21:11 03 июля
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В руки САА перешли пусковые установки американских ПТРК TOW на юге Сирии

С юга Сирии приходят подробности о том, какое оружие передали сирийской армии боевики, отказавшиеся от дальнейшего сопротивления. По последним данным, в руки САА перешли по меньшей мере 7 противотанковых ракетных комплексов TOW (пусковых установок). При этом обращает на себя внимание тот факт, что представители так называемой «умеренной оппозиции» заявили о передаче им ПТРК американцами. О том, где и когда эта передача была осуществлена, не сообщается.

О том, что боевики сложили оружие, среди которого оказались и ПТРК TOW американского производства, сообщает ливанский информационный портал AMN со ссылкой на сирийские источники. Об этом же сообщает правительственный сирийский портал SANA.

В руки САА перешли пусковые установки американских ПТРК TOW на юге Сирии



На этом фоне приходят новости о том, что сирийские правительственные войска близки к тому, чтобы взять под полный контроль всю восточную часть провинции Дараа. Ранее САА освободила от боевиков 27 населённых пунктов в этом районе. Часть посёлков боевики оставили без сопротивления.

Однако о полной победе на юге САР говорить пока рано. Дело в том, что в составе так называемого «южного фронта» по-прежнему немалое число откровенных фанатиков, готовых оказывать сопротивление до последнего патрона. Сирийское командование говорит о том, что в случае продолжения сопротивления террористов те будут уничтожены.

Главной целью на юге страны для САА остаётся взятие под свой контроль границы с Израилем и Иорданией.

Использованы фотографии: SANA
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Комментарии 23

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  1. Черный_Ватник Сегодня, 19:41
    Америка и ее союзники здесь не причем! Ракеты туда ветром надуло! Демократией клянусь!

    Черный_Ватник
    1. Anarchist (Александр) Сегодня, 19:44
      Цитата: Черный_Ватник
      Ракеты туда ветром надуло! Демократией клянусь!

      Верим-верим! Как и всегда: американцы скидывали их на парашютах союзникам по НАТО в Австралию, но циклон...
      Anarchist
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 20:53
        Александр! hi весело у них там и перемен пока не ожидается.
        cniza
        1. Anarchist (Александр) Сегодня, 21:10
          Виктор, hi , перемены будут, но с уходом американцев. Только они новую "дырку" найдут, дабы сунуть чего-попало...
          Anarchist
    2. MPN (Павел) Сегодня, 19:45
      Абрамсов там вроде нет, а так бы посмотреть как они дружат с TOW.
      MPN
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 19:48
        Талибам отправить для проверки. Тоже случайно - попутным ветром... Но с террорюгами дружбу лучше не водить, вообще!
        Anarchist
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:53
          Меркава выдержит? Не на своих же тренероваться recourse Как говорится своим же кулаком, да по своему же лбу.
          ul_vitalii
        2. MPN (Павел) Сегодня, 19:54
          Пусть полежат... , хотя по защищенным огневым точкам великолепно работают. Ну мой интерес абрамс vs TOW чисто теоретический... smile Завист кто стреляет и кто в танке и у кого радиостанция на бронепоезде... smile
          MPN
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:55
    А когда сирийцы под контроль возьмут границу с Израилем, там бабахи начнут сдавать оружие израильского производства. Факт 100%ый. "Избранные" годами их там обеспечивали, как своих.
    Egorovich
    1. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:00
      Цитата: Egorovich
      А когда сирийцы под контроль возьмут границу с Израилем, там бабахи начнут сдавать оружие израильского производства. Факт 100%ый. "Избранные" годами их там обеспечивали, как своих.

      Думаю не начнут.Ребята в Израиле достаточно опытны в таких делах.Подтянули технику к Голанам не для салюта сирийцам,думаю подчистят за собой и достаточно быстро.
      APASUS
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:18
        Толкач муку покажет, будем поглядеть. Только все не подчистят, в Восточной Гуте много чего израильского нашли. И оружие и медикаменты. За своими воспитанниками они всю их дорогу следят и оберегают. А скоро курды свое вооружение покажут.
        Egorovich
  3. parusnik (Алексей Богомазов) Сегодня, 19:58
    представители так называемой «умеренной оппозиции» заявили о передаче им ПТРК американцами

    Чтобы я блатного кореша уголовке сдал? Да не в жизнь! Да ты его и так сдал. Эх ты, босота.
    parusnik
  4. Strashila (I) Сегодня, 20:04
    Если не изменяет память, когда в 70-е в руки специалистов СССР попали первые ракеты TOW, после их изучения в СССР началось производство капроновой нити, женщины страны Советов получили капроновые чулки, как бонус. Если сейчас покопаются, может еще что появится в народном буржуйском хозяйстве России.
    Strashila
  5. udincev (Виктор) Сегодня, 20:07
    Однако о полной победе на юге САР говорить пока рано.
    Пусть медленно, но верно караван идёт к цели, несмотря на вой и тявканье стаи (и одиночных) шавок. Оптимистично!
    udincev
  6. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 20:39
    Смешные вы. Военторг есть не только в России. Кстати, а почему вы решили, что ТОУ не персидские?
    профессор
    1. казак 471 (Казак) Сегодня, 20:42
      Так на них же написано "американские !!!! "
      казак 471
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:43
      Маловато будет, в Сирии этих ПТРК скорее всего несколько сотен, а то и тысяча.
      Вадим237
    3. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 20:45
      Цитата: профессор
      а почему вы решили, что ТОУ не персидские?

      А потому :
      представители так называемой «умеренной оппозиции» заявили о передаче им ПТРК американцами.


      Всё понятно,америкосы для вас ВСЁ, но не надо так явно выгораживать субчиков...
      Сепар ДНР
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 20:48
        Цитата: Сепар ДНР
        Цитата: профессор
        а почему вы решили, что ТОУ не персидские?

        А потому :
        представители так называемой «умеренной оппозиции» заявили о передаче им ПТРК американцами.

        ...а еще они сообщили, что работали на английскую, немецкую и румынскую разведку и готовили покушение на дорогого товарища асада. wassat
        профессор
        1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 20:54
          Цитата: профессор
          ..а еще они сообщили, что работали на английскую, немецкую и румынскую разведку и готовили покушение на дорогого товарища асада.

          Агенство САНА,как-никак официальный орган...

          А вы,профессор,от имени какой официальной структуры заявили вышенаписанное ? Неужели Моссад ? belay
          Или всё-таки выдумали ?
          Сепар ДНР
          1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 20:56
            Цитата: Сепар ДНР
            Цитата: профессор
            ..а еще они сообщили, что работали на английскую, немецкую и румынскую разведку и готовили покушение на дорогого товарища асада.

            Агенство САНА,как-никак официальный орган...

            А вы,профессор,от имени какой официальной структуры заявили вышенаписанное ? Неужели Моссад ? belay
            Или всё-таки выдумали ?

            Раз Сана сказала значит так и было. crying
            профессор
            1. Сепар ДНР (Серый) Сегодня, 21:00
              Цитата: профессор
              Раз Сана сказала значит так и было

              К ним,по крайней мере ,можно предъявить какие-то претензии за подачу неправдивой информации(если факт будет установлен).
              А к вам,профессор, какие претензии можно будет предъявить ? Тем более что сегодня профессор,а завтра ищи ветра в поле...
              А с учётом менталитета,так У-У-У-У... Вообще без перспектив yes
              Сепар ДНР
              1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 21:10
                По фотографии найдём, везде расклеим. laughing
                ul_vitalii
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