10:30 04 июля
Сайту «Репортёр» требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: topcor.ru@gmail.com

Минобороны назвало самого титулованного военнослужащего ВС РФ

Сайт главного оборонного ведомства страны опубликовал данные о самом титулованном военнослужащем наших Вооружённых сил. Данные собраны в разделе «Книга рекордов ВС РФ». Самым титулованным военнослужащим ВС РФ является полковник запаса ВКС РФ Игорь Родобольский. Он стал обладателем наибольшего числа российских госнаград.

Минобороны назвало самого титулованного военнослужащего ВС РФ


Игорь Родобольский принимал участие в Афганском вооружённом конфликте, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. За штурвалом вертолёта он выполнял поставленные задачи в 1994-1996 годах в небе над Чеченской Республикой. Участвовал в миротворческих миссиях ООН в Юго-Восточной Азии (в Камбодже).


Перечень государственных наград: звание Героя Российской Федерации, орден «За военные заслуги», три ордена Мужества, два ордена Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» (III степени)

Игорь Родобольский – уроженец Гродно (Белорусская ССР). Имеет квалификацию «лётчик-снайпер». Примечательно, что на момент увольнения в запас военная выслуга Игоря Родобольского превышала его собственный возраст – на 10 лет (вследствие его участия в боевых операциях). С 1994 по 2004 году совершил более 1,7 тысяч боевых вылетов.

Полковник Игорь Родобольский - настоящая гордость Вооружённых сил России.

Использованы фотографии: Википедия
57

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Чёрный Сегодня, 07:10
    Ну что тут скажешь...одно слово МУЖИК!!!
    Чёрный
    1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:23
      Просто гордость за них ! Есть же МУЖИКИ ! soldier
      Uncle Lee
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 07:43
        НАСТОЯЩИЙ полковник.
        oleg-gr
      2. Грэг Миллер (Пловец) Сегодня, 08:17
        Как там у классика: "Гвозди бы делать из этих людей..."
        Грэг Миллер
        1. грохот (НИКОЛАЙ) Сегодня, 08:36
          Цитата: Грэг Миллер
          Как там у классика: "Гвозди бы делать из этих людей..."

          Давайте не будем этого делать
          грохот
        2. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 10:17
          Цитата: Грэг Миллер
          Как там у классика: "Гвозди бы делать из этих людей..."

          По нынешнем временам: кино снимать о таких людях, чтоб молодежь смотрела. Иначе получим "мальчиков из Уренгоя" очень по европейски "цивилизованных", только на что они годятся....
          Pete Mitchell
  2. Gnefredov (Григорий) Сегодня, 07:22
    Взгляд ещё понравился, с таким профессиональным прищуром. И никаких напускных понтов, а тремя словами: Сила; Мужество и Долг.
    Долгих лет и состав Здоровья в придачу! :)
    Gnefredov
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:22
    Вот настоящий пример Настоящего Человека нашего времени!
    210окв
  4. Старый военрук Сегодня, 07:27
    Будь жив и долго, солдат!
    Старый военрук
  5. Дирижер Сегодня, 07:38
    Мужчина , считается . это Вам, ну сами знаете что.
    Дирижер
  6. Masya Masya (Маня) Сегодня, 07:51
    Ведь есть у нас в стране такие люди,
    Их чудаками называют здесь
    На них все держится, стоять Россия будет
    Пока еще такие люди есть.
    Не преклоняясь силам зла, с любовью, верой,
    Достойно крест судьбы своей несут.
    Не праздновать победу люциферу
    Пока такие люди здесь живут!
    Masya Masya
    1. ГРАНАТ-19 (Михаил) Сегодня, 08:53
      Цитата: Masya Masya
      Их чудаками называют здесь

      А почему на ВО их называют чудаками!?
      Они Герои!!!
      ГРАНАТ-19
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 07:58

    Я думал, что эта девушка самая титулованная в МО. Ну или Сердюков.
    Altona
    1. Vard Сегодня, 08:13
      Двадцать наград против двадцати двух у Игоря... Но какие её годы... Догонит и перегонит...
      Vard
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:31
        Цитата: Vard
        Но какие её годы.

        Да и в звании обошла ....
        Uncle Lee
  8. Добрый (Слава) Сегодня, 07:59
    А Анатолий Лебедь, разве не самый титулованный?!!

    У него 8 орденов!
    Добрый
    1. 9PA (Евгений) Сегодня, 08:15
      Ну в депутаты его, в мэры. Элита же, или нет?
      9PA
    2. Olginskiy Troll (александр) Сегодня, 08:20
      Наверное, имелось ввиду из живых. Земля ему пухом!
      Olginskiy Troll
    3. moreman78 Сегодня, 08:27
      А. Лебедь, вообще то - погиб
      moreman78
  9. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:24
    И дай Бог здоровья этому Герою!!! drinks
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:28
      Серёга , салют ! hi
      Цитата: a.s.zzz888
      И дай Бог здоровья этому Герою!!!

      Не только ему , а всем защитникам независимо от пола и возраста ! soldier drinks
      bouncyhunter
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 08:30
        Привет, Паша! С прошедшим тебя и всех ребят-земляков!!!!! soldier А ВСЕМ здоровья, кроме наших врагов, не помешает!!!!
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:32
          Спасибо !
          Цитата: a.s.zzz888
          А ВСЕМ здоровья, кроме наших врагов, не помешает!!!!

          А супостатам - мягких подгузников и утку под кроватью .
          bouncyhunter
  10. Кент0001 (евгений) Сегодня, 08:33
    Нет слов. Не штабной. Заслужил. Молодец. Такими людьми можно, а точнее Нужно Гордиться. И детям в школах о них рассказывать.
    Кент0001
  11. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:28
    Дай бог ему побольше внуков и правнуков, здоровья и долгие лета! Тут хоть понятно за что человек заслужил награды.
    Иной раз посмотришь на некоторых увешанных наградами и знаками как ёлка шариками и думаешь, где и когда умудрились так обнаградиться при малой выслуге и без выезда за пределы места службы. Потом понимаешь что это они так пятна на мундире прикрывают.
    Ныробский
Картина дня