Танковый аргумент калибра 152 мм



Автомат заряжания горизонтального типа на машине "Объект 640". Источник: "Техника и вооружение" Автомат заряжания горизонтального типа на машине "Объект 640". Источник: "Техника и вооружение"



Опытный "Леопард 2" с пушкой калибром 140-мм. Источник: aw.my.com Опытный "Леопард 2" с пушкой калибром 140-мм. Источник: aw.my.com



Отечественные опытные танки с пушками повышенного могущества. Источник: "Техника и вооружение" Отечественные опытные танки с пушками повышенного могущества. Источник: "Техника и вооружение"



Эскиз экспериментального танка "Объект 299". Источник: "Техника и вооружение" Эскиз экспериментального танка "Объект 299". Источник: "Техника и вооружение"



Танк "Объект 292" с пушкой калибра 152,4 мм. Источник: wikipedia.ru Танк "Объект 292" с пушкой калибра 152,4 мм. Источник: wikipedia.ru

В статье использовались материалы издания "Техника и вооружение".

Сразу стоит расставить акценты: в современном состоянии танк «Армата» не сможет принять на борт орудие калибра 152 мм. Причин тому несколько. Во-первых, длина БПС более крупного калибра значительно превышает длину аналогичного снаряда калибра 125 мм, а корпус Т-14 рассчитан как раз под высоту традиционного боеприпаса. Вертикально расположенная боеукладка в автомате заряжания нового российского танка не сможет принять снаряд и метательный заряд калибра 152 мм. Возникает необходимость либо увеличивать высоту корпуса (а это уже фундаментальная перестройка машины), либо необходимость внедрения автомата заряжания горизонтального типа. Подобная работа шла в рамках конструирования Т-95 и в качестве основы приняли механизм заряжания САО 2С19 «Мста-С». Но возникли закономерные проблемы: значительные габариты подобного автомата заряжания негативно сказывались на компоновке машины, а расположение части боекомплекта позади башни неминуемо вызывает неуравновешенность конструкции.Во-вторых, для 152-мм пушки нужны новые прицельные комплексы с использованием всепогодного радиолокационного канала, которого у Т-14 пока нет (что бы ни заявляли неосведомленные эксперты). Дело в том, что столь серьезный калибр на танке позволяет ему вести себя на поле боя подобно «Тиграм» во Второй мировой. То есть за счет выдающегося орудия вести огонь прямой наводкой по танкам противника вне досягаемости их пушек, причем с гарантированным поражением с первого выстрела. А такие дальности работы требуют как раз использования всепогодного радиолокационного прицела. И разговоры о якобы избыточной мощности танкового снаряда крупного калибра не имеют под собой никакого основания: 100%-ное поражение любого танка мира в лобовую проекцию тому подтверждение. Сейчас Т-14 пусть и обладает лучшей в мире танковой пушкой 2А82-1М, но в дуэли в натовскими машинами преимущество будет иметь в основном за счет более эффективной защиты лобовой части вкупе с КАЗ. То есть решающего преимущества в огневой мощи пока нет, тем более что немцы уже работают на Rh120L55A1, которая будет на уровне с главным калибром «Арматы». И конечно, перспективная разработка Rheinmetall Defence Rh130L51 калибра 130 мм, способная в будущем вполне стать серьезной проблемой для нашей техники на поле боя. И на Западе не первый день работают над проблемой большого калибра для основного танка.Немцы на втором «Леопарде» даже тестировали 140-мм орудие NPzK-140, но в серию его не отправили из-за значительной отдачи, которую танк переносил очень плохо. Британцы к началу 90-х подготовили сразу две 140-мм пушки от Оборонного исследовательского агентства и фирмы Royal Ordnance, испытания которых показали фундаментальное огневое превосходство в бою над любой техникой противника. Но распался Советский Союз, и работы по данному направлению были свернуты. Все решили, что для локальных войн 120 мм хватит. Позже американцы рассматривали модернизацию «Абрамса» по программе «Block III» в варианте оснащения 140-мм пушкой, с дульной энергией в два раза большей, чем у существующей. И тут вдруг «Армата» со 125 миллиметрами… Есть версия о существующем «статус-кво» в танковом вооружении, когда примерный паритет в возможностях всех устраивает. А любой «выскочка» с калибром в 152 или 140 мм лишь разгонит очередной виток гонки танковых вооружений, ведь натовцам есть что ответить на увеличение российского калибра. Жалко только времени и средств. Вот и в России для «Арматы-152» было все готово. С радиолокаторами для нового орудия у нас проблем нет: на опытной машине «Объект 195» стояла обзорная РЛС Т05-СЕ1 от питерского КБ «Система», а противотанковый комплекс «Хризантема» оснащается радиолокационным прицелом тульского НПО «Стрела». Данная техника могла бы занять место в Т-14, но по какой-то причине этого не случилось. У нашего военно-промышленного комплекса также есть богатые компетенции в вопросе танкового орудия калибра свыше 125 мм. Это было одним из направлений в работе танковых КБ СССР, направленных на перспективные пушки в 130, 140 и 152 мм. Были созданы и бронемашины под такие орудия — «Объект 225», «Объект 226», «Объект 785», «Объект 477», «Объект 299» и «Объект 195» (Т-95).В качестве основного орудия предполагали использовать пушку ЛП-83 (152,4 мм) от КБ Кировского завода, либо 2А50 или ЛП-36 калибра 130 мм. Пушку ЛП-83 разрабатывали в нижегородском ЦНИИ "Буревестник" и подошли к вопросу очень основательно — хромированный ствол позволял выдерживать давление в безумные 7000 кг/см, что обеспечивало отличную баллистику и вполне сносную живучесть ствола. На полигоне в Ржевске такой пушкой работали по списанному Т-72 — в итоге на башне остались зияющие проломы с полностью уничтоженным внутренним оборудованием. Однако 22 октября 2007 года "Объект 292" с пушкой ЛП-83 был отправлен на вечную стоянку в Кубинку. Намного раньше — в самом конце 70-х экспериментировали с самоходкой противотанкового назначения под шифром «Спрут-С» на базе Т-72, которую предполагалось построить в двух вариантах.В первом случае на машину ставили 125-мм орудие повышенного могущества 2А66 или Д-91, а во втором – мощную 152-мм гладкоствольную пушку 2А58. Одной из причин закрытия проекта (в 1982 году) на стадии технического проектирования стало отсутствие приемлемого радиолокационного прицела. Однако наработки по проекту были взяты для харьковского опытного танка «Объект 477» со 152-мм орудием, а пушку повышенного могущества 2А66 решено было устанавливать на танки в ходе модернизации. На начало 90-х в Нижнем Тагиле сформировался проект «Совершенствование-88», в ходе которого предлагались для танка уже два орудия калибра 152-мм – 2А73 (2А73М) для «Объекта 195» и 2А83 для «Объекта-195». Бронемашины под индексом 195 были даже построены в двух экземплярах и проходили испытания, но вся танковая программа, основанная на 152-мм калибре, была закрыта по приказу тогдашнего «маршала» Сердюкова. Испытания пушки показали, что при импульсе, в 1,5 раза большем, чем у 125-мм, откат был примерно равным. Это вполне позволяло поставить орудие на базу любого отечественного основного танка – оставалось лишь решить вопрос с автоматом заряжания и размещением боекомплекта. Позже пушка 2А83, разработанная на Екатеринбургском заводе №9, показала дальность прямого выстрела в 5100 метров с бронепробиваемостью, очевидно, кумулятивного снаряда, в 1024 мм.Замечательным свойством была начальная скорость полета БПС калибра 152 мм, составляющая 1980 м/с, а на дальности 2000 метров она уменьшалась всего на 80 м/с. Здесь отечественные инженеры вплотную подошли к рубежу в 2000 м/с, который, по заявлению Жозефа Яковлевича Котина, является «потолком» для пороховой артиллерии. Высокая степень унификации орудия с аналогичным у «Мста-С» позволяла вести огонь корректируемыми боеприпасами, такими как «Краснополь», что значительно расширяло поле деятельности танка. Несмотря на все это, в итоге на «Объект 148» или, как его знают в более широких кругах, Т-14 «Армата», поставили орудие 2А82-1М, которое, безусловно, занимает лидирующее место в мире танковых пушек. К сожалению, модернизационный потенциал танковых калибров 120-125 мм уже подходит к своему логическому финалу. Именно по этой причине в СМИ изредка всплывают заявления функционеров АО «НПК «Уралвагонзавода» о возможности появления на «Армате» пушек с калибром больше нынешнего. Но по описанным выше причинам это маловероятно. Так чего же ждать? А ждать, очевидно, придется очередного «зверобоя» с пушкой в 152 мм на базе платформы (а не танка) Т-14, основными задачами которого будет уничтожение укрепленных объектов, а также поддержка мотопехоты и танковых соединений. Это будет оружие «длинной руки», поражающее противника на дистанциях, превышающих возможности их главного калибра. После появления Т-14 «Армата» наше оборонное ведомство, очевидно, отслеживало реакцию Запада, а он, как известно, ответил наращиванием калибра. Следовало промолчать, тогда бы и не появились заявления о создании российской машины со 152-мм пушкой. В этом случае даже немецкое 140-мм орудие будет на шаг позади платформы «Армата-152».Концептуальные основы ведения боевых действий со странами НАТО если и претерпели изменения, то в незначительной степени. Ещё со времен СССР западные армии не могли себе позволить количественно уравнять свой парк бронетехники с нашими танковыми армадами. Поэтому и броня у них толще, и прицельные комплексы совершеннее, и пушки были дальнобойнее – все ради действий преимущественно в обороне. У нас это отлично понимали, поэтому внедряли ПТУРы, запускаемые через ствол, работали над повышением начальной скорости снаряда и увеличение калибра. Очередной виток гонки вооружений на танках в самом разгаре.