыми существами в истории, возвратившимися на Землю после облёта Луны — за три месяца до первого пилотируемого полета к Луне «Аполлона-8»

          После возвращения на Землю черепахи были активными — много двигались, с аппетитом ели
          BlackMokona
          1. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:54
            Степень защиты бокса с черепахами не отличалась от основной кабины?
            NordUral
            1. BlackMokona Сегодня, 16:10
              Намного хуже чем у людей было.
              BlackMokona
        2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 17:12
          Цитата: Vard
          с этим интересно как...

          у них внутре неонка...
          Дырокол
        3. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:33
          Летали и факты это полностью подтверждают.
          Вадим237
      2. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:57
        Туман, туман.. и под очередные рассказки продолжаем все разваливать. Все идет по плану, бывшие товарищи, теперь уж и не знаю, как нас теперь называть. Но на господ, ну никак, не тянем. И стоило этого добиваться и на земле, и в Космосе?
        NordUral
      3. К-50 (Алексей) Сегодня, 15:59
        Цитата: Например
        Ранее говорили, что НАША "Федерация" на Луну полетит на НАШЕЙ РН.
        Где истина?
        теперь новую фигню втюхивают

        Просто никто ещё толком не знает, как оно будет на самом деле.
        А таких прожектов, типа "первый космонавт из РФ сможет совершить полёт к Луне в 2024 году на американском корабле Orion" достаточно много озвучивалось, но в природе не оказалось. request
        К-50
    2. рич (дмитрий) Сегодня, 15:35
      Ранее сообщалось, что первый космонавт из РФ сможет совершить полёт к Луне в 2024 году. Причём полёт будет выполняться на американском корабле Orion.

      Автор, Откуда дровишки?
      рич
      1. BlackMokona Сегодня, 15:42
        МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Первый российский космонавт может отправиться к Луне на американском космическом корабле Orion ориентировочно в 2024 году, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
        BlackMokona
      2. MPN (Павел) Сегодня, 16:09
        Чего то с лунной программой хрень какая то, хуже чем с пенсионной реформой...
        MPN
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:23
          Цитата: MPN
          лунной программой хрень какая то, хуже чем с пенсионной реформой...

          Так Вы, уж, определитесь: хотите на пенсию или на Луну? fellow laughing hi
          Paranoid50
          1. MPN (Павел) Сегодня, 16:26
            hi Боюсь , что получится все! Пенсионеров начнут ссылать на луну, без пенсии... laughing
            MPN
            1. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 16:52
              Всех скопом. Я уже теплые носки приготовил. lol
              Тульский пряник
              1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:36
                Лучше тару готовьте для Гелия 3 - это и будет ваша пенсия.
                Вадим237
    3. dorz (Дмитрий) Сегодня, 15:37
      А в кооперации с Lockheed Martin специалисты РКК «Энергия» занимаются тем самым лунным модулем

      Экономические санкции какие-то односторонние, 95% доходов эта компания получает от заказов Министерства обороны США.
      dorz
    4. Пётр Иванов (Пётр) Сегодня, 16:01
      ... уже кинули! Вы не заметили?
      Пётр Иванов
    5. артефакт (Андрей) Сегодня, 16:16
      Цитата: Vard
      Немного позже США нас кинут... и вторая серия лунной эпопеи...

      я тоже как то с недоверием отношусь к сотрудничеству с американцами. и кинуть могут и санкции применить в последний момент. и вообще они потенциальный противник... какое сотрудничество!?
      артефакт
  2. Комментарий был удален.
  3. Masya Masya (Маня) Сегодня, 15:39
    Луна далеко, луна далеко - это близко
    небо высоко, небо высоко...
    небо низко...
    Masya Masya
  4. Tiras (Виктор) Сегодня, 15:49
    Зачем? Лишние деньги появились?
    Tiras
  5. NordUral (Евгений) Сегодня, 15:52
    Параметры лунного модуля, в разработке которого участвует РКК "Энергия" официально пока не озвучиваются в связи с тем, что все они находятся на стадии разработки.
    Ранее сообщалось, что первый космонавт из РФ сможет совершить полёт к Луне в 2024 году. Причём полёт будет выполняться на американском корабле Orion.

    Ну и как понимать эту солянку?!
    NordUral
    1. Пётр Иванов (Пётр) Сегодня, 16:08
      ... "Больше непонятного, разного и даже противоречивого, мой дрюг! пусть народец хавает эту хаванину, деньги освоим, а к тем временам, нас тут уже не будет... Пусть академиков спрашивают и комиссии ДУМАки создают!"

      Вопрос Путину: - На Марс и Месяц когда полетим?
      Ответ респондента: - А зачем!??
      Пётр Иванов
  6. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:55
    А почему на американском корабле? Что за договоренности, нам проталкивать нашу технику надо, американцы очень любят примазываться к чему либо значимому..............
    Alexey-74
    1. BlackMokona Сегодня, 16:13
      Потому,что наш чёрт знает когда будет наша создана
      BlackMokona
  7. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 15:59
    Очень странная информация. Как известно, все стыковочные узлы американцам, начиная с 1970-го до МКС, конструировал Сыромятников со своими ребятами. Зачем нам сюда прицеплять Боинг? Скорее всего - это американцы для себя делают, а за работу обещали и нашего космонавта свозить.
    Игорь В
    1. Пётр Иванов (Пётр) Сегодня, 16:09
      А деньги чьи? Вспомним первый модуль МКС в 90х.............
      Пётр Иванов
  8. AwaZ (Walery) Сегодня, 16:01
    Ну, как бы все эти слова реально подтверждают что нет у американцев никакого опыта полетов за пределы околоземной орбиты .. Так же как и то что не получаются у них модули для долговременного пребывания в космосе . Кроме всего прочего , так они и не смогли свои " памперсы" довести до ума... НУ и щас уже не конец 60-х и вряд ли удастся развести лохов , с имитацией полетов...
    Я конечно все понимаю, но не понимаю сути сотрудничества властей РФ с США по теме космоса . Ладно бы сотрудничали на взаимовыгодной основне , но это идет же явный слив технологий, который нарабатыввался в СССР нашими дедами , кровью и потом ..
    AwaZ
    1. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 16:17
      Не читайте по утрам желтой прессы! Сколько ЛЕТ на Марсе катаются американские Спирит и Опортьюнити? Да и не только они... Там лаборотория размером с легковой автомобиль пылит! А мы в Фобос попасть не смогли.. на том и кончились. Фантазируйте про Голивуд сколько угодно, но если вникнете в тему по серьезнее, то узнаете, что даже Советские (это уж какой шанс то!!) станции принимали американскую телеметрию с Луны. Потому в СССР никто из специалистов и не сомневался в реальности происходящего )))
      Tahtvjd2868
    2. spirit (spirit) Сегодня, 16:47
      Так скинтесь всеми диванными экспертами .любителями теорий заговоров и передач Прокопенко, да запустите независимый зонд на луну laughing и разоблачите клятых Американцев hi
      spirit
      1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 17:18
        Цитата: spirit
        Так скинтесь всеми диванными экспертами .любителями теорий заговоров и передач Прокопенко, да запустите независимый зонд на луну laughing и разоблачите клятых Американцев hi

        Толку то, всё равно скажут "брехняяя..."
        Дырокол
  9. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 16:10
    РКК Энергия много чего начинает... да вот из последнего что то ничего не заканчивает.
    Tahtvjd2868
  10. Громобой Сегодня, 16:26
    Думаю,что "Энергия" вложит в проект весь свой научный потенциал и все имеющиеся советские заделы.А на стадии реализации "Боинг" и "ЛМ" соскочат(причины могут быть самые разные,а документы о сотрудничестве они составлять умеют) и "курсировать" будет чисто американский экипаж ,значительно упростив себе решение задачи и удешевив её.
    Громобой
  11. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:40
    Лунный модуль Аполло-15 (и 16) выглядел вот так:
    voyaka uh
  12. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 16:43
    Вот другой ракурс:
    voyaka uh
  13. region58 Сегодня, 17:06
    объём герметической обитаемой кабины модуля LM-11 для миссии "Аполлон-16" составлял 6,7 кв.м

    Извиняюсь за занудство, но объем измеряется в кубических величинах.
    region58
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