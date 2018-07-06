Quid pro quo. Украина за Крым

И если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно.

Речь ниже пойдёт о некоторых по каким-то причинам недостаточно широко известных или, скорее, редко сопоставляемых событиях, повлекших за собой раскол в гражданском обществе Украины, геноцид русскоговорящего населения государства (или недогосударства, если вам угодно), его экономический и социальный крах, вспышку вооруженного конфликта в юго-восточном регионе, переросшего в полноценную гражданскую войну с тысячами жертв, ухудшение отношений Украины и России, рост русофобии среди «свидомых», политику санкций стран Запада в отношении РФ и множество иных трагических или просто малоприятных последствий.Конечно, тема эта наверняка успела утомить читателя, тем паче причин такому утомлению немало. Во-первых, обилие дезинформации (сознательной – как средства информационной войны, составляющей тактику или стратегию противоборствующих сторон, или несознаваемой – следствие некомпетентности или крайней увлеченности какой-то идеей); во-вторых, затянутость конфликта, длящегося уже пятый год без заметных сдвигов в какую-либо сторону и периодические неуклюжие попытки политиков и СМИ оживить интерес общественности к постоянному объекту новостей для достижения частных политических целей; в-третьих, использование технологии ad nauseam или, что называется, «заговорить» предмет обсуждения до одури, до полной утраты интереса у аудитории.Но говорить об этом надо, потому что до сих пор не выставлены акценты в этой затянувшейся драме и всё ещё не сделаны окончательные выводы. Да и война на Донбассе продолжается, пусть и в затянувшейся окопной вариации, не такой обильной на жертвы, как первый период боевых действий.Итак, почему же стало возможным такое развитие событий?Да, конечно, Нуланд в своё время озвучила сумму в 5 млрд. долларов, вваленных в подготовку переворота со стороны США. Известны нам поименно и проплаченные политиканы, подготавливавшие свержение законной власти, и дирижирование неокрепшими мозгамипосредством вбросов в соцсетях, и заблаговременно открытые на западной Украине, в Прибалтике и Польше военизированные центры по подготовке молодежи к будущему майдану, и распространявшаяся среди элиты государства псевдорелигиозная спецлитература русофобской направленности, и заказчики провокаций на майдане и в регионах, но речь не об этом. Интересен вопрос: ПОЧЕМУ ЭТО ДОПУСТИЛИ?Говоря о длительности и масштабах процесса подготовки сего действа, кажется сложным понять, каким образом президент Украины умудрился «не заметить» происходящего. Более того, известно, что его загодя неоднократно предупреждали об отдельных деталях происходящего, к примеру, о подготовке молодежи в спеццентрах, но Янукович недооценивал важность этой информации: «онижэдети!» Вполне возможно, сигналы о подготовке осуществления преступного сценария поступали и из Москвы. Да что толку: этот человек так и не стал государственным деятелем, навсегда оставшись на уровне занимаемого им когда-то поста завгара. Справедливее было бы возложить ответственность за преступную бездеятельность Януковича ввиду угрозы государственного переворота на тех, кто привёл его к власти ранее, а впоследствии быстро, что называется,, – на Р. Ахметова, в частности. Впрочем, ответственность эта, скорее, нравственного характера, нежели уголовного, и обвинять олигарха в том, что он думает о своих финансовых интересах, а не о возможности своего ставленника защищать доверенную ему власть, кажется несколько наивным.Кстати говоря, бывший патрон Януковича своим личным примером подтверждает тезис о том, что у бизнеса нет Родины. Утратив свои эксклюзивные позиции с падением власти бывшего протеже, он продолжает процветать и в новых условиях: например, его многочисленные предприятия продолжают процветать на территориях Донецка и области, освобожденные от уплаты налогов и находящиеся под защитой местных силовых структур. Некоторые источники указывают, что за возможность вести бизнес на территории, подконтрольной Киеву, бизнесмену приходится делиться львиной долей прибылей с Порошенко. Ну что тут сказать: бизнес есть бизнес, а кому сейчас легко?Впрочем, есть в этом деле вопрос поинтересней:В этом году В.В. Путин наконец-то признался публично, что американские партнёры попросили его отговорить Януковича от использования для разрешения конфликта армии в обмен на обещание уступок со стороны оппозиции.(Поначалу я собирался обрезать видео, ограничившись контентом интервью, но передумал. Причины, надеюсь, станут вам понятны, если дочитаете статью до конца.)О том, что Путин в какой-то степени ответственен за слив Януковича, я пришел к выводу до просмотра фильма Соловьева и до того, как ознакомился с мнением агентства «Блумберг» , оказывается, ещё в 2015 году заявившего, что украинские властис потерей Крыма поОбамы (того самого, который предварительноПутина).Хроника событий такова:1) подготовка переворота в Киеве, где были представлены агенты спецслужб США, Израиля, Великобритании и т.п., но только не той самой мировой державы, которая по сути является самой заинтересованной стороной в контроле ситуации на Украине, – Российской Федерации. Разумеется, нельзя утверждать, что российских спецов там не было, но они никак не обнаружили своё присутствие, т. е., если они там и были, то только в качестве наблюдателей;2) вследствие происходящего переворота Янукович бежит, так и не попытавшись использовать силу, Россия, кажется, занимает выжидательную позицию, (по озвученной В.В. Путиным, она – в полной растерянности от нежданного американского коварства: замерла, разинув рот и выпучив глаза);3) 23 февраля в регионах Украины начинаются народные протестные движения: люди отказываются признавать законность новой власти в Киеве, звучат призывык выходу из состава Украины и обращения к правительству России с просьбами о помощи и о включении восставших областей в состав Российской Федерации. Наиболее практичные готовятся к вооруженному противостоянию украинским фашистам;4) в марте 2014 года гладко, без ощутимого сопротивления новой власти Украины Крым становится российским; на Донбассе, в Харькове, Одессе народ продолжает вопить в пустоту: Путин, помоги! В.В. Путин не отмалчивается, конечно, звучат грозные предупреждения… как показало время, ложные:Да, просили, и беспредел начался, толку-то…Далее события развивались по известному вам в общих чертах сценарию, но это уже другая тема для обсуждения. В рассматриваемом же контексте следует подчеркнуть, что представители спецслужб России не принимали никакого участия в организации протестного движения на Донбассе (равно как и в других регионах Украины), что вызывало лёгкое недоумение у местных патриотов и повлекло за собой неразбериху и дезорганизованность в управлении движением сопротивления.Поначалу на Донбассе жила надежда на то, что Путин введёт войска, периодически даже звучали фейковые новости : всё, зашли россияне! И все радостно поздравляли друг друга. С течением времени приходило понимание, что не всё так просто, но слова Путина всё ещё продолжали вселять надежду в людей – ведь надо было во что-то верить! Тогда и возник в народе миф о Путине-богатыре, тогда народ начал верить в него и едва ли не молиться.Окончательное разочарование пришло осенью 14-го года, когда Владимир Владимирович порекомендовал снять с повестки референдума на Донбассе вопрос о присоединении к России – не время, мол. Но хуже всего, что президент России заявил примерно в это же время о позиции РФ о необходимости реинтеграции восставшего региона в состав Украины.Этот плевок в душу был уж совсем неожиданным. О возврате в какую Украину может идти речь?! Мирно сосуществовать с фашистами, еще вчера убивавшими твоих детей, родных и близких? Тогда полетели первые народные проклятья в адрес Владимира Владимировича и всего его правительства, тогда и прозвучали впервые на Донбассе те слова, что быстро превратились в мем: «Путин слил».Конечно, была в ходу и версия, что это очередной ХПП, но ведь надо признать, что независимо от существования какой-то скрытой стратегии и тактики правительства оно представляет свой народ и должно опираться на определенную этику, ведь есть вещи, которыми не шутят! Русский народ Донбасса всегда больше ориентировался на Москву, чем на Киев, на русскую культуру, на идеи русских мыслителей, и словосочетание «русский мир» было для него составляющей того же смыслового ряда, что и Великая Победа! Для справки могу отметить, что у большинства жителей региона предки (чаще всего — в третьем колене) были выходцами из России.Тут представляется уместным вспомнить трогательные рассказыПрилепина о бойцах его подразделения: ни дать ни взять, образ. Впрочем, этот персонаж вообще из какой-то другой реальности, он говорит о том, о чём не имеет никакого представления. Либо сознательно лжёт.Я не берусь судить:или– одним словом этого и не скажешь, тут следовало бы точно определяться в понятиях и терминах. То, что конфликт находится в замороженной стадии вследствие секретных договоренностей на высшем политическом уровне – неоспоримый факт. Равно как и то, что позиция невмешательства Путина в события на Украине объясняется договоренностью с: quid pro quo, Украина за Крым.Вот только почему-то восстание Донбасса эти, казалось бы, искушённые политики тогда не предусмотрели или недооценили его масштабов. Впрочем, Владимир Владимирович, возможно, догадывался об этом и сохранил эту карту в рукаве.Оценки давать вышеуказанному – дело ваше, читатели. Однако, хотелось бы обратить ваше внимание на тот момент, который может оказаться связующим звеном «украинского вопроса» и политико-социальными реалиями сегодняшней России.Сейчас в Российской Федерации подогреваются (небезосновательно, конечно) протестные настроения в связи с готовящимся принятием пенсионной реформы. Признаться, некоторое время я не мог понять смысла происходящего: то ли иного способа совершить суицид правительство не нашло, то ли умопомрачение нашло какое-то на главу государства. Единственное разумное объяснение создания всей этой шумихи – отвлекающий маневр, совершаемый политической верхушкой. Для чего, пока остаётся вопросом, но ближайшим крупным политическим событием является встреча Путина с Трампом, на которой неизбежно будет оговариваться и решение «украинского вопроса». Но, возможно, внимание масс отвлекается от иного вопроса. Будущее покажет.Будьте бдительны!