А где мне взять такую пенсию?

Не будем спорить, принципиально нас уже сумели убедить, что без повышения пенсионного возраста отечественной экономике попросту грозит коллапс. Графиками и таблицами с пугающей пенсионной статистикой буквально пестрят и печатные, и электронные СМИ.Но это при условии реально действующей, охватывающей все сферы жизни страны, экономики. А не фрагментарной, расписанной по своим, как у нас имеет место сейчас. Даже оборонка и атомная промышленность, пусть и существуют во многом сами по себе, но так или иначе подвязаны под олигархов, и соответственно, под столь обожаемый навальновцами «распил». А что уж говорить про медицину и образование, которые просто приговорены к переходу на коммерческие рельсы.На прошлом этапе пенсионных преобразований нечто подобное попытались сделать и с пенсионными фондами. Не получилось, хотя подключение страховщиков, исходя из зарубежного опыта, должно было по определению снять все проблемы с финансированием. Почему не получилось, понимают и граждане, и даже те, кто всё это несколько лет назад затеял. Деньги стали разворовывать уже до того, как они начали куда-нибудь реально поступать.И произошло это не потому, что у нас такая уж коррупция неодолимая. Просто делалось всё по заведомо коррупционной схеме. И делалось коррупционерами, из которых, кажется, никого так и не посадили. Это на больших стройках вроде космодрома у нас принято сажать за то, что не по чину брали. А тут ни чинов не было, ни конкретных виновных никто не искал. Оказывается, что в России пенсионера, как художника, может обидеть всякий. И так было, увы всегда, даже в годы большого террора и большого застоя.Однако, по-моему, именно из эпохи застоя многое сейчас стоило бы позаимствовать для создания хотя бы относительно справедливой пенсионной системы. Ведь мало кто помнит, что при последнем пересмотре пенсий в СССР предельно высокий уровень пенсии в 132 советских рубля был изначально установлен абсолютно для всех, без исключений. Хотя очень быстро, практически тут же появились исключения – так называемые «персоналки» для героев, академиков и лауреатов. Система тогда сразу стала отбирать своё, присоединив к этим действительно заслуженным людям ещё и ответственных работников.Своеобразным стимулом к выходу на пенсию была и ещё одна норма, принятая в СССР. Расскажу о ней по собственному опыту проектировщика, полтора десятка лет проработавшего в атомной промышленности.Однажды, а было это ближе к концу 80-х годов, будучи уже ведущим инженером, я решил зайти для согласования какого-то техзадания в кабинет одного из немолодых уже начальников отделов. С ним у меня сложились неплохие отношения, и я был немало удивлён, не увидев Анатолия Матвеевича на рабочем месте. Он по достижении 60 лет перебрался в общий зал конструкторов-строителей, став одним из главных специалистов. Всё дело в том, что руководителям уже среднего звена при сохранении поста и кресла, а также определённых льгот и благ пенсию тогда не платили. И очень многие в реальном секторе экономики порой предпочитали просто уступить дорогу более молодым.Теперь посмотрим на вопрос с другой стороны. Тогда же, в 80-е годы, помимо верхней пенсионной планки (те самые 132 рубля) появилась и нижняя, заменившая собой поистине позорные 12 рублей в месяц колхозной пенсии. По новому раскладу это было сначала всего 24 рубля, потом даже 40, но ведь к тому времени у колхозников уже были и приусадебные участки, и право свободно торговать на рынках. Чем обернулась та свобода, известно, но важен сам факт наличия возможности жить достойно. Ведь в малых городах и на центральных усадьбах колхозов и совхозов была распространена ещё и практика подселения к местным жителям студентов и сезонных рабочих. Тоже кое-какая прибавка к тому, что платило государство.Стоит ли вообще доказывать, что нужна как нижняя, так и верхняя планка пенсии? Стоит, да вот только кому? Законодателям с их безумными зарплатами, или ведущим телешоу с миллиардными рекламными бюджетами? Но всё равно стоит, иначе вообще ничего с места не сдвинется.И что бы нам ни твердили о плохой жизни в СССР, но с советской пенсией в кармане, особенно в последние годы существования Союза, прожить худо-бедно было можно. С нынешней пенсией, как бы нас ни убеждали в обратном с экранов ТВ, нельзя. Люди с ней не живут, а выживают или, точнее, доживают. И именно нежелание доживать, а не жить, и может их сегодня вывести на улицы. К тому же мы имеем сейчас абсолютно противоположную описанной выше практику совмещения постов и огромных, по сравнению с простой публикой, пенсий.И такая практика ведь ещё и подкрепляется тем, что с зарплат выше 700 тысяч рублей в год в России уже не идут отчисления в тот же пенсионный фонд. Иначе как издевательством над людьми и здравым смыслом такое назвать язык не поворачивается. В оправдание нам говорят, что тем самым стимулируется вывод высоких зарплат из тени и отказ от конвертных выплат.Это ничего вам не напоминает? Мне напомнило один из постулатов пресловутой рейганомики, когда для богатых налоги снижались, а для бедных фактически повышались, хотя в США это сумели упаковать в красивую обёртку стимулирования бизнеса.Самое время теперь посчитать, на что же могут рассчитывать будущие старые пенсионеры. При той схеме, по году прибавки к возрасту за год, количество пенсионеров в России на протяжении нескольких лет не будет увеличиваться. Это как минимум, а что будет, если уйдут в никуда нынешние позитивные демографические тенденции?Ведь те самые 78 лет средней статистической продолжительности жизни нам даёт сегодня относительно крепкое поколение тех, кто сумел в детстве пережить войну. То есть, как бы жестоко это ни звучало, прошёл через сито естественного отбора. Их зрелые годы пришлись на лучшие годы СССР, когда взорвали супербомбу и полетели в космос, вышли из разрухи и одолели хрущёвскую голодуху. А потом будут умирать те немногие из родившихся уже в годы войны — годы глубокой демографической ямы.Значит, вполне можно вести речь о том, что на одного пенсионера в России так и останется примерно два с половиной работающих — ну точно, как те полтора землекопа из страны невыученных уроков. Что ж, это статистика, там можно. И прокормить надо будет всего-то около 36 миллионов пенсионеров.Так вот, при средней зарплате в 50 тысяч рублей, что вообще-то вполне достижимо, 18-процентные отчисления с каждого сразу дадут пенсию в 22,5 тысячи. Многим такое покажется просто сказкой, если конечно, инфляция всё не съест. И это если не кормить пенсионные фонды и не копить на будущее. Перечислять людям напрямую, минуя коррумпированных посредников, и не морочить никому голову.Отсюда вообще-то напрашивается только один вывод – за повышение пенсий лучше всего бороться путём повышения зарплат. Не исключая даже такой меры, как установление жёсткого зарплатного минимума, и прежде всего в госсекторе. О каких пристойных пенсиях можно вообще вести речь, если на периферии медсестёр и рабочих в 2018 году всерьёз приглашают на зарплаты в 7-8 тысяч рублей в месяц, а то и меньше? Почему-то не видел я на столах у наших депутатов региональных выпусков газеты «Ищу работу».Ну а что будет дальше, понять несложно. Число пенсионеров уже через пять-семь лет может чуть ли не само по себе при сколько возможно плавном повышении возраста снизиться где-то до 30-32 миллионов, а то и меньше, и на какое-то время стабилизируется.А потом совсем уйдёт крепкое военное поколение, пенсионеров может стать даже ещё меньше, а пенсионный возраст всё же будет повышен. И может быть, всё же повышен не так быстро и резко, как предлагается сейчас. И есть даже шансы, что тех, кто уже на данный момент заработал свою пенсию десятилетиями честного труда, вообще не тронут. Неспроста же депутаты-единороссы так задёргались. Можно ведь, напортачив с пенсиями, не только на президентский гнев нарваться, но и на народный…