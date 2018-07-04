07:04 04 июля
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В правительстве назвали российское оружие, на которое Западу нечем ответить

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил о том, что у России есть такие виды вооружений, на которые Западу сегодня попросту нечем ответить. В интервью журналистам издания «Военно-промышленный курьер» генерал Борисов рассказал, какие именно вооружения он имеет в виду. Таковых – шесть. В качестве перечисления: «Сармат», Т-14 «Армата», ПАК ФА, ЗРК С-500 «Прометей», противоспутниковый комплекс «Нудоль», а также комплекс РЭПС (радиоэлектронного подавления связи) «Тирада-2С».

В списке, как видно, вооружения, которые официально пока не поставлены на вооружение российской армии и опытная эксплуатация которых продолжается.

Для справки:
Опытно-конструкторская работа по противоспутниковому комплексу началась в 2001 году. «Тирада-2С» способна осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. При этом выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли.




Юрий Борисов заявил, что к 2027 году планируется полностью завершить программу перевооружения российской армии на современные средства, включая военную технику и вооружения различного назначения.

Каков процент перевооружения в различных видах и родах войск на сегодняшний день?

Стратегические ядерные силы - 79%, ВКО (воздушно-космическая оборона) - 67%, по средствам общего назначения - 49,5%, по средствам всестороннего обеспечения - 68,5%.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 14

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  1. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 05:51
    Возможно, это потому, что у 26-буквенных не настолько развито пространственное воображение и фантастическое видение, как у русских...
    Злой 55
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 06:22
      у русских воображение развито больше не из за количества букв . а из за языка .
      именно поэтому ватикан старался на захваченных землях изменить язык .
      кстати сегодня это хорошо заметно у каклов .
      у них появляются новые слова , про которые сами каклы еще 10 лет назад не слышали .
      и помнится как во времена ющенки со штатов приезжали американцев учить украинскому языку учителей украинского языка .
      я всю жисть думал что это учителя украинского языка знают его лучше иностранцев . оказывается нет . украинский язык на данный момент это единственный в мире язык , который иностранцы знают лучше чем его носители .
      просто экспл
      1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 06:48
        В качестве перечисления: «Сармат», Т-14 «Армата», ПАК ФА, ЗРК С-500 «Прометей», противоспутниковый комплекс «Нудоль», а также комплекс РЭПС (радиоэлектронного подавления связи) «Тирада-2С».

        Из этого списка вызывает вопрос ПАК ФА. У заклятых друзей уже есть Фу-35 и Фи-22, и они стоят на вооружении и производятся/производились, как минимум, больше сотни каждый. А что там с ПАК ФА? При всех недостатках Ф-22 и Ф-35, у нас такого количества самолётов 5-го поколения просто нет. В остальном, не спорю... могём, хоть и в малых количествах: Т-14 «Армата» например. Их тоже не тысячи...
        Sharky
  2. askort154 (Александр) Сегодня, 05:55
    "А у нас всё пучком ! Если прямо не пролезем, мы пройдём бочком...."
    askort154
  3. МВГ (Валерий) Сегодня, 05:57
    Вот не надо называть имеющееся оружие, надо им владеть и успешно его применять. Пусть боятся
    МВГ
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 06:23
      вот только на счет применения давайте пока не надо.
      не хочу я что бы Сарматы сейчас применяли .
      тут тогда только или в шахтах ныкаться или брать белую простыню и ползти на кладбище .
      просто экспл
  4. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 06:09
    Уже в который раз озвучивают с высоких трибун образцы нового оружия, возможно для того, чтобы в период международной напряжённости, ни у кого из супостатов не возникло желания организовать новый "Блицкриг", в надежде, а вдруг получится.
    Ретвизан 8
  5. Пилюлькин Сегодня, 06:14
    Лучше экономикой займись Борисов.
    Пилюлькин
  6. Ив762 (Павел) Сегодня, 06:15
    Союз не из-за отсутствия оружия развалился... wassat
    Ив762
    1. ДЕДПИХТО (АЛЕКС) Сегодня, 06:33
      Самое мощное оружие уничтожения,это ,,наше,, правительство...Западу уже действительно ничего придумывать не нужно.
      ДЕДПИХТО
  7. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:30
    Не всё перечислили. Есть ещё.
    Грибок
  8. Арон Заави (Арон) Сегодня, 06:31
    г-на Борисова не поймешь.

    Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Массовых поставок в российские войска истребителей пятого поколения Су-57 в ближайшие годы не будет, заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
          "Вы знаете, что у нас сегодня Су-35 считается одним из самых лучших самолетов в мире, поэтому у нас нет смысла сегодня форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения. Это наш такой козырёк, который мы всегда сможем разыграть, когда самолёты предыдущего поколения будут отставать по своим характеристикам от аналогичных самолетов ведущих стран мира", - сказал Ю.Борисов в интервью "России-24" (ВГТРК).
         Он отметил, что истребитель Су-57 хорошо проявил себя, в том числе и в Сирии, где подтвердил свои летно-технические характеристики и боевые возможности.
         "В этом году будут законтрактованы два самолета для опытной партии. Вообще, у нас в планах ГПВ (госпрограммы вооружения до 2027 года - ИФ) 12 самолетов для эскадрильи", - сообщил Ю.Борисов.
         По его словам, испытания новейшего истребителя с новым двигателем "идут в соответствии с планами, никаких срывов нет".
         Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО противника, осуществления мониторинга воздушного пространства на больших удалениях от места базирования, разрушения системы управления действиями авиации противника. Первый полёт ПАК ФА состоялся 29 января 2010 года в Комсомольске-на-Амуре.
         Как сообщалось, российские военные уже начали опытно-боевую эксплуатацию истребителя пятого поколения.
         Вице-премьер Юрий Борисов, будучи заместителем министра обороны РФ, заявлял, что ранее в рамках опытно-конструкторской работы по ПАК ФА было изготовлено 12 самолётов, 10 из которых активно участвуют в лётных испытаниях.
         Ожидается, что установочной партия, которую получат российские военные, будет насчитывать 12 Су-57. Эти истребители будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость без форсажа, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. Ожидается, что программа его испытаний займет около трех лет.

    Получается что 12 ПАК ФА должны поступить до 2027года? Так ведь это меньше полка.
    Арон Заави
  9. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:44
    к 2027 году планируется полностью завершить программу перевооружения российской армии
    Девять лет по нынешним меркам, когда обстановка в мире может меняться чуть ли не ежедневно, срок конечно приличный. Но главное, чтобы заявленное оружие поступило в войска и на боевое дежурство.
    rotmistr60
  10. Роялист (Святослав) Сегодня, 06:52
    "вооружения пока НЕ поставленные на вооружение"
    Роялист
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