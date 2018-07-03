СМИ: В Тбилиси задержан подозреваемый в причастности к убийству лётчика Олега Пешкова

Турецкие СМИ сообщают о том, что на территории Грузии сотрудниками правоохранительных органов задержан гражданин Турции Серкан Куртулуш. Куртулуш, по заявлениям турецких спецслужб, подозревается в причастности к расстрелу российского военного лётчика Олега Пешкова.Напомним, что самолёт Су-24 ВКС РФ был сбит над северными районами Сирии истребителями турецких ВВС в 2015 году. Лётчики катапультировались. Боевики открыли по приземляющимся военнослужащим огонь из крупнокалиберных пулемётов. Олег Пешков погиб. Штурман Константин Мурахтин в итоге был спасён отрядом спецназа. В тот же день при выполнении спасательной операции погиб военнослужащий ВС РФ Александр Позынич.Грузинская полиция осуществила задержание Куртулуша 29 июня в Тбилиси. На данный момент он содержится в следственном изоляторе города Рустави. Анкара направила в Тбилиси заявление с просьбой об экстрадиции боевика, подозреваемого в причастности к убийству российского лётчика.По данным турецких правоохранителей, Куртулуш входит в преступную группировку, в которой насчитывается 18 человек.Ранее, в мае прошлого года, в Турции был осуждён другой представитель этой группировки. Речь идёт о человеке по имени Альпарслан Челик, который сначала на камеру заявлял, что это он убил российского лётчика, а затем, уже на суде, стал отрицать свои слова. В итоге турецкий суд признал Челика виновным по статье о незаконном владении оружием и назначил тому наказание в виде 5 лет лишения свободы. Следствие же по делу о возможной причастности Челика к расстрелу Олега Пешкова в Турции продолжается.