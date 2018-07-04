Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com
Специалисты готовят технико-экономическое обоснование строительства моста на Сахалин
В ходе международного геотехнического симпозиума было заявлено о проведении работ по технико-экономическому обоснованию строительства моста с острова Сахалин на материк. Напомним, что ранее с вопросом возможного строительства сахалинцы неоднократно обращались к президенту страны.
Замглавного инженера ДВЖД (Дальневосточная железная дорога) Сергей Дрокин, слова которого приводит РИА Новости, заявил о том, что все работы по технико-экономическому обоснованию строительства мостового перехода будут завершены в декабре. После этого итоговый аналитический документ ляжет на стол правительства страны.
При этом отмечено, что на данном этапе рассматривается вариант строительства железнодорожного моста – без автомобильной составляющей. Также добавлено, что ведутся работы по анализу экономической целесообразности строительства тоннеля, который соединил бы остров Сахалин с материком под морским дном.
Владимир Путин в ходе прямой линии отвечал на вопрос о строительстве моста. По его словам, всё дело именно в экономической целесообразности. Если таковая будет выявлена, то к строительству моста с материка на Сахалин смогут приступить. О предварительных финансовых выкладках по возможной реализации проекта пока не говорится.
Замглавного инженера ДВЖД (Дальневосточная железная дорога) Сергей Дрокин, слова которого приводит РИА Новости, заявил о том, что все работы по технико-экономическому обоснованию строительства мостового перехода будут завершены в декабре. После этого итоговый аналитический документ ляжет на стол правительства страны.
При этом отмечено, что на данном этапе рассматривается вариант строительства железнодорожного моста – без автомобильной составляющей. Также добавлено, что ведутся работы по анализу экономической целесообразности строительства тоннеля, который соединил бы остров Сахалин с материком под морским дном.
Владимир Путин в ходе прямой линии отвечал на вопрос о строительстве моста. По его словам, всё дело именно в экономической целесообразности. Если таковая будет выявлена, то к строительству моста с материка на Сахалин смогут приступить. О предварительных финансовых выкладках по возможной реализации проекта пока не говорится.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти