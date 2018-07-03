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Госдума в 1-м чтении одобрила законопроект о повышении ставки НДС
В нижней палате парламента сегодня в первом чтении рассмотрели законопроект о повышении ставки НДС. Напомним, что правительство предложило поднять ставку налога с нынешних 18% до 20-ти. Повышение запланировано осуществить с 1 января будущего года. По мнению авторов законопроекта, этот шаг должен позволить увеличить поступления в федеральный бюджет на 620 миллиардов рублей ежегодно.
Госдума, большинство в которой представлено «Единой Россией», в первом чтении предложенный законопроект поддержала.
РИА Новости приводит заявление одного из депутатов Государственной Думы – Андрея Макарова, председательствующего в комитете по бюджету:
По словам Макарова, полученные дополнительные доходы от повышения налоговой ставки будут направлены на здравоохранение, инфраструктурные проекты и образование.
А куда будут направлены сверхдоходы от сочетания "дорогая нефть - дешёвый рубль"?
О том, что повышение ставки НДС может потянуть за собой и цены, в Госдуме предпочитают игнорировать. А стыкуется ли это с задачей, поставленной президентом, по снижению уровня бедности в стране?
Макаров:
Теперь законопроект должен пройти через окончательные чтения. Эксперты в области экономики уверены, что в итоге он будет принят.
Госдума, большинство в которой представлено «Единой Россией», в первом чтении предложенный законопроект поддержала.
РИА Новости приводит заявление одного из депутатов Государственной Думы – Андрея Макарова, председательствующего в комитете по бюджету:
Это взвешенное решение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом.
По словам Макарова, полученные дополнительные доходы от повышения налоговой ставки будут направлены на здравоохранение, инфраструктурные проекты и образование.
А куда будут направлены сверхдоходы от сочетания "дорогая нефть - дешёвый рубль"?
О том, что повышение ставки НДС может потянуть за собой и цены, в Госдуме предпочитают игнорировать. А стыкуется ли это с задачей, поставленной президентом, по снижению уровня бедности в стране?
Макаров:
Дополнительные 2% - это вклад бизнеса в развитие страны.
Теперь законопроект должен пройти через окончательные чтения. Эксперты в области экономики уверены, что в итоге он будет принят.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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