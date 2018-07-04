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В правительстве назвали российское оружие, на которое Западу нечем ответить
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов заявил о том, что у России есть такие виды вооружений, на которые Западу сегодня попросту нечем ответить. В интервью журналистам издания «Военно-промышленный курьер» генерал Борисов рассказал, какие именно вооружения он имеет в виду. Таковых – шесть. В качестве перечисления: «Сармат», Т-14 «Армата», ПАК ФА, ЗРК С-500 «Прометей», противоспутниковый комплекс «Нудоль», а также комплекс РЭПС (радиоэлектронного подавления связи) «Тирада-2С».
В списке, как видно, вооружения, которые официально пока не поставлены на вооружение российской армии и опытная эксплуатация которых продолжается.
Для справки:
Опытно-конструкторская работа по противоспутниковому комплексу началась в 2001 году. «Тирада-2С» способна осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. При этом выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли.
Юрий Борисов заявил, что к 2027 году планируется полностью завершить программу перевооружения российской армии на современные средства, включая военную технику и вооружения различного назначения.
Каков процент перевооружения в различных видах и родах войск на сегодняшний день?
Стратегические ядерные силы - 79%, ВКО (воздушно-космическая оборона) - 67%, по средствам общего назначения - 49,5%, по средствам всестороннего обеспечения - 68,5%.
В списке, как видно, вооружения, которые официально пока не поставлены на вооружение российской армии и опытная эксплуатация которых продолжается.
Для справки:
Опытно-конструкторская работа по противоспутниковому комплексу началась в 2001 году. «Тирада-2С» способна осуществлять радиоэлектронное подавление спутниковой связи с полным выводом из строя. При этом выведение спутников из рабочего состояния может осуществляться непосредственно с поверхности Земли.
Юрий Борисов заявил, что к 2027 году планируется полностью завершить программу перевооружения российской армии на современные средства, включая военную технику и вооружения различного назначения.
Каков процент перевооружения в различных видах и родах войск на сегодняшний день?
Стратегические ядерные силы - 79%, ВКО (воздушно-космическая оборона) - 67%, по средствам общего назначения - 49,5%, по средствам всестороннего обеспечения - 68,5%.
Использованы фотографии: YouTube
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