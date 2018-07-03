17:43 03 июля
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Что известно на Западе о российском ПАК ДА

Перспективный тяжелый бомбардировщик ПАК ДА, разрабатываемый КБ Туполева, планируется принять на вооружение ВКС в 2022 году, пишет Military Watch Magazine.



Вместе с модернизированными Ту-160М2 и Ту-22М3М (в тексте - Ту-26М2М) ПАК ДА произведет настоящую революцию в «бомбардировочном вооружении стратегических сил страны». Как ожидается, российский самолет станет также ведущей мировой платформой, которая сможет превзойти разрабатываемые в Китае и США бомбардировщики Н-20 и Б-21.


Первоначально предполагалось, что это будет еще одна модификация «Белого лебедя», однако позже стало известно, что в ПАК ДА будет применена схема «летающее крыло».

Новый самолет не предназначен для преодоления вражеской ПВО – он будет оснащаться ракетами большой дальности, позволяющими наносить удары до вхождения в зону противовоздушной обороны.

Применение технологии «стелс» при его строительстве остается под вопросом, так как русские полагаются больше на другие инструменты защиты, такие как средства РЭБ.

По мнению автора, ПАК ДА, скорее всего, вооружат гиперзвуковыми ракетами, что еще больше увеличит дальность поражения. Также как и «Белый лебедь» он сможет нести на борту ядерное вооружение, но пока неясно будут ли это баллистические или крылатые ракеты.

В статье отмечается, что для экономии средств при создании ракетоносца будут применяться модифицированные системы и узлы, ранее разработанные для других самолетов. Речь, в частности идет о локаторах с активной фазированной антенной решеткой, которыми оснастили новейший Су-57. Кроме того, в ряде докладов сообщалось о неких совместных российско-китайских разработках для ПАК ДА и Н-20, что, кстати, говорит о растущем военном сотрудничестве между двумя странами.

Пока о новом российском стратеге известно очень мало. Но если учесть прошлогоднее заявление главкома ВКС о том, что создание первого прототипа ПАК ДА близится к завершению, то новые сведения о нем можно ожидать в ближайшем будущем, заключает издание.

Использованы фотографии: https://militaryarms.ru
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Комментарии 12

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  1. V.B. (Владислав) Сегодня, 17:13
    Дай-то бог!
    V.B.
    1. Skuns Сегодня, 17:18
      Что известно на Западе о российском ПАК ДА

      Ничего....Меньше знают ,крепче спят ! Россия любит всякие сюрпризы устраивать западным "партнерам" ..
      Skuns
    2. MPN (Павел) Сегодня, 17:26
      Чего дать? Автор от куда свалился?
      Ту-160М2 и Ту-26М2М ПАК ДА произведет настоящую революцию в «бомбардировочном вооружении стратегических сил страны».


      "75" (Ту-26 2М-3)
      Ближний пикирующий бомбардировщик, проект
      В начале 1947 года КБ в рамках проработки плана ВВС на 1947 г, подготовило техническое предложение на пикирующий ближний бомбардировщик с двумя поршневыми двигателями М-3 (пока никаких материалов по этому двигателю найти не удалось). Проект по ОКБ получил обозначение самолет "75",официальное - Ту-26 2М-3. КБ обещало обеспечить следующие основные данные самолета:
      - максимальная скорость на высоте 6000 м - 690 км/ч;
      - практический потолок - 9500 м;
      - дальность полета с 2000 кг бомб -2000 км;
      - оборонительное вооружение: вперед - 1 х НС-23; назад-вверх - 2 х Б-20; назад-вниз - 2 х Б-20.
      Предполагаемый срок передачи на государственные испытания самолета -июль 1948 г. Кроме тех предложен и я по этой машине никаких работ не велось
      .
      российский самолет станет также ведущей мировой платформой
      Это как ? Все будут на его базе самолеты производить? belay
      MPN
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:42
        Уже через четыре года!?Ну мы же не в СССР живём...
        210окв
  2. Грибок (Витёк) Сегодня, 17:14
    Давно пора уже
    Грибок
  3. К-50 (Алексей) Сегодня, 17:15
    Ту-26М2М

    Что за "зверь": Почему не знаю? Или очепятка от "автора"? what
    К-50
    1. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 17:27
      Присоединяюсь к вопросу yes
      Тоже, впервые слышу.
      Gnefredov
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:43
        Конструкторы наверное тоже впервые услышали...
        Цитата: Gnefredov
        Присоединяюсь к вопросу yes
        Тоже, впервые слышу.
        210окв
    2. Totah155 (Alex) Сегодня, 17:39
      Цитата: К-50
      Ту-26М2М

      Что за "зверь": Почему не знаю? Или очепятка от "автора"? what

      Это ещё один из самолётов, о которых не знает запад ...
      Totah155
  4. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 17:17
    Нахрена ему стелс если это не самолёт прорыва про, сделают баражирующий бомбер и все
    Vol4ara
  5. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 17:18
    Очередная статья ни о чём.Ничего нового.Такие «новости»в западных СМИ каждую неделю.Переливание из пустого в порожнее
    Magic Archer
  6. Totah155 (Alex) Сегодня, 17:38
    Что известно на Западе о российском ПАК ДА

    То, что его не существует.
    Totah155
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