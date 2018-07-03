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Что известно на Западе о российском ПАК ДА
Перспективный тяжелый бомбардировщик ПАК ДА, разрабатываемый КБ Туполева, планируется принять на вооружение ВКС в 2022 году, пишет Military Watch Magazine.
Вместе с модернизированными Ту-160М2 и Ту-22М3М (в тексте - Ту-26М2М) ПАК ДА произведет настоящую революцию в «бомбардировочном вооружении стратегических сил страны». Как ожидается, российский самолет станет также ведущей мировой платформой, которая сможет превзойти разрабатываемые в Китае и США бомбардировщики Н-20 и Б-21.
Первоначально предполагалось, что это будет еще одна модификация «Белого лебедя», однако позже стало известно, что в ПАК ДА будет применена схема «летающее крыло».
Новый самолет не предназначен для преодоления вражеской ПВО – он будет оснащаться ракетами большой дальности, позволяющими наносить удары до вхождения в зону противовоздушной обороны.
Применение технологии «стелс» при его строительстве остается под вопросом, так как русские полагаются больше на другие инструменты защиты, такие как средства РЭБ.
По мнению автора, ПАК ДА, скорее всего, вооружат гиперзвуковыми ракетами, что еще больше увеличит дальность поражения. Также как и «Белый лебедь» он сможет нести на борту ядерное вооружение, но пока неясно будут ли это баллистические или крылатые ракеты.
В статье отмечается, что для экономии средств при создании ракетоносца будут применяться модифицированные системы и узлы, ранее разработанные для других самолетов. Речь, в частности идет о локаторах с активной фазированной антенной решеткой, которыми оснастили новейший Су-57. Кроме того, в ряде докладов сообщалось о неких совместных российско-китайских разработках для ПАК ДА и Н-20, что, кстати, говорит о растущем военном сотрудничестве между двумя странами.
Пока о новом российском стратеге известно очень мало. Но если учесть прошлогоднее заявление главкома ВКС о том, что создание первого прототипа ПАК ДА близится к завершению, то новые сведения о нем можно ожидать в ближайшем будущем, заключает издание.
Вместе с модернизированными Ту-160М2 и Ту-22М3М (в тексте - Ту-26М2М) ПАК ДА произведет настоящую революцию в «бомбардировочном вооружении стратегических сил страны». Как ожидается, российский самолет станет также ведущей мировой платформой, которая сможет превзойти разрабатываемые в Китае и США бомбардировщики Н-20 и Б-21.
Первоначально предполагалось, что это будет еще одна модификация «Белого лебедя», однако позже стало известно, что в ПАК ДА будет применена схема «летающее крыло».
Новый самолет не предназначен для преодоления вражеской ПВО – он будет оснащаться ракетами большой дальности, позволяющими наносить удары до вхождения в зону противовоздушной обороны.
Применение технологии «стелс» при его строительстве остается под вопросом, так как русские полагаются больше на другие инструменты защиты, такие как средства РЭБ.
По мнению автора, ПАК ДА, скорее всего, вооружат гиперзвуковыми ракетами, что еще больше увеличит дальность поражения. Также как и «Белый лебедь» он сможет нести на борту ядерное вооружение, но пока неясно будут ли это баллистические или крылатые ракеты.
В статье отмечается, что для экономии средств при создании ракетоносца будут применяться модифицированные системы и узлы, ранее разработанные для других самолетов. Речь, в частности идет о локаторах с активной фазированной антенной решеткой, которыми оснастили новейший Су-57. Кроме того, в ряде докладов сообщалось о неких совместных российско-китайских разработках для ПАК ДА и Н-20, что, кстати, говорит о растущем военном сотрудничестве между двумя странами.
Пока о новом российском стратеге известно очень мало. Но если учесть прошлогоднее заявление главкома ВКС о том, что создание первого прототипа ПАК ДА близится к завершению, то новые сведения о нем можно ожидать в ближайшем будущем, заключает издание.
Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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