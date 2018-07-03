21:09 03 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Боровой: Кубань скоро сама попросится в состав Украины

Представляющий партию с говорящим названием «Западный выбор» Константин Боровой решил бурно отпраздновать своё 70-летие. Без русофобии традиционно не обошлось, и г-н Боровой в очередной раз погрузился в размышления на тему о том, как Украина будет «побеждать Россию». Такой информационный повод не смогли оставить без внимания украинские СМИ, которые первым делом и интересуются у Борового выше озвученным тематическим предметом. А у кого ещё интересоваться? Нормальных людей из России на Украину не впускают, а потому поговорить с Боровым – вариант для майданных СМИ наиболее подходящий.

В интервью порталу «Обозреватель» Константин Боровой заявил о том, что у Украины великое будущее.

Из интервью:
Через несколько лет или несколько десятков лет Украина не только территориальную целостность восстановит, но и увеличит территорию за счёт, например, за счёт южных регионов России.



Боровой заявил, что он уверен в следующем: «Украина через несколько лет будет контролировать ту территорию, которую она контролировала всегда».

«Всегда» - это когда? До образования Шумерского государства или перед рытьём Чёрного моря?..

Оппозиционный «политик» Боровой заявил, что придёт время и южные регионы России «сами попросятся в состав Украины».

Боровой:
На Кубани... там уже сейчас об этом идут разговоры.


Боровой: Кубань скоро сама попросится в состав Украины


И снова вопрос: идут разговоры где? В палате для людей с душевными болезнями? Или Боровой сам уже слышит голоса в голове, которые говорят ему о «желании присоединиться к Украине»?

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/borovoi
34

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 77

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. MPN (Павел) Сегодня, 17:43
    Через несколько лет или несколько десятков лет
    А может и сотен лет, если не тысяч ....
    MPN
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 17:45
      Демагог этот Боровой. И словоблуд. А может дедушка уже в маразме? Внешне выглядит неплохо.
      oleg-gr
      1. MPN (Павел) Сегодня, 17:47
        Демагог , это тот кто доказывает, что лежачий, лучше стоячего...
        MPN
        1. Татьяна Сегодня, 18:05
          Как Боровой в свои 70 лет бабулю-пенсионерку на лавочке у парадной 5-тиэтажного дома "хрущёвской" стройки мне напоминает! laughing
          Всё у него болит, но душою он всё ещё бодрится - и за свою либеральную молодость и за свою нужность Западу переживает.

          Татьяна
          1. MPN (Павел) Сегодня, 18:07
            Ночьнушка довольно сексуальная... Дуваю не один активист ЛГБТ западет на "красавца"
            MPN
      2. Anarchist (Александр) Сегодня, 17:48
        Цитата: Боровой
        Через несколько лет или несколько десятков лет Украина не только территориальную целостность восстановит, но и увеличит территорию за счёт, например, за счёт южных регионов России.
        А может и за счёт всей России? Просто станет частью... Но только после тотальной зачистки!
        Anarchist
      3. Комментарий был удален.
      4. solzh (Сергей) Сегодня, 17:55
        Походу Борового в аду Новодворская заждалась.
        solzh
        1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 18:32
          Походу Борового в аду Новодворская заждалась.
          По ходу пора усыплять дедушку.
          72jora72
      5. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:23
        Цитата: oleg-gr
        Демагог этот Боровой. И словоблуд. А может дедушка уже в маразме? Внешне выглядит неплохо.

        Хуже, он чужой.
        Балу
      6. лесовозник (игорь) Сегодня, 18:29
        О даёт болезный — плохой, совсем плохой... пора однако готовится ему к земле
        лесовозник
      7. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:38
        Цитата: oleg-gr
        Демагог этот Боровой. И словоблуд. А может дедушка уже в маразме? Внешне выглядит неплохо.

        Он не демагог, а просто старый маразматик. Такое даже "вождиукропа" не всегда себе позволяют. Про него в России забыли и он своими перлами решил напомнить о том, что еще коптит небо.
        Piramidon
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 17:46
      Лет через 10 от самой Украины может ни чего не остаться, на западе Польша, на востоке ЛДНР.
      Вадим237
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 17:57
        Вы забыли ещё Венгрию и Румынию. Они хоть и не заявляют о территориальных претензиях Украине, но в случае чего, свой кусок оторвут.
        solzh
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:44
          Цитата: solzh
          Вы забыли ещё Венгрию и Румынию. Они хоть и не заявляют о территориальных претензиях Украине, но в случае чего, свой кусок оторвут.

          Это уж к гадалке не ходи. Эти падальщики на труп Украины мигом набросятся. И,ставлю 100 к 1, что западная братия не будет обвинять их в какой то агрессии, аннексии, оккупации...
          Piramidon
      2. Лелёк (Лев) Сегодня, 20:19
        Цитата: Вадим237
        Лет через 10 от самой Украины может ни чего не остаться

        hi
        Многое для Руины решится в 2019 году (выборы, выплаты долгов, лишение бОльшей части транзита российского газа и т.д.). Что касаемо выборов, то тут Вальцману похоже не светит, а остальное, так вообще - намыливай верёвку.
        Лелёк
    3. Chertt (Алексей) Сегодня, 17:56
      Многовато, в последнее время, статей не Очем, не Откого, не Зачем winked
      Chertt
    4. Yrec (Юрий) Сегодня, 17:58
      А-а-а-а, можно я первый на Украину! Возьмите меня! У вас так классно! Порошенка форева! Цэевропа и трусы в дырку - это круто! Даёшь референдум о вхождении в Украину по самые Суммы!
      Yrec
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:35
        Воровать, оружием, наркотиками торговать - просто манна небесная.
        Вадим237
    5. СССР-1 (Ярослав) Сегодня, 19:17
      Цитата: MPN
      Через несколько лет или несколько десятков лет
      А может и сотен лет, если не тысяч ....

      Не понимаю лояльности государства российского. Почему не лишают гражданства этих ... как бы людей, типа Боровой, Гайдар, Троицкий, Рынска, Навальный, целую обойму как бы журналистов, работающих в Киеве и прибалтике, и прочих Собчак?
      СССР-1
      1. Pollux (Сергей) Сегодня, 20:53
        Цитата: СССР-1
        Почему не лишают гражданства этих

        В нашем законодательстве такая процедура просто не предусмотрена. Можно расстрелять, но не лишить гражданства.
        Pollux
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:45
    Где он на обследовании?В "Кащенко"?
    210окв
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:48
    Оно конечно все может быть, но явно это будет НЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ
    svp67
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 18:01
      Сергей hi
      Цитата: svp67
      явно это будет НЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ

      И не в этой Вселенной .
      З.Ы. Судя по фото - сегодня в психушке День Открытых Дверей .
      bouncyhunter
  4. Громобой Сегодня, 17:48
    Когда уже Боровой сам попросится на Лубянку за такие "разговорчики"..? lol
    Громобой
    1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 17:53
      Цитата: Громобой
      Когда уже Боровой сам попросится на Лубянку за такие "разговорчики"..? lol
      Из этой "гоп-компании", ни кто, сам, на Лубянку, не придёт...
      Лубянка должна к ним прийти. yes
      Сепар ДНР
    2. cariperpaint Сегодня, 17:59
      Смысл ему помогать?))( он об этом мечтает практически) жертвой режима стать)
      cariperpaint
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 18:21
        Цитата: cariperpaint
        Смысл ему помогать?

        Разве кто-то писал о помощи ?
        Сепар ДНР
        1. vik669 (vik669) Сегодня, 18:27
          Грешно смеяться над больными людьми.
          vik669
      2. рич (дмитрий) Сегодня, 18:21
        После того как Бабченко поделился с ним опытом своего воскрешения, Боровой решил срочно поискать у себя "Новичек". А то уже подзабывать его стали
        фото из английской клиники:: сейчас придет Тереза с репортерами. Ждем-с
        рич
    3. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:02
      Цитата: Громобой
      Когда уже Боровой сам попросится на Лубянку за такие "разговорчики"..? lol

      Внук члена ревкома, сын сотрудницы особого отдела райкома....
      С такой родословной и такая гниль...
      Собственно, почти у всей нашей российской либероидной гнили родословная не хуже.
      Капитан Пушкин
      1. Действительный репер (Алексей) Сегодня, 19:33
        А говорят Сталин репрессировал много. Мало, чертовски мало, сколько недобитков оставил.
        Действительный репер
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:49
    Бред конечно , но этим бредом на свой сухарик с заплесневелым сыром и рыбьими яйцами имеет ... Отлично себя чувствует и помирать зараза не собирается ...Я вот ни разу не поклонник Сталина , но пятую колонну перед войной почистил , а недобитки до 60-х не пищали...
    КВУ-НСвД
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:56
      Виктор привет hi Видно его мозги прибились окончательно к черепу и отлипаться не собираются, им так удобнее, а нам смешнее. smile
      ul_vitalii
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:24
        Цитата: ul_vitalii
        Виктор привет hi Видно его мозги прибились окончательно к черепу и отлипаться не собираются, им так удобнее, а нам смешнее. smile

        Привет Виталь...Оно конечно в чём то смешно , но бесят люди , которые не критикой конструктивной курса страны занимаются , не отстаивают свои взгляды внутри своей страны ..а льют на свою Родину помои , и причём делают это за границей и чем иностраннее иностранец , тем с большим мазохистским удовольствием оргазмируют от своей бесноватой ненависти ... Зла не хватает ..
        КВУ-НСвД
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:15
          Вить, конечно этих маразматиков нам лучше не слышать и не видеть. Но вот кому-то очень охото донести эти бредни до нас, так сказать ткнуть носом в блюдо, которое нам и на дух не нужно.
          ul_vitalii
  6. ded100 (Сергей) Сегодня, 17:50
    Семьдесят лет прожил а ума так и не нажил даже жаль немного горемыку!
    ded100
  7. V.B. (Владислав) Сегодня, 17:51
    Он вообще слышал, как кубанцы относятся к бандерштадту? По нему верёвка плачет горькими слезами.
    V.B.
  8. bankirchik34 (А) Сегодня, 17:54
    о чем статья? будем теперь читать мнение всех больных людей
    bankirchik34
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:22
      Цитата: bankirchik34
      о чем статья? будем теперь читать мнение всех больных людей

      В самом деле, в чем Боровой может быть авторитетным экспертом, чтобы его цитировать и обсуждать тут?
      Балу
  9. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 17:55
    Это у него в голове голоса говорят про Кубань laughing
    С другой стороны, этот пациент, судя по всему, понял, что в России его будут слушать только ему подобные, коих не так много, а в укропии такие у власти. Все, как на подбор.
    Стройбат запаса
  10. Симон (Вячеслав) Сегодня, 17:56
    Цитата: MPN
    придёт время и южные регионы России «сами попросятся в состав Украины».

    Скорей всего никогда! А вот Украина будет еще проситься обратно в Россию, наступит то время, но мы по думаем , брать или не брать. wink
    Симон
  11. cariperpaint Сегодня, 17:57
    Когда этому болезному прививку уже сделают от тупости?
    cariperpaint
    1. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:21
      Цитата: cariperpaint
      Когда этому болезному прививку уже сделают от тупости?

      Не поможет. Майдаун головного мозга пройдет, когда все пройдет.
      Балу
  12. Skuns Сегодня, 17:57
    У Борового последний лай , даже сказал тявканье...Эх либерастня , вам бы покаиться ,пока не поздно перед Русским народом ! Сколько вы нам горя и разрухи принесли и приносите..Злоба ваша безгранична . negative
    Мало вас Сталин стрелял и сажал.. Помните его тост ? "За Русский народ !" Не успел дело до конца довести , отравили..
    Skuns
  13. Челдон (Алексей) Сегодня, 17:58
    Новодворская уже соскучилась без Костика. Так беги к ней быстрее, представитель партии "западного выбора" crying
    Челдон
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:00
    Скоро это животное отправится на ПМЖ к бандерке
    Дормидонт
  15. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:00
    Какой смысл обсуждать слова больного человека ?
    APASUS
  16. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:03
    Что ж К.Боровой знает , что говорит.В октябре 1992 года неудачно баллотировался в народные депутаты от Краснодарского национально-территориального округа № 17. laughing
    parusnik
  17. demo (Ван) Сегодня, 18:03
    Через несколько лет или несколько десятков лет Украина не только территориальную целостность восстановит, но и увеличит территорию за счёт, например, за счёт южных регионов России.
    Заметили что высказывания Борового напоминают известную ситуацию про то, как Насредин решил научить осла говорить?
    Молодец. И Краине маслом помазал, и себя, любимого,в неудобную позу не поставил. А хохолики и давай радоваться и верить прохиндею.
    ЩАССССС!
    Перейдет.
    И Кубань и южные районы.
    Шнурочки погладим и перейдем.
    Балабол.
    demo
  18. Masya Masya (Маня) Сегодня, 18:04
    Нормальных людей из России на Украину не впускают, а потому поговорить с Боровым – вариант для майданных СМИ наиболее подходящий.

    дурака видит издалека...( поговорка)
    Masya Masya
  19. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:05
    Боровой заявил, что он уверен в следующем: «Украина через несколько лет будет контролировать ту территорию, которую она контролировала всегда». придёт время и южные регионы России «сами попросятся в состав Украины».

    По себе людей не суди!!! fool
    Что же ты, упырь, не едешь туда? Или там денег воровать не дадут? Своих вороваек хватает?
    К-50
  20. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 18:07
    Не так давно общался с семьей из Харькова.Ему за 40,жена по младше.Оба не заражены пропагандой,здраво мыслят.Ну так вот.Когда уже было выпито энное количество самогона,то они прямо сказали,что если бы Россия захотела,то не только бы Крым вернула в 2014!И Харьков и Николаев и Одесса были готовы!Но...
    Magic Archer
    1. Пеший (Виталий) Сегодня, 18:58
      Но, пролилась бы кровь российских солдат, а эти обыватели сидели бы и ждали освобождения.
      Пеший
  21. Старый26 (Владимир) Сегодня, 18:10
    Кто знает, на заднем плане случайно не магнитный томограф? Если это он, надо в очередной раз, когда Боровой придет на проверку повысить магнитное поле настолько, чтобы выжечь ему его дурные мозги...
    Старый26
  22. begemot20091 (begemot20091) Сегодня, 18:12

    маразм крепчал
    begemot20091
  23. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 18:19
    Боровой сам уже слышит голоса в голове, которые говорят ему о «желании присоединиться к Украине»?

    Эт точно. Интересно, а Боровой помнит зачем он звонил Дудаеву, когда того утилизировали ракетой?
    Балу
    1. К-50 (Алексей) Сегодня, 18:38
      Цитата: Балу
      Эт точно. Интересно, а Боровой помнит зачем он звонил Дудаеву, когда того утилизировали ракетой?

      Жаль и к нему тогда ракету не направили. sad
      Хоть ещё бы одну гниду придавили. recourse
      К-50
  24. kefan (kefan) Сегодня, 18:27
    "Высказывания" этого старого маразматика даже и обсуждать-то нечего.
    kefan
  25. sauvage Сегодня, 18:33
    Оппозиционный «политик» Боровой заявил,[quote][/quote][b][/b] То что взяли в кавычки слово "политик" это мне понятно, но то что слово "оппозиционный" не в кавычках мне не понятно. Ведь и ежу понятно что никакой он не оппозиционер, а так очередной клоун, который несёт такую чушь.
    sauvage
  26. Ferdinant Сегодня, 18:34
    Есть же гады такие,живут в России и её же ненавидят ,враг народа.
    Ferdinant
  27. mavrus (Андрей) Сегодня, 18:34
    Цитата: MPN
    Через несколько лет или несколько десятков лет
    А может и сотен лет, если не тысяч ....

    Да боровой к тому времени уже сдохнет как и валерияильинична, да и некому в шумерии уже будет и мечтать вместе с натанычем.
    mavrus
  28. Million (Влад) Сегодня, 18:35
    Новость ни о чем..Нет смысла комментировать даже
    Million
  29. мерцание (Николай) Сегодня, 18:39
    Мда, совсем поплохело Косте без подруги Валерии Ильиничны
    мерцание
    1. Пётр Иванов (Пётр) Сегодня, 19:36
      (на фото) Чудесной прелести чудесный образец! Или образина?
      Пётр Иванов
  30. урман (александр) Сегодня, 18:40
    Как эта болезнь , называется?
    Э............. в общем называется ,
    думкою , богатеет!
    КУБАНСКАЯ ПРИСКАЗКА!!!!!!!!!!!!!
    урман
  31. Туз Бубен (Игорь) Сегодня, 18:47
    А ДальВос тоже войдёт ?
    Ну ладно Кубань войдёт , ну и ДальВос...есть ещё свободное технологическое отверстие...Поди туда Россия то и войдёт...
    Понятно теперь почему Ленинградка незалежнецами оккупирована...Тренировка...
    Туз Бубен
  32. DwarfKing (Павел) Сегодня, 18:48
    Ну за свои то прогнозы отвечать ему не придется к тому времени, ибо дата настолько неконкретная, как и сам оратор. Ему бы гей-парады возглавлять, да к Бабелере поближе, а он все прогнозы делает, сидя у томографа
    DwarfKing
  33. 3vs Сегодня, 18:52
    Его подруга Новодворская уже заждалась, наверное.
    3vs
  34. faiver (Андрей) Сегодня, 19:33
    я так понимаю маразм прогрессирует?
    faiver
  35. Altona (Евгений) Сегодня, 19:33
    Цитата: СССР-1
    Не понимаю лояльности государства российского. Почему не лишают гражданства этих ... как бы людей, типа Боровой, Гайдар, Троицкий, Рынска, Навальный, целую обойму как бы журналистов, работающих в Киеве и прибалтике, и прочих Собчак?

    ------------------------------
    Кто будет увольнять своих платных провокаторов, свою прикормленную и раскрученную агентуру? Эти люди канализируют и утилизируют любой протест общества. На их фоне любой киприот выглядит ярким патриотом.
    Altona
  36. Пётр Иванов (Пётр) Сегодня, 19:35
    (На фото) Какая чудная, беременная пани в сарафане, верхом на бублике восседает, или это планета Зок?
    Пётр Иванов
  37. ЗВС Сегодня, 19:39
    Интервью с Боровым из "дурки"?
    Видимо близкое общение Борового с Новодворской дало эффект
    этакой эмиссии ее мышления в мозги Борового.
    ЗВС
  38. Васян1971 (Василий) Сегодня, 20:06
    " Через несколько лет или несколько десятков лет Украина не только территориальную целостность восстановит, но и увеличит территорию за счёт, например, за счёт южных регионов России."
    А почему не за счёт восточных регионов, скажем, Польши или Венгрии? " там уже сейчас об этом идут разговоры."
    Васян1971
  39. паниковский (Михаил Самуэлевич Паниковский) Сегодня, 20:15
    Вот только сам Натаныч туда ехать не спешит, в Израиль, кстати, тоже. Я так понимаю, содержание предлагают не по статусу. А, Натаныч?
    паниковский
  40. Pollux (Сергей) Сегодня, 20:56
    Не пойму я этой ненависти к Украине и её народу. Украина уже была великой державой в составе СССР и когда она (Украина) вернется в состав русского государстве - вернется и её величие.
    Pollux
    1. Gato (Сергей) Сегодня, 21:07
      Украина уже была великой державой

      Это пять! belay Когда?
      Gato
  41. Gato (Сергей) Сегодня, 21:02
    Константин Боровой решил бурно отпраздновать своё 70-летие.

    Маразм крепчал, протухло сало crying
    Горилка слабая была...
    (Исполнять на мотив "Шумел камыш, деревья гнулись")
    Gato
Картина дня