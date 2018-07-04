Музей американской бронетехники. Лонг-Айленд
В бытность свою младшим школьником музеи я не любил. Культпоходы всей школой в исторический музей мне запомнились лишь медленным передвижением гуськом по залам по натёртому восковой мастикой паркету под заунывный голос штатного экскурсовода: «Перед вами одно из старейших каменных изображений человека, датированное 2-м тысячелетием до н.э…» Что мне было до тех антропоморфных изваяний жутковатого вида, когда я был должен, да что там должен, просто обязан в этот момент плюнуть через трубочку жёваной газетой в Мишку или Кольку! Вырваться из траурно движущейся череды не было никакой возможности – музейные бабульки-смотрительницы зорко бдели на своих постах и любой шаг вправо — шаг влево пресекался на месте. Пока нас доводили до интересного (моделей старинных парусников, рыцарских доспехов, холодного и огнестрельного оружия, военной техники, то есть всего того, что любят разглядывать мальчишки такого возраста), я был уже без сил, у меня кружилась голова, хотелось кушать и ехать домой…
Прелесть индивидуальных посещений музеев я постиг в середине 60-х, когда на пенсию вышел дедушка. (Фронтовик. Военный строитель. Майор. Уволен из армии по сокращению в 1955-м, за 9 месяцев до истечения срока выслуги позволяющей получать военную пенсию. Всё начал с начала — прорабом на заводском ремстройучастке. Вышел, как тогда говорили, на заслуженный отдых в 1964-м, заработав копеечную пенсию.)
С тех пор я посетил множество музеев различной направленности во многих странах и городах. Это были и крошечные краеведческие музеи в провинциальных городах, любовно сохраняемые энтузиастами, и знаменитые музеи в ряде столиц мира, содержащиеся на впечатляющие государственные ассигнования и дотации международных фондов. Какие-то запомнились лучше, иные – хуже. Запомнить их всех просто нельзя. Со временем остаётся лишь общее впечатление, благодарность их создателям и хранителям, а также приятное ощущение приобщения к частицам сохранённой истории.
Мне нравятся американские музеи, связанные с вооружением. Они, как правило, богаты, красиво оформлены. Большинство экспонатов, кроме тех, что под стеклом, можно трогать руками. Даже те, которые ограждены канатиками, всегда дадут вам осмотреть вблизи, стоит только обратиться к смотрителям. В таких музеях не встретить бабулек, тут хозяйничают старички-бодрячки. Пожалуй, мои ровесники. В специальных разделах, где выложены образцы вооружений, они вам всё расскажут и покажут. Нау́читесь снаряжать пулемётную ленту, набивать патронами магазины, посмотрите и попробуете сделать сами неполную разборку или обезвредить противопехотную мину и т.д. Вот как выглядит подобный раздел в бостонском музее:
Условия такие: не шалить, оружие на людей не направлять, не разбрасывать учебные экспонаты. Можете открыть там любые ящики, но, попользовавшись чем-то, сложите на место.
Вот и в очередной раз, оказавшись волею судьбы в чужих краях, выкроил время для посещения ряда музеев. Об одном из них я уже в нескольких статьях поведал читателям «ВО».
Следующим был «Museum of American Armor». В переводе это будет, пожалуй, «Музей американской бронетехники». Находится он на острове Лонг-Айленд в Олд Бетпаже, милях в 30 от Манхеттена. Это совсем ещё новый музей, созданный в 2014 году к семидесятилетию операции «Нептун» — морской десантной операции, проведённой 6 июня 1944 года в Нормандии во время Второй мировой войны силами США, Великобритании, Канады и их союзников против Германии. Его основателем был ветеран Второй мировой войны, а впоследствии удачливый бизнесмен Лоуренс Кадиш, пожертвовавший на постройку здания и подборку коллекции 4 миллиона долларов. К сожалению, его с нами уже нет…
При внимательном рассмотрении выяснилось, что это не только музей, но это ещё прилично набитая и хорошо оснащённая база реконструкторов. Буквально за два дня до моего приезда здесь состоялась весенняя выкатка посвящённая событиям Второй мировой войны. Естественно, в музее, в который я приехал, царил некоторый беспорядок.
Сейчас вся техника чистится, моется, осматривается механиками и расставляется по местам.
Всего в экспозиции музея более 30 единиц крупной военной техники, в основном времён 2МВ.
Все они в прекрасном состоянии и принимают участие в творческих постановках местных реконструкторов.
Universal Carrier. Универсальный транспортёр
Трёхтонное детище британского ВПК (выпускавшееся и в США), с успехом применявшееся во время 2МВ в качестве бронетранспортёра пехотных подразделений, носителя вооружений, подвозчика боеприпасов, артиллерийского тягача, разведывательной машины и других. Значительное количество машин также было в ходе войны поставлено европейским союзникам Великобритании в т.ч. по ленд-лизу для РККА. После войны Universal Carrier оставался на вооружении Великобритании вплоть до 1950-х годов и применялся в Корейской войне, а также поставлялся в ряд других стран, в некоторых из которых он был снят с вооружения только в 1960-е годы. Выпущено всего более 100 000 шт. Говорят, что один такой экземпляр имеется в бронетанковом музее Кубинке.
M8 Greyhound — лёгкий бронеавтомобиль США периода Второй мировой войны. Разработан фирмой Ford Motor Company в 1942 году на основе бронеавтомобиля T17. Производился серийно с марта 1943 по апрель 1944 года, общий выпуск составил 8523 единицы. Основное вооружение — 37-мм полуавтоматическая пушка M6. Активно использовался войсками США во Второй мировой (при высадке в Италии, Нормандии и при наступлении в Арденнах в целях разведки и патрулирования), а также Корейской войне и был снят с вооружения в начале 1950-х годов. В больших количествах поставлялся в другие страны и использовался в ряде вооружённых конфликтов. Лет 8 назад всё ещё состоял на вооружении в ряде стран.
M20 — командно-штабная машина на базе M8. Вооружение – крупнокалиберный пулемёт Браунинг M2. Выпущена 3791 единица.
M3 Scout Car
Лёгкий многоцелевой бронетранспортёр США периода Второй мировой войны. M3 активно использовался во Второй мировой войне в качестве разведывательно-дозорной машины, лёгкого бронетранспортёра, командно-штабной машины, артиллерийского тягача или носителя вооружений, обычно — миномёта.
Был создан в 1937 году как дальнейшее развитие M2. Серийное производство велось с 1937 по 1944 гг., всего было выпущено 20 994 машин этого типа. Активно применялся армией США, более 11 тыс. по программе ленд-лиза было передано союзникам: для армии Великобритании, Канады, СССР, а также бельгийских, польских и французских воинских частей, действовавших на западном фронте и в Северной Африке. Некоторое количество трофейных машин досталось вермахту. Бронеавтомобиль был снят с вооружения большинства использовавших его стран вскоре после окончания Второй мировой войны, однако в некоторых государствах M3 оставались вплоть до 1990-х годов. Говорят, что такой экземпляр есть и в музее военной техники в городе Верхняя Пышма Свердловской области.
Daimler Ferret — британский лёгкий разведывательный бронеавтомобиль 1950-х годов. Явился результатом пересмотра разработок времён 2МВ. Сварной стальной корпус, экипаж из двух человек. Башенка, вооруженная пулеметом 30 калибра (7,62 мм). Оснащен шестицилиндровым двигателем Rolls-Royce B60 Mk 6A мощностью 129 л.с. Ferret Mk.2 в есть и Бронетанковом музее в Кубинке.
Танк «Стюарт» М5 — американский лёгкий танк периода Второй мировой войны. Назван в честь генерала Гражданской войны в США Джеба Стюарта. Это его поздняя модель — М5. Основным вооружением танка являлась 37-мм пушка M6, бывшая танковым вариантом противотанковой пушки M3. Всего было выпущено 2074 танка этой модификации, в том числе 1470 на заводах «Кадиллак» в Детройте и Мичигане, 354 на заводах «Дженерал Моторс» в Саутгейте и 250 на заводах компании Мэсси Харрис. Буквально на этих днях о его модификации, М3А рассказывал на «ВО» уважаемый Роман Скоморохов.
Танк M4 «Шерман» — основной американский средний танк периода Второй мировой войны. Широко использовался в американской армии на всех местах боевых действий, а также в больших количествах поставлялся союзникам (в первую очередь Великобритании и СССР) по программе ленд-лиза. После Второй мировой войны «Шерман» состоял на вооружении армий многих стран мира, а также участвовал во множестве послевоенных конфликтов. В армии США M4 состоял на вооружении вплоть до окончания Корейской войны. Название «Шерман» (в честь американского генерала времён Гражданской войны Уильяма Шермана) танк M4 получил в английской армии, после чего это название закрепилось за танком в американской и других армиях. У советских танкистов имел прозвище «эмча» (от М4).
M18 Hellcat — 76-мм самоходная пушка, истребитель танков. В отличие от большинства САУ того времени, создана на специальном шасси, а не на базе танка. За время серийного производства с июля 1943 по октябрь 1944 года фирмой General Motors Buick Division было выпущено 2 507 единиц M18. Во Второй мировой войне M18 активно использовалась войсками США в 1944—1945 годах в боях в Италии и Северо-Западной Европе. После окончания войны эта САУ вскоре была снята с вооружения в США, однако продавалась впоследствии в другие страны, в некоторых из них, всё ещё остаётся на вооружении. По ленд-лизу в СССР попали 5 таких САУ. Один экземпляр можно увидеть в Кубинке.
M4 Tractor — артиллерийский трактор-тягач, который использовался в армии США с 1943 года.
Был задуман как тягач для буксировки артиллерийских орудий большого калибра и другого тяжелого оружия. M4 был сконструирован на шасси от устаревшего легкого танка M2 . Один вариант был разработан для буксировки зенитных орудий, а другой для гаубиц. Задний отсек предназначался для экипажа, пушек и другого оборудования. Поздние варианты имели также кран для подачи тяжелых снарядов. M4 изготавливался на заводе Аллис-Чалмерс в Милуоки, начиная с 1942 года, и эксплуатировался в армии США примерно до 1960 года.
155-мм орудие M1/M2 (позже M59), широко известное под прозвищем «Долговязый Том» («Long Tom») — полевая пушка, использовавшаяся вооруженными силами США во время Второй мировой и Корейской войн. В первый раз «Долговязый Том» был использован в бою 24 декабря 1942 г. во время североафриканской кампании в составе батареи «А» 36-го дивизиона полевой артиллерии. В дальнейшем орудием были оснащены около 49 дивизионов, включая 40, воевавших на европейском театре военных действий и 7 — на тихоокеанском. Расчёт – 14 человек. Дальность стрельбы – 23 км. В Верхней Пышме Свердловской области можно увидеть М2 образца 1944 года.
«Бофорс» — автоматическое зенитное орудие калибра 40 мм, разработанное в 1929—1932 годах шведской фирмой AB Bofors. Самое распространённое и применяемое средство противовоздушной обороны Второй мировой войны, активно применявшееся обеими противоборствующими сторонами, как в сухопутном, так и в корабельном вариантах с многочисленными модификациями (казематные, буксируемые, самоходные бронированные и небронированные, железнодорожные, авиадесантируемые и проч.). По состоянию на 1939 год (на момент начала военных действий в Европе), шведские производители экспортировали «Бофорс» в 18 стран мира и заключили лицензионные договора с ещё 10 странами. По ленд-лизу из США в СССР было поставлено 5500 таких орудий. Можно видеть в музее отечественной военной истории в деревне Падиково Истринского района Московской области.
Quad .50
Взяв лучшее американское автоматическое оружие Второй мировой войны, пулемет калибра 0,50 Браунинг М2, конструкторы создали мобильную батарею с четырьмя пулемётами, которая дала огромную огневую мощь армии США. Выпускалась для установки на прицепе, грузовике и пр.
Короткий фильм на 4 минуты, хорошо показывающий устройство и применение этого девайса:
«Амтрэк» — гусеничная десантная машина семейства амфибийных гусеничных бронированных и небронированных транспортёров и машин огневой поддержки, созданного в США во второй половине 1930-х годов и в период Второй мировой войны. Многоцелевой транспортёр.
Машины семейства LVT с 1942 года широко применялись как Корпусом морской пехоты, так и Армией США в боях Второй мировой войны, прежде всего на Тихоокеанском театре военных действий. Помимо этого, хотя и в значительно меньших масштабах, LVT использовались в ходе Итальянской кампании, а также в Западной Европе, но не в ходе высадки в Нормандии, а лишь при преодолении внутренних водных преград. LVT использовались также в Корейской войне, но к середине 1950-х были сняты с вооружения США и заменены десантными бронетранспортёрами нового поколения. Машины семейства LVT также в значительных количествах поставлялись на экспорт в союзные США страны, в некоторых из которых они продолжали использоваться вплоть до 1970-х годов.
M22 Locust — лёгкий аэромобильный танк армии США периода Второй мировой войны. Спроектирован в 1941—1942 годах и производился в 1943—1944 годах. Основное вооружение M22 составляла 37-мм пушка M6, танковый вариант противотанковой пушки M3. Несмотря на сравнительно большое число выпущенных машин, танк никогда не использовался войсками США в бою. 260 танков M22 были переданы по программе ленд-лиза войскам Великобритании, которые ограниченно использовали их в боях. Довольно редкий экземпляр.
37 mm Gun M3 — американская лёгкая противотанковая пушка периода Второй мировой войны. Это орудие серийно выпускалось с 1940 года и стало стандартным противотанковым средством пехотных частей армии США. Однако усиление бронезащиты немецких танков быстро сделало 37-мм противотанковые орудия (ПТО) союзников (включая M3) устаревшими. Как результат, в 1943—1944 гг. 37-мм пушка M3 постепенно начала заменяться в частях на более мощную 57-мм пушку M1. С другой стороны, на тихоокеанском театре военных действий (ТВД), где армии и морской пехоте США противостояли устаревшие японские танки с противопульным бронированием, 37-мм пушка M3 с успехом использовалась вплоть до самого конца войны. Как и многие другие лёгкие ПТО, M3 использовалась не только против танков, но и против живой силы противника — для этого в её боекомплекте имелись осколочно-фугасные снаряды и картечь. На базе ствольной группы M3 были разработаны два варианта танковой 37-мм пушки.
Самоходная мина «Голиаф» — немецкая наземная гусеничная самоходная мина. Имела примерные размеры: 150×85×56 см. Конструкция несла 75—100 кг взрывчатых веществ и была предназначена для уничтожения танков, плотных пехотных формирований и разрушения зданий. Управлялась по проводному кабелю. Существовало некоторое количество единиц управляемых по радио. «Голиаф» был одноразовым, так как он предназначался для самоликвидации. Сначала «Голиафы» использовали электрический двигатель,, более поздние модели (известные как SdKfz. 303) использовали более простой и более надёжный бензиновый двигатель мощностью 12 л. с. Хотя в общей сложности было произведено 7564 единицы, по понятным причинам, это довольно редкий экспонат.
Короткое видео об этом устройстве:
В экспозиции музея можно видеть и израильский M48 «Магах», он же отобранный у Иордании в 1973 году «Паттон III» и 6-тонный танк M1917, также известный как «Форд-двухместный» (англ. Ford Two-man) — лёгкий танк США периода Первой мировой войны, вариант Рено FT.
Музей также проводит большую работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. На базе музея проводятся специальные тематические уроки для школьников. Их ведут профессиональные военные, военные историки, специалисты-инструкторы и хорошо подготовленные волонтёры из числа местных реконструкторов.
Вот как это выглядит:
Выкатки с участием реконструкторов также вызывают интерес и привлекают внимание. В эти дни к музею приезжают сотни зрителей. Это на самом деле красиво. Следует понимать, что всё это группа любителей и всё проводится, как когда-то любили говорить, на общественных началах.
Годовой взнос порядка 100 долларов позволяет любому человеку присоединиться к группе и поучаствовать в динамичном действе. Отыгрывается эпизод военных действий где-то на территории Франции в 1944 году. Выглядит это приблизительно вот так:
Ниже — фотографии с майской выкатки.
Ну кто же, если не дедушка!
Тогда только папа!
Реконструкторы: костяк.
Демонстрация техники. Осень 2017 года:
Короткий репортаж о музее от WG Explores (там есть титры, их можно перевести на русский):
Источники: сайт музея и Википедия.
Автор: Александр Привалов
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