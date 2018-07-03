17:44 03 июля
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Украина: Россия не сможет самостоятельно производить "Руслан". В РФ ответили

Российские эксперты отреагировали на высказывание нового президента украинского госпредприятия "Антонов" Александра Донца, который заявил, что Россия не сможет самостоятельно производить самолеты Ан-124 "Руслан" из-за дороговизны проекта, передает РИА Новости. Бывший заместитель главкома ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин, комментируя слова Донца, заявил, что на данный момент Россия обладает всем необходимым технологическим и научным потенциалом для создания сверхтяжелого самолета.

Украина: Россия не сможет самостоятельно производить "Руслан". В РФ ответили


В своем заявлении Антошкин указал, что создание нового сверхтяжелого самолета Ан-124 "Руслан" для России не является сверхтяжелой задачей, и все необходимое для этого у России есть. Он добавил, что при возобновлении производства, создаваемая машина будет не совсем "Русланом", так как получит совсем другие, более мощные двигатели и новую "начинку", произведенную с учетом современных технологий. При этом Антошкин указал на то, что если у государства есть потребность производить такие самолеты для своей армии и гражданского воздушного флота, то оно всегда найдет на это средства, а высказывания главы украинского предприятия могут быть и ошибкой, ведь в последнее время это государство часто ошибается в своих прогнозах.


Напомним, что в настоящее время рассматривается вопрос возобновления производства Ан-124 "Руслан" на Ульяновском предприятии "Авиастар", но окончательно решение еще не принято.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 28

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:56
    Свидомиты органичны в своей ограниченности
    Дормидонт
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 16:00
      Ан-124 «Руслан», разработанный в 1970-х годах, стал одной из многих жертв распада СССР. Если до 1991 года эти транспортники более или менее активно использовались военными для переброски грузов на значительные расстояния, то со временем задач для этих самолетов находилось все меньше и меньше. К концу 1980-х годов Ан-124 в составе ВВС СССР, изначально проектировавшиеся для переброски военной техники, по прямому назначению уже практически не использовались.
      рич
      1. Чёрный Сегодня, 16:10
        Сколь самоуверенны шумеры , все пытаются выставить себя хранителями интеллектуальной ценности . laughing
        Чёрный
        1. Skuns Сегодня, 17:11
          Александра Донца, который заявил, что Россия не сможет самостоятельно производить самолеты Ан-124 "Руслан" из-за дороговизны проекта,

          Для России нет ничего , чтобы мы не смогли преодолеть и достичь..
          А уж авиастроение тем более ! А вам "братья украинцы" должно быть стыдно за ВСЕ что вы натворили у себя ..Все, что вы там разграбили и уничтожили , ВЕСЬ народ Советский строил ,отрывая от себя ресурсы ..Все прахом пошло ! А Россия все восстановит , но только уже где нибудь на Урале , чтобы лапы "некоторых товаищей " туда не дотянулись.. soldier
          Skuns
  2. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:59
    "Антонов" пусть не забывают кому обязаны технологией, заводом и вообще всему - Советскому Союзу! А как же декомунизация? А создать с нуля попробуйте.......
    Alexey-74
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:02
      Россия не сможет самостоятельно производить самолеты Ан-124 "Руслан" из-за дороговизны проекта

      А Украина настолько богата что их такое и вовсе не пугает . Вот фуфлыжники ... lol
      bouncyhunter
      1. MPN (Павел) Сегодня, 16:21
        Доходы Порошенко превышают наши с тобой за всю жизнь в десятки раз. Думаю он один бы смог по Руслану в месяц финансировать...
        MPN
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:24
          Цитата: MPN
          Думаю он один бы смог по Руслану в месяц финансировать...

          Ага , щаззз он тебе свои кровные , незаконным трудом нажитые не пропьёт в карман положит , а на ненужный ему самолёт отдаст . Это ненаучная фантастика , Паша .
          bouncyhunter
          1. MPN (Павел) Сегодня, 16:28
            Я теоретически, ты не гневайся так. Понятно, что на горилку лучше, я сам иногда с похмелья готов бы променять Руслан на чарку, да нет у меня Руслана... sad
            MPN
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:43
              Да я и не думал гневаться . Просто слова этого Донца (донца дырявой бочки lol ) напоминают грубый троллинг . yes
              bouncyhunter
              1. MPN (Павел) Сегодня, 16:45
                Паш, ты ка первый день родился... Вон "неожиданностью" в черном море пугают, это серьезная угроза экологии, а ты от Донца чего еще хотел? Он директор (Директор Карл!) всей конторы... Всея авиации Украины!
                MPN
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:53
                  Многовато ему чести чтобы я от него чего-то хотел . lol За своими хотелками пусть в Гейропу обращается . А по поводу
                  Цитата: MPN
                  Всея авиации Украины!

                  я твой юмор оценил . good laughing
                  bouncyhunter
    2. Комментарий был удален.
    3. Кент0001 (евгений) Сегодня, 16:11
      Их протомозг на такое просто не способен.
      Кент0001
  3. ИванИванов Сегодня, 16:04
    Проблема говорят в движках. на АНе - 4 х 23 т тяги. В РФ подобных нет, покупать у партнеров черевато, разрабатывать долго.
    ИванИванов
  4. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 16:10
    Странный какой-то диалог получился. Укроп говорит, что у России денег не хватит, а русский отвечает, что "Россия обладает всем необходимым технологическим и научным потенциалом".
    Один про Фому, другой про Ерёму.
    Стройбат запаса
  5. faiver (Андрей) Сегодня, 16:13
    на данный момент Россия обладает всем необходимым технологическим и научным потенциалом
    - да да про потенциал мы постоянно слышим, а где замена ан-12? сколько ил-76 построили после закрытия производства в Ташкенте? где замена ан-26?
    а так то да с потенциалом у нас все в порядке...., щеки надувать...
    легкий массовый вертолет родить не можем - в санавиации ми-8 летают за одним заболевшим, замены ми-6 нет и не предвидица... тьфу
    faiver
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 16:54
      Цитата: faiver
      замены ми-6 нет и не предвидица...

      Эммм... вообще-то, Ми-6 заменили ещё при СССР - на Ми-26. И как раз с выпуском Ми-26 проблем нет.
      Alexey RA
  6. Tiras (Виктор) Сегодня, 16:13
    Цена его на 2011 год в примерных оценках была 300 миллионов долларов.
    Не говоря уж о сумме на восстановление производства.
    Так что не дешёвое удавольствие.
    Tiras
  7. Zaurbek (Zaur) Сегодня, 16:28
    Мы это уже обсудили...нет двигателей.
    Zaurbek
  8. asiat_61 (игорь) Сегодня, 16:46
    Ну чисто малые дети в песочнице!!!!!!!
    asiat_61
  9. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 16:53
    Уважаемые читатели, вспомните какие самолеты мы производили в Казани, Куйбышеве. Этот самолет можем очень быстро освоить. Не это делали в 80-х годах.
    мичман
  10. BAI Сегодня, 17:11
    Какое возрождение "Руслана"? Восстановить производство Ил-76 не могут, Ил-112 увяз - а ведь все чисто Российское. Сейчас еще и с Ту-160 облом произойдет и будет полное счастье.
    BAI
  11. Анатольевич (Александр) Сегодня, 17:12
    У Менделя для людей старшего поколения нет денег для пенсий, найдет ли их для производства этих самолетов, большой вопрос. У него в головенке другие задачи, вовсе не патриотические.
    Анатольевич
    1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 17:32
      Цитата: Анатольевич
      У Менделя для людей старшего поколения нет денег для пенсий, найдет ли их для производства этих самолетов, большой вопрос. У него в головенке другие задачи, вовсе не патриотические.

      Ну его же Шеломов назначил.
      KLV2018
  12. ROSS 42 (ROSS) Сегодня, 17:12
    Из-за дороговизны проекта Россия не может производить ничего...кроме мусора и отходов. Здесь мы впереди планеты всей... stop Забыл...Ещё олигархи и чиновники...
    ROSS 42
  13. Евгений Стрыгин (Евгений Стрыгин) Сегодня, 17:20
    в отсутствие двигателей это и есть почти невыполнимая задача.
    Евгений Стрыгин
  14. sergevonsohrn (сергей сорокин) Сегодня, 17:21
    укропитеки так же орали на весь мир, что "ни при каких условиях" не будет построен крымский мост, что "из-за дружного бойкота запада" чм-2018 в россии не состоится..... и что?!!! так что, эти все бредни о "невозможности производства ан-124 в россии"- из того же ряда....
    sergevonsohrn
  15. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 17:26
    Да и мост как оказалось нам не под силу построить...
    Azazelo
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