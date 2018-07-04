Трамп приготовил Путину наживку. Клюнет ли Россия на дружбу?

Формально встреча президентов Трампа и Путина – это саммит на нейтральной территории в Хельсинки, но по сути – это визит Трампа к Путину. Инициатива исходит от Трампа, он согласился на уже давно высказанное Владимиром Владимировичем предложение о встрече на высшем уровне. Согласился встретиться в Хельсинки.Политологи говорят, что этот саммит — личная инициатива Трампа, хотя лучше сказать, он проводится по инициативе Трампа, потому что решение об этом визите принималось явно в «святая святых» Белого дома, и не только Трампом. Дело в том, что США и России нужно обсудить не только ситуацию в «горячих точках» мира, коих минимум четыре (это можно было сделать и на уровне МИД и начальников Генштабов сторон, что и делается по необходимости). Вопрос стоит глобально: как жить дальше, когда Россия восстановила военный паритет с США, а ещё Китай и другие мировые игроки на подходе?Визит Трампа к Путину – это реакция на предложение Владимира Владимировича «поговорить», высказанное им 1 марта в его знаменитой речи в Манеже с демонстрацией новейших российских стратегических вооружений: «Нас не хотели слушать раньше, послушайте сейчас».Где-то в Америке оценили доводы Путина и согласились, что сдержать Россию не удалось ни в военном смысле, ни в экономическом, поскольку технологический прорыв в вооружениях Россия совершила под санкционным давлением. И было принято предложение Путина «поговорить» и о проблемах мировой безопасности тоже. То есть дело не только в давнем желании Дональда Трампа встретиться с Владимиром Путиным – эта встреча необходима обеим сверхдержавам для обсуждения глобальных проблем своего дальнейшего сосуществования, а не только «горячих точек» мира, которые будут скорее фоном, скрывающим главные темы.Здесь нужно вспомнить, что за спиной Трампа стоят его советники: экс-госсекретарь США и один из учредителей Бильдербергского клуба Генри Киссинджер, нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц, и наверное, ещё немало других советников, о которых мы не знаем. Но Киссинджера и Стиглица мы знаем и представляем себе круг их интересов. Поэтому и можно предположить, что главной темой этого саммита будут глобальные мировые проблемы, будут обсуждаться возможные изменения политики сторон по каким-то направлениям. Текущие политические задачи на таких встречах не решаются — они решаются, если вообще решаются, до того. Глобальных проблем между США и Россией на сегодня просматривается две: Европа, Китай и торговые войны США с ними.Поэтому, кстати, саммит в Хельсинки обречён на успех на словах и в непременно подписанных декларациях, хотя в действительности его может и не быть: взаимопонимание по главным проблемам может быть и не достигнуто. Впрочем, в сфере безопасности новые стратегические вооружения России открывают возможности для сворачивания баз ПРО США в Румынии и Польше: они потеряли для Америки свою актуальность. То есть США могут убрать эти базы ПРО в обмен на какие-то ограничения новейших российских стратегических вооружений.Всем хорошо понятно, что США ищут способ повлиять на отношения между Россией и Китаем. Для этого у США есть одна возможность: предложить свою дружбу или России, или Китаю. Или обеим странам сразу, и ждать, кто первый клюнет на неё.В чём может заключаться предложение США о дружбе России? Здесь уместно вспомнить Киссинджера. Он сказал в 2014 году о событиях на Украине следующее: «Путин видит в этом генеральную репетицию того, что мы хотели бы сделать в Москве».Думается, от Киссинджера идут якобы «пророссийские» заявления Трампа, хотя в действительности за ними стоят политические реальности и сегодняшние глобальные интересы США. Провалилась стратегия США времён Обамы, о которой тот разоткровенничался в своей книге: установить американский контроль над Россией и создать из неё западный форпост против Китая. США теперь ищут новую стратегию.И Россию может заинтересовать, пожалуй, только одно предложение, по Украине, а именно: безоговорочное прекращение США своей «спецоперации» (это выражение Путина) на Украине. Негласно Москва может даже потребовать возмещение ущерба своим интересам. И Трамп может пойти на это, причём без большой потери лица: для этого достаточно «увидеть» на Украине неонацистские проявления бандеровщины и возмутиться. И возложить всю ответственность на Барака Обаму, как он это уже сделал по Крыму.Однако Трамп должен предъявить своей «святая святых» какие-то уступки взамен со стороны России. Здесь может рассматриваться Европа в свете экономических взглядов Джозефа Стиглица. Россия может потрафить Стиглицу и пересмотреть свою энергетическую политику в Европе в пользу США и его сланцевого СПГ, как бы поделиться с США энергетическим рынком Европы. Москва может это сделать физически, может компенсировать финансовые потери на азиатских энергетических рынках, то есть может пойти на этот вариант. Другими словами, Путин может помочь Трампу в торговой войне с Европой.Очевидных подарков CNN в виде уступок, в том числе по Украине, от Трампа ждать не стоит, речь идёт об изменении политических стратегий. США – на Украине, России – в Европе. А для защиты от общеполитических наскоков Трамп набирает себе ястребов, способных заклевать любое СМИ при необходимости. Новоприобретённый Трампом ястреб Джон Болтон высказался по этому поводу следующим образом: они с Трампом хорошо знают, кто из них больше любит Америку.