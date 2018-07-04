07:03 04 июля
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USADA призывает ФИФА активизировать проверки на допинг футболистов сборной России

Американское антидопинговое агентство обратилось в FIFA с предложением активизировать допинговые проверки футболистов сборной России. В обнародованном отчёте говорится, что USADA «борется за чистоту спорта по всему миру». Странно, что эта организация видит весь мир под собственной юрисдикцией, но при этом явно спускает на тормозах проверки собственных спортсменов. Так, одна из сестёр Уильямс пожаловалась, что к ней «предвзято относятся» и на днях попросту отказалась сдавать тест на допинг. И в USADA сочли это вполне нормальным.

Зато теперь заявлено, что Россия «после выявленных фактов употребления допинга спортсменами не понесла серьёзного наказания», и что это наказание нужно ужесточить. О том, что все обвинения в адрес российских спортсменов строились на показаниях человека, который теперь находится в американской психиатрической клинике, USADA предпочитает не говорить.

По словам главы USADA Трэвиса Тайгерта, российские футболисты «показывают выдающиеся результаты на Чемпионате мира», а потому «такие результаты говорят о необходимости провести дополнительную антидопинговую проверку». Интересно, а что скажет г-н Тайгерт, если кто-либо из российских футболистов по примеру теннисистки Уильямс заявит, что не станет проходить допинг-тест, так как на него оказывается давление по ходу турнира?


USADA призывает ФИФА активизировать проверки на допинг футболистов сборной России


Напомним, что ранее из-за откровенно надуманных обвинений, основывающихся на «дневниках» Родченкова, российских атлетов отстраняли от участия в различных международных турнирах, включая Олимпиаду.

Сборная России по футболу сыграет свой следующий матч на ЧМ-2018 7 июля с командой Хорватии. На данный момент наша команда уже вошла в число лучших восьми команд Чемпионата мира наряду с упомянутыми хорватами, а также сборными Бразилии, Уругвая, Франции, Швеции, Англии и Бельгии.

Нужно также отметить, что вратаря российской сборной Игоря Акинфеева отправили на сдачу допинг-проб сразу же после выигранного матча с Испанией.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 06:44
    USADA призывает ФИФА активизировать проверки на допинг футболистов сборной России
    а чё правительство не проверяют ? с ним явно чё то не так.
    Дедкастарый
    1. Чёрный Сегодня, 06:50
      Видимо, ищут очередного иуду, на этот раз в ФИФА. Чтоб он рассказал, как сам в пробирки сикал нашим спортсменам после матча. Через стенку!!Посмотрим, выдержит ли удар ФИФА
      Чёрный
      1. Чёрный Сегодня, 06:52
        Сёстры Ульямс вне подозрений laughing..и младшенькая... ....
        и старшенькая smile
        Чёрный
      2. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 06:57
        Сборная России по футболу сыграет свой следующий матч на ЧМ-2018 7 июля с командой Хорватии.

        И я буду болеть за наших. А, если хотят проверить пробы футболистов, то пусть проверяют: если чистые, то боятся нечего (только, все анализы должны быть проверены при представителях нашей страны, а не где-то там в Солсбери). А они чистые, если бы не были, то уже бы подняли вой все те, кто пробы берёт перед и после матча. tongue
        Хотя, думаю, что эта USADA не имеет никакого отношения к FIFA и чемпионату Мира по футболу в том числе. Пусть катятся колбаской со своими проверками good!
        Sharky
  2. KRIK33 (Роман) Сегодня, 06:48
    А почему они не призывают проверить на допинг всю сборную Южной Кореи, выигравшую всухую действующих чемпионов? С этими южнокорейскими шустриками явно что-то не так... smile
    KRIK33
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:49
    «такие результаты говорят о необходимости провести дополнительную антидопинговую проверку»
    Достали уже американцы со своими подозрениями. FIFA им отвечал, что все чисто и российских футболистов проверяют чаще других. Но неймется американцам, лучше бы своих спортсменов с допинга сняли, а то ввели для себя различные разрешения и тянут медали у других в различных видах спорта.
    rotmistr60
  4. Дирижер Сегодня, 06:56
    Амеров в топку спорта .
    Дирижер
  5. Vard Сегодня, 06:59
    Каждой бочке затычка эти американцы... А у них до сих пор негров угнетаю...
    Vard
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