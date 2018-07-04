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Минобороны назвало самого титулованного военнослужащего ВС РФ
Сайт главного оборонного ведомства страны опубликовал данные о самом титулованном военнослужащем наших Вооружённых сил. Данные собраны в разделе «Книга рекордов ВС РФ». Самым титулованным военнослужащим ВС РФ является полковник запаса ВКС РФ Игорь Родобольский. Он стал обладателем наибольшего числа российских госнаград.
Игорь Родобольский принимал участие в Афганском вооружённом конфликте, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. За штурвалом вертолёта он выполнял поставленные задачи в 1994-1996 годах в небе над Чеченской Республикой. Участвовал в миротворческих миссиях ООН в Юго-Восточной Азии (в Камбодже).
Перечень государственных наград: звание Героя Российской Федерации, орден «За военные заслуги», три ордена Мужества, два ордена Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» (III степени)
Игорь Родобольский – уроженец Гродно (Белорусская ССР). Имеет квалификацию «лётчик-снайпер». Примечательно, что на момент увольнения в запас военная выслуга Игоря Родобольского превышала его собственный возраст – на 10 лет (вследствие его участия в боевых операциях). С 1994 по 2004 году совершил более 1,7 тысяч боевых вылетов.
Полковник Игорь Родобольский - настоящая гордость Вооружённых сил России.
Игорь Родобольский принимал участие в Афганском вооружённом конфликте, участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. За штурвалом вертолёта он выполнял поставленные задачи в 1994-1996 годах в небе над Чеченской Республикой. Участвовал в миротворческих миссиях ООН в Юго-Восточной Азии (в Камбодже).
Перечень государственных наград: звание Героя Российской Федерации, орден «За военные заслуги», три ордена Мужества, два ордена Красной Звезды, орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» (III степени)
Игорь Родобольский – уроженец Гродно (Белорусская ССР). Имеет квалификацию «лётчик-снайпер». Примечательно, что на момент увольнения в запас военная выслуга Игоря Родобольского превышала его собственный возраст – на 10 лет (вследствие его участия в боевых операциях). С 1994 по 2004 году совершил более 1,7 тысяч боевых вылетов.
Полковник Игорь Родобольский - настоящая гордость Вооружённых сил России.
Использованы фотографии: Википедия
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