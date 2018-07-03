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НПО «Сплав» ведет разработки по модернизации «Торнадо-Г»
НПО «Сплав» (входит в Ростех) в инициативном порядке ведет разработки по дальнейшему увеличению эффективности РСЗО «Торнадо-Г», сообщает Российская газета.
В результате модернизации спектр решаемых системой задач будет расширен.
Также стало известно, что «Торнадо-Г» выходит на международный рынок вооружений. Специалисты прогнозируют высокий спрос на РСЗО за рубежом.
Сообщается, что НПО «Сплав» уже получило все необходимые разрешения на демонстрацию возможностей системы на территории других государств. Пока еще «Торнадо-Г» не вывозили на иностранные военные выставки.
Предполагается, что данная система придет на смену знаменитым, но устаревшим РСЗО «Град», которые до сих пор стоят на вооружении армий более чем в 60 странах мира.
«Торнадо-Г» – модернизированная система залпового огня, созданная на базе РСЗО «Град». В отличие от предшественницы она обладает повышенной эффективностью стрельбы, наличием автоматизированных систем прицеливания, наведения, навигации и топографической привязки. Благодаря этому оборудованию, машина может выполнять задачи автономно.
Установка рассчитана на 122-мм реактивные снаряды и предназначена для уничтожения живой силы противника, его техники и командных пунктов.
В результате модернизации спектр решаемых системой задач будет расширен.
Также стало известно, что «Торнадо-Г» выходит на международный рынок вооружений. Специалисты прогнозируют высокий спрос на РСЗО за рубежом.
Сообщается, что НПО «Сплав» уже получило все необходимые разрешения на демонстрацию возможностей системы на территории других государств. Пока еще «Торнадо-Г» не вывозили на иностранные военные выставки.
Предполагается, что данная система придет на смену знаменитым, но устаревшим РСЗО «Град», которые до сих пор стоят на вооружении армий более чем в 60 странах мира.
«Торнадо-Г» – модернизированная система залпового огня, созданная на базе РСЗО «Град». В отличие от предшественницы она обладает повышенной эффективностью стрельбы, наличием автоматизированных систем прицеливания, наведения, навигации и топографической привязки. Благодаря этому оборудованию, машина может выполнять задачи автономно.
Установка рассчитана на 122-мм реактивные снаряды и предназначена для уничтожения живой силы противника, его техники и командных пунктов.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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