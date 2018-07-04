USADA призывает ФИФА активизировать проверки на допинг футболистов сборной России

Американское антидопинговое агентство обратилось в FIFA с предложением активизировать допинговые проверки футболистов сборной России. В обнародованном отчёте говорится, что USADA «борется за чистоту спорта по всему миру». Странно, что эта организация видит весь мир под собственной юрисдикцией, но при этом явно спускает на тормозах проверки собственных спортсменов. Так, одна из сестёр Уильямс пожаловалась, что к ней «предвзято относятся» и на днях попросту отказалась сдавать тест на допинг. И в USADA сочли это вполне нормальным.Зато теперь заявлено, что Россия «после выявленных фактов употребления допинга спортсменами не понесла серьёзного наказания», и что это наказание нужно ужесточить. О том, что все обвинения в адрес российских спортсменов строились на показаниях человека, который теперь находится в американской психиатрической клинике, USADA предпочитает не говорить.По словам главы USADA Трэвиса Тайгерта, российские футболисты «показывают выдающиеся результаты на Чемпионате мира», а потому «такие результаты говорят о необходимости провести дополнительную антидопинговую проверку». Интересно, а что скажет г-н Тайгерт, если кто-либо из российских футболистов по примеру теннисистки Уильямс заявит, что не станет проходить допинг-тест, так как на него оказывается давление по ходу турнира?Напомним, что ранее из-за откровенно надуманных обвинений, основывающихся на «дневниках» Родченкова, российских атлетов отстраняли от участия в различных международных турнирах, включая Олимпиаду.Сборная России по футболу сыграет свой следующий матч на ЧМ-2018 7 июля с командой Хорватии. На данный момент наша команда уже вошла в число лучших восьми команд Чемпионата мира наряду с упомянутыми хорватами, а также сборными Бразилии, Уругвая, Франции, Швеции, Англии и Бельгии.Нужно также отметить, что вратаря российской сборной Игоря Акинфеева отправили на сдачу допинг-проб сразу же после выигранного матча с Испанией.