21:08 03 июля
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США планируют разместить в Европе вариант модернизированного ядерного заряда

Соединенные Штаты намерены разместить на своих базах, расположенных на территории Европы, новые модернизированные ядерные бомбы, сообщает РИА новости со ссылкой на дипломатический источник. Данное предложение будет озвучено представителями военного ведомства США на саммите стран НАТО в Брюсселе, который пройдет в период 11-12 июля 2018 года.

США планируют разместить в Европе вариант модернизированного ядерного заряда


Как сообщается, речь идет о модернизированных американских тактических бомбах В61-12. Напоминаем, что в рамках договора НАТО, на территории стран, входящих в Североатлантический альянс, а именно Германии, Бельгии, Нидерландов, Италии и Турции, еще с 1960 -х годов 20 века находятся американские ядерные боезаряды B61, которые в настоящее время модернизируются. Программа модернизации рассчитана на 30 лет, за которые Пентагон планирует провести работы по модернизации всех имеющихся на территории Европы зарядов, потратив на это 25 млр. долларов.


Напомним, что в июне этого года ВВС США провели первые квалификационные тесты новой управляемой ядерной бомбы B61-12. Первые новые модернизированные заряды должны поступить на вооружение американских ВВС уже к 2020 году. Заряд модернизируется с учетом применения новейшими самолетами пятого поколения F-35 Lightning II, самолеты европейских производителей должны пройти необходимую сертификацию для применения данных ядерных зарядов.




Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 8

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  1. Александр 3 Сегодня, 20:18
    Ну что же цель номер один в Европе для наших ракет определена.
    Александр 3
    1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 20:22
      "Искандер" им кузькину мать точно покажет.
      Egorovich
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 20:26
      Пентагон смешной с этой планирующей бомбой на 40 км.
      Владыка Ситх
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 20:41
        Вы считаете, что при массированном налёте, ПВО всё собьёт - в реалии хорошо если 50% самолётов и ракет.
        Вадим237
        1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 20:53
          Если вы решили по рассуждать о "коне в вакууме", можно и порассуждать.
          1) Сколько самолетов вы называете массированным налетом?
          2) Сколько аэродромов будет задействовано?
          3) Какие модели самолетов вы считаете будут задействованы?
          4) Знаете ли вы в каком боевом порядке летят НАТОвские самолеты, интересует количество и дальность друг от друга?
          5) Знаете ли вы какая боевая часть в боеголовке С-300, С-400?
          6) На каком расстоянии разлетаются боевые части боеголовки С-300 и С-400?
          Владыка Ситх
          1. MPN (Павел) Сегодня, 21:04
            Не вижу смысла рассуждать и спорить ни о чем, ибо применение данных боеприпасов соизмеримо с применение артиллерийских крупнокалиберных ТЯБ. Но вот
            самолеты европейских производителей должны пройти необходимую сертификацию для применения данных ядерных зарядов.
            расставляет все точки над i, т.к. пока сертифицированы только Ф-35 и думаю европейские истребители пройдут сертификацию по цене соизмеримой их стоимости, при этом эти бомбы будут там размещены по любому... Ну так как то...
            MPN
      2. Громобой Сегодня, 20:53
        Цитата: Александр 3
        Ну что же цель номер один в Европе для наших ракет определена.

        В угрожаемый период носители таких бомб могут рассредоточить по аэродромам рассредоточения (бывшим нашим Советским,находящимся в странах Восточной Европы у наших границ.Решение о выделении Пентагоном средств на такие реконструкции пришло параллельно с заявлением о размещении модернизированных бомб к 20-ому году,кстати...)."Спасает",то,что в случае массового подъёма их авиации на головы натовцев вывалится град наших тактических зарядов.Поэтому так важно сохранять ядерный паритет во всех сферах.
        Громобой
  2. Троль Сегодня, 20:59
    1.Оружие всегда модернизируют
    2. Размещают там где выгодно командованию и политикам.

    То есть в этой новости нет ничего нового. Ну а обсуждать это можно до усрачки.
    Троль
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