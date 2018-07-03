17:44 03 июля
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Что ожидает флагман Черноморского флота? Существует несколько вариантов

Флагман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер "Москва", находящийся в настоящее время в Севастополе, ожидает решения относительно его дальнейшего использования, передает "Интерфакс-АВН" со ссылкой на информированный источник. Согласно полученный информации, в ближайшее время командование ЧФ и руководство Главкомата ВМФ должны принять решение относительно его дальнейшей судьбы.

Что ожидает флагман Черноморского флота? Существует несколько вариантов


Как сообщает издание, на данный момент рассматривается несколько вариантов дальнейшей судьбы ракетного крейсера "Москва". Ветераны корабля выступают за предложение бывшего командующего ЧФ Александра Витко, который предложил отправить "Москву" на ремонт и модернизацию по примеру однотипного "Маршала Устинова". Другая точка зрения - направление на ремонт и модернизацию "Москвы" не целесообразно, так как кораблю уже 35 лет, и если ремонт продлится по времени так же, как и "Маршала Устинова", то он выйдет из ремонта уже сорокалетним. Сторонники этого варианта предлагают вместо "Москвы" отправить на ремонт более молодой однотипный "Варяг", являющийся флагманом Тихоокеанского флота.


Напомним, что ранее предполагалось, что гвардейский ракетный крейсер "Москва" встанет на ремонт и модернизацию на Севастопольском морском заводе (филиал "Звездочки") в 2018 году сроком на три года, но на сегодняшний день этого не случилось, как предполагается, из-за отсутствия денежных средств на ремонт.

О́рдена Нахи́мова гвардейский ракетный крейсер «Москва» (ГРКР «Москва») — российский ракетный крейсер, головной корабль проекта 1164 «Атлант». Входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота. Единственный корабль 1 ранга в составе Черноморского флота. Основное вооружение крейсеров проекта 1164 - 16 пусковых установок сверхзвуковых противокорабельных ракет П-1000 "Вулкан" с дальностью стрельбы 550 км. Неофициальное название - "Убийца авианосцев".

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 25

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 16:59
    Лучше сделать из него музей и поставить в парке "Патриот" в Севастополе. Пора старому крейсеру на покой. В настоящее время местные хотят его получить в свой в полуразваленный ССЗ и мурыжить там 10 лет. Военные хотят отправить в Северодвинск, где пять лет модернизировали однотипный крейсер "Маршал Устинов". Так и стоит корабль годами и ржавеет.
    Аристарх Людвигович
    1. Например Сегодня, 17:05
      Лучше деньги на ремонт выделить. Для закупки облигаций в сша денги есть, а на ремонт ФЛАГМАНА денег нет. request В случае ремонта деньги в нашу экономику, а в первом случае деньги в экономику штатов.
      Получается на постройку американского флота деньги даем, а свой флот пусть гниет.
      Например
    2. Pirogov Сегодня, 17:07
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Лучше сделать из него музей и поставить в парке "Патриот" в Севастополе.

      А заменить есть чем Москву? музеев и так хватает ............
      Pirogov
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:13
        Цитата: Pirogov
        А заменить есть чем Москву?

        Нечем. Последний в серии однотипный советский крейсер остался в Николаеве.
        Аристарх Людвигович
        1. Pirogov Сегодня, 17:14
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Нечем. Последний в серии однотипный советский крейсер остался в Николаеве.

          Ну так если нечем о каких музеях Вы говорите ?
          Pirogov
          1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:17
            Цитата: Pirogov
            Ну так если нечем о каких музеях Вы говорите ?

            А зачем наши моряки должны на этом музейном экспонате в походы ходить. Он уже безнадежно устарел. Крейсер мохнатого 1983 года. После капремонта ему будет далеко за 40 лет.
            Аристарх Людвигович
    3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:14
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Лучше сделать из него музей и поставить в парке "Патриот" в Севастополе.

      на это место претендует БПК "Керчь"
      Silvestr
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:19
        Цитата: Silvestr
        на это место претендует БПК "Керчь"

        Да вроде местные хотели у Новороссийска крейсер "Михаил Кутузов" серии 68-бис забрать.
        Аристарх Людвигович
        1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 17:23
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Да вроде местные хотели у Новороссийска крейсер "Михаил Кутузов" серии 68-бис забрать.

          не, он в Новороссийске остается
          Silvestr
    4. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 17:20
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Лучше сделать из него музей и поставить в парке "Патриот" в Севастополе. Пора старому крейсеру на покой. В настоящее время местные хотят его получить в свой в полуразваленный ССЗ и мурыжить там 10 лет. Военные хотят отправить в Северодвинск, где пять лет модернизировали однотипный крейсер "Маршал Устинов". Так и стоит корабль годами и ржавеет.

      а что такое ССЗ ?
      KLV2018
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 17:22
        Севастопольский морской завод + 13-й судоремонтный завод Черноморского флота.
        Аристарх Людвигович
        1. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 17:38
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Севастопольский морской завод + 13-й судоремонтный завод Черноморского флота.

          13 й забит под завязку на три года вперёд. А морзавод в полной заднице.
          KLV2018
  2. Pirogov Сегодня, 17:00
    Однозначно нужен ремонт .РК. Москва и в 40 лет не будет лишней на флоте .
    Pirogov
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:07
      Привет ! hi Прежде чем отправлять на покой - нужна достойная замена . Так что без вариантов - ремонт , ИМХО .
      bouncyhunter
      1. Pirogov Сегодня, 17:12
        Цитата: bouncyhunter
        Привет ! hi Прежде чем отправлять на покой - нужна достойная замена . Так что без вариантов - ремонт , ИМХО .

        Привет! Пишут пять лет ремонта долго ,а новые строить 15 лет это как ? Интересно ,а кто эти деятели ,что ратуют за списание корабля в статье почему то фамилий нет.........
        Pirogov
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:17
          Цитата: Pirogov
          Пишут пять лет ремонта долго ,а новые строить 15 лет это как ?

          А это , видимо , в порядке вещей . sad
          Цитата: Pirogov
          Интересно ,а кто эти деятели ,что ратуют за списание корабля в статье почему то фамилий нет...

          Видать , особо секретные "эффективные менеджеры" , которые мало кораблей на иголки отправили ...
          bouncyhunter
      2. Kurare Сегодня, 17:38
        hi Приветствую!

        Оставить из-за неимения альтернатив - наверное тоже не совсем правильно. Всё зависит от того насколько крейсер изношен, что нужно в нём менять. Если корпус настолько "прохудился", что даже ему нужна замена, - то наверное лучше на покой. Вот, где-то так.
        Kurare
  3. Skuns Сегодня, 17:01
    Время тревожное для России ,я бы оставил его в строю ..Итак наш Флот слабенький пока , каждый карабль на счету !
    Лучше уж новый заложить , а там видно будет.В эти пять лет все решиться быть России или не быть ! Нас просто окружили почти по всем фронтам .Храни Бог Россию !
    Skuns
    1. MPN (Павел) Сегодня, 17:07
      Цитата: Skuns
      быть России или не быть

      Ну это уже как бы не приоритет одного крейсера... И звучит как то печально, Быть России при любом раскладе! Во ВМВ наш флот не был в лидерах, справились. Ставить или нет в ремонт, должны просчитать специалисты, а не выносить на голосование на ВО.
      MPN
  4. Dart2027 Сегодня, 17:04
    Учитывая скорость строительства новых кораблей 1-го ранга - в ремонт.
    Dart2027
  5. V.B. (Владислав) Сегодня, 17:11
    Я не специалист, может оставить как плавучую батарею и если можно, поставив "калибры" ?
    V.B.
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:13
    предполагалось, что гвардейский ракетный крейсер "Москва" встанет на ремонт и модернизацию на Севастопольском морском заводе (филиал "Звездочки") в 2018 году сроком на три года, но на сегодняшний день этого не случилось, как предполагается, из-за отсутствия денежных средств на ремонт.

    Продайте американские бумаги на ярд-другой "зелени" вот вам и средства, которые пойдут на зарплату рабочим и инженерам изготавливающим комплектующие, материалы и производящих собственно модернизацию. С их зарплаты и работ деньги вернуться в бюджет в виде налогов.
    Чем спонсировать пин дос ников, лучше о своих нуждах подумать. yes
    К-50
  7. spektr9 Сегодня, 17:16
    Раз замены не привидеться, значит только ремонт и модернизация ... Лучше уж старое чем совсем голяк
    spektr9
  8. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 17:21
    пора бы переходить к средним кораблям, типа фрегатов и корветов, с модульным вооружением. Этот имеет смысл переделать под вертикальные универсальные ракетные шахты и сделать большим зонтиков ПВО для флота...
    bogart047
  9. Старый26 (Владимир) Сегодня, 17:26
    Цитата: Skuns
    Лучше уж новый заложить , а там видно будет.

    Вот-вот. мы зачастую так и делаем. Заложим, а потом "видно будет".. Новый крейсер заложить? Камрад, вы серьезно? Мы эсминец нового проекта заложить не можем, фрегат (головной) сдать не можем, а вы на крейсер замахнулись. Давайте тогда авианосец заложим. "А там видно будет,,,"

    Ремонт необходим, но вот только насколько серьезный это будет ремонт. Заменить оружие без перестройки корпуса вряд ли возможно. Ремонт будет сложный и долговременный.
    Старый26
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