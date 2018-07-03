17:42 03 июля

Запад начинает борьбу за 200 российских заводов

Рано или поздно это должно было случится. Россия постепенно начинает утопать в мусоре. Городские свалки превратились в огромные полигоны нечистот, представляющие большую опасность для людей. На одного жителя нашей страны сегодня приходится более 200 тонн различных отходов, а значит пора задуматься о другом подходе к утилизации мусора.

Собственно, такая задача уже поставлена президентом России. Владимир Путин поручил построить 200 заводов по переработке отходов до 2025 года. По сути, речь идет о создании новой индустрии, которая отлично развита в ряде западных стран, но практически атрофирована в нашем государстве. Конечно же, такую новость не могли оставить без внимания западные корпорации-поставщики соответствующего оборудования. В частности, производители турбин, используемых для генерации энергии, выделяемой в ходе сжигания отходов.

В первую очередь это касается немецкой Siemens, чешской Škoda и американской General Electric. Однако и российским производителям есть что предложить.




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Комментарии 1

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 17:35
    Российские производители научились производить продукцию не хуже аналогичных западных образцов, а даже лучше. Это я понял. Но отсутствует сравнение по таким параметрам как качество, цена, надёжность между нашей продукцией и западной.
    solzh
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