Рассказы об оружии. Танк Т-54 снаружи и внутри

В предыдущей статье я рассказал о предшественнике этого замечательного танка, машине Т-44.Да, история Т-54 неотделима от истории Т-44, поскольку Т-54 представлял собой в значительной степени модернизированный вариант Т-44.Создателем боевых машин был Александр Александрович Морозов, злой гений всех наших противников на протяжении долгих лет.Итак, в 1943 году конструкторским бюро Уралвагонзавода под руководством А. А. Морозова начались работы над новым танком, который должен был бы заменить Т-34-85 в качестве основного среднего танка РККА.Сперва рассчитывали, что этой машиной станет Т-44.Главным новшеством Т-44 явилась уникальная для своего времени компоновка. За счёт перекомпоновки моторного отделения и поперечной установки двигателя и трансмиссии удалось значительно сократить его длину и высоту, а также сместить башню к середине корпуса, разгрузив передние катки. Вместе с устранением из состава экипажа стрелка-радиста это позволило также значительно сократить забронированный объём и при массе, меньшей, чем у серийного Т-34-85, добиться значительного усиления бронирования.Однако, несмотря на все эти достоинства, вооружение Т-44 осталось тем же, что и на Т-34-85: 85-мм пушка ЗИС-С-53, считавшаяся бесперспективной для среднего танка уже в 1944 году.Для начала как оружие для танка рассматривалась 100-мм пушка с длиной ствола в 56 калибров и баллистикой морского орудия Б-34. Это орудие успешно прошло испытание боем в качестве основного вооружения установки СУ-100.Так начались пробы и попытки установки новой пушки на Т-44. В 1945 году были построены два опытных образца Т-44-100, со 100-мм пушкой ЛБ-1 в прежней башне, однако испытания показали их невысокую надёжность и маневренность, что привело к прекращению дальнейших работ в этом направлении.Вместе с тем, для размещения 100-мм пушки в КБ завода № 183 ещё с лета 1944 года в инициативном порядке приступили к проектированию новой модификации Т-44, первоначально получившей обозначение Т-44В. 20 августа проект был представлен наркому танковой промышленности В. А. Малышеву.В итоге на выходе получился танк, настолько сильно отличный от Т-44, что ему было присвоено собственное название Т-54. Проект танка был одобрен наркоматом танковой промышленности. Согласно правительственному заданию, к 1 декабря 1944 года КБ надлежало создать опытный образец, к 15 января 1945 года завершить его испытания, а уже к 20 мая того же года — разослать рабочие чертежи танка заводам-производителям.Правда, эти сроки выдержаны так и не были.Главные отличия от Т-44 — обновленная ходовая часть, новая форма башни, усиленное бронирование корпуса и башни, и 100-мм орудие Д-10Т. Первый опытный образец закончили в январе 1945 года. Далее он проходил испытания в Кубинке до апреля того же года. При увеличении размеров танка и толщины бронирования, масса машины по сравнению с Т-44 возросла только на 3,7 тонны, что всех в наркомате весьма удивило.Испытания нового танка проводились очень долго и очень тщательно, абсолютно без спешки и приурочивания к очередной годовщине.Танк достойно выдержал государственные испытания и 29 апреля 1946 года был принят на вооружение Советской Армии. Серийное производство в СССР продолжалось до 1959 года.Всего было выпущено 20 375 танков Т-54.Снят с вооружения армии России в 1994 году, однако в 1998 году 300 машин вернули на вооружение с пометкой «в резерве».Некоторые модификации Т-54 до сих пор состоят на вооружении многих стран.Масса, т: 36Экипаж, чел: 4Длина корпуса, мм: 6002Ширина корпуса, мм: 3270Высота, мм: 2218БронированиеЛоб корпуса (верх), мм/град: 120 / 60°Лоб корпуса (низ), мм/град: 100 / 55°Борт корпуса, мм/град: 80 / 0°Корма корпуса, мм/град: 45 / 17°Днище, мм: 20Лоб башни, мм/град: 200 / 60°Борт башни, мм/град: 160 / 60°Крыша башни, мм: 30Ходовые характеристикиМощность двигателя, л. с: 520Максимальная скорость, км/ч: 50Запас хода по шоссе, км: 300Преодолеваемый подъём, град: 30°ВооружениеОсновное вооружение: 100-мм пушка Д-10Т.Боекомплект, шт: 34Прицельная дальность, м: 6 000Углы вертикальной наводки, град: -5°...+18°Скорострельность, выстр./мин: до 6Бронебойный снаряд этой пушки был способен пробивать вертикальный лист брони толщиной 125 мм на дистанции 2 км.Дополнительное вооружениеДва пулемета СГМТ (танковая вариация пулемета системы Горюнова СГ-43) 7,62-мм и один ДШК калибр 12,7-мм.Первый СГМТ спарен с орудием, второй — курсовой, находится в передней части корпуса. ДШК установлен на крыше башни на турели в качестве средства ПВО.Боезапас к 7,62-мм пулеметам составлял 3000 патронов (12 лент), к пулемету ДШК — 500 патронов.В комплект танка также входили 7,62-мм автомат АК-47 (позже – АКС), 26-мм сигнальный пистолет СПШ и двадцать ручных гранат Ф-1. К автомату полагалось 300 патронов, к сигнальному пистолету — 12 патронов.Первое настоящее боевое крещение танк Т-54 прошел на Шестидневной войне (1967 г.) в составе египетских и сирийских войск. Большое число танков, подбитых или брошенных экипажами, было захвачено израильской армией, а после модернизации принято на вооружение.Однозначно дело было не в каких-то отрицательных свойствах танка, а в уровне подготовки сирийских и египетских экипажей. Точнее, в отсутствии этой самой подготовки.Наиболее активный период боевого применения Т-54 приходится на 1979-1991 гг. Конфликт между КНР и Вьетнамом, война в Афганистане (один из основных танков, наравне с Т-62, в Южной группе войск СССР), операция "Мир Галилее" в Ливане (в сирийской и израильской армиях), в ирано-иракской войне и войне в Персидском заливе (в иракской армии). Плюс несколько локальных конфликтов в Африке.В целом танк повоевал.Т-54 активно поставлялись и продавались СССР своим союзникам по социалистическому лагерю и дружественным странам. Около 60 стран использовали танк в своих вооруженных силах.Промышленность выпускала Т-54/55 более 30 лет. Это рекордный показатель для современного танка, и, кстати, когда на Западе страшились «армад советских танков» на берегах Ла-Манша, речь шла о Т-54 и Т-55.Вполне справедливо, кстати.