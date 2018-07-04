07:03 04 июля

А где мне взять такую пенсию?

Россия может позволить себе куда более плавный переход на новую пенсионную систему. Заметки обозревателя. Продолжение. Часть первую читайте здесь.



Не будем спорить, принципиально нас уже сумели убедить, что без повышения пенсионного возраста отечественной экономике попросту грозит коллапс. Графиками и таблицами с пугающей пенсионной статистикой буквально пестрят и печатные, и электронные СМИ.




Но это при условии реально действующей, охватывающей все сферы жизни страны, экономики. А не фрагментарной, расписанной по своим, как у нас имеет место сейчас. Даже оборонка и атомная промышленность, пусть и существуют во многом сами по себе, но так или иначе подвязаны под олигархов, и соответственно, под столь обожаемый навальновцами «распил». А что уж говорить про медицину и образование, которые просто приговорены к переходу на коммерческие рельсы.

На прошлом этапе пенсионных преобразований нечто подобное попытались сделать и с пенсионными фондами. Не получилось, хотя подключение страховщиков, исходя из зарубежного опыта, должно было по определению снять все проблемы с финансированием. Почему не получилось, понимают и граждане, и даже те, кто всё это несколько лет назад затеял. Деньги стали разворовывать уже до того, как они начали куда-нибудь реально поступать.

И произошло это не потому, что у нас такая уж коррупция неодолимая. Просто делалось всё по заведомо коррупционной схеме. И делалось коррупционерами, из которых, кажется, никого так и не посадили. Это на больших стройках вроде космодрома у нас принято сажать за то, что не по чину брали. А тут ни чинов не было, ни конкретных виновных никто не искал. Оказывается, что в России пенсионера, как художника, может обидеть всякий. И так было, увы всегда, даже в годы большого террора и большого застоя.

А где мне взять такую пенсию?


Однако, по-моему, именно из эпохи застоя многое сейчас стоило бы позаимствовать для создания хотя бы относительно справедливой пенсионной системы. Ведь мало кто помнит, что при последнем пересмотре пенсий в СССР предельно высокий уровень пенсии в 132 советских рубля был изначально установлен абсолютно для всех, без исключений. Хотя очень быстро, практически тут же появились исключения – так называемые «персоналки» для героев, академиков и лауреатов. Система тогда сразу стала отбирать своё, присоединив к этим действительно заслуженным людям ещё и ответственных работников.

Своеобразным стимулом к выходу на пенсию была и ещё одна норма, принятая в СССР. Расскажу о ней по собственному опыту проектировщика, полтора десятка лет проработавшего в атомной промышленности.

Однажды, а было это ближе к концу 80-х годов, будучи уже ведущим инженером, я решил зайти для согласования какого-то техзадания в кабинет одного из немолодых уже начальников отделов. С ним у меня сложились неплохие отношения, и я был немало удивлён, не увидев Анатолия Матвеевича на рабочем месте. Он по достижении 60 лет перебрался в общий зал конструкторов-строителей, став одним из главных специалистов. Всё дело в том, что руководителям уже среднего звена при сохранении поста и кресла, а также определённых льгот и благ пенсию тогда не платили. И очень многие в реальном секторе экономики порой предпочитали просто уступить дорогу более молодым.



Теперь посмотрим на вопрос с другой стороны. Тогда же, в 80-е годы, помимо верхней пенсионной планки (те самые 132 рубля) появилась и нижняя, заменившая собой поистине позорные 12 рублей в месяц колхозной пенсии. По новому раскладу это было сначала всего 24 рубля, потом даже 40, но ведь к тому времени у колхозников уже были и приусадебные участки, и право свободно торговать на рынках. Чем обернулась та свобода, известно, но важен сам факт наличия возможности жить достойно. Ведь в малых городах и на центральных усадьбах колхозов и совхозов была распространена ещё и практика подселения к местным жителям студентов и сезонных рабочих. Тоже кое-какая прибавка к тому, что платило государство.

Стоит ли вообще доказывать, что нужна как нижняя, так и верхняя планка пенсии? Стоит, да вот только кому? Законодателям с их безумными зарплатами, или ведущим телешоу с миллиардными рекламными бюджетами? Но всё равно стоит, иначе вообще ничего с места не сдвинется.

И что бы нам ни твердили о плохой жизни в СССР, но с советской пенсией в кармане, особенно в последние годы существования Союза, прожить худо-бедно было можно. С нынешней пенсией, как бы нас ни убеждали в обратном с экранов ТВ, нельзя. Люди с ней не живут, а выживают или, точнее, доживают. И именно нежелание доживать, а не жить, и может их сегодня вывести на улицы. К тому же мы имеем сейчас абсолютно противоположную описанной выше практику совмещения постов и огромных, по сравнению с простой публикой, пенсий.

И такая практика ведь ещё и подкрепляется тем, что с зарплат выше 700 тысяч рублей в год в России уже не идут отчисления в тот же пенсионный фонд. Иначе как издевательством над людьми и здравым смыслом такое назвать язык не поворачивается. В оправдание нам говорят, что тем самым стимулируется вывод высоких зарплат из тени и отказ от конвертных выплат.

Это ничего вам не напоминает? Мне напомнило один из постулатов пресловутой рейганомики, когда для богатых налоги снижались, а для бедных фактически повышались, хотя в США это сумели упаковать в красивую обёртку стимулирования бизнеса.



Самое время теперь посчитать, на что же могут рассчитывать будущие старые пенсионеры. При той схеме, по году прибавки к возрасту за год, количество пенсионеров в России на протяжении нескольких лет не будет увеличиваться. Это как минимум, а что будет, если уйдут в никуда нынешние позитивные демографические тенденции?

Ведь те самые 78 лет средней статистической продолжительности жизни нам даёт сегодня относительно крепкое поколение тех, кто сумел в детстве пережить войну. То есть, как бы жестоко это ни звучало, прошёл через сито естественного отбора. Их зрелые годы пришлись на лучшие годы СССР, когда взорвали супербомбу и полетели в космос, вышли из разрухи и одолели хрущёвскую голодуху. А потом будут умирать те немногие из родившихся уже в годы войны — годы глубокой демографической ямы.

Значит, вполне можно вести речь о том, что на одного пенсионера в России так и останется примерно два с половиной работающих — ну точно, как те полтора землекопа из страны невыученных уроков. Что ж, это статистика, там можно. И прокормить надо будет всего-то около 36 миллионов пенсионеров.

Так вот, при средней зарплате в 50 тысяч рублей, что вообще-то вполне достижимо, 18-процентные отчисления с каждого сразу дадут пенсию в 22,5 тысячи. Многим такое покажется просто сказкой, если конечно, инфляция всё не съест. И это если не кормить пенсионные фонды и не копить на будущее. Перечислять людям напрямую, минуя коррумпированных посредников, и не морочить никому голову.



Отсюда вообще-то напрашивается только один вывод – за повышение пенсий лучше всего бороться путём повышения зарплат. Не исключая даже такой меры, как установление жёсткого зарплатного минимума, и прежде всего в госсекторе. О каких пристойных пенсиях можно вообще вести речь, если на периферии медсестёр и рабочих в 2018 году всерьёз приглашают на зарплаты в 7-8 тысяч рублей в месяц, а то и меньше? Почему-то не видел я на столах у наших депутатов региональных выпусков газеты «Ищу работу».

Ну а что будет дальше, понять несложно. Число пенсионеров уже через пять-семь лет может чуть ли не само по себе при сколько возможно плавном повышении возраста снизиться где-то до 30-32 миллионов, а то и меньше, и на какое-то время стабилизируется.

А потом совсем уйдёт крепкое военное поколение, пенсионеров может стать даже ещё меньше, а пенсионный возраст всё же будет повышен. И может быть, всё же повышен не так быстро и резко, как предлагается сейчас. И есть даже шансы, что тех, кто уже на данный момент заработал свою пенсию десятилетиями честного труда, вообще не тронут. Неспроста же депутаты-единороссы так задёргались. Можно ведь, напортачив с пенсиями, не только на президентский гнев нарваться, но и на народный…
Автор: Алексей Подымов

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 14

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  1. astronom1973n (Старый астроном) Сегодня, 05:34
    Денег нет.А где они? А давайте сделаем прогрессивную шкалу налогообложения!Передадим весь профессиональный спорт с плеч государства в частные руки,прекратим бредовые провальные проекты полетов на луну,марс и поиски инопланетян,проекты наночубайсов ,прощение долгов "нищебродам" и...вот они деньги.Да впрочем это не надо, несчастные кормушки лишаться.!Кто ж им майбахи купит и детишек за рубеж учиться нюхать кокс отправит.
    astronom1973n
    1. Vard Сегодня, 05:44
      Вы как то аполитично рассуждаете..
      Валюнтаризм понимаешь...(с)
      Vard
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 05:49
        Цитата: Vard
        Валюнтаризм понимаешь...(с)

        андрей юрьевич
      2. astronom1973n (Старый астроном) Сегодня, 06:43
        Цитата: Vard
        Вы как то аполитично рассуждаете..
        Валюнтаризм понимаешь...(с)

        Увольте..какая ж это политика? hi Это жизнь наша...
        astronom1973n
    2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:14
      Цитата: astronom1973n
      А давайте сделаем прогрессивную шкалу налогообложения!Передадим весь профессиональный спорт с плеч государства в частные руки,прекратим бредовые провальные проекты полетов на луну,марс и поиски инопланетян,проекты наночубайсов ,прощение долгов "нищебродам" и...вот они деньги

      Поддерживаю. good
      Балу
    3. Дирижер Сегодня, 06:51
      А не умеет Пу . строить долгосрочно , Вот СМ запустить то да ( хотя надо отметить , что ЧМ удался ) выбить немцев, портов, испанов , аргов !!!!
      Дирижер
  2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 06:13
    Цель реформы сократить количество пенсионеров, соответственно уменьшить расходы на них? А может сократить расходы на содержание пенсинного фонда, топменеджеров госкомпаний, на Лождь наконец?
    Балу
    1. тасха Сегодня, 06:19
      Согласен с вами. Да и без Пенсионного фонда можно обойтись. Его функции могут выполнить, например, Министерство финансов или Налоговая служба...
      тасха
      1. Дирижер Сегодня, 06:52
        А куда денете всех дам, что там прозябают?
        Дирижер
        1. тасха Сегодня, 06:56
          прозябают

          Это вы хорошо написали.. Сидят такие несчастные-несчастные... wink

          Планируется построить 200 заводов по переработке мусора - вот и рабочие места... Например.
          тасха
  3. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:28
    Ни день без пенсий smile
    Грибок
  4. igorra (Игорь) Сегодня, 06:49
    Сами бежали сломя голову в капитализм, чего плакать. Из курса истории: задача капитализма - получение прибыли и ничего более. Сдавать пенсионеров в лабораторию на опыты им мешает государство, так бы с большим удовольствием пошли мы бы на удобрения. Пора или принять существующий строй или менять его на социализм. По другому то не как, раньше господа богатеи боялись Союза, с его пролетарской сущностью, теперь скреп нет, как только помрут те кто видел другую жизнь, то возьмутся за наших детей и внуков. Небо покажется с овчинку.
    igorra
    1. тасха Сегодня, 06:59
      Бежали-бежали,так и не добежали...Нет у нас капитализма...
      тасха
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:00
    принципиально нас уже сумели убедить, что без повышения пенсионного возраста отечественной экономике попросту грозит коллапс
    Возможно, но не полностью. Кое кто предрекает коллапс не в экономике, а во власти. Кое кто успокаивает. Поэтому споры на эту тему пока не только не утихнут, а наоборот будут набирать остроту и увеличивать поляризацию общества.
    rotmistr60
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