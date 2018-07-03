17:45 03 июля
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Мини-дрон "таракан" HAMR заинтересовал Пентагон. Полтора грамма технологий

Специалисты Гарвардского университета Бенджамин Голдберг и Хунцзян Ванг провели исследование в области создания подводных роботизированных систем по программе научно-исследовательского управления военного университета Минобороны США. Перед учёными ставилась задача по созданию мини-робота, которого можно использовать в том числе в подводных условиях.

Учёные заявили, что на создание подводного мини-дрона их вдохновил таракан.

Из заявления:
Таракан может выживать под водой в течение получаса. Наш робот-таракан способен к гораздо большему. Мини-робот HAMR может бегать по земле, плавать по поверхности воды и под воду погружаться. Также он может буквально ходить по дну в течение длительного времени.



Отмечено, что это уже новое поколение подводных мини-роботов, отличие которых от предыдущих версий состоит в использовании специальных подставок «под ноги». Они созданы при учёте уровня поверхностного натяжения жидкости и при необходимости могут позволить мини-дрону уходить под воду, создавая дополнительное давление на её поверхность.

Движение мини-дрона по поверхности воды учёные описывают как движение водомерки, которая перемещается, используя именно поверхностное натяжение воды. Правда, в скорости водомерке HAMR пока явно уступает.

Мини-дрон способен в любой момент останавливаться, разворачиваться, погружаться под воду.



Масса такого дрона крайне мала – всего 1,65 грамма. При этом, как говорят разработчики, он способен нести 1,44 г полезной нагрузки. Что же такого можно «нагрузить» на этого водяного «таракана» в качестве полезного сопровождения? Например, речь может идти о миниатюрной камере для осуществления видеонаблюдения за надводным или подводным объектами. По понятным причинам, обнаружить присутствие такого мини-дрона обычными средствами крайне проблематично, зато он способен обнаружить то, что находится в кругу интересов оператора.

На данном этапе разработки заняты созданием технологии импульсных прыжков для расширения функционала мини-робота, которым так интересуется Пентагон.

Использованы фотографии: https://www.seas.harvard.edu
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Комментарии 6

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  1. Xander (Александр) Сегодня, 17:28
    Шутки про систему РЭБ "Тапок" были? laughing
    Xander
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 17:31
      Были . Видать , в каждой шутке есть доля шутки . А остальное - правда . lol
      bouncyhunter
    2. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 17:35
      good Уже написал, прочитал Ваш комментарий, удалил..С языка сняли... smile
      parusnik
    3. MPN (Павел) Сегодня, 17:36
      При этом, как говорят разработчики, он способен нести 1,44 г полезной нагрузки
      Сколько вешать в граммах? Это же героин! Робот создан таскать дозу с одного края бассейна на другой по команде через спутниковую связь по защищенному каналу!
      MPN
  2. BAI Сегодня, 17:33
    Что же такого можно «нагрузить» на этого водяного «таракана» в качестве полезного сопровождения?

    "Новичком" его нагрузить.
    BAI
  3. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 17:34
    а автономное питание не предполагается, или он по проводам пару км проползёт?
    Azazelo
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