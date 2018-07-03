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Украина: Россия не сможет самостоятельно производить "Руслан". В РФ ответили
Российские эксперты отреагировали на высказывание нового президента украинского госпредприятия "Антонов" Александра Донца, который заявил, что Россия не сможет самостоятельно производить самолеты Ан-124 "Руслан" из-за дороговизны проекта, передает РИА Новости. Бывший заместитель главкома ВВС РФ генерал-полковник Николай Антошкин, комментируя слова Донца, заявил, что на данный момент Россия обладает всем необходимым технологическим и научным потенциалом для создания сверхтяжелого самолета.
В своем заявлении Антошкин указал, что создание нового сверхтяжелого самолета Ан-124 "Руслан" для России не является сверхтяжелой задачей, и все необходимое для этого у России есть. Он добавил, что при возобновлении производства, создаваемая машина будет не совсем "Русланом", так как получит совсем другие, более мощные двигатели и новую "начинку", произведенную с учетом современных технологий. При этом Антошкин указал на то, что если у государства есть потребность производить такие самолеты для своей армии и гражданского воздушного флота, то оно всегда найдет на это средства, а высказывания главы украинского предприятия могут быть и ошибкой, ведь в последнее время это государство часто ошибается в своих прогнозах.
Напомним, что в настоящее время рассматривается вопрос возобновления производства Ан-124 "Руслан" на Ульяновском предприятии "Авиастар", но окончательно решение еще не принято.
В своем заявлении Антошкин указал, что создание нового сверхтяжелого самолета Ан-124 "Руслан" для России не является сверхтяжелой задачей, и все необходимое для этого у России есть. Он добавил, что при возобновлении производства, создаваемая машина будет не совсем "Русланом", так как получит совсем другие, более мощные двигатели и новую "начинку", произведенную с учетом современных технологий. При этом Антошкин указал на то, что если у государства есть потребность производить такие самолеты для своей армии и гражданского воздушного флота, то оно всегда найдет на это средства, а высказывания главы украинского предприятия могут быть и ошибкой, ведь в последнее время это государство часто ошибается в своих прогнозах.
Напомним, что в настоящее время рассматривается вопрос возобновления производства Ан-124 "Руслан" на Ульяновском предприятии "Авиастар", но окончательно решение еще не принято.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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