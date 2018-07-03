Запад начинает борьбу за 200 российских заводов
Рано или поздно это должно было случится. Россия постепенно начинает утопать в мусоре. Городские свалки превратились в огромные полигоны нечистот, представляющие большую опасность для людей. На одного жителя нашей страны сегодня приходится более 200 тонн различных отходов, а значит пора задуматься о другом подходе к утилизации мусора.
Собственно, такая задача уже поставлена президентом России. Владимир Путин поручил построить 200 заводов по переработке отходов до 2025 года. По сути, речь идет о создании новой индустрии, которая отлично развита в ряде западных стран, но практически атрофирована в нашем государстве. Конечно же, такую новость не могли оставить без внимания западные корпорации-поставщики соответствующего оборудования. В частности, производители турбин, используемых для генерации энергии, выделяемой в ходе сжигания отходов.
В первую очередь это касается немецкой Siemens, чешской Škoda и американской General Electric. Однако и российским производителям есть что предложить.
Собственно, такая задача уже поставлена президентом России. Владимир Путин поручил построить 200 заводов по переработке отходов до 2025 года. По сути, речь идет о создании новой индустрии, которая отлично развита в ряде западных стран, но практически атрофирована в нашем государстве. Конечно же, такую новость не могли оставить без внимания западные корпорации-поставщики соответствующего оборудования. В частности, производители турбин, используемых для генерации энергии, выделяемой в ходе сжигания отходов.
В первую очередь это касается немецкой Siemens, чешской Škoda и американской General Electric. Однако и российским производителям есть что предложить.
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