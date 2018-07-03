17:42 03 июля
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НПО «Сплав» ведет разработки по модернизации «Торнадо-Г»

НПО «Сплав» (входит в Ростех) в инициативном порядке ведет разработки по дальнейшему увеличению эффективности РСЗО «Торнадо-Г», сообщает Российская газета.

НПО «Сплав» ведет разработки по модернизации «Торнадо-Г»


В результате модернизации спектр решаемых системой задач будет расширен.


Также стало известно, что «Торнадо-Г» выходит на международный рынок вооружений. Специалисты прогнозируют высокий спрос на РСЗО за рубежом.

Сообщается, что НПО «Сплав» уже получило все необходимые разрешения на демонстрацию возможностей системы на территории других государств. Пока еще «Торнадо-Г» не вывозили на иностранные военные выставки.

Предполагается, что данная система придет на смену знаменитым, но устаревшим РСЗО «Град», которые до сих пор стоят на вооружении армий более чем в 60 странах мира.

«Торнадо-Г» – модернизированная система залпового огня, созданная на базе РСЗО «Град». В отличие от предшественницы она обладает повышенной эффективностью стрельбы, наличием автоматизированных систем прицеливания, наведения, навигации и топографической привязки. Благодаря этому оборудованию, машина может выполнять задачи автономно.

Установка рассчитана на 122-мм реактивные снаряды и предназначена для уничтожения живой силы противника, его техники и командных пунктов.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 6

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  1. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 16:04
    Это все хорошо, а что с дальностью?
    Alexey-74
    1. MPN (Павел) Сегодня, 16:34
      Цитата: Alexey-74
      Это все хорошо, а что с дальностью?

      В своем сегменте, как и у Града там +- Смысл им в чужой сектор влазить? Удорожание БП сведет к минусу эффективность\цена ...
      В результате модернизации спектр решаемых системой задач будет расширен
      Как и за счет чего не пишут... request
      MPN
  2. Tahtvjd2868 (Эдуард) Сегодня, 16:06
    Модернизируют под экспортный вариант возможно.. в статье именно об экспорте речь
    Tahtvjd2868
  3. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 16:21
    Больше вопросов чем ответов.Обещали дальность значительно увеличить.Да и где разработки дешёвых головок самонаведения?!Именно они дадут возможность существенно увеличить точность поражения.Плюс номенклатура боеприпасов страдает.Когда то были впереди планеты всей в создании РСЗО а теперь даже братьям белорусам уступаем.
    Magic Archer
  4. андрсон (андерсон ..) Сегодня, 17:06
    Всё плохо, Россия начала продавать оружие( отличное оружие) ради наживы. И продавать всем подрядят .
    андрсон
  5. Скифотавр (Александр) Сегодня, 17:41
    Было бы неплохо делать пусковые машины с бронированными кабинами и пулестойкими шинами. В мире кстати сейчас есть такой тренд.
    Скифотавр
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