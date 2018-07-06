09:36 06 июля

Quid pro quo. Украина за Крым

Речь ниже пойдёт о некоторых по каким-то причинам недостаточно широко известных или, скорее, редко сопоставляемых событиях, повлекших за собой раскол в гражданском обществе Украины, геноцид русскоговорящего населения государства (или недогосударства, если вам угодно), его экономический и социальный крах, вспышку вооруженного конфликта в юго-восточном регионе, переросшего в полноценную гражданскую войну с тысячами жертв, ухудшение отношений Украины и России, рост русофобии среди «свидомых», политику санкций стран Запада в отношении РФ и множество иных трагических или просто малоприятных последствий.



Конечно, тема эта наверняка успела утомить читателя, тем паче причин такому утомлению немало. Во-первых, обилие дезинформации (сознательной – как средства информационной войны, составляющей тактику или стратегию противоборствующих сторон, или несознаваемой – следствие некомпетентности или крайней увлеченности какой-то идеей); во-вторых, затянутость конфликта, длящегося уже пятый год без заметных сдвигов в какую-либо сторону и периодические неуклюжие попытки политиков и СМИ оживить интерес общественности к постоянному объекту новостей для достижения частных политических целей; в-третьих, использование технологии ad nauseam или, что называется, «заговорить» предмет обсуждения до одури, до полной утраты интереса у аудитории.


Но говорить об этом надо, потому что до сих пор не выставлены акценты в этой затянувшейся драме и всё ещё не сделаны окончательные выводы. Да и война на Донбассе продолжается, пусть и в затянувшейся окопной вариации, не такой обильной на жертвы, как первый период боевых действий.

Итак, почему же стало возможным такое развитие событий?

Да, конечно, Нуланд в своё время озвучила сумму в 5 млрд. долларов, вваленных в подготовку переворота со стороны США. Известны нам поименно и проплаченные политиканы, подготавливавшие свержение законной власти, и дирижирование неокрепшими мозгами потомков древних укров посредством вбросов в соцсетях, и заблаговременно открытые на западной Украине, в Прибалтике и Польше военизированные центры по подготовке молодежи к будущему майдану, и распространявшаяся среди элиты государства псевдорелигиозная спецлитература русофобской направленности, и заказчики провокаций на майдане и в регионах, но речь не об этом. Интересен вопрос: ПОЧЕМУ ЭТО ДОПУСТИЛИ?

Говоря о длительности и масштабах процесса подготовки сего действа, кажется сложным понять, каким образом президент Украины умудрился «не заметить» происходящего. Более того, известно, что его загодя неоднократно предупреждали об отдельных деталях происходящего, к примеру, о подготовке молодежи в спеццентрах, но Янукович недооценивал важность этой информации: «онижэдети!» Вполне возможно, сигналы о подготовке осуществления преступного сценария поступали и из Москвы. Да что толку: этот человек так и не стал государственным деятелем, навсегда оставшись на уровне занимаемого им когда-то поста завгара. Справедливее было бы возложить ответственность за преступную бездеятельность Януковича ввиду угрозы государственного переворота на тех, кто привёл его к власти ранее, а впоследствии быстро, что называется, переобулся, – на Р. Ахметова, в частности. Впрочем, ответственность эта, скорее, нравственного характера, нежели уголовного, и обвинять олигарха в том, что он думает о своих финансовых интересах, а не о возможности своего ставленника защищать доверенную ему власть, кажется несколько наивным.

Кстати говоря, бывший патрон Януковича своим личным примером подтверждает тезис о том, что у бизнеса нет Родины. Утратив свои эксклюзивные позиции с падением власти бывшего протеже, он продолжает процветать и в новых условиях: например, его многочисленные предприятия продолжают процветать на территориях Донецка и области, освобожденные от уплаты налогов и находящиеся под защитой местных силовых структур. Некоторые источники указывают, что за возможность вести бизнес на территории, подконтрольной Киеву, бизнесмену приходится делиться львиной долей прибылей с Порошенко. Ну что тут сказать: бизнес есть бизнес, а кому сейчас легко?

Впрочем, есть в этом деле вопрос поинтересней: какова во всей этой истории была роль России?

В этом году В.В. Путин наконец-то признался публично, что американские партнёры попросили его отговорить Януковича от использования для разрешения конфликта армии в обмен на обещание уступок со стороны оппозиции.



(Поначалу я собирался обрезать видео, ограничившись контентом интервью, но передумал. Причины, надеюсь, станут вам понятны, если дочитаете статью до конца.)

О том, что Путин в какой-то степени ответственен за слив Януковича, я пришел к выводу до просмотра фильма Соловьева и до того, как ознакомился с мнением агентства «Блумберг», оказывается, ещё в 2015 году заявившего, что украинские власти смирились с потерей Крыма по просьбе Обамы (того самого, который предварительно обманул Путина).

Хроника событий такова:

1) подготовка переворота в Киеве, где были представлены агенты спецслужб США, Израиля, Великобритании и т.п., но только не той самой мировой державы, которая по сути является самой заинтересованной стороной в контроле ситуации на Украине, – Российской Федерации. Разумеется, нельзя утверждать, что российских спецов там не было, но они никак не обнаружили своё присутствие, т. е., если они там и были, то только в качестве наблюдателей;

2) вследствие происходящего переворота Янукович бежит, так и не попытавшись использовать силу, Россия, кажется, занимает выжидательную позицию, (по озвученной В.В. Путиным версии, она – в полной растерянности от нежданного американского коварства: замерла, разинув рот и выпучив глаза);

3) 23 февраля в регионах Украины начинаются народные протестные движения: люди отказываются признавать законность новой власти в Киеве, звучат призывы от местных жителей к выходу из состава Украины и обращения к правительству России с просьбами о помощи и о включении восставших областей в состав Российской Федерации. Наиболее практичные готовятся к вооруженному противостоянию украинским фашистам;

4) в марте 2014 года гладко, без ощутимого сопротивления новой власти Украины Крым становится российским; на Донбассе, в Харькове, Одессе народ продолжает вопить в пустоту: Путин, помоги! В.В. Путин не отмалчивается, конечно, звучат грозные предупреждения… как показало время, ложные:

И если мы увидим, что этот беспредел начинается в восточных регионах, если люди попросят нас о помощи, а официальное обращение действующего легитимного президента у нас уже есть, то мы оставляем за собой право использовать все имеющиеся у нас средства для защиты этих граждан. И считаем, что это вполне легитимно.


Да, просили, и беспредел начался, толку-то…

Далее события развивались по известному вам в общих чертах сценарию, но это уже другая тема для обсуждения. В рассматриваемом же контексте следует подчеркнуть, что представители спецслужб России не принимали никакого участия в организации протестного движения на Донбассе (равно как и в других регионах Украины), что вызывало лёгкое недоумение у местных патриотов и повлекло за собой неразбериху и дезорганизованность в управлении движением сопротивления.

Поначалу на Донбассе жила надежда на то, что Путин введёт войска, периодически даже звучали фейковые новости: всё, зашли россияне! И все радостно поздравляли друг друга. С течением времени приходило понимание, что не всё так просто, но слова Путина всё ещё продолжали вселять надежду в людей – ведь надо было во что-то верить! Тогда и возник в народе миф о Путине-богатыре, тогда народ начал верить в него и едва ли не молиться.

Окончательное разочарование пришло осенью 14-го года, когда Владимир Владимирович порекомендовал снять с повестки референдума на Донбассе вопрос о присоединении к России – не время, мол. Но хуже всего, что президент России заявил примерно в это же время о позиции РФ о необходимости реинтеграции восставшего региона в состав Украины.

Этот плевок в душу был уж совсем неожиданным. О возврате в какую Украину может идти речь?! Мирно сосуществовать с фашистами, еще вчера убивавшими твоих детей, родных и близких? Тогда полетели первые народные проклятья в адрес Владимира Владимировича и всего его правительства, тогда и прозвучали впервые на Донбассе те слова, что быстро превратились в мем: «Путин слил».

Конечно, была в ходу и версия, что это очередной ХПП, но ведь надо признать, что независимо от существования какой-то скрытой стратегии и тактики правительства оно представляет свой народ и должно опираться на определенную этику, ведь есть вещи, которыми не шутят! Русский народ Донбасса всегда больше ориентировался на Москву, чем на Киев, на русскую культуру, на идеи русских мыслителей, и словосочетание «русский мир» было для него составляющей того же смыслового ряда, что и Великая Победа! Для справки могу отметить, что у большинства жителей региона предки (чаще всего — в третьем колене) были выходцами из России.

Тут представляется уместным вспомнить трогательные рассказы патриота Прилепина о бойцах его подразделения: ни дать ни взять, образ доброго царя. Впрочем, этот персонаж вообще из какой-то другой реальности, он говорит о том, о чём не имеет никакого представления. Либо сознательно лжёт.

Я не берусь судить: слил или не слил – одним словом этого и не скажешь, тут следовало бы точно определяться в понятиях и терминах. То, что конфликт находится в замороженной стадии вследствие секретных договоренностей на высшем политическом уровне – неоспоримый факт. Равно как и то, что позиция невмешательства Путина в события на Украине объясняется договоренностью с американскими партнёрами: quid pro quo, Украина за Крым.



Вот только почему-то восстание Донбасса эти, казалось бы, искушённые политики тогда не предусмотрели или недооценили его масштабов. Впрочем, Владимир Владимирович, возможно, догадывался об этом и сохранил эту карту в рукаве.

Оценки давать вышеуказанному – дело ваше, читатели. Однако, хотелось бы обратить ваше внимание на тот момент, который может оказаться связующим звеном «украинского вопроса» и политико-социальными реалиями сегодняшней России.

Сейчас в Российской Федерации подогреваются (небезосновательно, конечно) протестные настроения в связи с готовящимся принятием пенсионной реформы. Признаться, некоторое время я не мог понять смысла происходящего: то ли иного способа совершить суицид правительство не нашло, то ли умопомрачение нашло какое-то на главу государства. Единственное разумное объяснение создания всей этой шумихи – отвлекающий маневр, совершаемый политической верхушкой. Для чего, пока остаётся вопросом, но ближайшим крупным политическим событием является встреча Путина с Трампом, на которой неизбежно будет оговариваться и решение «украинского вопроса». Но, возможно, внимание масс отвлекается от иного вопроса. Будущее покажет.

Будьте бдительны!
Автор: himanru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 19

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  1. Винни76 (Александр) Сегодня, 08:23
    Ну ввел бы Путин. Дальше что? Оккупация? Карательные операции? Чечни нам было мало? Или по мнению автора войска РФ встречали бы хлебом/солью...
    Винни76
    1. Гардамир Сегодня, 08:47
      Ну ввел бы Путин. Дальше что?
      То же что и в Крыму.
      Гардамир
      1. cariperpaint Сегодня, 09:33
        Да с фига это?)))) войсковпя операция на Донбасе при любом раскладе закончилась бы большой кровью. Это не Крым где достаточно закрыть воздух и узкий перешеек,что бы полностью заблокировать все что возможно. Там пришлось бы входить в города и зачищать их. Подтягивать резерв к границам. Что бы в спину не получать. Опять же какие задачи перед войсками ставить? До каких границ двигаться? Где остановиться? Вы вообще себе представляете как это должно было выглядеть? При сопротивлении уничтожать украинские части? При всем при этом берите во внимание то что в 2014 году такой приказ не отдал бы ни один здоровый человек.
        cariperpaint
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 08:49
      Цитата: Винни76
      Ну ввел бы Путин. Дальше что? Оккупация? Карательные операции? Чечни нам было мало? Или по мнению автора войска РФ встречали бы хлебом/солью...

      А вы это русским беженцам с Украины ,и ополченцам Новороссии скажите.Сравнивать Чечню с Украиной можно лишь в том,что и там и там Россия допустила к приходу к власти националистов русофобов,с большим истреблением русских,и сторонников России.Только вот в Чечне с помощью большой крови удалось их победить,то на Украине это вряд ли в ближайшее время это удастся.И не думайте что нам удастся отсидеться за железной границей.Решать всё равно придёться России,но уже скорее всего без Путина.Потому что там готовят пушечное мясо против России уже 30 лет.Особенно быстро их начали после переворота.А Путин будет терпеть.Ведь ему свой последний срок надо досидеть тихо,что бы оставить о себе память разводящего миротворца.
      Мар.Тира
      1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 09:09
        У автора кроме украины других мыслей нет.
        То что РОССИЯ не стала воевать с Хохляндией уже в упрёк.
        Вспомните и Горбачёва и Ельцина, они не только предали но и разрушали страну сознательно, а так-же выращивали и прикармливали всяких-разных, в том числе и нацистов.
        Теперь для РОССИИ только одна возможность развиваться и заново строить армию. Что и делается. Для нацистских окраин требуется время чтобы переболеть и саморазрушаться. В Белоруссии Лукашенко старается заморозить ситуацию, вот только это невозможно. Саморазрушение неизбежно и идёт это от самих столь независимых властей, подталкивать это снаружи не стоит. Вон на Украине американцы стали ускорять процессы ... .
        Окраины сами должны хоть что-то но делать для собственных граждан.
        василий50
    3. Стирбьорн (Михаил) Сегодня, 09:05
      Цитата: Винни76
      Или по мнению автора войска РФ встречали бы хлебом/солью...

      Почему нет? В Крыму же встретили, несмотря на наличие крымских татар
      Стирбьорн
      1. Винни76 (Александр) Сегодня, 09:24
        Цитата: Стирбьорн
        Почему нет? В Крыму же встретили, несмотря на наличие крымских татар

        Встретить может и встретят. Только потом будут в спину шмалять. Крым всегда был для них русским - чужим, даже в составе Украины.
        Винни76
        1. Гардамир Сегодня, 09:32
          Только потом будут в спину шмалять
          не выдумывайте. Всегда были русская Новороссия, хох Малороссия и Украина.
          Украина пусть живёт сама, а Новороссию и Малороссию можно было бесболезненно вернуть в состав России.
          Гардамир
  2. cariperpaint Сегодня, 08:34
    Да что за глупости? Когда что то говорили про жителей Донбаса,про армию разговор вообще не шел. Защищать и помогать можно по разному. Как будто у всех из головы вылетело как все эти котлы появлялись... Все по какой то причине трактуют события в угоду своим убеждениям,упорно игнорируя реальность.
    cariperpaint
    1. Гардамир Сегодня, 08:46
      Все по какой то причине трактуют события в угоду своим убеждениям,
      Это и к вам относится.
      Гардамир
      1. cariperpaint Сегодня, 08:58
        Ко мне это вообще ни как не относится,хотя бы по той причине что я не берусь за подобный анализ. А просто трактую информацию которая знакома всем. С 2014 года мою страну гнобят все кому не лень. Санкции,лож,пугалки,армии стран сопредельных которые к границе лезут как тараканы. При чем при всем,за Крым санкции и прочее по сравнению с Донбасом детские. Мою страну гнобят как могут именно за Донбас. И моя страна все время им помогает. Люди гибнут опять же наши. И после этого надо иметь какую кашу в голове,что бы заявлять подобное?!
        cariperpaint
        1. Гардамир Сегодня, 09:05
          я не берусь за подобный анализ
          и тут же
          просто трактую информацию
          А у меня другая информация. По поводу взятия Крыма был договорной матч. Почему то никто из украинских военнослужащих даже не дернулся, а те кто пытались стрелять, тем звонили из Киева и приказывали прекратить стрельбу. Тогда это всё показывали по российским каналам. И каша на Донбассе заварилась не сразу. Всё можно было, только бизнес на этом не сделать...
          Гардамир
          1. cariperpaint Сегодня, 09:15
            Про Крым вы капец перегибаете. Будь все так как вы говорите,переброска спецназа из первого попавшего по близости подразделения,при чем из части собранной только год назад не произошло. Не блокировали бы все части,им же все равно прикажут все сдать. Не брали бы парламент ночью,все равно все сдадутся. Не штурмовали здания. хватит глупости писать. Углубитесь в инфу кто и как в Крыму в первые трое суток работал,это не так и сложно узнать. Все сразу поймете и без меня.
            cariperpaint
          2. cariperpaint Сегодня, 09:23
            Трактовать и анализировать это две большие разницы.
            cariperpaint
          3. Грибок (Витёк) Сегодня, 09:23
            Неверная информация у тебя
            Грибок
  3. Гардамир Сегодня, 08:43
    Со всем сказанным в статье согласен. А вот это самое важное
    Будьте бдительны!
    Гардамир
  4. Ефген (Евгений) Сегодня, 08:47
    Хотелось бы махнуть до Киева на танке. Увы, нужно признать, что слабовата Россия, чтобы такой кусок не занять, а удержать. Всего-то кусочек Украины в виде Крыма вернули, а сколько забот! Или вы думаете, что энергоснабжение, с/х, водоснабжение Крыма, мост в Крым остальной стране это лёгкий променад и ничуть по нашему благосостоянию не ударил? Снести в 2014 году слабенькую украинскую армию? Да запросто. А дальше? А дальше пошла экономика (для упрощения - без учёта борьбы с украинскими националистами). С экономикой у нас пока что столько, что самим толком не хватает. Вот тайком что-то и делаем, в меру возможностей. Может быть Сталину тоже хотелось ввести РККА в Испанию. Но силёнок маловато было, вот втихушку и отправляли "добровольцев", донов Ивановых и донов Петровых.
    Хотя, конечно же, по сердцу - на танке и до западных границ СССР. Для начала ))))
    Ефген
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 08:54
    Автор во всём прав. Ещё пару лет назад такая статья на ВО была бы немыслима....
    А это действительно очень разумный анализ:
    "Единственное разумное объяснение создания всей этой шумихи – отвлекающий маневр, совершаемый политической верхушкой. Для чего, пока остаётся вопросом, но ближайшим крупным политическим событием является встреча Путина с Трампом, на которой неизбежно будет оговариваться и решение «украинского вопроса». Но, возможно, внимание масс отвлекается от иного вопроса. Будущее покажет.
    Будьте бдительны!"
    samarin1969
    1. cariperpaint Сегодня, 09:24
      И не говорите) Трамп же с Путиным давно встретиться договорились,а о реформе вообще только пару недель назад все узнали))) какой дурдом)))
      cariperpaint
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