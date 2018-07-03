21:11 03 июля
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Госдума в 1-м чтении одобрила законопроект о повышении ставки НДС

В нижней палате парламента сегодня в первом чтении рассмотрели законопроект о повышении ставки НДС. Напомним, что правительство предложило поднять ставку налога с нынешних 18% до 20-ти. Повышение запланировано осуществить с 1 января будущего года. По мнению авторов законопроекта, этот шаг должен позволить увеличить поступления в федеральный бюджет на 620 миллиардов рублей ежегодно.
Госдума, большинство в которой представлено «Единой Россией», в первом чтении предложенный законопроект поддержала.

Госдума в 1-м чтении одобрила законопроект о повышении ставки НДС


РИА Новости приводит заявление одного из депутатов Государственной Думы – Андрея Макарова, председательствующего в комитете по бюджету:

Это взвешенное решение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом.


По словам Макарова, полученные дополнительные доходы от повышения налоговой ставки будут направлены на здравоохранение, инфраструктурные проекты и образование.

А куда будут направлены сверхдоходы от сочетания "дорогая нефть - дешёвый рубль"?

О том, что повышение ставки НДС может потянуть за собой и цены, в Госдуме предпочитают игнорировать. А стыкуется ли это с задачей, поставленной президентом, по снижению уровня бедности в стране?

Макаров:
Дополнительные 2% - это вклад бизнеса в развитие страны.


Теперь законопроект должен пройти через окончательные чтения. Эксперты в области экономики уверены, что в итоге он будет принят.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 137

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  1. MPN (Павел) Сегодня, 18:22
    Ну адреналину ребятам мало..., чую год будет сродни 1917му...
    MPN
    1. рич (дмитрий) Сегодня, 18:25
      Госдума, большинство в которой представлено «Единой Россией», в первом чтении предложенный законопроект поддержала

      зря
      рич
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:26
        Не богохульствуйте.
        Аристарх Людвигович
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 18:58
          Цитата: Аристарх Людвигович
          Не богохульствуйте.

          А потом спрашивают: "А откуда же у нас инфляция? Почему так растут цены?"
          Откуда-откуда - не богохульствуем!
          Anarchist
          1. Anarchist (Александр) Сегодня, 19:28
            Вот до чего доводит либеральная политика по отношению к бизнесу:
            Им дают налоговые льготы, как только что начавшим, дабы бизнес окреп... Бизнес не крепнет, а к концу срока банкротится! А затем открывают новое дело, на том же месте, в той же отрасли...
            Налоговые льготы также получают нефтегазовые компании... Им то за что? Откаты?
            А потом обирают народ! НДС платит народ, за акцизы на бензин тоже... Инфляция, только её могут добиться подобными мерами...
            Anarchist
        2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 21:04
          Госдума в 1-м чтении одобрила законопроект о повышении ставки НДС
          Я ,бровью не поведу на сей факт.Но костьми лягу за повышение пенсионного возраста моему поколению.Ибо пусть хлебнут все.Все до одного.Хватит измываться на моём поколении.я НЕ ПОЛУЧИЛ НИЧЕГО .от этого государства.НИЧЕГО.Мы последнее поколение кто родился и учился в СССР.Не получили ни квартир.Не материнских капиталов.Рожали детей не за деньги.Родину защищали не за деньги.А добить моё поколение 1973-75 не дам.НДС пусть НДС.Пусть бесполезность нашего правительства на всех ляжет.А на счёт армия и народ едины laughing Досвидание ребята.Это забыли не мы .Пахавшие на вас.Это забыли вы.Зажившие чуть лучше от нас.И оправдывающие наше практически убийство.Чтобы вы жили за наш счёт.Я за НДС. Если по другому не умеете .Да песню вам в студию.
          Наблюдатель2014
      2. Глядя Петрович Сегодня, 18:33
        С 01 июля еще квартплата выросла от 3-6% в регионах. Скорее бы ЧМ закончился - сколько еще пакостей могут наделать.
        Глядя Петрович
        1. cariperpaint Сегодня, 18:50
          А впршлом году не повышали,а в пазапрошлом?))) при чем тут чемп вообще?)
          cariperpaint
        2. MPN (Павел) Сегодня, 19:00
          Цитата: Глядя Петрович
          Скорее бы ЧМ закончился

          Почему во время матчей ЧМ по футболу не показывают рекламу главного спонсора турнира - пенсионеров России? am
          MPN
      3. Skif83 Сегодня, 19:48
        В смысле, зря? Они же для того и избирались.
        Кто-то серьезно думает, что для народа?
        Наивные люди... laughing
        Skif83
      4. KLV2018 (Кирилл) Сегодня, 20:09
        спасибо выбравшим либерала в президенты.
        KLV2018
    2. Safer (Ivan) Сегодня, 18:26
      Один закон "лучше" другого. Они, вероятно, решили весь народ в либералов переделать. С такими законами либералам раздолье. Анальный вон весь заангажировался ещё на законе о пенсионной реформе, а ему тут новый повод дают.
      Safer
      1. MPN (Павел) Сегодня, 18:28
        Цитата: Safer
        С такими законами либералам раздолье.

        Полно те вам.
        MPN
        1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 18:44
          Вообще уже давно было известно об этом повышении. И вряд ли много народу сомневалось что его примут.
          ALEXXX1983
        2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:22
          Цитата: MPN
          Цитата: Safer
          С такими законами либералам раздолье.

          Полно те вам.

          За 420 тыров в месяц... Не уверен, а за 500 тыров смог бы легко.
          Капитан Пушкин
          1. naidas (naidas) Сегодня, 19:31
            Цитата: Капитан Пушкин
            Не уверен, а за 500 тыров смог бы легко.

            Тогда вам не госдуму,а в совет Федерации.
            naidas
          2. MPN (Павел) Сегодня, 19:33
            Цитата: Капитан Пушкин
            За 420 тыров в месяц... Не уверен, а за 500 тыров смог бы легко.

            Вам придется подождать, расценки на данный номер будут пересмотрены после принятия пенсионной реформы. А следующее повышение тарифов будет после принятия нового НДС... sad
            MPN
      2. solzh (Сергей) Сегодня, 18:29
        Цитата: Safer
        Они, вероятно, решили весь народ в либералов переделать.

        Сплюньте, а то закон о регистрации браков между лицами нетрадиционной ориентации начнут принимать...
        solzh
        1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:24
          Цитата: solzh
          Цитата: Safer
          Они, вероятно, решили весь народ в либералов переделать.

          Сплюньте, а то закон о регистрации браков между лицами нетрадиционной ориентации начнут принимать...

          Да уж лучше пусть они все там переженятся с нетрадиционалами, чем налоги повышают.
          Капитан Пушкин
      3. cariperpaint Сегодня, 18:51
        Он то тут при каких?)))
        cariperpaint
    3. solzh (Сергей) Сегодня, 18:27
      На счет 17 года не уверен, но недовольство будет очень большим. Посмотрим на осенних выборах, как они пройдут...
      solzh
      1. Zubr Сегодня, 18:42
        Сразу говорю, КПРФ выйдет в фавориты.
        Zubr
        1. Муссаси Сегодня, 18:45
          Да эту Едросию надо уже гнать ссаными тряпками из думы!
          Муссаси
      2. Альф (Василий) Сегодня, 20:30
        Цитата: solzh
        Посмотрим на осенних выборах, как они пройдут...

        Как обычно. ЕР-99%, все остальные-что осталось.
        Альф
      3. Гардамир Сегодня, 20:42
        Посмотрим на осенних выборах, как они пройдут...
        Легко. опять все подержат вЕДРО. В Москве вон Собянин всё раздумывает, участвовать ему в дебатах или как Путин. выберут ведь.
        Гардамир
    4. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 18:40
      Родина моя, ты сошла с ума........ (И. Тальков)
      предки с Дона
      1. Zubr Сегодня, 19:05
        Родину одурачивают как могут, а она всё молчит и терпит.
        Zubr
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 19:11
          когда же за ВОЗДУХ начнут брать ? recourse
          Дедкастарый
          1. NikolaiN (Николай) Сегодня, 19:29
            Тут техническая проблема, не могут пока кран на воздух поставить. Как только поставят - так начнут брать и за воздух :)))
            NikolaiN
            1. Иван58 (Касланов Иван) Сегодня, 19:34
              Нет.Не кран, а счётчик.
              Иван58
              1. NikolaiN (Николай) Сегодня, 19:36
                А где кран, там и счетчик :)))
                NikolaiN
          2. solzh (Сергей) Сегодня, 19:37
            Есть такой налог "за загрязнение окружающей среды", там есть раздел "Выброс в атмосферу загрязняющих и иных веществ от стационарных и передвижных источников". Если чиновники додумаются брать налог на воздух, то эта статья налога подходит лучше всего для этого. Осталось за малым внести депутатам изменения в этот налог...
            solzh
          3. Strashila (I) Сегодня, 19:57
            как в Чиполлино, в речи принца Лимона... когда ввели налог на воздух, все стали меньше дышать.
            Strashila
    5. Fedoslov (Фёдор ) Сегодня, 19:11
      Шта? Это хто будет власти жару задавать, не те ли, что на коленях видеообращение Путину записывали?
      Вы поставьте себя на место власть придержащих, ну просто объективно: чего им бояться? Отупевшего стада сытых приматов? Ведь рейтинги отупляющих передач на ТНТ, СТС и прочих омерзительных телеканалов бьют рекорды; потребление алкоголя на душу населения огромно; и т.д. и т.п.
      Так что никто не будет брыкаться. Только одно может спасти Россию: резкое падение цены на нефть долларов этак до 5 - 10 за баррель и, соответственно, резкое уменьшение кормовой базы для стада. Это заставит приматов в РФ вспомнить, что когда-то их предки построили великое государство и по праву считались великой нацией. А пока надо следить за здоровьем, повышать уровень знаний, заниматься спортом. Пригодится это всё очень сильно в недалёком будущем.
      Fedoslov
    6. Грибок (Витёк) Сегодня, 19:14
      Заводи свой диван и вперёд на барикады
      Грибок
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 19:40
        Витёк, опять флудишь и тролишь? Иди на ютуб, тебе там самое место. wink
        solzh
    7. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 19:26
      Аврору недавно отремонтировали и октябрь впереди. Пусть бездельники в правительстве и в думе почитают историю, чем закончили "прозаседавшиеся".
      лаврентий павлович
      1. RaptorF22 Сегодня, 19:36
        Есть полиция армия и Россгвардия для непонятливых laughing lol
        RaptorF22
        1. лаврентий павлович (валерий) Сегодня, 20:18
          Полиция и Росгвардия не будут мешать, так как рост цен затронет и их и их семьи. В 1917 было куда страшнее.
          лаврентий павлович
          1. RaptorF22 Сегодня, 20:27
            Если не они тогда Холманских с рабочими Уралвагонзавода wink Приедут и отстают свою Стабильность good
            RaptorF22
          2. Альф (Василий) Сегодня, 20:32
            Цитата: лаврентий павлович
            Полиция и Росгвардия не будут мешать, так как рост цен затронет и их и их семьи.

            Им-то и добавят и возраст оставят.
            Альф
        2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 20:20
          Цитата: RaptorF22
          Есть полиция армия и Россгвардия для непонятливых

          как это спасло Николая II и СССР?
          Silvestr
          1. RaptorF22 Сегодня, 20:29
            Даже если не они есть ещё бабки из отрядов Путина wink
            RaptorF22
    8. RaptorF22 Сегодня, 19:35
      На это есть Россгвардия wink Она быстро обьеснит как вы не правы lol
      RaptorF22
      1. Леший1975 Сегодня, 20:29
        Цитата: RaptorF22
        На это есть Россгвардия wink Она быстро обьеснит как вы не правы lol

        А что, Вы уже провели тайный опрос, и за служащих в этих структурах головой ручаетесь? А вот в 1917 не помогло, ну да, структуры по другому назывались, но задачи им похожие ставились. И в 1991, к сожалению, тоже не помогло. Так что я уж больше буду доверять истории. Ну а Вы конечно в праве доверять, проведенному Вами тайному акетированию в этих структурах. Если же не проводили, то почему тогда так уверены? Я вот лично в наших людей верю, патриотов (это которые за Родину, а не за ВВП со своим кланом) думаю и в этих структурах большинство. И если уж придется им делать выбор, посмотрим чью сторону займут: народа или ВВП с кланом (Чубайс, Юмашев, Греф, Медведев и т.д.).
        Леший1975
        1. RaptorF22 Сегодня, 20:41
          Так они же тоже патриоты soldier Льготы хорошая зарплата soldier квартира soldier Ранний выход на пенсию soldier Думаю достаточно доводов soldier Это какая ни какая но стабильность soldier
          RaptorF22
        2. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:49
          Цитата: Леший1975
          в 1917 не помогло, ну да, структуры по другому назывались, но задачи им похожие ставились. И в 1991... тоже не помогло. Так что я уж больше буду доверять истории

          Геволюции ждете? Чтобы пенсию побольше, и возраст - поменьше?
          Уже очень смешно yes
          Цитата: Леший1975
          ...посмотрим чью сторону займут: народа...

          "Народом", надо полагать, Вы себя и себе подобных назначили?
          Ой, зря-я-яяя...
          Цитата: Леший1975
          думаю и в этих структурах большинство

          Украинскую пословицу напомнили одну... Вы думайте, думайте...
          Голован Джек
    9. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:36
      Не переживайте - не будет.
      Вадим237
      1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:55
        народ нагло "имеют"...
        Госдума в 1-м чтении одобрила законопроект о повышении ставки НДС
        андрей юрьевич
    10. Гардамир Сегодня, 20:33
      чую год будет сродни 1917му
      или 1991
      Гардамир
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:55
        Цитата: Гардамир
        ... чую год будет сродни 1917му
        ...или 1991...

        Цитата: Гардамир
        писать что скоро революция, что вот сейчас вот скоро и начнется.
        Это ложь! Такого я писал и не говорил нигде

        Гардамир, я с Вас улыбаюсь уже... до ушей laughing
        Голован Джек
  2. kefan (kefan) Сегодня, 18:25
    "Во время" подсуетились, как раз к мундиалю.
    kefan
  3. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 18:31
    Красота! Дополнительные 2% пойдут на выполнение задач, ставимых президентом и игнорируемых правительством год за годом. То есть, в карман. Задача по снижению уровня бедности и в этом году будет выполняться со знаком "минус". Всё как всегда. Стабильно.
    Стройбат запаса
    1. cariperpaint Сегодня, 18:52
      Давайте я вам задачку задам а вы ее решите?))) как положить в карман деньги из бюджета?) научите?
      cariperpaint
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 19:17
        Цитата: cariperpaint
        как положить в карман деньги из бюджета?) научите?

        Да легко !

        Запоминайте :
        - Шаг первый : Станьте чиновником имеющим доступ к бюджетным средствам ;
        - Шаг второй : Поставьте перед собой цель украсть...

        И всё у вас получится yes
        Сепар ДНР
        1. cariperpaint Сегодня, 19:52
          Да ладно?))) и все?))) детский сад
          cariperpaint
          1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 19:58
            Цитата: cariperpaint
            Да ладно?))) и все?)))

            Вы,очевидно,ожидали,что я вам дам "выкладки" по всей "технологической цепочке" ? Раскрою всю "кухню" ?
            Напрасно yes

            Нет ни малейшего желания это делать.
            Сепар ДНР
            1. cariperpaint Сегодня, 20:00
              Трудно описать то,чего в природе не существует,да?)))
              cariperpaint
              1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 20:13
                Цитата: cariperpaint
                Трудно описать то,чего в природе не существует,да?)))

                Да не уж-то в России, чиновники, уже не воруют ??? belay belay belay

                Сепар ДНР
              2. Леший1975 Сегодня, 20:41
                Цитата: cariperpaint
                Трудно описать то,чего в природе не существует,да?)))

                Нет, ну один то раз я конечно Вам помогу разобраться в ситуации. Вы, я так понимаю, у нас в стране человек новый, многого не знаете, прявляете искренне любопытство : "Давайте я вам задачку задам а вы ее решите?))) как положить в карман деньги из бюджета?) научите?". Могу научить, раз Вам позарез нужно:

                Сколько теряет госбюджет на откатах? Откуда у чиновников нетрудовые доходы? Действительно ли у государства настолько «нет денег», что нам надо «держаться»? Опираясь на данные Счетной палаты, сведения сотрудников правоохранительных органов и информацию от госслужащих низшего звена, «МК» постарался найти ответы на эти насущные вопросы.

                Росфинмониторинг в прошлом году приобрел ноутбук для своего руководителя за 25 тыс. руб. А Ростехнадзор для своего руководителя — за 173 тыс.

                Принтер руководителю Федеральной службы судебных приставов был куплен за 8 тыс. руб. А руководителю Спецстроя России — за 500 тыс.

                Федеральное агентство водных ресурсов уплатило за кресло для своего руководителя 15 тыс., а Федеральное агентство по рыболовству — 150 тыс.

                Такие любопытные сведения приводятся Счетной палатой в «Мониторинге развития системы государственных и корпоративных закупок в Российской Федерации» — промежуточные итоги за 9 месяцев 2016 года.
                Ну как, помог, научил Вас? Ну как это делать, примерно теперь знаете. Можете теперь со знанием дела тоже припадать к "бюджетному корыту", знаний теперь хватает.
                Заранее предупреждаю, сам я обычный российский барыга и к бюджету ни какого отношения НЕ ИМЕЮ. Откуда знаю? Да у нас в стране про это почти все знают, ну кроме Вас лично. Но теперь и Вы знаете.
                Леший1975
                1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 21:06
                  Цитата: Леший1975
                  у нас в стране про это почти все знают, ну кроме Вас лично. Но теперь и Вы знаете.

                  good yes
                  Сепар ДНР
          2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 20:06
            Цитата: cariperpaint
            Да ладно?))) и все?))) детский сад

            Это очень хорошо отработано при строительстве автодорог на бюджетные средства. Для регионов это тортик с вишенкой.
            ul_vitalii
      2. Черный_Ватник Сегодня, 19:30
        Отвечу старым анекдотом.
        Сынок спрашивает у папы банкира:
        - Пап, а вот ты владеешь банком, правильно?
        - Правильно сынок
        - А на чем ты зарабатываешь, если все деньги, которые приходят к тебе в банк ты должен в конечном счете отдать?
        Папа отвел сына к холодильнику, достал оттуда жирный кусок сала, подержал в руке, положил обратно и спрашивает сына:
        - Ну как, теперь понял сынок?
        - Не понял пап.
        - Сало я вернул, а руки жирными остались.
        Черный_Ватник
    2. astepanov (Алексей) Сегодня, 18:55
      Дополню. Ударит прежде всего по инновационным и высокотехнологичным областям, а также по венчурному бизнесу, т. е. сферам с высокой добавленной стоимостью - в результате кто-то разорится, вырастет безработица, упадут зарплаты и поступления в казну. А для тех, кто выдает нефть-газ-уголь-руду, это все пофигу. Вопрос (риторический): где будут планы по опережающему инновационному развитию? Отвечаю словами одного гинеколога: "Там их тоже нет".
      astepanov
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 18:32
    Дополнительные 2% - это вклад бизнеса в развитие страны.
    Хотят как лучше , а получится как всегда . Этот вклад оплатят все жители из своих карманов . Да и потребление снизится немало - а это уже фигово и гос-ву и бизнесу . Надеюсь ошибусь .
    КВУ-НСвД
  5. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:34
    Нда...Видимо повышение ставки НДС приурочено к победе сборной России над сборной Испанией на ЧМ... smile :Не дай бог до финала наша сборная дойдет....Точно крепостное право введут...Так и хочется сказать с кем вы российские кудесники мяча... laughing
    parusnik
    1. RaptorF22 Сегодня, 19:38
      И правильно laughing Царь есть дворяне бояры всё как и должно быть laughing
      RaptorF22
  6. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 18:42
    Это взвешенное решение, которое позволяет получить дополнительные ресурсы на выполнение задач, поставленных президентом
    .    ...Другими словами,любой каприз за ваши деньги...Вернее за наши....
    parusnik
    1. RaptorF22 Сегодня, 19:39
      А когда было иначе? wink
      RaptorF22
  7. Skuns Сегодня, 18:44
    Странно все , цена на нефть понижалась ,санкции всякие и т.д. Держались вроде ! Как только нефть в цене пошла вверх и пробили все эти санкции и сразу ВСЕ вверх пошло и пенсионный возраст тоже..Они что там в Кремле смуты захотели ?

    Что то не то твориться ..
    Skuns
    1. RaptorF22 Сегодня, 19:41
      Дубинками недовольных и нагайками wink Иш смута wink Не по христиански это wink
      RaptorF22
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 18:46
    Наш "Тюрго" демонстрирует просто парад "непопулярных решений", дорвался после выборов. Как же им "беднягам" надо было притворятся до марта 2018го. А теперь: "Баста карапузики, кончилися танцы..."
    samarin1969
    1. RaptorF22 Сегодня, 19:42
      Ну всё правильно good Запутинцы сыграли свою роль lol
      RaptorF22
  9. 3vs Сегодня, 18:49
    "Дополнительные 2% - это вклад бизнеса в развитие страны."

    Дополнительные 2% - это повышение цен для населения, НДС на нас и заканчивается,
    остальные его себе возвращают...
    Правительство подлецов.
    А ещё повышение цен на бензин, внедрение онлайн-касс.
    Всё это на плечи потребителей.
    Не считая повышения пенсионного возраста, чтобы извести тех, кто родился и помнит СССР.
    "Новым дворянам" это население ни к чему.
    Этим что, у кого-то по нескольку миллионов рублей в день! зарплаты-то...
    3vs
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 19:47
      Цитата: 3vs
      внедрение онлайн-касс

      цены на них: онлайн касса АГАТ 1Ф примерно 10 000 рублей, а онлайн касса ЭВОТОР 10 АЛКО СТРОНГ примерно 41 000 рублей плюс на любую онлайн кассу техобслуживание. Вот и получается удар по малому бизнесу, особенно по предпринимателям.
      solzh
      1. 3vs Сегодня, 20:15
        "Вот и получается удар по малому бизнесу, особенно по предпринимателям."
        Вот и я про тоже!
        Большего дебилизма, если не сказать вредительства трудно придумать.
        Всё это на плечи покупателей продукции и услуг ипешников.
        Но, гражданину Мишустину на это глубоко ...
        Один ЕГАИС чего стоит!
        Я вообще предлагаю проверить Мишустина с Силуановым на предмет наличия родственников/друзей/знакомых среди производителей онлайн-касс, а гражданку Яровую на лоббирование интересов производителей жёстких дисков WD, Seagate, Toshiba.
        3vs
  10. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:50
    Повышение налогов - первый признак экономических проблем государства. Дальше будет еще интересней,повышают плату за ЖКХ, повысят возраст выхода на пенсию и все по просьбе граждан ......во как !
    APASUS
    1. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 18:56
      Цитата: APASUS
      Повышение налогов - первый признак экономических проблем государства. Дальше будет еще интересней,повышают плату за ЖКХ, повысят возраст выхода на пенсию и все по просьбе граждан ......во как !

      Не успеваете, уважаемый. Плата за ЖКХ повышена с 1 июля. smile
      samarin1969
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:58
        Цитата: samarin1969
        Не успеваете, уважаемый. Плата за ЖКХ повышена с 1 июля

        Это все вехи большого пути ,тут не важна конкретная дата
        APASUS
    2. SSR (Roman) Сегодня, 19:03
      Цитата: APASUS
      Повышение налогов - первый признак экономических проблем государства.

      +
      Я вот только одного не пойму, чего не введут налог на дождь, солнечные дни, налог на свободу слова...
      Повышение налогов, это жирная роспись в своей импотенции, это означает что модернизировать экономику не могут и не умеют.
      Всем надо топать на сентябрьские выборы, как минимум.
      SSR
      1. Yngvar (Игорь) Сегодня, 19:24
        В Еврейском автономном округе водоканальи уже ввели налог на осадки!
        http://argumenti.ru/society/2017/01/520808
        Yngvar
        1. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:50
          Цитата: Yngvar
          В Еврейском автономном округе водоканальи уже ввели налог на осадки!
          http://argumenti.ru/society/2017/01/520808

          Я почему то не удивлен
          APASUS
      2. solzh (Сергей) Сегодня, 19:50
        Цитата: SSR
        это означает что модернизировать экономику не могут и не умеют.

        Могут все, просто у нас, я так думаю, очень большая коррупция и воровство бюджетных денег процветает. А победить эти "болезни" не могут или не хотят...
        solzh
      3. Леший1975 Сегодня, 20:48
        Цитата: SSR
        Повышение налогов, это жирная роспись в своей импотенции, это означает что модернизировать экономику не могут и не умеют.

        А оно им надо? Если экспортируешь природные ресурсы, то пофиг, что внутри страны с экономикой творится. Лишь бы обслуживались исправно экспортные поставки, за остальное в этом случае можно совсем не заморачиваться.
        Леший1975
    3. RaptorF22 Сегодня, 19:43
      Так и будет good Мы сами это выбрали good
      RaptorF22
      1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 20:27
        Цитата: RaptorF22
        Так и будет good Мы сами это выбрали good

        Ещё в 1991м...
        Сепар ДНР
  11. cariperpaint Сегодня, 18:53
    Само повышение это разумно. Главное теперь по рукам дать тем кто из за него цены захочет полнять. В этом гемор самый большой
    cariperpaint
    1. solzh (Сергей) Сегодня, 19:53
      Цитата: cariperpaint
      Само повышение это разумно. Главное теперь по рукам дать тем кто из за него цены захочет полнять. В этом гемор самый большой

      Это как дать по рукам? В случае повышения налога НДС, любой предприниматель, обязан увеличить на процент увеличения налога НДС цену товара. Кто будет работать себе в убыток? и кто захочет ходить в должниках перед государством за неуплату налогов?
      solzh
      1. cariperpaint Сегодня, 20:05
        Какой убыток?) ни чего подобного!!! У нас почему то убытком считается недополученная прибыль. А это бред. Бизнес рано или поздно должен начать понимать что за потребителя воевать надо а не перекладывать на него свои заморочки.
        cariperpaint
        1. solzh (Сергей) Сегодня, 20:20
          Цитата: cariperpaint
          Какой убыток?) ни чего подобного!!!

          Это почему не будет убытка?
          Убыток - это выраженные в денежной форме потери, уменьшение материальных и денежных ресурсов в результате превышения расходов над доходами.
          Цитата: cariperpaint
          убытком считается недополученная прибыль.

          Вообще-то недополученная прибыль – это доходы предприятия, которые оно не получило ввиду нерационального использования своих ресурсов.
          solzh
        2. Yngvar (Игорь) Сегодня, 20:45
          Ваши слова да бизнесу в уши! А пока понятия у бизнесменов простые: "Хапнуть здесь и сейчас! Завтра может быть поздно!" Впрочем, наверное и у правителей такие же "понятия"...
          Yngvar
        3. Гардамир Сегодня, 20:46
          Бизнес рано или поздно должен начать понимать что за потребителя воевать надо а не перекладывать на него свои заморочки.
          Хватит ныть! Идите и работайте. в *изнес
          Гардамир
    2. spektr9 Сегодня, 20:16
      Ахаха, мы увеличиваем налоги на каждом этапе производство "Главное теперь по рукам дать тем кто из за него цены захочет полнять" - господин депутат ну перелогинетесь
      spektr9
  12. Sovetskiy (Михаил) Сегодня, 19:00
    О том, что повышение ставки НДС может потянуть за собой и цены, в Госдуме предпочитают игнорировать

    Совсем не игнорируют - чем выше цены, тем выше НДС, тем больше "дополнительных ресурсов на выполнение задач, поставленных президентом" lol
    Sovetskiy
  13. Sedoy (Sedoy) Сегодня, 19:09
    брешут... как всегда... :)
    Sedoy
  14. Altona (Евгений) Сегодня, 19:17
    Адвоката Макарова нет смысла слушать. Он всегда против народа и всегда с лицемерными комментариями.
    Altona
    1. холодильник (вадим) Сегодня, 20:47
      Этот Макаров иудей чистой воды у нас в Кузбассе воду мутил.
      холодильник
    2. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 21:01
      Два года работал в Фонде Сороса этот ,,патриот,, еврейских корней negative ..чего от такого ждать? Эта наглая рожа давно сапога просит .. am
      ДЕДПИХТО
  15. mavrus (Андрей) Сегодня, 19:18
    Я не понял, а что это за перевыполнение плана по вкладыванию средств в американскую экономику. Нам из-за повышения цен на нефть и так "некуда деньги девать" (это по мнению правительства и депутатов), поэтому на "излишки" скупаем доллары, а тут ещё почитай на десять миллиардов долларов в год будем скупать эти зелёные фантики, отчего такое навязчивое желание... поддержать доллар за счёт опускания рубля?
    mavrus
  16. faiver (Андрей) Сегодня, 19:20
    ну кто бы сомневался что "эти" одобрят...
    faiver
  17. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:23
    Госдума в 1-м чтении одобрила законопроект о повышении ставки НДС

    Гос Дума ничего, кроме макулатуры не производит, потому им ничего не стоило прокукарекать адабрямс. sad
    Только почему-то не задавались вопросом, почему снизились таможенные пошлины на вывоз газа и нефтепродуктов. Видимо, чтобы экспортёры большую прибыль получили и в офшорах спрятали. sad
    К-50
  18. Piramidon (Степан) Сегодня, 19:31
    Макаров: Дополнительные 2% - это вклад бизнеса в развитие страны.

    Ага, можно подумать, что бизнесмены сами , из своего кармана раскошелились. Народ полными идиотами он считает, что ли?
    Piramidon
  19. Комментарий был удален.
  20. Yngvar (Игорь) Сегодня, 19:33
    Кто бы сомневался! В очередной раз "позаботились" депутаты о народе, точнее о народе ли? Ждем осень, пробуждение профсоюзов и выборных компаний мэров и губеров... Но даже если буча какая образуется, на это есть Росгвардия, она кстати поболе, чем ВС РФ! Видимо боимся больше своего народа, а не внешней нечисти!
    Yngvar
    1. cariperpaint Сегодня, 19:54
      При чем тут ндс и народ?))) у нас все жители что то продавать начали резко?)))
      cariperpaint
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 20:31
        Цитата: cariperpaint
        у нас все жители что то продавать начали резко?)))

        Нет конечно, просто у нас все граждане что-то покупают.
        solzh
      2. Yngvar (Игорь) Сегодня, 20:31
        А Вы думаете коммерсанты сразу станут альтруистами и благотворителями?
        Из статьи: "О том, что повышение ставки НДС может потянуть за собой и цены, в Госдуме предпочитают игнорировать. А стыкуется ли это с задачей, поставленной президентом, по снижению уровня бедности в стране?"
        Yngvar
  21. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:38
    Для полноты картины "Рост НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в размере 620 млрд руб. в год, начиная с 2019 года, подсчитало правительство. Законопроект также предлагает предоставить производителям право не восстанавливать принятый к вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за счет субсидий, полученных в 2018 г. на компенсацию части затрат, связанных с выпуском и поддержкой гарантийных обязательств в отношении колесных транспортных средств, высокопроизводительной самоходной и прицепной техники, в том числе сельскохозяйственной техники. Эта мера приведет к потерям доходов федерального бюджета в размере 27 млрд руб., отмечается в финансово-экономическом обосновании к документу.

    При этом льготы по НДС сохраняются. Речь идет о пониженных ставках НДС в размере 10%, которая применяется в отношении товаров социального назначения: продовольственных товаров (за исключением деликатесных), детских товаров, периодических печатных изданий и книжной продукции, связанной с образованием, наукой и культурой (за исключением рекламного и эротического характера), а также лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Нулевые ставки НДС действуют для внутренних межрегиональных воздушных перевозок".
    Вадим237
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 19:41
      Законопроект предполагает снижение совокупного тарифа страховых взносов в государственные внебюджетные фонды до 30% с 34% и установление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд в размере 22%.


      «Установление тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в отношении основной категории плательщиков в размере 22% (вместо общеустановленного тарифа в размере 26%) в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхование приведет в 2021 г. к уменьшению объема поступлений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 948,22 млрд руб., в 2022 г. в размере 1 трлн 16,27 млрд руб., в 2023 г. в размере 1 трлн 86,52 млрд руб., в 2024 г. в размере 1 трлн 171,41 млрд руб.», — говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

      Покрывать недостаток средств придется из бюджета. В результате трансферт из федерального бюджета в Пенсионный фонд РФ вырастет на 502,6 млрд руб. в 2019 г. и на 554,1 млрд руб. в 2020 г., подсчитали авторы законопроекта.

      Сейчас общая ставка страховых взносов для работодателей составляет 30% (из которых 22% направляются в ПФР, 2,9% и 5,1% — в ФСС и ФОМС). Ставка в 30% является льготной: согласно принятым ранее проектировкам, ее действие прекращается с 2021 г., что увеличило бы нагрузку на работодателей до 34%. Таким образом, установив новый тариф в 30%, правительство РФ предлагает отказаться от повышения этой ставки в будущем.
      Вадим237
  22. Black Sniper (Сергей ) Сегодня, 19:38
    Кто мне объяснит, а какое вообще отношение эта статья имеет к ВО!!!
    Black Sniper
    1. RaptorF22 Сегодня, 19:53
      Да вообще неочем good Просто народ возбухает что его в который раз подоят lol за вымя laughing а так всё пучком good
      RaptorF22
    2. cariperpaint Сегодня, 19:57
      А тут новая мода. На любой чих не коммунистов реагировать бурными заголовками и статьями))) вилите теперь ндс им не угодил
      cariperpaint
      1. RaptorF22 Сегодня, 20:07
        Да вообще неблагодарные lol им значит цены на бензин повышают недовольны wink Пенсионный возраст подымают недовольны wink Теперь НДС wink
        RaptorF22
        1. spektr9 Сегодня, 20:10
          Охренел народ в край, лучше бы олигархам ноги целовал за то что налог на воздух ещё не ввели laughing
          spektr9
          1. RaptorF22 Сегодня, 20:17
            Обязательно ввидут good да ещё скажут что народ попросил good По тв покажут бабушку божий одуванчик winked И ввидут wink
            RaptorF22
  23. Иван58 (Касланов Иван) Сегодня, 19:40
    А кто бы сомневался , что едрёная россия (название этой банды не могу писать с большой буквы) откажется принять очередной грабительский закон.
    Иван58
    1. cariperpaint Сегодня, 19:57
      Каким образом он вас лично ограбит?))))
      cariperpaint
      1. spektr9 Сегодня, 20:14
        Продолжу твой опус -"он же всего лишь понижает ваш уровень жизни, но повышает довольствие олигархов, а вы неблагодарные возмущаетесь !!" laughing
        spektr9
        1. RaptorF22 Сегодня, 20:22
          Дык с заботах о людях lol
          RaptorF22
  24. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 19:50
    При стабильных импортных ценах - накинули еще 2% на покупку...свое то, постесняюсь уже назвать...импортозамещение - АУ!!!!!
    Михаил55
    1. RaptorF22 Сегодня, 20:10
      Всё для людей good Надо же кормить наших чиновников wink Бедные исхудали winked
      RaptorF22
    2. казак 471 (Казак) Сегодня, 20:11
      Самый прикол когда с умным видом "иксперды" рассказывают что у нас 1 работающий содержит 2 пенсионера . а должен -5 . но при этом как-то не вспоминают . что этот же 1 работающий обеспечивает рост числа миллионеров и миллиардеров Как это он успевает ?
      казак 471
  25. Rust (Рустем) Сегодня, 20:07
    Хочется видеть хорошее, но мешают такие "новости". Когда ж они накурятся? Когда у нас простых людей терпение кончится? Кто нибудь подскажет ответ на второй вопрос? И заодно, что делать?
    Rust
    1. RaptorF22 Сегодня, 20:19
      Так это и есть хорошое yes дальше будет только светлое будущее winked в конце тоннеля fellow Будем оптимистами
      RaptorF22
    2. solzh (Сергей) Сегодня, 20:26
      Терпение уже иссякло, я так думаю... Голосовать за своего кандидата на выборах и провести референдум о пенсионном возрасте и референдум о доверии правительству возглавляемому Медведевым.
      solzh
      1. RaptorF22 Сегодня, 20:50
        Кандидат вдруг станет олигархом Агентом Госдепа редиской и просто нехорошим человеком winked Референдум признают нелегитимным который возглавил тоже агент Запада winked Доверие оправдал winked Примерно так всё и будет good
        RaptorF22
  26. GRIGORIY76 (Григорий) Сегодня, 20:25
    Ну а чё, хотите "Ясеней", "Лидеров", "Искандеров" и прочих кинжалов от дяди Вовы? Ну платите.
    GRIGORIY76
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:38
      В России на социалку в пять раз больше тратят, чем на оборонку.
      Вадим237
  27. alfa19638 (Владимир) Сегодня, 20:25
    Да , это насколько велика пропасть между простыми людьми и этими обезумевшими от денег и безнаказанности ...раскол полнейший , много горя и трагедий будет на такой дорожке . Куда ты мчишься тройка Русь ?
    alfa19638
    1. RaptorF22 Сегодня, 20:51
      Только сейчас заметили feel fellow
      RaptorF22
    2. Gato (Сергей) Сегодня, 20:56
      Куда ты мчишься тройка Русь ?

      Ямщик опять нажрался водки или просто лег вздремнуть...
      ...
      Как предсказанно святыми - все висит на волоске
      И я смотрю на это дело в древнерусской тоске
      (С) Враг народа Гребенщиков
      Gato
  28. холодильник (вадим) Сегодня, 20:36
    Эй вы там на верху! Когда нажретесь? Может вам нужно отдельный кабинет, отстаньте от народов России. Вот же Сталина на вас нет!
    холодильник
  29. Gato (Сергей) Сегодня, 20:51
    Нипонял... В/на Украине и было 20% НДС. Теперь драйверы для фискальных аппаратов будут универсальными... Und das ist gut!
    Gato
  30. Старый Хрен (Старый Хрен) Сегодня, 21:00
    Как вы думаете, чья это позиция?
    Старый Хрен
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 21:01
      Цитата: Старый Хрен
      Как вы думаете, чья это позиция?

      Ваша, стопудово.
      И самое смешное, что это правда - Вы и правда... ни при чем, не подкопаешься request
      Голован Джек
    2. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 21:05
      Цитата: Старый Хрен
      Как вы думаете, чья это позиция?



      И гадать не нужно,ВВП. Я его давно "тефлоновым" называю...
      Сепар ДНР
  31. Куница (Алексей) Сегодня, 21:02
    НДС оплачивает конечный потребитель. Какой на хрен вклад бизнеса?!!! И не МОЖЕТ потянуть за собой цены, а ОБЯЗАТЕЛЬНО потянет. Как пить дать.
    Куница
  32. DeusExMachina Сегодня, 21:10
    Во время прочтения вспомнил, как сам налоги поднимал в Анно 1404....Хорошая стратегия на тему градостроительства. А главное - можно довольно сильно поднимать налоги и компьютерные болванчики не будут особо возмущаться. Даже не знаю, почему вспомнил именно это.
    DeusExMachina
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