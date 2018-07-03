Луна близко? РКК "Энергия" начала работу над лунным взлётно-посадочным модулем

В годовом отчёте РКК «Энергия» говорится о том, что в корпорации приступили к работе по созданию взлётно-посадочного лунного модуля. В сообщении говорится, что на данном этапе специалисты привлечены к работе по формированию технического облика будущего модуля. Для его доставки на Луну будет использоваться ракета-носитель сверхтяжёлого класса, относящаяся к семейству «Ангара» или к подобному типу американских ракет.В отчёте отражена ситуация сотрудничества с американскими корпорациями, работающими в аэрокосмической отрасли. В первую очередь речь идёт о сотрудничестве с «Боинг» и «Локхид Мартин». Совместно с Boeing проведён комплекс исследований в области создания систем стыковки в дальнем космосе. А в кооперации с Lockheed Martin специалисты РКК «Энергия» занимаются тем самым лунным модулем, о котором говорилось выше.Планируется создание многоразового модуля, который будет курсировать между орбитальной окололунной космической станцией и «базой», расположенной на естественном спутнике Земли. Сам модуль будет доставляться на окололунную станцию Lunar Orbital Platform по частям и собираться уже на месте.В своё время в рамках американской программы был разработан лунный модуль от компании Grumman Corporation.Для справки: объём герметической обитаемой кабины модуля LM-11 для миссии "Аполлон-16" составлял 6,7 кв.м, кабина заполнялась чистым кислородом при давлении около 33 кПа. Автономность работы модуля - 75 часов. Масса взлётной ступени при наличии топлива – 4,67 тонн.Параметры лунного модуля, в разработке которого участвует РКК "Энергия" официально пока не озвучиваются в связи с тем, что все они находятся на стадии разработки.Ранее сообщалось, что первый космонавт из РФ сможет совершить полёт к Луне в 2024 году. Причём полёт будет выполняться на американском корабле Orion.