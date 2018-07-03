17:43 03 июля
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СМИ: В Тбилиси задержан подозреваемый в причастности к убийству лётчика Олега Пешкова

Турецкие СМИ сообщают о том, что на территории Грузии сотрудниками правоохранительных органов задержан гражданин Турции Серкан Куртулуш. Куртулуш, по заявлениям турецких спецслужб, подозревается в причастности к расстрелу российского военного лётчика Олега Пешкова.

СМИ: В Тбилиси задержан подозреваемый в причастности к убийству лётчика Олега Пешкова


Напомним, что самолёт Су-24 ВКС РФ был сбит над северными районами Сирии истребителями турецких ВВС в 2015 году. Лётчики катапультировались. Боевики открыли по приземляющимся военнослужащим огонь из крупнокалиберных пулемётов. Олег Пешков погиб. Штурман Константин Мурахтин в итоге был спасён отрядом спецназа. В тот же день при выполнении спасательной операции погиб военнослужащий ВС РФ Александр Позынич.


Грузинская полиция осуществила задержание Куртулуша 29 июня в Тбилиси. На данный момент он содержится в следственном изоляторе города Рустави. Анкара направила в Тбилиси заявление с просьбой об экстрадиции боевика, подозреваемого в причастности к убийству российского лётчика.

По данным турецких правоохранителей, Куртулуш входит в преступную группировку, в которой насчитывается 18 человек.

Ранее, в мае прошлого года, в Турции был осуждён другой представитель этой группировки. Речь идёт о человеке по имени Альпарслан Челик, который сначала на камеру заявлял, что это он убил российского лётчика, а затем, уже на суде, стал отрицать свои слова. В итоге турецкий суд признал Челика виновным по статье о незаконном владении оружием и назначил тому наказание в виде 5 лет лишения свободы. Следствие же по делу о возможной причастности Челика к расстрелу Олега Пешкова в Турции продолжается.

Использованы фотографии: Одноклассники
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Комментарии 24

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  1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:01
    ...задержан гражданин Турции Серкан Куртулуш...

    Что сказать: дело сделали - это хорошо.
    Можно и поязвить - турки задерживают преступников не по факту совершения преступления, а по мере необходимости.
    В любом случае подонки расстрелявшие нашего лётчика, должны отправиться в ад.
    Андрей К
    1. Dashout (Евгений Савельевич) Сегодня, 16:03
      Молодец Эрдоган! Достать всех этих гадов...
      Dashout
      1. Чёрный Сегодня, 16:18
        Цитата: Dashout
        Молодец Эрдоган! Достать всех этих гадов.

        этот "молодец" отдал приказ этот самолёт сбить....а этими гадами он просто прикрылся.Даже в этом его мерзость проявляется.
        Чёрный
        1. Yujanin (Shurik) Сегодня, 16:36
          Позже тот же "молодец" отдал приказ и бронетехника мятежников перекрыла мост через Босфор.
          Yujanin
      2. Xander (Александр) Сегодня, 17:22
        Молодец Эрдоган!

        Правильно,правильно, все это божья роса wassat
        Xander
    2. Чёрный Сегодня, 16:04
      По хорошему бы этому Културушу его серкан разорвать, да вряд ли его турки сурово накажут, если даже грузины им его выдадут.
      Чёрный
    3. Anarchist (Александр) Сегодня, 16:07
      Челик, который сначала на камеру заявлял, что это он убил российского лётчика, а затем, уже на суде, стал отрицать свои слова.
      Вот все они на камеру - "воины Аллаха", а на деле шакалы паршивые... Тоже мне "Серые волки" - СЕРЫЕ МЫШИ!
      Anarchist
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:14
        Саша , привет ! hi В этом восточном сериале фиг поймёшь что и кто к чему . Не факт что грузины этого полупокера туркам выдадут , не факт что в Турции он получит по заслугам , да вообще непонятно что Турция с ним делать собирается . request
        bouncyhunter
        1. MPN (Павел) Сегодня, 16:25
          Цитата: bouncyhunter
          да вообще непонятно что Турция с ним делать собирается .

          В тексте четко сказано.
          В итоге турецкий суд признал Челика виновным по статье о незаконном владении оружием и назначил тому наказание в виде 5 лет лишения свободы.
          MPN
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 16:26
            Я вообще-то имел ввиду того , что в Грузии задержан . А с этим Челиком так и вообще смешные обвинения и срок .
            bouncyhunter
            1. MPN (Павел) Сегодня, 16:30
              А Грузии он ущерба не наносил вообще... request Политическая карта , как разыграют, могут и героем объявить...
              MPN
  2. Черный_Ватник Сегодня, 16:02
    Какие инициативные солдаты у Турции. И Эрдоган тут совершенно не причем... верим, верим, ага.
    Черный_Ватник
  3. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 16:02
    Из Рустави доставят в Москву его быстро, надо подключать наши ССО и авиацию, если грузины не захотят передовать его нам добровольно.
    Alexey-74
    1. Черный_Ватник Сегодня, 16:04
      и как по-вашему авиация должна действовать в данном случае?
      Черный_Ватник
  4. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 16:03
    Нашли на кого все свалить.. А тот факт что до расстреле летчиков самолет был атакован турецким фу-16 типа непричем??? Летчики могли погибнуть и от ракеты! Почему не арестуют отдавшего приказ на пуск ракет?
    Tahtvjd2868
    1. SanichSan (Александр) Сегодня, 16:53
      Цитата: Tahtvjd2868
      Нашли на кого все свалить.. А тот факт что до расстреле летчиков самолет был атакован турецким фу-16 типа непричем???

      ну наверно тот факт что летчиков сбивших российский самолет уже осудили в Турции тоже не имеет значения? или имеет?
      SanichSan
  5. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 16:12
    Вот это должно было быть вначале. Сначала - голова убийцы в корзине, потом только - зелёный свет помидорам и любителям турецких курортов.
    samarin1969
  6. Romka47 (Роман) Сегодня, 16:26
    ФСБ протравите эту еще в изоляторе Грузии, а то и он пятаком отделается и будет дальше хвалиться как наши расстреливал
    Romka47
  7. daodejin (daodejing) Сегодня, 16:30
    Жаль только, что СМИ не равноценно освещают преступление и наказание. О преступлении орут в три горла, а о наказании - пук и всё. А люди должны знать, что возмездие свершилось.
    daodejin
  8. Skuns Сегодня, 16:52
    Напомним, что самолёт Су-24 ВКС РФ был сбит над северными районами Сирии истребителями турецких ВВС в 2015 году.
    Все конечно очень не однозначно..Но Эрдоган все же извинился . А этих чертей вылавливают именно турецкие спецслужбы ! Тут конечно многие крик подымут , предали и т.д..
    Но хотел бы напомнить , что за год до этого сбили турецкий истребитель , вошедший в в воздушное пространство (морской рубеж) Сирии из наших "Панцирей "..Тогда как то все замяли быстро....Слава Богу ,что нас с Турцией не стравили (Израиль очень этого хотел и США в том числе) Потом даже попытка переворота была и нашего посла убили прилюдно...Ничего у вас не вышло "исключительные " вы "наши "..Сейчас , пытаетесь с Ираном стравить ? Ну ну..
    Skuns
    1. Xander (Александр) Сегодня, 17:21
      Араб сбил турка, турок сбил русского, русский сильно разозлился,турок откупился помидорками, виноват во всем еврей.
      Xander
  9. V.B. (Владислав) Сегодня, 17:05
    А как-бы его исхитриться повесить или на кол посадить?
    V.B.
  10. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:19
    Они в тюрьмах от российского возмездия ныкаются. sad angry
    К-50
  11. wachmann (Андрей) Сегодня, 17:40
    эрдоган после неудавшейся цв. революции,слегка поумнел(кто помог?)
    а этот пусть у них отбывает-повесить мы его не можем,по дурацким обязательствам,а кормить и поить за наши деньги такую шваль- ну просто плевок в родных летчика и спецназовца
    wachmann
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