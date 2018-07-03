Что ожидает флагман Черноморского флота? Существует несколько вариантов

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва", находящийся в настоящее время в Севастополе, ожидает решения относительно его дальнейшего использования, передает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на информированный источник. Согласно полученный информации, в ближайшее время командование ЧФ и руководство Главкомата ВМФ должны принять решение относительно его дальнейшей судьбы.Как сообщает издание, на данный момент рассматривается несколько вариантов дальнейшей судьбы ракетного крейсера "Москва". Ветераны корабля выступают за предложение бывшего командующего ЧФ Александра Витко, который предложил отправить "Москву" на ремонт и модернизацию по примеру однотипного "Маршала Устинова". Другая точка зрения - направление на ремонт и модернизацию "Москвы" не целесообразно, так как кораблю уже 35 лет, и если ремонт продлится по времени так же, как и "Маршала Устинова", то он выйдет из ремонта уже сорокалетним. Сторонники этого варианта предлагают вместо "Москвы" отправить на ремонт более молодой однотипный "Варяг", являющийся флагманом Тихоокеанского флота.Напомним, что ранее предполагалось, что гвардейский ракетный крейсер "Москва" встанет на ремонт и модернизацию на Севастопольском морском заводе (филиал "Звездочки") в 2018 году сроком на три года, но на сегодняшний день этого не случилось, как предполагается, из-за отсутствия денежных средств на ремонт.О́рдена Нахи́мова гвардейский ракетный крейсер «Москва» (ГРКР «Москва») — российский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. Единственный корабль 1 ранга в составе Черноморского флота. Основное вооружение крейсеров проекта 1164 - 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" с дальностью стрельбы 550 км. Неофициальное название - "Убийца авианосцев".