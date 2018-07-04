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Специалисты готовят технико-экономическое обоснование строительства моста на Сахалин

В ходе международного геотехнического симпозиума было заявлено о проведении работ по технико-экономическому обоснованию строительства моста с острова Сахалин на материк. Напомним, что ранее с вопросом возможного строительства сахалинцы неоднократно обращались к президенту страны.

Специалисты готовят технико-экономическое обоснование строительства моста на Сахалин


Замглавного инженера ДВЖД (Дальневосточная железная дорога) Сергей Дрокин, слова которого приводит РИА Новости, заявил о том, что все работы по технико-экономическому обоснованию строительства мостового перехода будут завершены в декабре. После этого итоговый аналитический документ ляжет на стол правительства страны.


При этом отмечено, что на данном этапе рассматривается вариант строительства железнодорожного моста – без автомобильной составляющей. Также добавлено, что ведутся работы по анализу экономической целесообразности строительства тоннеля, который соединил бы остров Сахалин с материком под морским дном.

Владимир Путин в ходе прямой линии отвечал на вопрос о строительстве моста. По его словам, всё дело именно в экономической целесообразности. Если таковая будет выявлена, то к строительству моста с материка на Сахалин смогут приступить. О предварительных финансовых выкладках по возможной реализации проекта пока не говорится.


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Комментарии 9

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 06:19
    Специалисты готовят технико-экономическое обоснование строительства моста на Сахалин
    Это правильно.Вкладывайте деньги в дороги страны.Вместо копить ценные бумажки США.
    Наблюдатель2014
    1. Vladimirovich_4 (Павел) Сегодня, 06:26
      Дороги это очень странный предмет, вроде бы есть, а к весне сразу нет.
      Vladimirovich_4
    2. Чёрный Сегодня, 06:27
      Дорогу строить ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
      Чёрный
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:20
    всё дело именно в экономической целесообразности
    А так, все остальное - сотрясение воздуха.
    У нас такая примета- если заговорили про мост на материк, то на носу выборы ! Это я слышу с 90х годов.
    Uncle Lee
  3. лысова (владимир) Сегодня, 06:28
    То есть японию кидаем - а это здорово !
    лысова
  4. Грибок (Витёк) Сегодня, 06:31
    Мост это всегда хорошо. Мосты сближают.
    Грибок
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:43
      Цитата: Грибок
      Мосты сближают

      Проложите, проложите
      Хоть тоннель по дну реки
      И без страха приходите
      На вино и шашлыки.

      И гитару приносите,
      Подтянув на ней колки.
      Но не забудьте - затупите
      Ваши острые клыки.

      А когда сообразите -
      Все пути приводят в Рим,-
      Вот тогда и приходите,
      Вот тогда поговорим.

      Нож забросьте, камень выньте
      Из-за пазухи своей
      И перебросьте, перекиньте
      Вы хоть жердь через ручей.
      Uncle Lee
  5. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 06:48
    Вошли во вкус. :)
    Avis-bis
  6. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 06:52
    Мост всегда хорошо. А тем более хорошо в ситуации, когда люди постоянно зависят от прихотей природы и экономического состояния перевозчика. Тут вот некоторые постоянно плачутся об утерянной социальной составляющей государства, но при этом непременно пекутся об экономической выгоде. Так вот мост - признак социального государства, забота о людях, оторванных от материка. Экономика в данном конкретном случае вторична. Но и экономическая выгода появится, когда люди смогут свободно выбирать место жительства без боязни на всю зиму оказаться в изоляции, когда будет шанс в ту же Японию перекинуть магистраль, соединив ее с материком, создав транзитный коридор, приносящий реальный доход.
    inkass_98
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