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Боровой: Кубань скоро сама попросится в состав Украины
Представляющий партию с говорящим названием «Западный выбор» Константин Боровой решил бурно отпраздновать своё 70-летие. Без русофобии традиционно не обошлось, и г-н Боровой в очередной раз погрузился в размышления на тему о том, как Украина будет «побеждать Россию». Такой информационный повод не смогли оставить без внимания украинские СМИ, которые первым делом и интересуются у Борового выше озвученным тематическим предметом. А у кого ещё интересоваться? Нормальных людей из России на Украину не впускают, а потому поговорить с Боровым – вариант для майданных СМИ наиболее подходящий.
В интервью порталу «Обозреватель» Константин Боровой заявил о том, что у Украины великое будущее.
Из интервью:
Боровой заявил, что он уверен в следующем: «Украина через несколько лет будет контролировать ту территорию, которую она контролировала всегда».
«Всегда» - это когда? До образования Шумерского государства или перед рытьём Чёрного моря?..
Оппозиционный «политик» Боровой заявил, что придёт время и южные регионы России «сами попросятся в состав Украины».
Боровой:
И снова вопрос: идут разговоры где? В палате для людей с душевными болезнями? Или Боровой сам уже слышит голоса в голове, которые говорят ему о «желании присоединиться к Украине»?
В интервью порталу «Обозреватель» Константин Боровой заявил о том, что у Украины великое будущее.
Из интервью:
Через несколько лет или несколько десятков лет Украина не только территориальную целостность восстановит, но и увеличит территорию за счёт, например, за счёт южных регионов России.
Боровой заявил, что он уверен в следующем: «Украина через несколько лет будет контролировать ту территорию, которую она контролировала всегда».
«Всегда» - это когда? До образования Шумерского государства или перед рытьём Чёрного моря?..
Оппозиционный «политик» Боровой заявил, что придёт время и южные регионы России «сами попросятся в состав Украины».
Боровой:
На Кубани... там уже сейчас об этом идут разговоры.
И снова вопрос: идут разговоры где? В палате для людей с душевными болезнями? Или Боровой сам уже слышит голоса в голове, которые говорят ему о «желании присоединиться к Украине»?
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/borovoi
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